Putin vizitează pentru prima dată Insulele Kurile. Japonia: „Este absolut inacceptabil”

Este prima dată când Putin vizitează lanțul insulelor Kurile în calitate de președinte al Rusiei și, totodată, prima vizită a unui șef al statului rus în arhipelag în ultimii 16 ani.

Liderul de la Kremlin s-a aflat în ajun în Sahalin, unde a asistat la etapa finală a unor exerciții militare ale Flotei ruse din Pacific. Pe 13 august, el a ajuns pe Iturup, denumită Etorofu în Japonia, una dintre cele patru insule din sudul arhipelagului Kurile revendicate de Tokyo.

Uniunea Sovietică a ocupat insulele în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, după capitularea Japoniei în 1945. Disputa teritorială a împiedicat până în prezent cele două țări să semneze un tratat de pace formal.

„Această vizită rănește sentimentele poporului japonez și este absolut inacceptabilă”, a declarat Takaichi. Ea a cerut Moscovei „să înțeleagă pe deplin gravitatea acestei chestiuni”.

Ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, a reiterat că insulele revendicate de Tokyo reprezintă „o parte integrantă a teritoriului Japoniei, atât din punct de vedere istoric, cât și în baza dreptului internațional”.

Vizita lui Putin are loc cu două zile înainte ca Japonia să marcheze 81 de ani de la capitularea care a pus capăt celui de-al Doilea Război Mondial. Ea survine, de asemenea, la o zi după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă în mare, în apropierea Japoniei, înaintea unor exerciții militare comune ale Coreei de Sud și Statelor Unite.

În 2010, insula Iturup a fost vizitată de Dmitri Medvedev, pe atunci președinte al Rusiei. Medvedev a revenit în arhipelag în 2012, 2015 și 2019, în calitate de premier. În 2021, Iturup a fost vizitat și de premierul rus Mihail Mișustin. Japonia a protestat față de toate aceste vizite.

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Potrivit agenției ruse de stat TASS, Putin a vizitat pe Iturup fabrica de procesare a peștelui „Iasni”, unde a gustat mai multe tipuri de icre.

Imagini difuzate de televiziunea de stat „Rossia-1” îl arată lângă doi pești ton și un halibut așezați pe o masă, în timp ce oficialii îi vorbeau despre pescuit și migrația peștilor.

Guvernatorul regiunii Sahalin, Valeri Limarenko, care l-a însoțit pe Putin, i-a vorbit despre numărul record de tonuri de dimensiuni mari care au ajuns în apropierea coastelor Sahalinului și ale Insulelor Kurile.

Putin a ajuns pe Iturup după vizita în Sahalin, unde, de la bordul crucișătorului purtător de rachete „Vareag”, a urmărit etapa finală a exercițiilor Flotei ruse din Pacific.

În timpul deplasării în Orientul Îndepărtat, președintele rus a susținut că Moscova nu reprezintă o amenințare pentru Japonia și că Rusia nu are „absolut nicio pretenție” față de această țară. În schimb, a spus el, Tokyo are revendicări teritoriale față de Rusia, referindu-se la disputa privind Insulele Kurile.

Vizita face parte dintr-o deplasare mai amplă a lui Putin prin regiunile Rusiei. Luni, președintele rus a ajuns la Ulan-Ude, marți a mers la Novosibirsk, iar miercuri s-a aflat în Sahalin.

Deplasarea are loc cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din Rusia, programate pentru 18-20 septembrie.

În fața marinarilor de pe Sahalin, Putin a vorbit și despre războiul din Ucraina, pe care Moscova îl numește în continuare „operațiune militară specială”.

Totodată, el a avertizat că Rusia va răspunde „în oglindă” dacă unele țări vor începe să intercepteze sau să confiște navele așa-numitei flote fantomă ruse.

Relațiile ruso-japoneze s-au deteriorat puternic după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022. Japonia s-a alăturat statelor care au condamnat agresiunea și au impus sancțiuni Moscovei.

Cu informații de la Reuters, AFP și BBC

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