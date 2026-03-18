Pe fondul campaniei americano-israeliene, kurzii iranieni sunt în expectativă

După ce inițial și-a exprimat sprijinul pentru o asemenea idee, președintele SUA, Donald Trump, afirmă mai nou că nu dorește ca kurzii iranieni să se alăture operațiunii militare împotriva Teheranului – cel puțin pentru moment. Cu toate acestea, o grupare de kurzi exilați se „pregătește de război” pentru orice eventualitate, potrivit unui fotograf care a vizitat un bastion al kurzilor iranieni. Fotojurnalistul Sedat Suna a avut acces, pe 12 martie, la o bază montană Komala – Fracțiunea Reformistă, o entitate politică armată a kurzilor iranieni cu sediul în regiunea de nord-est a Irakului, care a fost recent ținta unor atacuri cu drone iraniene.

Grupul armat face parte dintr-o alianță de partide politice kurde iraniene, constituită cu puțin timp înainte de lansarea operațiunii militare americano-israeliene, pe 28 februarie. Acesta urmărește crearea unei regiuni cu drept de autodeterminare în Iran, similară cu actuala Regiune Kurdistan din Irak, care beneficiază de semi-autonomie. „Ei văd [războiul] ca pe o oportunitate”, a declarat fotograful pentru RFE/RL, adăugând că luptătorii au insistat că nu așteaptă undă verde din partea Statelor Unite pentru a intra în conflictul din Iran. „Ei spun că pot lua propriile decizii.” Un purtător de cuvânt al partidului Komala a promis că luptătorii vor „începe eliberarea” în regiunea kurdă a Iranului, cu condiția ca Statele Unite să-și declare sprijinul.

Kurzii sunt o etnie de 30-40 de milioane de persoane care trăiesc în mare parte în zone montane situate pe teritoriile Iranului, Irakului, Siriei și Turciei. În majoritate musulmani sunniți, ei sunt una dintre cele mai mari etnii din lume care nu dispun de un stat propriu. Kurzii iranieni trăiesc în principal de-a lungul frontierei de vest a țării și reprezintă aproximativ 10% din populația Iranului, de 92 de milioane de locuitori. Relațiile dintre kurzi și Teheran s-au tensionat încă de la Revoluția Islamică din 1979, când noii conducători ai țării au declanșat masacre împotriva kurzilor, considerați o amenințare la adresa integrității teritoriale a Iranului.

Astăzi, observatorii afirmă că o eventuală implicare a kurzilor în războiul care se desfășoară în Iran ar genera complicații imense. Kamran Matin, expert în Iran la Universitatea din Sussex, susține că grupările kurde iraniene din exil se bucură de sprijin larg în regiunea kurdă a Iranului, dar consideră că doar îndeplinirea unui set specific de condiții le-ar permite să se alăture în mod deschis războiului împotriva Republicii Islamice.

În primul rând, spune Matin, forțele regimului iranian ar trebui să fie „slăbite semnificativ în Kurdistanul [iranian]”. În plus, grupările kurde ar avea nevoie de un „angajament explicit din partea SUA privind sprijinul militar și politic pe termen lung, sub forma instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Kurdistanului iranian”. Și, spune el, ar avea nevoie de o promisiune din partea SUA de a susține drepturile kurzilor într-un viitor Iran. Un astfel de nivel de angajament din partea SUA pare improbabil pentru moment. Pe fondul unor relatări că CIA ar fi înarmat grupările kurde din Irakul vecin, pe 5 martie Trump a declarat că ar fi „total de acord” dacă kurzii iranieni ar declanșa o revoltă. Ulterior, el a revenit asupra acestei declarații, spunându-le reporterilor: „Nu vrem să complicăm războiul încă și mai mult.” Fotograful Suna spune că există o bunăvoință generalizată față de Statele Unite în rândul luptătorilor pe care i-a vizitat, unii dintre ei purtând steaguri americane pe uniforme.