Red Box - inițiativa care sparge tabuuri

Europa Liberă: Din câte înțeleg, primul Red Box a ajuns la o instituție privată din capitală. Există vreo explicație pentru această decizie?

Doina Cetulean: „Acest proiect este aplicat la Școala Internațională Heritage, a fost o investiție proprie, nu a fost făcută nicio donație până la momentul actual. Am aplicat acest proiect la Heritage, și mulți ne întreabă: de ce anume la ei, pentru că ei își permit? Corect, își permit, dar îmi doream să încep corect din punctul de vedere al documentației. Ei m-au sfătuit că ar fi bine ca și băieții să fie instruiți și atunci când începi cu o instituție de felul acesteia este mai ușor după asta să te duci să aplici și în zonele rurale.”

Europa Liberă: Și ziceți că a fost un subiect de interes și pentru băieți?

Doina Cetulean: „Sigur că da. La Heritage când am fost și am filmat recent un reportaj, dna psiholog mi-a zis că ei erau foarte interesați de ce la fete le facem, dar lor nu, deci băieții singuri cer, ei sunt curioși să afle ce înseamnă asta și vor să afle mai multe.”

Europa Liberă: Mă întrebam dacă există vreo motivație personală în spatele acestei inițiative. Cum a fost experiența Dvs. de adolescentă care a mers la o școală din raionul Orhei?

Doina Cetulean: „Când am auzit de această mișcare mă aflam în Marea Britanie și mi-am zis că eu vreau să fie implementată și în Moldova. Știind prin ce am trecut eu, mă gândeam cum pot să contribui, cum pot să ajut ca tinerele să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și atunci am lăsat totul acolo, toate activitățile mele și am revenit în Republica Moldova pentru a aplica acest proiect. Și ca să demonstrez că, într-adevăr, este nevoie și că se poate, am înțeles că este nevoie de contribuția proprie atât fizică, cât și economică, financiară. Scuze că aici o să deschid o paranteză: majoritatea la care m-am adresez ca să finanțeze acest proiect nu doresc să-și asocieze imaginea cu această mișcare din motiv că este o temă tabu sau că o să revină mai târziu, probabil când deja mișcarea o să ajungă la nivel național, dar important e că până a ajunge acolo trebuie cineva să contribuie. Dacă o să dorească să revină pe parcurs, noi n-o să-i ignorăm, pentru că chiar dacă ne-au refuzat la început, asta nu înseamnă că pe parcurs n-o să-i acceptăm să se alăture, dar ei nu refuză asociația, ci refuză toate tinerele care ar fi putut beneficia de aceste produse.”

Europa Liberă: Totuși, subiectul menstruației continuă să fie tabuizat în societatea moldovenească, adolescentele deseori nu sunt informate despre schimbările care au loc în organism odată cu menstruația. Cum vă explicați că această stigmă încă există? Vă puneți drept scop combaterea acesteia?

Doina Cetulean: „Da, am cunoștințe care mi-au povestit prin ce au trecut, le este frică, nu știu ce se întâmplă cu ele, cred că poate sunt bolnave, poate ceva nu este în regulă. De exemplu, la TV îți arată că lichidul este albastru, la tine este roșu, deci ceva nu-i în regulă cu tine, nimeni nu discută, în familie este o temă încă tabu despre relații sexuale, despre menstruație, pentru că la noi societatea este una credincioasă și eu cred că a influențat foarte mult din punctul acesta de vedere abordarea fenomenului menstruației.”