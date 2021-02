Plahotniuc fără ordin. Ce urmează?

Zilele astea președinta Maia Sandu i-a retras ”Ordinul Republicii” lui Vlad Plahotniuc. Iar un comunicat de presă al Președinției precizează: ”O persoană care a furat țara, a atacat și slăbit instituțiile statului și a construit un regim autoritar nu se poate bucura de distincții de stat.”

Ar fi mai multe lucruri de spus în legătură cu această chestiune...

Aş zice, înainte de toate, că domnul Plahotniuc, după părerea mea, n-a fost foarte îndurerat de această ştire. Ce sunt aceste medalii şi ordine pentru marii conducători care au administrat teritoriul numit RM? Pesemne, un soi de jucării, nişte accesorii ale împopoţonării ritualice. Că este un ordin, că nu este, nu e nici o problemă pentru Plahotniuc şi alţi mari conducători.

Mai departe. Am remarcat că Maia Sandu a fost lăudată pentru acest gest pe care unii îl văd chiar ca pe un soi de continuare a luptei cu oligarhul fugar. Fireşte, e bine că preşedinta i-a luat ordinul unui personaj dubios, dar eu nu m-aş entuziasma prea tare. Chestia e că am rămas cam acolo unde eram. Aducerea lui Plahotniuc acasă e la fel de improbabilă şi îndepărtată. Or noi ne dorim cu toţii ca nişte judecători imparţiali să ne spună ce fel de vină are Plahotniuc.

Şi mai e ceva. Că i s-a luat accesoriul lui Plahotniuc e bine. Dar cine i l-a înmânat, cine i-a dat acest ordin? Oamenii aceştia care i-au dat distincţia n-ar trebui şi ei proboziţi sau pedepsiţi? Şi de fapt cum se dau aceste ordine? În baza căror criterii? Îl iei pentru simplul fapt că eşti mare conducător?

Şi câţi o mai fi oare indivizii cu medalii care au atacat şi slăbit instituţiile statului, vorba Maiei Sandu? E de presupus că nu e doar Plahotniuc. Să înţelegem că vor rămâne şi alţii fără ordine?