R. Moldova a schimbat deținuți prin Belarus. Doi ofițeri SIS vin acasă de la ruși, iar Alexandru Bălan este grațiat și lăsat să plece

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei doi ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Rusiei, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus”, a informat Maia Sandu.

Președinta i-a mulțumit președintelui SUA, Donald Trump, al cărui emisar în R. Belarus, John Coale, anunțase eliberarea a trei polonezi și doi moldoveni, ceva mai devreme.

„Le mulțumesc tuturor partenerilor - din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre”, a scris Sandu.

Ea a mai explicat că „această operațiune este în desfășurare de multe luni, sub coordonarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), iar anumite detalii nu au putut fi oferite în public pentru a nu pune în pericol toată operațiunea, dar și viața celor doi cetățeni moldoveni”.

Numele celor doi nu au fost făcute publice, nici nu s-a precizat cum și când au ajuns în detenție peste hotare.

„Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică - noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la doi deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova”, a mai scris șefa statului pe rețele.

Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, cercetat în România pentru infracțiuni contra securității naționale și condamnat la Chișinău pentru tentativă de divulgare a secretului de stat, om cu dublă cetățenie, română și moldoveană, a fost predat la 24 aprilie autorităților din R. Moldova, care au solicitat autorităților române extrădarea lui.

Cealaltă persoană schimbată de R. Moldova, rusoaica Nina Popov, a fost arestată vara trecută pe aeroportul din Chișinău pentru că ar fi încercat să dea 300 de dolari mită unui polițist de frontieră ca acesta să închidă ochii la faptul că ea avea interdicție de intrare în țară.

În timpul ședinței de judecată, potrivit TVR Moldova, rusoaica a negat acuzațiile, susținând că a acționat sub presiune emoțională și că nu avea cunoștință că gestul său constituie infracțiune. Ea a afirmat că scopul vizitei sale era turistic, că mergea în vizită la o prietenă din regiunea transnistreană și că banii au fost dați la indicația polițiștilor de frontieră.

În privința polonezilor eliberați tot în urma acestei operațiuni, presa internațională precizează că unul dintre ei este cunoscutul Andrzej Poczobut, etnic polonez din Belarus, unul din liderii opoziției belaruse, aflat în închisoare din 2021. El a fost primit marți la Varșovia de președintele și premierul Poloniei.

Poczobut colabora de mulți ani cu mass-media poloneză, relatând despre situația din Belarus. Autoritățile belaruse au atribuit acțiunilor sale – promovarea identității poloneze și publicarea de articole în mass-media – caracteristicile „reabilitării nazismului”. Activistul a fost ținut în arest preventiv pentru o lungă perioadă de timp, iar pe 8 februarie 2023 a fost condamnat la opt ani într-o colonie penală de maximă siguranță.

Nu era imediat limpede cine erau ceilalți doi polonezi eliberați.

Dar serviciul de informații rus FSB, citat de TASS, a informat că moldovenii și polonezii au fost eliberați în schimbul arheologului rus Alexander Butiagin, arestat de Varșovia la cererea Ucrainei pentru excavații în Crimeea anexată de ruși, și în schimbul „soției unui militar rus din regiunea transnistreană”.

Tot TASS a scris că moldovenii eliberați „au sosit în Rusia în 2025 cu documente întocmite pe baza unor date fictive, „cu scopul de a desfășura activități de spionaj”.

TASS a publicat și o înregistrare video în care ar figura cei doi moldoveni, precizând că potrivit FSB eliberarea rușilor a fost posibilă grație colaborării cu KGB din Belarus.

Presa din Belarus, controlată de stat, a spus că schimbul de deținuți a fost „cinci la cinci”.

