Дилемма приднестровского бюджета: от асфальта до пенсий

Дорогие радиослушатели, добрый день. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи Приднестровские диалоги. 30 минут на Радио Свободная Европа. Сегодня в выпуске:

Переговорщики от Кишинева и Тирасполя предприняли последнюю – неудачную – попытку подписать протокол раунда переговоров в формате 5+2, который прошел в Братиславе, стороны обменялись жесткими заявлениями. В Приднестровье принят бюджет на 2020 год с огромным дефицитом, без увеличения пенсий и зарплат, зато с весомыми расходами на ремонт зданий и обновление парков. Жители региона говорят, что в приоритете должны быть люди, а не здания. Об этом и многом другом в ближайшие полчаса.

Свободная Европа: Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели.

Вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя встретился в понедельник с главным переговорщиком от Тирасполя Виталием Игнатьевым в надежде согласовать неподписанный в октябре протокол по итогам встречи в формате 5+2 в Братиславе.





Сторонам не удалось подписать документ, обвинили они в этом друг друга. Компромиссный вариант, предложенный представителем словацкого председательства ОБСЕ Франко Фраттини поддержал Кишинев, а Тирасполь посчитал бессодержательным, так как обходит вниманием вопросы, связанные с банковским сектором, импортом товаров в Приднестровье, водительскими удостоверениями для участия в международном транспортном движении.

Около 600 тонн устаревших, непригодных и запрещенных пестицидов будут вывезены с территории приднестровского региона и уничтожены, в соответствии с проектом, который внедряется при поддержке миссии ОБСЕ. Как передает IPN, глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаус Нойкирх заявил, что уже было установлено 12 мест, откуда пестициды вывезут для уничтожения. Процедура осмотра, переупаковки и эвакуации начнется в январе 2020 года. Общая стоимость проекта оценивается почти в миллион евро. На первом этапе проекта было вывезено на обезвреживание 105 тонн непригодных пестицидов из трех складов Рыбницкого района.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил на итоговой пресс-конференции, что утилизация боеприпасов в селе Колбасна — это внутреннее дело Приднестровья и России, и что со стороны некоторых международных партнёров очевидна политизация этого вопроса с целью получить политические дивиденды. Как сообщает сайт deschide.md, на проведенной в этом году встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Вадим Красносельский предоставил план утилизации боеприпасов. Его основой стала техногенная и экологическая безопасность жителей левобережья Днестра, так как склады с боеприпасами располагаются неподалёку от населённых пунктов. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что утилизация боеприпасов в Приднестровье будет производиться в строгом соответствии с нормами безопасности и правилами, которые приняты в российской армии. По её словам, речь идёт о боеприпасах с истекающим сроком хранения, которых насчитывается порядка 11 тысяч тонн.

Известный в Грузии врач Важа Гаприндашвили осужден на 1 год и 9 месяцев тюремного заключения в Южной Осетии. Врача, который ехал к больному по вызову, обвиняют в незаконном пересечении так называемой границы Южной Осетии. Гаприндашвили заявил, что никаких законов он не нарушал, потому что Южная Осетия является частью Грузии. Сотни грузин, коллег Гаприндашвили, политиков и гражданских активистов провели акции протеста, требуя немедленного освобождения врача. Правительство Грузии, Соединенные Штаты Америки и Amnesty International также потребовали освободить Гаприндашвили и открыть все пропускные пункты в Южную Осетию. Москва признала независимость Южной Осетии и другой сепаратистской территории Грузии – Абхазии – после пятидневной российско-грузинской войны в августе 2008 года. Российские войска и сейчас дислоцированы в этих двух регионах Грузии, которые международное сообщество считает оккупированными территориями.

Официальные представители России и Украины сообщили подробности о новом пятилетнем договоре по транзиту российского газа в Европу через Украину, который должен быть подписан к Новому году. Россия работает над альтернативными маршрутами газопровода в обход Украины, в частности, над «Северным потоком-2». Будущее этого проекта находится под вопросом, в том числе потому, что США выступают против его строительства, а также в связи с некоторыми техническими проблемами. Украина прекратила прямой импорт природного газа из России в 2015 году, после того, как Москва аннексировала Крымский полуостров и развязала войну на востоке Украины. Киев получает газ из соседних стран Евросоюза – Словакии, Польши и Венгрии.

В столице Белоруссии продолжаются акции против «углубленной интеграции» с Россией. Новый протест был приурочен к встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге, которая состоялась в пятницу для обсуждения «дорожной карты» углубленной интеграции двух стран. Акция протеста проходила мирно, обошлось без арестов. Митингующие скандировали «Независимость» и «Жыве Беларусь», они держали в руках национальные бело-красно-белые флаги – запрещенный флаг первой независимой Республики Беларусь – а также флаги Евросоюза.

Парламент Великобритании поддержал законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о выходе страны из Евросоюза до 31 января 2020 года. На прошедших две недели назад выборах Консервативная партия евроскептика Бориса Джонсона одержала уверенную победу и получила большинство в британском парламенте.

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Свободная Европа: После встречи в понедельник с главным переговорщиком от Тирасполя Виталием Игнатьевым новый вице-премьер по реинтеграции Республики Молдова Александру Фленкя разместил пост в фейсбуке, в котором обвинил представителя приднестровской стороны в высокомерии и цинизме. Фленкя заявил также, что Игнатьев не является ответственным собеседником.

Александру Фленкя и Виталий Игнатьев встретились на переговорах в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе, в ходе которых пытались согласовать неподписанный в октябре итоговый протокол встречи в формате 5+2 в Братиславе.

Кишинев тогда заявил, что не намерен идти на очередные уступки Тирасполю, но, не уточняя, каких именно уступок требовал Тирасполь. И состоявшаяся в минувший понедельник встреча прошла безрезультатно: Виталий Игнатьев обвинил в этом молдавскую сторону, а Александру Фленкя, в свою очередь, возложил ответственность на своего приднестровского коллегу.

О динамике переговоров Кишинева и Тирасполя Валентине Урсу рассказал вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя.

Свободная Европа: Вы наверняка слышали выражение «надоел до чертиков», и именно подобная ассоциация пришла мне в голову, когда я читала ваше сообщение в фейсбуке, опубликованное после встречи с главным переговорщиком от Тирасполя Игнатьевым. Ситуация накалилась, диалог остановился? Что произошло, г-н Фленкя?

Александру Фленкя: Скорее, это призыв к представителю Тирасполя Виталию Игнатьеву, попытка подбодрить его, помочь преодолеть собственную неудовлетворенность, проявить ответственность и действовать не только от имени, но и в интересах той стороны, которую он представляет в переговорном процессе.

Свободная Европа: С момента встречи в формате 5+2 в Братиславе вы все пытаетесь подписать тот протокол. Попытки пока не увенчались успехом. А что предусматривает документ, и почему так сложно найти компромисс?

Александру Фленкя: Тот протокол следовало подписать еще до начала переговоров в Братиславе. А в понедельник у нас состоялись переговоры в более узком формате, непосредственно и исключительно по тексту протокола, но Виталий Игнатьев вел себя так, словно сейчас все еще 10 октября 2019 года, и он по-прежнему находится в Братиславе. Он проигнорировал всю работу, которую проделали посредники, в первую очередь — ОБСЕ, словацкое председательство в ОБСЕ, и из всех вариантов, предложенных ОБСЕ, плюс было еще два дополнительных пункта, которые мы предложили непосредственно в ходе дискуссий, — все абсолютно было отклонено!..

Свободная Европа: Что предусматривал пункт, который стал камнем преткновения?

Александру Фленкя: Приоритеты на ближайшее будущее в диалоге между Кишиневом и Тирасполем, конкретно — по экономической и социальной сфере. Тирасполь теоретически вроде бы готов обсуждать вопросы, и экономические, и социальные, готов согласовать список приоритетов на следующий год, чтобы найти решения по этим вопросам, улучшить сотрудничество по указанным направлениям...

Свободная Европа: Так что же не устраивает Тирасполь?

Александру Фленкя: Тирасполь наотрез отказывается обсуждать вопросы, связанные с налоговой системой, с гармонизацией налоговых систем, а также в принципе вопросы, касающиеся таможни — унификация таможенных стандартов, тарифов... Абсолютно все эти проблемы Тирасполь отметает с ходу!

Они, представители Тирасполя, говорят, что разница в платежах, связанных с ввозом товаров в Приднестровье и на территорию правобережной Молдовы, является причиной появления потоков контрабанды и других незаконных действий. В этом нет ничего нового, они это признавали и раньше, правда, вполголоса.

Тирасполь наотрез отказывается обсуждать вопросы, связанные с гармонизацией налоговых систем, а также в принципе вопросы, касающиеся таможни



А еще один представитель Тирасполя, не Виталий Игнатьев, другой, на Баварской конференции говорил, что вообще невозможно обеспечить более свободное передвижение в пределах зоны безопасности, то есть, не может и речи идти о снятии контрольно-пропускных постов до тех пор, пока — внимание! — существуют разные тарифы. Поэтому, говорил он, «давайте унифицируем тарифы, а уж потом будем говорить о снятии КПП». Мы ему на это ответили так: «Прекрасно, наши коллеги на другой платформе как раз обсуждают именно этот вопрос, он включен в повестку».

Иными словами, с одной стороны, они признают, что объективно проблема существует, признают, что введение НДС на левом берегу Днестра станет стимулом для компаний с обоих берегов Днестра и может способствовать товарообороту между двумя берегами. Но когда заходит речь о том, чтобы внести эту задачу в текст протокола... Знаете, мне даже трудно подобрать слова, чтобы оценить подобное отношение — это просто инфантильность.

Свободная Европа: Поговорим немного о роли России. Официальный представитель российского МИД [Мария] Захарова заявила, что в 2019 году потенциал переговорного процесса в формате 5+2 был растрачен впустую. А еще г-жа Захарова сказала, что Кишинев и Тирасполь должны наладить конструктивное сотрудничество в социальной, экономической и гуманитарной сферах, и только затем переходить к политическим вопросам урегулирования...

Александру Фленкя: Я бы сформулировал вопрос чуть иначе: почему Виталий Игнатьев ни разу не прочитал то заявление, которое мы восприняли исключительно как прямой призыв к сторонам поставить точку в этой эпопее с протоколом братиславского раунда переговоров в формате 5+2, чтобы встретить 2020 год с согласованной сторонами, взаимоприемлемой повесткой, которую поддерживают посредники и наблюдатели?! Похоже, призыв не дошел до адресата!..

Странная, нелогичная позиция представителя Тирасполя появилась в условиях, когда у нас есть поддержка всех внешних партнеров, когда переговорный процесс в целом, все пять международных участников этого переговорного процесса, в том числе ОБСЕ, решительно поддержали сформулированные задачи.

Около двух недель назад в Братиславе на совещании совета министров иностранных дел ОБСЕ была принята декларация о переговорном процессе в формате 5+2 — единственный политический документ, одобренный на 26-м заседании совета. Единственный документ политического характера, — но удалось же его принять!

А г-ну Игнатьеву все равно — и призывы, и увещевания Москвы, появившиеся отнюдь неслучайно... В Братиславе был намечен определенный календарный график, ведь через пару недель Рождество, год завершается, и протокол либо есть, либо нет... Так что Мария Захарова выбрала момент для своего призыва совсем неслучайно. Но г-н Игнатьев или те, от кого он получает инструкции, предпочли не слышать ее месседж.

Свободная Европа: Приведу еще одно высказывание Марии Захаровой, которая выразила надежду на то, что в следующем году председательство Албании в ОБСЕ будет двигаться по тем направлениям, которые определены в документах переговоров в Братиславе. А как вы считаете, если сегодня не удалось, то завтра, возможно, получится?

Александру Фленкя: Проблема — исключительно в безответственном отношении человека, который представляет на данный момент Тирасполь! Либо человек меняет свое отношение, — а я очень хорошо знаю Игнатьева, не год и не два! — либо надо менять представителя. Одно из двух. Потому что важнее всего интересы граждан, жителей региона. И представителей бизнеса, не в последнюю очередь, — ведь речь идет о крупнейших компаниях, у которых тоже есть свои интересы, напрямую связанные с правым берегом, с действиями официального Кишинева. Так что я смотрю на все это как на временное явление.

Свободная Европа: Ну, а в 2020 году есть шансы на то, что протокол будет подписан? Есть надежда на то, что г-н Игнатьев проявит готовность к сотрудничеству?

Александру Фленкя: У протокола есть все шансы на подписание, причем сразу же после того, как Виталий Игнатьев согласится хоть на один из множества вариантов, предложенных и посредниками, и лично мной. Другое дело, есть ли в этом смысл, если документ не будет подписан в ближайшие дни...

В 2020 году, вероятно, будут другие переговорные раунды. Мы работаем в очень неустойчивой обстановке, в очень динамичной среде, потому что некоторые из вопросов, на которых настаивает Тирасполь, на самом деле уже не один год находятся в разработке.

Свободная Европа: Вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя отвечал на вопросы Валентины Урсу.

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Свободная Европа: Законодательный орган Приднестровья – верховный совет – принял в окончательном чтении бюджет на 2020 год, но администрация не сообщает его основных показателей. Местным журналистам сказали в неформальной беседе, что бюджетный дефицит очень большой, потому и не спешат его обнародовать. Наши корреспонденты в Тирасполе выяснили, что поступления в бюджет установлены на уровне около 4 миллиардов приднестровских рублей, а расходы составят примерно 6 миллиардов. Иными словами, бюджетный дефицит может превысить 50 процентов. Дефицит, традиционно высокий в Приднестровье, покрывается за счет платежей населения и хозяйствующих субъектов за газ, которые при молчаливом согласии Москвы не доходят до российского поставщика - Газпрома. Долги при этом накапливаются за молдавской компанией Молдовагаз, которая уже задолжала российскому поставщику около семи с половиной миллионов долларов.

Более 80% доходов в бюджет Приднестровья пойдут в следующем году на выплату пенсий и зарплат.

Бюджет Приднестровья был принят в атмосфере противостояния между исполнительным органом и верховным советом, несмотря на то, что вся власть в регионе сосредоточена в руках одной политической силы, аффилированной холдингу «Шериф». Председатель комитета по бюджету верховного совета даже проголосовал против принятия бюджета. Депутаты настаивали на повышении в этом году зарплат и пенсий, но правительству удалось навязать свое мнение и направить значительные суммы денег в фонд капитальных вложений, за счет которого планируется развивать инфраструктуру.

Как передают наши корреспонденты, граждане недовольны тем, как администрация расставила приоритеты, и вместо художественной иллюминации и модернизации общественных мест предпочли бы повышение пенсий и зарплат бюджетникам.

- Ну, это неправильное решение. Все-таки, нужно увеличить пенсии, я считаю, пенсионерам в первую очередь. Многим не на что даже жить, они оплачивают только пропитание. Им еле на это хватает.

- Надо думать о социально-незащищенном слое населения. Пенсии у наших людей какие? Полторы тысячи – это минимально. Как можно прожить на эту пенсию? В бюджет надо было заложить повышение пенсий! Сколько людей уже перешли на российскую, я думаю, что можно было бы по 200, по 300 рублей добавить, не так-то много и осталось пенсионеров на приднестровской пенсии. Еще нужно обратить внимание на плитку. Где мы сейчас проходим, между домами, есть, клочками, а дальше поликлиники все брошено. И парковку для машин во дворах надо, потому что выше как идти – там жилой дом, и на газонах стоят машины. Люди идут по пешеходной дорожке, и тут же по ней едет машина. Где ж людям ходить?

- Я тоже пенсионерка. Получаю вообще только 1160 рублей. Это вообще! Я не знаю, как жить, когда платишь за квартиру 600-700 рублей, очень тяжело…

- Все зависит от Владимира Путина. Если у них в России это не поднимается, как он сказал, значит, мы пример будем брать с них.

- Мне на пенсию нескоро, поэтому об этом не думаю. Конечно, хорошо, что у нас улучшили немного инфраструктуру – дороги, ремонты, молодежи стало больше видно. Да, молодцы, делают хоть что-то. Это лучше, чем вообще ничего не делать. Но рабочих мест как не было особо, так и нет. У нас нигде не обучают жизненным навыкам, я не имею в виду профессиональную подготовку, а именно социально-бытовую. В других странах, например, – там все связано с будущей профессией, папа или мама с ребенком на игрушечной машине меняют колеса, то есть, с самого детства их приучают к труду. Наших детей к этому не приучают.

- Я не слежу, я даже не знаю, что вам про это сказать. Меня это не интересует, потому что тем, кто у власти, им виднее. А я привык рассчитывать только на себя.

- Если бы я видела источник, я бы вам ответила на этот вопрос. Но не видя структуры бюджета, я не могу ответить на этот вопрос. Конечно, стоило поднять, кому же не стоило поднять пенсию, зарплату или иной источник дохода?

- Ну, наверное, можно было поднять на несколько процентов вместо того, чтобы строить на въезде в Тирасполь вот эту конструкцию. Если честно, она не вписывается в интерьер вообще, никуда и никак, потому что когда въезжаешь в наш город, как будто въезжаешь в село. Если бы людям доходы увеличили, это было бы намного лучше.

- А у нас думают иначе? По-моему, нет. Что я буду сейчас говорить – все равно наша власть по-своему все делает, никогда не слушает народ. В этом я убедилась на протяжении всех лет своей жизни. Что там говорить: устраивает, не устраивает – уже мы живем по течению, если деться некуда. У кого есть возможность, давно уже уехали. Поэтому живем, как можем…

Свободная Европа: Мнения жителей Тирасполя и Бендер.

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Свободная Европа: В интервью Лине Грыу экономический эксперт из Тирасполя Сергей Мельниченко рассказал, как проходили дебаты по проекту бюджета. Он обращает внимание на то, что в следующем году на левом берегу Днестра состоятся выборы в местный парламент, и принятое в этом году решение не повышать зарплату бюджетникам может стоить депутатам мандатов.

Сергей Мельниченко: На пленарном заседании бюджет региона был принят в третьем чтении, теперь предстоит его направить президенту на подпись для того, чтобы он был опубликован в официальных СМИ и вступил в силу с 1 января.

Но неудовлетворенность у законодателей настолько большая, что даже на этапе третьего чтения были предложения не принимать бюджет. Ну, в этом случае катастрофы бы не было, потому что финансирование все равно осуществлялось бы из расчета одной двенадцатой на год. В истории Приднестровья были случаи и гораздо более позднего по срокам принятия бюджета.

Свободная Европа: Но прецеденты такой реакции в верховном совете были?

Сергей Мельниченко: Такие предложения все равно были, знаете, как акт отчаяния, кулуарные, в различных заседаниях, разговорах, - у них была неудовлетворенность. Я просто хочу привести пример 2013 года, когда противостояние Верховного совета и президента Шевчука достигла апогея: республика весь год прожила без бюджета и как бы ничего не случилось.

Что необходимо из особенностей отметить - что публично не озвучиваются основные параметры, поскольку по некоторым данным дефицит превышает 2 миллиарда рублей.

Свободная Европа: В процентах это сколько примерно?

Сергей Мельниченко: Речь примерно идет о сумме где-то 4 миллиарда в доходах и 6 миллиардов в расходах. Это приблизительные суммы, я же говорю, публично никто не хочет их озвучивать, поскольку дефицит очень большой.

Публично не озвучиваются основные параметры бюджета, поскольку по некоторым данным дефицит превышает 2 миллиарда рублей



Бюджет, как и прежде, социально ориентированный, более 80% на выплаты зарплат, пенсий и пособий, но в принципе это не отрадный показатель, наоборот – плохой показатель, поскольку денег на развитие не хватает. И, как и прежде, можно вести речь о бюджете проедания, о бюджете текущих нужд и расходов. Хотя налоговые отчисления постепенно увеличиваются, но, знаете, тут есть лукавство цифр. Неизвестно, какие результаты могут быть следствием заниженных плановых показателей.

Вообще, в бюджетном процессе осени этого года самой отличительной чертой является сожаление депутатов, что им не удалось принять решение о повышении пенсий и заработной платы бюджетникам. Тем более, что год следующий – предвыборный, 29 ноября единый день голосования в представительные органы власти. И тем более, что количество депутатов, в соответствии с изменениями в Конституции, уменьшится на 10 человек, что сделает конкуренцию еще более жесткой. Если и вернутся к вопросу о повышении заработной платы бюджетникам, то не ранее 1 июля. Единственно более или менее ясная картина с оплатой труда с этого периода для медиков – их повышение к зарплате может составить от 20 до 50%, а также работников троллейбусных управлений. Средства для этого в бюджете – уже в этом, принятом бюджете – предусмотрены. На этом настояло правительство.

В третьем чтении в основном обсуждались деньги на реализацию программ, для которых создадут специальные фонды. Не прошли предложения некоторых депутатов в отношении сохранения суммы государственных закупок, при которой необходимо проводить тендер – сейчас 200 тысяч рублей, в следующем году будет 300 тысяч. Ну, и в ходе полемики указывалось на то, что многие экономические агенты, приближенные к министерству экономического развития, дробят сметы и объемы производимых работ, скажем, до 190 тысяч, чтобы не проводить тендеры. И еще такой нонсенс: в течение самого тендера запрещено снижать предлагаемую сумму более чем на 15%.

Местная администрация тоже келейно поступает при выборе поставщика или подрядчика для исполнения работ – тут сложился свой круг, и это уже в традициях и многих других зон постсоветского пространства. Сами мэры городов признают, что они выбирают проверенных подрядчиков, в ущерб более низким ценам, предлагаемым их конкурентами.

Самый полемичный, самый затратный фонд – это фонд капитальных вложений, который уже будет действовать третий год. Его общая сумма составляет 316 миллионов рублей, 240 из них пойдут непосредственно на ремонт учреждений социальной направленности, 51 миллион на закупку медицинского оборудования – для тех объектов, которые будут ремонтироваться, одновременно будет закупаться медоборудование.

В частности, по фонду капвложений два депутата верховного совета направили депутатские запросы по поводу того, как тратятся деньги из фонда капвложений, куда именно – и есть ли экономия. Летом тоже самое направляли, но ответа не поступило. Не исключено, что в дальнейшем депутаты попытаются задействовать механизм парламентского расследования, эта форма часто использовалась верховным советом в период жесткого политического противостояния с президентом Шевчуком.

Один из самых емких – это Дорожный фонд, там 193 миллиона, из них где-то 40 миллионов будет отвлечено на приведение в порядок и замощение плиткой прилегающей территории к школам и детским садам, а также тротуаров в городах и районах. Хотя это не профильные для этого целевого фонда затраты.

В будущем году будет два новых фонда – для привлечения молодежи оставаться в республике и снижения уровня трудовой миграции. 15 миллионов рублей будет выделено на кредитование молодых семей из бюджетной сферы для приобретения жилья.

12 миллионов рублей составляет фонд развития территорий. Эти деньги пойдут на подготовку празднования 75-летия победы и 30-летия приднестровской государственности.

Часть средств пойдет на оснащение школьных кабинетов физики, химии и биологии, 8 миллионов рублей – столько же, как и в этом году – отдадут на приобретение квартир для детей-сирот, купят 70 квартир, в этом купили 62. Из-за того, что в последние пять лет эта статья расходов из бюджета вообще не финансировалась, очередь разрослась до 700 человек.

«Государство в государстве» – так говорят о таможенном комитете. Так повелось еще со времен Игоря Смирнова, когда его возглавлял его сын Владимир. Деятельность комитета не финансируется из бюджета, у него существует свой фонд, размер на будущий год 701 миллиона рублей.

На расчеты по паям выделено 46 миллионов рублей, фонд поддержки предпринимательства составит 23 миллиона рублей, развитие АПК – всего полтора миллиона рублей, госуниверситета – 4,5 миллиона рублей. Четыре госпрограммы медицинской направленности – это ВИЧ/СПИД, онкозаболевания, иммунизация населения, профилактика туберкулеза – составят где-то 42 миллиона рублей.

Большинство депутатов не удовлетворены принятым бюджетом, а глава профильного комитета вообще проголосовал против. Мало что изменилось по сравнению с редакцией, предложенной правительством. Депутатам не хватило политической воли, поскольку принятие бюджета – это исключительно прерогатива парламента.

Свободная Европа: В прошлом году, насколько я помню, бюджетный дефицит составлял около 40%, и это преподносилось как довольно большой прогресс по сравнению с позапрошлым годом, когда было 50% дефицита. Сейчас, похоже, возвращаются к 50-процентному дефициту. Для меня остается загадкой, как он вообще покрывается, потому что сумма почти фантастическая…

Сергей Мельниченко: Главным источником является специальный газовый счет – это уже ни для кого не секрет, его впрямую не называют, но все понимают, откуда черпаются деньги. И на этом газовом счете тем больше денег, чем лучше работает промышленность. В этом году, в принципе, у ММЗ был определенный провал, и есть данные, что по итогам года энергетическая компания «Днестрэнерго», которая поставляет на ММЗ электроэнергию непосредственно по сетям высоковольтным, будет в убытке в размере 20 миллионов рублей. Так что, единственная компенсация – это газовый счет. При этом Молдавская ГРЭС за 10 месяцев увеличила отпуск электроэнергии в сеть более чем на 6% по сравнению с десятью месяцами прошлого года. Это едва ли не единственный источник погашения дефицита бюджета.

Главным источником является специальный газовый счет – это уже ни для кого не секрет, все понимают, откуда черпают деньги



Но, понимаете, расходы почему растут? Потому что фонд капвложений оттягивает на себя часть средств, вообще как бы создание всевозможных фондов не есть хорошая тенденция в бюджетном планировании. Из бюджета, в принципе, должны получать ведомства напрямую для проведения реконструкции, ремонта тех же объектов, скажем, просвещения, здравоохранения и так далее. А так, получается, средства концентрируются в этом фонде капвложений.

Свободная Европа: О чем это говорит, по-вашему?

Сергей Мельниченко: Были опасения, когда заводили этот фонд, что выделяемые ведомствам деньги, они бы размывались. Всегда у ведомства находились первоочередные задачи, ну, скажем, на приобретение мебели, еще чего-то, а ремонт, реконструкция или даже строительство, как сейчас ведется по фонду капвложений, не осуществлялась.

Но в принципе эффективность и отдача очевидна, другое дело, что наверняка можно было и сэкономить определенные средства бюджетные за счет тех же тендерных процедур, за счет аукционов на понижение, но мы понимаем, что в таких условиях во всех странах постсоветского пространства обычно есть фирмы-подрядчики, которые называются «любимчики».

Скажем, например, компания «Доброва» есть такая в Бендерах, ее рынок производства тротуарной плитки сейчас превышает 50%, а такое сейчас новомодное течение в Приднестровье – не асфальтировать и не бетонировать, скажем, дорожки, пешеходные зоны, а укладывать плиткой… Насколько это рационально с технологической точки зрения – неизвестно, потому что должно пройти несколько лет, чтобы понять, сыпется эта плитка, как-то она будет использоваться лучше…

Свободная Европа: Знаете, в Кишиневе сыплется.

Сергей Мельниченко: Ну вот, видите! А тем более, я вам скажу, что ее, во-первых, устанавливают ударными темпами, у нас даже центральную площадь посередине, где не ездит транспорт, выложили этой плиткой. Ну, шутят по такому поводу – чтобы дроны красиво снимали… А ведь там не ездят ни автомобили, не ходят пешеходы. То есть, люди называют это фактически выброшенными деньгами. Ну, и говорят о том, что зарплаты не повысились, зато Екатерининский парк обустраивается, на въезде из Тирасполя со стороны Бендер строятся бельведеры какие-то…В общем, вопросов распределения расходования средств у обывателей, по крайней мере, в общественном мнении очень и очень много…Хотя, если глобально смотреть, то что оставим потомкам? Денег на проживание никогда не хватит, а облик городов все-таки должен меняться в соответствии с современными тенденциями и запросами.

Ведь вопрос приоритетов определяет руководство. Руководство – что президента, что депутатов – выбрали мы. Ну, и теперь вопрос не к ним, а к нам. Мы же им доверили распоряжаться публичными финансами! Потому что как такового, знаете, общественного контроля за распределением этих средств тоже нет – хотя есть и закон об общественном контроле, и закон об общественной палате и так далее.

Свободная Европа: Мне, допустим, кажется странным даже тот факт, что не были опубликованы основные цифры; это очень странно…

Сергей Мельниченко: Да, да, журналисты попытались получить комментарии, но сказано было так: «дефицит большой, два лярда – как было сказано на жаргоне – не хотелось бы их озвучивать». Пока в публичном пространстве я не видел этого, но когда закон будет опубликован, там мы цифры увидим реальные.

Свободная Европа: Мне кажется интересным то, что происходит между правительством и верховным советом. Похоже, там все довольно горячо…

Сергей Мельниченко: Да, если при прежней власти было все понятно, там было внутриполитическое противостояние между органами власти – президент и правительство, с одной стороны, и Верховный совет с другой стороны, и там логика борьбы была понятна. Теперь ничего не понятно, и тут уже кто кого переборет в степени влияния на главу.

Это все отражается и на состоянии бюджета, и на состоянии социальных различных выплат и так далее. Потому что, если в прошлом году удалось повысить общественное настроение, то теперь, знаете, такая гражданская апатия. Даже если Молдавская ГРЭС заключит контракт – раз; даже если не будет транзитного коллапса – два; даже если решится вопрос февральский с Кучурганом по импорту – три, то, скорее всего, ожидать повышения придется только с 1 июля. Ну, это возможно, учитывая такое подслащение пилюли, учитывая, что 29 ноября выборы в Верховный совет, а через год выборы президента, это уже электоральный цикл.

Такие настроения есть даже у депутатов Верховного совета. Дело в том, что они-то громоотводом выступают, они же принимают бюджет, и их избирателей не интересует, почему они приняли этот бюджет – потому что они уступили правительству, у правительства было больше доводов и аргументов, были цифры и выкладки в руках для того, чтобы убедить президента… Избирателей это не волнует. Вот и получается, что депутаты и так, и этак в плохой ситуации, в плохом положении оказываются, они своего рода мальчиши-плохиши. По всем статьям принято считать, что депутаты проиграли позиционное противоборство.

Свободная Европа: экономический эксперт из Тирасполя Сергей Мельниченко.

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Свободная Европа: Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается до следующей встречи. Вы слушали Радио Свободная Европа.