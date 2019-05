Retrospectiva săptămânii politice: „Nu avem Guvern, nu avem Parlament, nu prea avem rușine, nu prea avem țară”

Cele două fracțiuni ale Blocului ACUM au încercat fără succes să convingă deputații socialiști să sprijine un pachet de legi anti-oligarhice cu scopul înlăturării de la putere a Partidului Democrat, care mai controlează Guvernul în exercițiu. Negocierile de coalizare între cei doi actori politici nu au produs niciun rezultat, iar președintele Igor Dodon, liderul informal al PSRM a întrebat miercuri Curtea Constituțională când poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate.

Discuțiile socialiștilor cu deputații Blocului ACUM sunt sterile, crede jurnalistul Stan Lipcanu.

„Blocul ACUM a mai încercat, stângaci, o invitație pentru PSRM, însă PSRM repejor a găsit scuza de rigoare, text pregătit dinainte: «Convocarea Parlamentului nu-i legitimă, noi nu avem treabă, scuzați», au spus socialiștii, dar se pare că slalomul lor politic capătă proporții îngrijorătoare și pe alocuri amenințătoare, pentru că săptămâna aceasta președintele Dodon a luat și a amenințat. El le-a amintit deputaților că vremea trece și nu este în folosul lor. Îndemnul prezidențial către parlamentari a fost să pună de o guvernare, oricare, numai să o consolideze. Ei, nu chiar oricare, dar șeful statului de data aceasta nu și-a expus preferințele, a încercat să joace așa, pe distanță, pur și simplu a amintit că degrabă e 9 iunie, după care, hai într-o veselie la alte alegeri. Cum ar veni - din prostie în prostie.

Două săptămâni - atât le-a dat la dispoziție președintele Dodon celor patru formațiuni parlamentare pentru a crea o majoritate și a alege un președinte de Parlament și un Guvern. «În caz contrar, eu voi fi nevoit să dizolv Parlamentul și să declar alegeri anticipate. Время пошло! (numărătoarea a început)», a fost ultima frază prezidențială, accentul rusesc aici chiar era obligatoriu. Era de așteptat acest avertisment, președintele ca și cum își face datoria, deputații ca și cum vin la lucru, descuie cabinetele, conectează calculatoarele și... gata! Toți au leafă, toți vor avea pensii barosane.

Un fel de liniște înainte de furtună...

PD toată săptămâna a tăcut. Pentru PD au vorbit doar televiziunile PD-ului, dar nu prea este clar ce pun ei la cale. S-ar putea întâmpla să fie un fel de liniște înainte de furtună.”

Și editorialistul Nicolae Negru constată că așteptările societății de la aleșii poporului rămân a fi zadarnice.

„Uneori părea că ceva se întâmplă în culise, dar iată că nimic nu s-a întâmplat. Cel mai activ a fost Blocul ACUM, și-a continuat jocul, dar un joc care se știa dinainte că nu duce nicăieri. Și insistența liderilor Blocului ACUM îi pune într-o situație nefavorabilă pe ei. Protestul și contra-protestul, organizat de nu se știe cine, iarăși nu ne bucură, nu înseamnă un progres în democrație, un pas înainte, ci, dimpotrivă, pare un pas înapoi, mai ales că s-au strigat cuvinte necenzurate, nu se știe cine a organizat acel contra-protest. Eu cred că societatea, mass-media trebuie să taxeze asemenea acțiuni.”

Despre protestul Blocului ACUM împotriva scumpirilor, întrerupt de anti-manifestanți ce purtau imagini obscene și scandau mesaje insultătoare, Stan Lipcanu spune că atmosfera a lăsat un gust amar. „În centrul Capitalei am fost martorii unei tâmpenii stradale, am văzut niște tineri debusolați, urlau scârboșenii în stânga și în dreapta. Iată că am ajuns și la canalizare politică. Încet, dar sigur, degradăm în acest sens. La momentul actual înțelegem și constatăm că nu avem Guvern, nu avem Parlament, nu prea avem rușine, nu prea avem țară.”