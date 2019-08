Regimul de vize americane pentru cetățenii români va fi modificat când România va îndeplini condițiile legale

Președintele României, Klaus Iohannis, se intilneste azi la Casa Alba cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Care sint temele cele mai importante ale convorbirilor? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Contextul acestei vizite este aniversarea a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului si 15 ani de cind România a intrat in Alianta Nord-Atlantica NATO. Referindu-se la apropiata intilnire, dintre cei doi presedinti, o inalta oficialitate de la Washington a apreciat parteneriatul româno-american si a spus ca vor fi abordate in special chestiuni legate de aparare si securitate, politica energetica si cooperare in vederea apararii legii.

Aceeasi sursa a tinut sa scoata in evidenta contactele din ultima vreme, care vor continua, cu sefi de state si guverne din centrul Europei. „Presedintele Trump” - a spus persoana oficiala - „a avut intilniri cu aproape toate tarile din regiune si doreste sa demonstreze cit de important este centrul Europei pentru Statele Unite, in calitate de aliati si parteneri de securitate, ca parteneri de afaceri si comerciali”.

America recunoaste ca regiunea inregistreaza crestere

economica substantiala. Persoana oficiala a mai spus ca România este in mod special, un aliat important, ocupind o pozitie geostrategica cheie in centrul Europei, scotind in evidenta excelentele relatii romano-americane.

Fara sa se refere in mod concret la anumite teme legate de securitate, persoana oficiala a aratat ca cooperarea in domeniul apararii este un subiect firesc, in conditiile in care România este membra in NATO si Statele Unite discuta astfel de chestiuni cu membrii ai Aliantei. Sursa nu a dorit a precizeze daca Statele Unite intentioneaza sa trimita efective militare suplimentare, in România.

Politica energetica se va afla si ea pe agenda convorbirilor Trump-Johannis, oficialitatea americana de rang inalt aratind ca presedintele Trump se pronunta pentru independenta energetica a tuturor tarilor cu reprezentantii carora discuta.

Una dintre chestiunile care va fi probabil abordata dar nu-si va gasi solutionarea la acest summit este eliminarea vizelor de intrare in Statele Unite, pentru cetateni români, oficialitatea precizind ca atunci cind România va indeplini conditiile legale, regimul de vize va fi modificat.