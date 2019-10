„Primărie la 900 de locuitori, unde mai există așa ceva?”

Recent citeam pe o rețea de socializare sfatul pe care îl dădea preotul Maxim Melinte pentru candidații la funcția de primar. Citez: „Dacă vă considerați creștin, să nu uitați că va veni acel moment când Hristos vă va întreba: «Ți-am dat putere și autoritate, ce acțiuni utile ai întreprins pentru binele poporului? Câte zâmbete ai adus pe fețele localnicilor, cât talent și abilitate ai folosit pentru îmbunătățirea condițiilor în comunitate? Câți copii, vârstnici și sărmani ai lăsat în pragul sărăciei și disperării»?” Fața bisericească spune că înainte de a se porni pe această cale importantă și deloc ușoară – cursa electorală – să se gândească bine ce răspuns vor putea să dea atunci când vor obține mandatul. Care sunt așteptările alegătorilor de la acest scrutin din 20 octombrie? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Așadar, pentru alegerile locale generale din 20 octombrie vor fi deschise aproape 2.000 de secții de votare. Cele mai multe secții se găsesc în circumscripțiile Chișinău, Orhei și Ungheni. Europa Liberă a făcut un popas la Ungheni, unde am discutat cu oameni deciși cu cine să voteze, dar și cu mulți care nu s-au lămurit exact pentru ce să voteze, pentru că la interval de patru ani candidații vin și spun aceleași lucruri pentru a obține mandatul – drumuri, apeducte, iluminare stradală, ecologie și încă multe, multe alte promisiuni. Alegătorii însă spun că primarul lor va fi cel căruia nu îi este frică să recunoască că e doar un om și că nu vine din Țara Minunilor, cel care nu trebuie să-și aleagă hainele care dau bine în campanie și care își permite și altceva decât să zâmbească frumos de pe panoul publicitar. Votanții de la Ungheni vor averile la vedere și onestitate, și cât mai puține povești electorale.



– „Toate poveștile începeau cu: „A fost odată ca niciodată...”, dar astăzi toate poveștile aiștia le încep cu: „Dacă mă alegeți pe mine”...”

– „...și rămâne cum a fost...”

Europa Liberă: Și pentru ce îl alegeți?

– „Păi nu alegem noi...”

– „Pe acest nou îl vom alege pentru schimbare, cu adevărat vrem schimbarea. Nu știu dacă este mesajul binevenit acum că să-mi vină copiii acasă. Nu cred, fiindcă copiii stau acolo bine unde s-au dus și ei n-au să vină, dar măcar pentru cei care au rămas să avem o schimbare.”

Europa Liberă: Dar Dvs. pentru ce o să vă dați votul?

– „Eu am trăit șapte ani undeva în Europa și de opt ani sunt venit acasă și nu mă pot deprinde în toată mizeria asta în care trăim. La populație nivelul intelectual îi sub medie.”

Europa Liberă: Și Dvs. pentru ce o să vă dați votul?

– „Eu am 69 de ani, am votat de multe ori, dar întotdeauna m-am dezamăgit.”

Europa Liberă: Pentru ce merită de dat votul?

– „Pentru ce merită? Tot pentru schimbarea pe care o așteptăm. Eu nu cred că Guvernul actual nu a făcut mult. Nu putem noi să spunem că schimbarea trebuia să aibă loc în patru luni de zile. Păcat că actualul președinte zboară prin nouri și...”



Europa Liberă: De ce credeți așa?

– „De atâta că nu are dreptate și în general oricum noi știm de unde vine și unde vrea să ajungă, dar nu o să-i meargă.”

– „El singur nu știe de unde vine și unde se duce.”

– „Știe el. Mai face felicitări cu ziua Sfântului Igor, cu... Numai el poate s-o facă.”

Europa Liberă: Ce valoare are promisiunea pe care o face cel care vrea să ajungă într-o funcție la nivel local?

– „N-are nicio valoare, deoarece ca să facă ceva în funcție trebuie să dispună de buget. Toate primăriile noastre îs la pământ, din impozitele pe care le strâng primăriile locale încă dacă le ajunge să plătească salariile. Așa că pot să facă multe promisiuni, dar baza economică primăriile n-o au. Primărie cu 900 de locuitori, ce vorbă, unde mai există în lume așa ceva?”

Europa Liberă: Trebuie o reformă teritorial-administrativă?

– „Absolut!”

– „De nivelul unu. Deci, reforma trebuie făcută.”

– „Absolut! Am picat una, trebuie s-o luăm de la început.”

Europa Liberă: Trebuie de revenit la județe?

– „Noi avem așa: primării Cornova, Năpădeni, Condrătești, Hârcești, Bogheni, Măgurele. Deci, uitați-vă, îs șase localități, șase cătune, ele trebuie să fie într-o singură primărie.”

Europa Liberă: Ce preț are votul cetățeanului în ziua de 20 octombrie?

– „Floarea națiunii a fugit, a plecat, a rămas cine-a rămas. Și a rămas mentalitatea și sufletul robului acela încă născut în comunism, când cu laptele mamei am supt ideologia roșie și azi nu ne putem debarasa de dânsa.”

– „Vrem schimbarea! Și o s-o facem tot noi, populația.”

Europa Liberă: Dar administrația locală este de importanță națională?

– „Administrația locală este de importanță națională, dar să nu uităm că în raionul nostru 95 la sută din primarii care au fost erau din fostul partid de guvernare și acum mulți se ascund sub umbrela lui, acum ei își mai schimbă oleacă pălăria... Ajunge!”

Europa Liberă: Dezbaterile electorale pe ce pun accent?



– „Se începe povestea veche: drumuri, canalizare, adică...”

– „Dacă trecem prin curțile blocurilor, îi jale mare, îi jale mare.”

– „Și acum un pic înainte de alegeri a mai încercat municipiul să mai facă niște..., „să vopsească buzele”. Noi suntem martori la tot ce se întâmplă.”

Europa Liberă: Și în patru ani pot schimbările să apară?

– „Schimbările... Câte ceva da, dacă o să gândim pozitiv, dar dacă o să gândim cum am gândit, atunci o să mai mergem patru ani prin noroi și în glod, și în gunoi.”

– „Problema-i în felul următor: atunci când întrebăm publicul: „Vreți schimbare?” „Da!” - „Dar cine vreți să schimbe?”, puțini ridică mâna. Tot răul e în noi, nu pot să fie conducătorii noștri mai buni ca noi.”

Europa Liberă: Câți candidați sunt aici, la Ungheni?

– „La Ungheni candidați îs patru sau cinci.”

Europa Liberă: Contează dacă e independent, dacă are în spate un partid?

– „Păi, dna Valentina, cei care sunt independenți, ei sunt sub fostul partid. Noi suntem trezi și avem discernământ. Ei s-au mascat sub independenți și tot orașul este plin de panourile și de ledurile lor și poze care costă nu puțini bani.”

Europa Liberă: Vorbim despre miza și importanța alegerilor din 20 octombrie. Ce se decide la aceste alegeri locale generale?



– „Trebuie să se decidă treburile localităților, amenajarea infrastructurii, tot ce trebuie pentru ca oamenii să aibă un nivel de trai mai bun.”

Europa Liberă: Cum trebuie să fie primarul ca să îndreptățească așteptările alegătorilor?

– „Păi bine, în primul rând, trebuie să fie un bun gospodar.”

Europa Liberă: Ce înțelegeți Dvs. prin noțiunea asta de „bun gospodar”?

– „Localitatea, mai ales un oraș cum este Ungheniul, are o structură mai dezvoltată – apă, canalizare, electricitate, drumuri. Și deci trebuie să se priceapă în a pune la cale toate aceste utilități ca să funcționeze normal.”

Europa Liberă: În general se alege persoana sau partidul?

– „Persoana.”

Europa Liberă: Aici în cursa electorală câți candidați aveți înscriși?

– „Șase. Normal, e bine ca alegătorul să aibă din cine alege, dar totuși cred că vor fi aleși oameni cunoscuți, pentru că atunci când vine în fruntea listei sau pe listă o persoană care-i absolut necunoscută, nu se știe despre trecutul, despre experiența lui de viață, despre experiența profesională și mai greu se face concluzie ce va face în viitor și atunci când persoana este mai cunoscută, se mai știe despre trecutul lui, despre ceea ce a făcut și ce i-a reușit, cred că un așa candidat are mai mari șanse.”



Europa Liberă: Ce greutate are promisiunea pe care o face cel care aspiră la mandatul de primar, de consilier în campania electorală?

– „Relativă, dar până la urmă cred că oamenii noștri se vor descurca și vor face o alegere corectă.”

Europa Liberă: Dar ce valoare are votul cetățeanului?

– „Hotărâtor! Votul cetățeanului este hotărâtor. Depinde în mare măsură de prezența alegătorilor la vot.”

Europa Liberă: Cine motivează această prezență?

– „În primul rând, trebuie să fie conștiința proprie. Deci, fiecare trebuie să înțeleagă că nu trebuie să pui pe seama cuiva alegerea proprie sau dacă ai pus-o pe seama cuiva, înseamnă că nu poți cere socoteală nimănui. Ești responsabil pentru ceea ce ai ales și după cum ai procedat, dacă te-ai prezentat la vot, înseamnă că ești responsabil pentru tine, pentru copiii tăi, pentru familie, pentru localitate, pentru strada ta. Dar dacă nu te prezinți, pasivitatea aceasta nu este alegerea cea mai corectă. Prezența trebuie să fie cât mai masivă, cât mai mare.”

Europa Liberă: Dvs. veți merge să votați?

– „D-apoi cum? Dacă nu te duci, pe urmă umblă și încep să critice că de ce nu-i bun. Măi, dar de ce nu te-ai dus să-l alegi pe cel care îți place ție?”

Europa Liberă: În societate acum se vorbește că aceste alegeri locale vor fi un test pentru cei de la guvernare, cei care au creat majoritatea – PSRM și ACUM. E un exercițiu pentru dânșii pentru a-și testa rezistența, dacă mai continuă să guverneze?

– „Eu nu aș crede că este un test de rezistență pentru actuala guvernare, pentru că totuși treburile locale au un specific. Ele sunt mai mult legate de teritoriu, de necesitățile oamenilor de zi cu zi, pe când la nivel înalt se face politica în ansamblu, politica externă, politica ce ține de strategie, de tactici ș.a.m.d., pe când în teritoriu pe noi mai mult ne interesează ce se face aici.”

Europa Liberă: Politicienii zic că vor face abstracție de geopolitică. În cadrul acestor alegeri locale e pus în joc votul geopolitic?

– „În localitatea noastră parcă n-am perceput eu așa o tendință.”

– „Ei, cum nu? Eu îs precis că Mitriuc o să ia cu rusofonii undeva la vreo 30%, în primul rând.”

– „Pe noi ne-a deranjat într-un fel faptul că Sculenii care stau la frontiera cu țara vecină și care se hrănesc din prima zi de independență, și care toți au pașapoarte românești, sunt cetățeni români, deci au dat votul persoanelor care au promovat ideea aderării la Rusia sau la partea de Est. Nu spun că noi nu trebuie să fim cu Estul, un bun om trebuie să trăiască cu vecinii bine; pe mine așa m-a învățat mama.”

Europa Liberă: Dar, apropo, relația dintre puterea locală și cea centrală cum ar trebui să fie?

– „Ar trebui să fie pentru binele tuturor, pentru că nu poate guvernarea centrală să-și realizeze scopurile politice fără ca acestea să fie simțite în teritoriu. Și bine ar fi să fie orientate spre cetățeni, dar nu spre culoarea politică, că primarul sau consilierii sunt de-o culoare sau alta. Noi suntem toți cetățeni și atunci când vine președintele în fruntea țării sau prim-ministrul, el este al tuturor, nu al unui partid. Și lucrul acesta nu trebuie să-l uite nimeni niciodată.”



Europa Liberă: Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici, la Ungheni, cu câteva zile înainte de scrutinul local. Pe 20 octombrie mergeți la vot?

– „Sigur, doamnă! Cum să nu mergem? Desigur că mergem!”

Europa Liberă: Ce decid aceste alegeri?

– „Alegerile locale sunt foarte importante și acestea, ca și alegerile prezidențiale, ca și alegerile parlamentare. Deci, în localitate ne punem oamenii competenți. Noi luptăm pentru o uniune cu Europa, luptăm pentru democrație...”

Europa Liberă: E ușor să știi cui să-i dai votul?

– „Depinde. Pentru mine nu e greu, pentru alții – da, dar noi ne străduim să lămurim lumea ca să-și poată da votul corect.”

Europa Liberă: Ce calități trebuie să aibă alesul?

– „În primul rând să fie pentru oameni cu sufletul. Da, da...”

Europa Liberă: Toți spun că sunt pentru oameni.

– „Da, toți promit, dar eu cred că o să fie o schimbare acum. Chiar vă spun sincer că simt, simt oamenii cum răsuflă, cum spun; eu simt că o să fie schimbarea ceea mare pe care noi o așteptăm.”

Europa Liberă: Dvs. ce așteptați?

– „Eu vreau ca să mă simt om în țara mea. Om în țara mea! Eu nu mă simțeam om până acum. În schimb acum eu parcă mă simt că merg liber. În primul și în primul rând vreau să vă zic de justiție. Justiția care-i atât de coruptă, asta pe noi ne frământă cel mai tare acum. Justiția! Eu cred că o să fie și în direcția asta făcut ceva.”



Europa Liberă: Alegerile acestea din 20 octombrie ar putea să fie un test pentru cei care guvernează – PSRM-ACUM?

– „Da! Da, ar putea să fie un test. O să fie și un test mare. Deci depinde cine acum va veni la putere în localitate, deci va da un răspuns că, uite, au venit oameni adevărați la putere.”

Europa Liberă: Și Dvs. vreți să se mențină această guvernare PSRM-ACUM?

– „Până când, da; până când, da.”

Europa Liberă: De ce spuneți cu jumătate de voce?

– „Păi de atâta că PSRM-ul nu chiar sunt oameni cinstiți, trag mai mult în direcția Estului, ceea ce pe noi nu ne satisface lucrul acesta.”

Europa Liberă: La aceste alegeri locale, geopolitica e lăsată în afară?

– „Așa sperăm...”

Europa Liberă: Sau votul va fi geopolitic?

– „Sper să nu fie geopolitic, sperăm s-o lăsăm într-o parte geopolitica aici. Și aș vrea să mai adaug încă un lucru: e foarte, foarte complicat lucrul acesta când vezi un primar că a candidat din partea Partidului Comuniștilor, a câștigat alegerile, între timp a trecut la Partidul Liberal, după un timp, a trecut cu democrații care erau la putere și acum, dacă nu mai sunt democrații, este cu socialiștii. Deci, el se ține la putere cu acei care sunt la putere și gata, pe el nu-l interesează absolut nimic.”



Europa Liberă: Apropo, știți că primarul trebuie să aibă o relație bună cu puterea centrală?

– „Da, dar nu în felul acesta. Eu știu că trebuie să conlucreze, dar nu în felul acesta – ai venit, într-un singur mandat de-acum ai patru partide. Acesta-i primar? Niciodată n-o să votez așa om! Și-i îndemn și pe alții să ne urmeze exemplul, să nu voteze așa primari, să voteze oameni cu verticalitate.”

Europa Liberă: Ce vor decide alegerile din 20 octombrie?

– „Nici nu pot să vă spun, că câte alegeri au fost, de-amu am ajuns la 70 de ani, dar n-am înțeles nimic din viața asta. Care ajunge acolo sus, nu-l vede pe aista de jos; toți îs buni până îs aleși, dar dacă-i alegi, de-amu gata.”

Europa Liberă: Dvs. ce alegeți: omul, promisiunea, partidul?

– „Nu! Omul, omul, dar fiecare promite până ajunge sus, dar pe urmă dacă te vede, te dă cu piciorul: dă-te jos.”

Europa Liberă: Ce preț are votul cetățeanului?

– „Eu mătincă nici n-am să votez, că n-are rost să mai votez.”

– „Dacă n-o să votăm, n-o să se primească nimic; unul o să tragă într-o parte, altul în alta, dacă o să votăm, și să știm pe cine votăm, el o să ne facă nouă numai bine.”

Europa Liberă: Despre miza și importanța alegerilor locale vorbim. Ce așteptați Dvs. de la aceste alegeri?

– „Am eu puțină încredere că să se înceapă ceva a face, dar ca și gospodarul toată viața, până își construiește înăuntru, nu într-o zi se face și chiar din prima zi. Eu așa cred.”

Europa Liberă: Dar cine și ce vă alimentează încrederea asta?



– „Prim-ministrul, mai pe scurt, dna Maia Sandu. Totuși așa eu văd că ea încearcă și dorește să facă ceva pentru popor.”

Europa Liberă: Aici, la Ungheni, știți câți candidați aspiră la fotoliul de primar?

– „Nu, nu-s la curent precis.”

Europa Liberă: E greu să știți cui să-i dați votul la 20 octombrie?

– „Tot la persoanele care fac parte din anturajul Maiei Sandu.”

Europa Liberă: Dar în general la alegerile locale contează persoana sau contează apartenența politică a celui care vrea mandatul de primar, de consilier?

– „Noi, având o vârstă mai așa, noi tot timpul ne uităm și după oameni, care-i gospodar.”

Europa Liberă: Ce vreți să se schimbe aici, la Ungheni? Sau ce probleme trebuie soluționate prioritar aici în municipiu?

– „Să schimbe ceva pentru om, pentru fiecare, mai ales pentru pensionarii care primesc puțin și, într-adevăr, totu-i scump. Și nu ajunge. Chiar sunt pensionară și simt...”

Europa Liberă: Dar majorările de pensii, de salarii le face Guvernul, nu are primarul posibilități ca să schimbe situația.



– „Da, nu numai un om singur poate să formeze o societate, o formează mai mulți. Cum se zice: „Peștele de la cap...”. Dacă acolo-i bine, dacă sus îi bine și la noi sperăm să vină oleacă de bine.”

Europa Liberă: Mergeți la primărie des?

– „Așa, numai când îmi trebuie vreun act.”

Europa Liberă: Valentina Ursu, Radio Europa Liberă.

– „Valentina Ursu... acolo ne spune tot adevărul.”

Europa Liberă: Ia ziceți, ce se va decide la 20 octombrie?

– „Confruntări mari au să fie între partide și au să iasă doi candidați.”

Europa Liberă: Știți câți candidați aspiră pentru funcția de primar?

– „Nu știu, dar știu că unul o să câștige. Noi suntem obișnuiți cu alegerile din trecut, noi am trecut prin multe. Ne-au năucit rușii la cap și ne-au înroșit cu fel de fel de minciuni și manipulări și eu am rămas manipulat.”

Europa Liberă: Și acum de unde vă informați ca să nu fiți manipulat?

– „Europa Liberă ascult cu plăcere, pentru că acolo este adevăr, iaca...”

Europa Liberă: Ce preț are votul Dvs.?



– „Un preț, aș spune, enorm de mare. Lumea conștientă a plecat. Am rămas noi, mai sunt niște băbuțe pe care le amăgește acolo și le ia cu vorba că „era bine cu aceia și cu aceia”. Înțelegeți cum?”

Europa Liberă: Dar alegătorul astăzi mai poate fi ademenit?

– „Să decidă ceva?”

Europa Liberă: Cu un pachet electoral...

– „Cu culioace (pachete), cu bani... În timpul chiar alegerilor se face.”

Europa Liberă: Și cine poartă vină – cel care dă sau cel care ia?

– „Și unul, și altul. Pentru că acela vrea să fie sus și aista de jos: „Ei, mi-a dat 200 de lei, mai merg vreo două zile”...”

Europa Liberă: Dar el nu crede că este o umilință să accepte această pomană electorală?

– „Dar lui i-i..., el cu ziua de azi merge, el nu se gândește la viitor, dar noi trebuie să ne gândim, că avem copii, avem nepoți și pentru dânșii. Dar unde? Copiii pleacă toți.”

Europa Liberă: Se va face abstracție de geopolitică în aceste alegeri locale?

– „Lumea-i zăpăcită. Că-i manipulată, asta noi știm și de la socialiști. Și sunt partide amu, partidele acestea care... și n-are încredere. A pierdut lumea încrederea toată.”

Europa Liberă: Cum se recâștigă încrederea pierdută?

– „Prin oameni demni, oameni patrioți, ai națiunii. Asta e.”



Europa Liberă: Cum ajung cei mai buni dintre cei mai buni să administreze treburile locale, în primul rând?

– „Intuiția mea îmi spune că peste vreo 10 ani de zile au să ajungă, până o să ajungă conștiința oamenilor, că pot să se întoarcă oamenii care-s peste hotare, că-s oameni deștepți. Ei au plecat, au văzut că n-avem viitor aici, cum să stea?”

Europa Liberă: Și încotro Moldova?

– „Off! Nici nu știu cum să vă răspund încotro... Sperăm să colaboreze și cu Estul, și cu Vestul, dar lumea să rămână în țară. Noi, iaca, mâine-poimâine – la pensie și noi vrem majorarea pensiilor. Iaca, datorită Guvernului aista care-i amu, noi tragem oleacă de atenție la dânsul și sperăm că Maia Sandu, dar are mulți dușmani, doamnă.”

Europa Liberă: Cine-i sunt dușmani?

– „D-apoi și-n partidul lor. Chiar dacă o să iasă și dl Țîcu aista, cum îi mai spune, istoricul ista al nostru. Pentru ce?”

Europa Liberă: Îi de la Dvs., de la Ungheni.

– „Dar Dumnezeu cu dânsul! Dacă-i de la Ungheni, ce? Lasă-l să vină la fața locului să stea cu mine de vorbă acasă, că a fost votat de noi și trebuie să meargă până la capăt.”



Europa Liberă: Dar, apropo, aceste alegeri locale vor testa rezistența actualei guvernări PSRM-ACUM?

– „Posibil că da.”

Europa Liberă: Alegătorul mai poate fi momit cu o pomană electorală?

– „Poate și cu ulei, poate și o sticlă cu băutură poate să fie, dar asta nu ajută la nimic, nu duce la nimic bun, la nimic, că i-a dat și el a uitat de-amu pentru ce a votat, că i-a dat, dar ca să gândești la ce îl alegem noi – trebuie să facă un lucru pentru noi, pentru copii, pentru tineret, pentru toți. Iaca noi, vârstnicii, ne trebuie numai cât o pensie olecuță mai bună ca să trăim, dar așa, tineretul...”

Europa Liberă: Dar cine acceptă aceste pomeni electorale?

– „Cei care stau pe sub garduri și așteaptă să le dea un pahar de vin... Cei săraci spun așa că las’ să-mi dea și-mi dă și unul, îmi dă și altul, eu primesc de la toți. Chiar am în mahala de aiștia care iau: „Las’ să-mi dea, că eu iau și de la unul, și de la altul, dar pe cine voi vota am să văd și dacă voi pleca încă la vot”. Ca cum te-ai căsătorit să fie pe viață, asta noi trebuie să decidem pe patru ani și dacă ceva merge câtva vreme și nu se fac promisiuni ceva-ceva, măcar câteva procente, se poate de tras la răspundere: „Ai vorbit, ai spus și nu faci nimic. Tu ai vrut numai să fii în fotoliu, dar ca să faci pentru popor, asta nu-i bun”.”

Europa Liberă a poposit cu microfonul aici, la Ungheni, în ajunul alegerilor locale din 20 octombrie. Ce se decide în această zi?



– „Se decide ca atare soarta Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Soarta municipiului Ungheni.

– „Și soarta Republicii Moldova tot, bineînțeles, fiindcă totul se începe de jos în sus. Eu spun că toți trebuie să plece la votare și să aleagă un primar devotat care va face ceva.”

Europa Liberă: Câți candidați aveți aici?

– „Îs în jurul la 10, pare-mi-se...”

Europa Liberă: Sunt și pe listă de partid, și independenți... Pentru Dvs. contează dacă are în spate un partid sau nu?

– „Nu prea contează partidul, contează personalitatea. Ce a făcut el pentru oraș și ce are de gând să facă pentru binele orășenilor, pentru binele orașului Ungheni.”



Europa Liberă: Acest exercițiu electoral din 20 octombrie va fi un test și pentru guvernarea de la Chișinău, guvernarea de la centru PSRM-ACUM?

– „Dacă PSRM obține mai puține locuri în primăriile raioanelor, un pic vor pierde din autoritate.”

* * *

Alegerile locale din acest an din 20 octombrie au specificul de a fi o luptă dublă – între persoane pentru primari și între partide pentru consilii sătești, municipale și raionale, dar chiar și la nivel de primari prevalează aspectul partinic. Alexei Busuioc e pe final de mandat în Capaclia, Cantemir. El constată că să fii primar nu e atât de ușor în Republica Moldova.

Alexei Busuioc: „Astăzi încă este foarte greu să fii primar. Noi am crezut că odată reveniți la albia normalității, cum credeam noi, în spiritul democrației, o să fim mai liberi, vom avea oportunități ca să ne manifestăm și, mai ales, ca să promovăm satele noastre, dar din ceea ce am simțit până acum, că eu, slavă Domnului, termin mandatul acesta și nu mai particip, și mă miră foarte mult când văd ce mamă de bătălii se dau pentru asta. Oameni ăștia habar nu au unde se bagă. Eu câteodată mă gândesc la lucrul acesta. Primarul trebuie să fie un pic mai..., în sensul bun al cuvântului, nebun la cap ca să se bage în așa ceva. Aici e un lucru extraordinar de greu.”

Europa Liberă: Dar ce sperie – povara administrației locale, necazurile, problemele cetățenilor pe care primarul nu totdeauna e cel care trebuie să le rezolve? Ce sperie mai tare?



Alexei Busuioc: „Sperie mai tare incertitudinea. Deci, eu am impresia că s-au schimbat doar căciulile. În realitate, eu mă uit: avem primari care astăzi sunt deja urmăriți tot pe niște criterii, pentru că ieri erau din alt partid. Nu vreau să dau nume, dar lucrul acesta există. Deci, simplu s-au schimbat căciulile. Eu am văzut atunci Procuratura Anticorupție ceva parcă a stopat un pic când au făcut schimbul acesta de putere și acum am impresia că ei vor să demonstreze cred că noilor stăpâni sau ceva de genul acesta că, uite, noi de-acum luptăm cu fostul regim. Și tot așa se perpetuează. Deci, vin ai noștri, pleacă ai noștri... Niște lucruri murdare. Deocamdată, eu nu vreau să generalizez, dar eu știu primari care au fost persecutați deja pe linie că el era cu PD-ul și acum...”

Europa Liberă: Reproșurile care se îndreaptă la adresa unora sunt că într-un mandat sau în două au reușit să ajungă pe la toate formațiunile politice.

Alexei Busuioc: „Alegătorii nu trebuie să judece în felul acesta, pentru că, până la urmă, primarul schimbă o culoare sau alta tot din cauza alegătorului, ca lui să-i fie mai bine, pentru că, din păcate, la noi dacă nu este descentralizare, este o centralizare masivă; avem unele lucruri începute cu descentralizarea, dar la ora actuală centralizarea este încă foarte mare și, neavând descentralizarea, primarul se vede nevoit să adere la putere. Toți vor pe lângă putere, pentru că puterea îți oferă anumite pârghii, unde poți, mă rog, un proiect care nu prea trebuie să lucrezi mult, să asuzi, hai să zicem așa, să-ți scoți în relevanță abilitățile pe care le ai de lider, de manager, ca să obții ceva. Și el fiind pe lângă putere, „măi, aista-i cu noi. Ce poate să ne aducă? Poate să ne aducă cam atâtea voturi”. Și anexele astea care erau și înainte, eu de pe timpul comuniștilor țin minte, atunci era anexa 4, dacă nu greșesc, acum îi anexa 6 pe la deputați prin Parlament. Anexa de corupere, cum îi zicem noi. Vine și-i zice primarului: „Ce-ți trebuie? Na-ți 500 de mii acolo, 300 de mii acolo”. Și în felul acesta își asigură puterea băieții aceștia de pe la Chișinău.”

Europa Liberă: Îi oferă bani...

Alexei Busuioc: „Da, contra voturi.”

Europa Liberă: ...pentru implementarea proiectelor la nivel local?

Alexei Busuioc: „Ele nu sunt proiecte majore, sunt niște astupări de găuri. Iaca, el are de făcut un acoperiș la școală, de exemplu, de 200 sau 300 de mii. Pac! I-a dat. Este și acum lista asta. Eu am crezut că ea a murit odată cu comuniștii, dar nuuu. Și am să vă mai spun și alte lucruri, că am vorbit și cu oameni care erau și din business și mai sunt în business și din primării, chiar eu am simțit personal. De fapt, presiunile acestea majore cu dosare erau și pe timpul comuniștilor – eu nu am ochi să văd comunismul –, dar cele mai mari presiuni au început de pe timpurile lui Filat și au continuat pe timpurile lui Albastru Împărat, Plahotniuc, pentru că aici s-au început cele mai mari presiuni, mai ales administrative.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți primarul care ați ales a treia cale – nici cu dreapta, nici cu stânga; nici cu cei de la putere, nici cu cei din opoziție, dar independent.

Alexei Busuioc: „Da.”

Europa Liberă: Cum ați reușit să rezolvați parte din problemele comunității, ținând cont că, atunci când ați cerut mandatul sătenilor, le-ați promis niște lucruri că o să le faceți în localitate?

Alexei Busuioc: „N-am promis nimic! Unicul lucru pe care l-am spus a fost că voi încerca să fac drumul de la Capaclia la Cociulia. Noi avem proiectul tehnic, de un milion 80 de mii de euro. Chiar nu avem banii ăștia, l-am făcut cu frățiorii din Ciugud, de la Alba Iulia; proiectul tehnic, dar nu avem banii, nu avem sursa de finanțare, dar în rest, noi am făcut alte lucruri pe care nu le-am promis.”

Europa Liberă: Dar cum ați obținut mandatul? Ce ați făgăduit?

Alexei Busuioc: „N-am făcut, uite, nimic. Oamenii mă știu, aici îi prioritatea la sat. Noi la sat ne cunoaștem și mărimea la pantofi unul la altul. Satul trăiește în altă dimensiune...”

Europa Liberă: Dar ați avut un program electoral cu care ați venit în fața votanților?

Alexei Busuioc: „Eu am spus un lucru: „Eu mă voi strădui să fac lucrurile așa cum le văd eu mai bine pentru Capaclia”. Deci, primul lucru care m-a interesat cel mai mult a fost – așa cum i-am zis eu – Drumul mamei și pe care nu l-am făcut. Eu am făcut alte lucruri – școală, grădiniță, Casă de cultură, cantină socială și alte lucruri, dar n-am putut să fac Drumul mamei. Drumul mamei rămâne următorul primar să-l facă. Noi avem proiectul tehnic, cum apar surse de finanțare europene, bănuiesc eu că Guvernul n-o să le aibă...”

Europa Liberă: Cum ați reușit să rezolvați aceste probleme?

Alexei Busuioc: „Cu străinii, cu străinii...”

Europa Liberă: Ținând cont că Guvernul este unul auster?

Alexei Busuioc: „Sigur, auster! Doar cu străinii. Deci, scaunele la Casa de cultură, gresia, faianța, tot-tot am făcut cu frățiorii de la Târgu Ocna; proiectul tehnic pentru două drumuri - și pe interior în intravilan, și acesta care leagă Cociulia de Capaclia - l-am făcut cu colegii de la Ciugud; copiii care se odihnesc în fiecare an consecutiv la mare – cu Cumpăna; cu Niculițelul aș făcut și Casa de cultură, și un buldo-excavator aproape nou ne-au dat, care funcționează și noi suntem mulțumiți că astupăm practic toate găurile pe care le avem prin sat, dar acolo-s multe. Deci, eu am făcut toate lucrurile acestea cu colegii...”

Europa Liberă: Potențiali candidați, care ar putea să ajungă primari, cei care vă aud ar putea să zică: „Păi, dacă dl Busuioc zice că așa ușor treci Prutul și aduci de toate...”

Alexei Busuioc: „Da, dacă se leagă o prietenie... În primul rând se face între primari. Asta toți trebuie s-o știe și viitorii primari. Acești care-s actuali știu. Deci, primul lucru se începe de la prietenia între primari, după asta facem înfrățirile, cum le numim noi, după care consiliile locale, după care, mă rog, diferite proiecte culturale, că noi ne mai ducem acolo și mai cântăm și mai dansăm, că noi asta putem să oferim deocamdată, dar ei, real, ne ajută cu finanțe. Nu au nici ei multe...”

Europa Liberă: Și au să ajute toate aproape 900 de primării?

Alexei Busuioc: „Noi am venit cu niște proiecte comune. O să vedem de-acum cine o să fie în România în noul Guvern care va lua pârghiile. Noi am vorbit cu unul din foștii prim-miniștri ai României...”

Europa Liberă: Cine a fost?

Alexei Busuioc: „Dl Cioloș. Când a fost la Tatiana Badan la Selemet, noi am fost vreo 30-40 de primari. Întrebarea dlui Cioloș a fost foarte clară: „Dlor primari, cu ce putem să vă ajutăm”? Și noi atunci i-am spus cum se poate de ajutat.”

Europa Liberă: Și ce i-ați spus?

Alexei Busuioc: „Pe linie de înfrățire să facem proiecte comune. Ca să vă lămuresc de ce pe linie de înfrățire, de atâta că sunt foarte multe comune, sate din Republica Moldova care se uită foarte reticent la România. Și primarul a fost în România, el înțelege beneficiile pe care ar putea să le aibă, dar sătenii nu înțeleg, pentru că la dânșii îi „Россия-мама, Россия-Сибирь, ЕврАзЭС” (Rusia-mamă, Rusia-Siberia, Uniunea Economică Eurasiatică), chestii din astea, dar când au să vadă, de exemplu, că la Capaclia, Cociulia, mă rog, în satul X din Republica Moldova, care-i înfrățit cu satul Y din România, s-au făcut drumuri, Casă de cultură, grădiniță ș.a., dar noi în satul Trei păduchi, de exemplu, din Republica Moldova stăm și ne uităm cum alții evoluează, deci automat și ei vor vrea să meargă pe linia asta de înfrățire. Și n-au să-i mai pună bariere în Consiliul local primarului ca să nu facă înfrățirea, dar au să-i zică: „Auzi, dle primar, da’ poate iei geanta și te duci până în România și vezi poate faci vreo înfrățire, că uită-te la vecin, ai văzut ce a făcut?”. Deci, noi când i-am spus dlui Cioloș lucrul acesta, noi l-am spus în cunoștință de cauză, cu perspectivă.”

Europa Liberă: Inițial se acredita o idee că ar fi fost bine să se facă o reformă teritorial-administrativă și după asta, alegerile locale generale. Credeți că mai e cazul să se revină la reformă sau patru ani e bătut în cuie că nu poate fi propusă această reformă administrativ-teritorială?

Alexei Busuioc: „Deci, după locale, văd anticipate aici, la Chișinău.”

Europa Liberă: Anticipate parlamentare?

Alexei Busuioc: „Parlamentare, sigur!”

Europa Liberă: Se sparge alianța.

Alexei Busuioc: „Coaliția, betonul se sparge, cred eu, dar vom vedea, nu știu. Cât despre reforma teritorial-administrativă, părerea mea este că în primul rând se face reforma teritorial-administrativă. Dacă ar putea cumva să-i amăgească acum ca să voteze cumva reforma teritorial-administrativă, pentru că ea intră în vigoare după șase luni. Știți cum, trebuie să fie șase luni până la alegeri...”

Europa Liberă: Deci, primarii care vor fi aleși, administrația locală care va fi aleasă la 20 octombrie patru ani va activa pe vechi.

Alexei Busuioc: „Da, ea rămâne așa, pe vechi și mandatul rămâne imperativ. Constituția spune clar, dar ceilalți care au să vină după mandatul acesta măcar acolo să fie deja claritate la capitolul reforma teritorial-administrativă, pentru că ei toți în campaniile electorale flutură cu tot felul de flaiere că noi facem, noi dregem, dar la urmă vedeți că lucrurile nu se mișcă.”

Europa Liberă: Dar Dvs. știți că nu toți șefii de administrație locală acceptă ca să fie înghițită primăria lor de o altă primărie?

Alexei Busuioc: „Dna Valentina, noi am avut deja practica asta în 1998. Deci, noi am fost județ.”

Europa Liberă: Cătunele mici nu prea acceptă să fie înghițite de primăriile comunelor, de exemplu.

Alexei Busuioc: „Păi vă spun, primarul care chiar vede că-i într-o comună micuță și vai de capul lui acolo cum i-i, el e gata să treacă. Chiar la Cantemir avem Câșla, avem dna primar de la Câșla și ea spune: „Alexei, chiar nu mă țin, chiar ar fi bine să ne unim cu altul care e mai mare, cum am fost în județ”.”

Europa Liberă: Să fie comasate?

Alexei Busuioc: „Da, comasate, pentru că acolo și mai mulți bani vin, după numărul de populație. Acolo sunt niște criterii care ar aduce beneficii mai multe satului, cătunului mic.”

Europa Liberă: În următorii patru ani poate fi îmbunătățită infrastructura în mediul rural?

Alexei Busuioc: „Va fi îmbunătățită oricum infrastructura. Și vă spun de ce. Pentru că prin CALM, noi am descentralizat Fondul rutier, acum prin lege vin bani, nu mulți, dar vin bani în bugetele locale și din bugetele locale oamenii cară pietriș peste tot. Deci, ceea ce înainte nu era. Oricum în acești patru ani, chiar dacă ținem cont doar de bugetul local în care vin pe fondul rutier banii, deja au să fie în patru ani de zile 4-5 km au să fie făcuți. Vorbim doar de sursele interne, dar dacă mai dă Dumnezeu și Guvernul va accepta anumite criterii din Europa ca să putem veni cu proiectele noastre spre finanțare din Occident, direct din UE ar fi extraordinar de bine.”

Europa Liberă: Reușita unei bune guvernări la nivel local depinde de relația primarului cu Consiliul local.

Alexei Busuioc: „Da, în exclusivitate! Poți să fii tu cel mai bun primar din lume, dar dacă nu vei avea susținerea Consiliului local sau înțelegerea, cel puțin, poate susținerea nu, dar înțelegerea și votarea pe anumite segmente, că acolo trebuie să fii și diplomat, că deseori Consiliul local, știți cum e, foarte mulți vin pe interese personale – business acolo, business dincolo, eu îmi trag pârghiile mele și dacă tu nu știi să fii diplomat și nu ai abilitățile acestea diplomatice, îți vine foarte greu. Pentru că dacă tu pui coarnele în pământ, consiliul pune și el coarnele în pământ.”

Europa Liberă: Consiliul deseori e pestriț, pentru că vin consilieri care reprezintă diferite partide cu diferite interese.

Alexei Busuioc: „Da, în foarte multe cazuri lista de consilieri se face pe anumite interese și abilitatea primarului cea mai mare este de a trece frumos prin toate interesele acestea și să nu atingă mândria și orgoliul la unul sau la altul, să fileze așa printre dânșii că până la urmă scopul final îi să obțină votul acela pentru un proiect sau altul, pe care consilierii pot să nu-l voteze și gata. Și aici are de pierdut satul, dar satul sau comuna nu întreabă de consilieri, dacă nu se face ceva, el acuză direct primarul că n-a făcut nimic, dar primarul nu poate face nimic, de atâta că consiliul nu votează. Sunt niște lucruri foarte sensibile.”

Europa Liberă: Ceea ce mai aud deseori de la alegători: de ce atâta râvnă, atâta îndârjire ca să obții această funcție de primar, dacă salariul e de doar 7 mii de lei?

Alexei Busuioc: „Da, cam așa e.”

Europa Liberă: E un salariu destul de modest.

Alexei Busuioc: „Pentru sate e bun.”

Europa Liberă: Iar unii din primari din cei aproape 900 au o poreclă că sunt baronașii localității.

Alexei Busuioc: „Dna Valentina, nu mă provocați. Eu n-am să vorbesc de rău colegii mei. Eu gunoiul din casă nu-l scot niciodată. Eu sunt membru CALM, eu respect toți primarii, dar noi știm că mai sunt cazuri. Da, câteodată oamenii o spun pe șleau și poate o spun deseori și pe bună dreptate, că baronașii locali, dar eu la întrebarea asta nu vreau să vă răspund, pentru că nu ar fi frumos din partea mea. Eu totuna o să rămân primar în cap.”

Europa Liberă: Dar întrebarea mea e: cum se descurcă primarul cu un salariu de 7-8 mii de lei?

Alexei Busuioc: „Dna Valentina, noi avem primari cinstiți în țară, sunt, sunt primari și primărițe care...”

Europa Liberă: Nimeni nu pune la îndoială.

Alexei Busuioc: „...sunt foarte cinstiți, numai că noi, aceștia, suntem un pic cam tâmpiți, noi lucrăm iaca așa ca nebunii, umbli de ici-acolo, la 12 de noapte umbli prin sat, faci...”

Europa Liberă: Entuziasmul...

Alexei Busuioc: „Entuziasmul acesta că tu vrei să faci, să rupi, să arați, ca până la urmă să înțelegi că totuși tu pierzi din altă parte. Poate cineva în sat o să zică: „Bravo, mă, uite ce-a făcut acesta!”, dar tu ai pierdut în altă parte; poate familia undeva ai lăsat-o în urmă. Eu, practic, mai am câteva zile și nu mai sunt primar, dar...”

Europa Liberă: Vă întrebam: cum se descurcă primarul cu un salariu de 6-7 mii de lei?

Alexei Busuioc: „Da, vă spun. Majoritatea primarilor avem copii care-s plecați în Franța, în Germania, în Italia, în Grecia. Și iaca copiii noștri, n-o să mă credeți, dna Valentina, dar copiii noștri ne trimit 50-100 de euro. Eu am ajuns câteodată că îmi trimite fiica mea bani și din acești 50 de euro sau cât acolo eu încă trebuie să mai pun la benzină sau mi s-a stricat o roată sau altceva, când nu-i mașină a primăriei, că nu toți primarii au mașina primăriei. Și iaca așa, ești prost și mergi înainte.”

Europa Liberă: Vă despărțiți ușor de mandat?

Alexei Busuioc: „Greu tare! Eu știu că o să sufăr încă 3, 5, 6 luni...”

Europa Liberă: Dvs. ați fost așa, un primar mai deosebit, pentru că doar două zile vă aflați în teritoriu, în rest erați mai mult la Chișinău.

Alexei Busuioc: „Da, la Chișinău și de atâta și am prosperat un pic la Capaclia, pentru că toate proiectele pe care le-am făcut și cu olandezii, și cu americanii, și cu apeductul, și cu toate chestiile acestea a fost în exclusivitate de atâta că n-am stat în sat. Dacă ești în sat și stai acolo, acolo și mori.”

Europa Liberă: Sunt și multe localități care au atras multe proiecte, primari descurcăreți, primari cu vocație.

Alexei Busuioc: „Da, dar totuna cu sacrificiu și care au venit permanent pe la Chișinău. Să nu-mi spuneți că el a stat în satul lui sau în comunitatea lui și de acolo a scris proiecte și a stat acolo liniștit în fotoliul de primar și veneau oamenii la dânsul și, uite, băteau la ușă. Nu! Primarul venea permanent aici. Mulți dintre primari când discută cu mine îmi spun că „măi Alexei, tu ești norocos, pentru că tu ești numai două zile la Capaclia, dar restul tu ești aici între dânșii. Ba la un minister, ba la un departament, te duci acolo și bați la ușă”.”

Europa Liberă: Ce sugestii aveți pentru guvernare ca să stabilească o bună relație cu administrația publică locală despre care se zice că ar trebui să ajungă de importanță națională?

Alexei Busuioc: „Trebuie să aplece urechea la pământ un pic.”

Europa Liberă: Ei asta spun că fac.

Alexei Busuioc: „Nu face nimeni nimic, dna Valentina! V-am spus că eu am impresia că se schimbă numai căciulile. Intuiția îmi spune că noi mergem iar pe ceva care o să ne ducă iarăși undeva în râpă. De aia și zic: cred că este timpul de a alegeri parlamentare! Cred că noi cancerul, nu tot, că rămâne, la cancer, chiar dacă îl distrugi, mai rămân niște molecule ceva. Moleculele încă n-am reușit, dar politica de cadre care astăzi este făcută în Republica Moldova, chipurile, concursuri ș.a.m.d., eu înțeleg foarte bine că lucrurile acestea nu sunt cele dorite sau cele așteptate, cel puțin.”

Europa Liberă: Ce sfaturi aveți pentru cei care vor câștiga mandatul în administrația locală?

Alexei Busuioc: „Curaj! Vă doresc ca să fiți curajoși, să credeți în ceea ce faceți și să dea Dumnezeu să vă decepționați cât mai târziu! Că o să aveți decepții, asta-i sută la sută, dar să dea Dumnezeu să fiți decepționați cât mai târziu.”

Europa Liberă: Și la finalul acestei discuții, despre importanța prezenței la vot ce aveți a le spune alegătorilor?

Alexei Busuioc: „E foarte importantă prezența! Ne-prezența ta, să știi că votează alții, morții votează pentru tine. Deci, numaidecât trebuie să iasă lumea masiv la vot. Măi oameni buni, 40 la sută, voi glumiți, ce-i cu voi? Dar 60% unde-s? Bine, eu înțeleg că 20% îs plecați peste graniță, dar alții 40% sunt în sat sau în comună, sau în oraș și ei nu iese la vot. Asta-i catastrofă! Și asta pe noi o să ne omoare, printre altele.”

Europa Liberă: Indiferența.

Alexei Busuioc: „Indiferența asta o să ne omoare. Or, legislația multor state, precum Belgia, de exemplu, dacă tu nu participi la vot, tu nu ai niște drepturi sociale. Și asta eu consider foarte corect prin legislație pus, pentru că tu nu poți cere de la statul acela dacă tu nu-ți îndeplinești măcar obligațiunile. Tu umbli și fluturi, și răcnești, filmezi: „Ce acestea-s drumuri?...”, dar nimeni nu știe: tu ai fost măcar la vot? Tu, X, care filmezi și ai atâtea reproșuri față de Guvern, față de primar: „Ce, acesta-i primar?”, tu măcar ai ieșit la vot? Deci, îndemnul meu este clar și răspicat: Aveți așa ocazie o dată la 4 ani, duceți-vă și votați! Masiv votați! Altfel nu aveți ce cere nici de la primar, nici de la consiliu, nici de la Guvern, nici de la Parlament.”