Plaja exotică e necesară şi în acest an?

Unii se tem de coronavirus, de consecinţele economice ale pandemiei, pe când alţii se tem că virusul le poate da peste cap ritualica revedere cu staţiunile balneare din străinătate. Cunosc eu un omulean prosper care a început să se frământe încă în luna martie, intuind că odihna de vară nu va mai fi ce-a fost. Domnul cu pricina obişnuia în fiecare vară să ajungă pe o plajă exotică şi să se odihnească acolo „po polnoi programme”. Şi din martie s-a supărat tare pe Covid. Nu pentru că virusul provoacă victime, ci pentru că îi distruge vacanţa. Şi s-a tot frământat omuleanul câteva luni şi până la urmă şi-i făcut testul pentru coronavirus şi a plecat spre un tărâm scăldat în lumina orbitoare a soarelui tropical . Pe FB a apărut apoi o fotografie care a adunat rapid vreo 600 de like-uri grăsulene: omuleanul prosper tolănit într-un şezlong, pe o plajă exotică cvasi-pustie, sorbind dintr-un cocteil cu umbreluţă din hîrtie. Vorba cântecului: Ne berite v golovu, Jizni poidiot po novomu!

Am văzut însă, în informaţiile pe care ni le oferă zilnic Ministerul Sănătăţii, că avem şi oameni infectaţi care aduc virusul din străinătate. De pildă, doi erau veniţi din Turcia. Să mă lămuresc. Fireşte, e frumos că oamenii vor să se tolănească pe plaje exotice. E frumos şi e dreptul oamenilor s-o facă. Şi e bine pesemne pentru hotelurile străine, pentru resurecţia economică. Dar anul 2020 e unul deosebit şi mă întreb: poate totuşi ar fi mai ok să ne abţinem de la călătorii pe tărâmuri îndepărtate, de vreme ce Covid19 defilează pretutindeni? Mă gândesc că nu se întâmplă o mare tragedie dacă stai o vară acasă şi încerci să eviţi aducerea Covidului de pe alte meridiane. Ar putea fi şi un gest de solidaritate cu ceilalţi cetăţeni. Deşi, la ce se întîmplă acum în RM, e posibil să te simţi mai protejat undeva departe, pe o plajă exotică…