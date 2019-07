Revenirea la votul pe liste de partid și reîntoarcerea zilelor tăcerii

Parlamentul ar putea vota anularea sistemului electoral mixt până la sfârșitul sesiunii de vară, iar odată cu aceasta să renunțe la certificatele de integritate eliberate candidaților şi să reintroducă zilele tăcerii din ajunul scrutinelor. În același timp ar putea fi permisă votarea cu acte expirate. Sunt câteva propuneri la amendarea Codului Electoral, dezbătute astăzi la comisia juridică din Parlament, inițiative ce vor fi propuse plenului.

Dacă modificările propuse vor fi votate în plenul Legislativului, următoarele alegeri parlamentare ordinare de peste patru ani ar trebui organizate în baza sistemului proporțional, adică în baza listelor de partid, sistem ce a fost în vigoare până în 2017. Dacă, ipotetic vorbind, alegătorii vor fi chemați la urne pentru anticipate, ei vor vota în baza sistemului mixt, adoptat de democrați, socialişti şi popular-europeni în urmă cu doi ani, în ciuda criticilor Comisiei de la Veneția şi ale UE. Acest lucru este prevăzut într-o hotărâre a Curţii Constituţionale din aprilie.

Pe de altă parte, președintele Comisiei parlamentare juridice, numiri şi imunități, Sergiu Litvinenco, crede însă că ar exista suficiente argumentări juridice pentru revenirea la sistemul proporțional chiar şi în cazul unor eventuale anticipate, iar cel mai simplu ar fi ca următoarea componență a Curţii Constituționale să revizuiască această decizie.

„Este o hotărâre abuzivă, au luat din pod nişte norme, nici măcar nu au argumentat suficient. Puteau să scrie în general că nu se aplică niciodată. Începând cu luna decembrie 2018, mai ales, [această Curte] a adoptat pe bandă rulantă decizii abuzive, ieşite din comun, şi lucrul acesta deja îl recunosc toţi. Eu cred că la alegerile anticipate, dacă ele vor fi, şi eu sper să nu fie, va fi aplicat noul sistem proporțional, un sistem care asigură respectarea principiilor de reprezentativitate”.

Ce se întâmplă cu cele trei mandate de deputat aleşi pe circumscripții uninominale care au depus cereri de demisie? Este vorba de liderii Blocului ACUM Maia Sandu şi Andrei Năstase, care au devenit premier şi, respectiv, vicepremier, ministru de interne. Dar şi despre Viorel Melnic, care a depus cerere de demisie acuzând noua guvernare că ar vota proiectele de legi în regim de urgență, reducând rolul deputaților independenți la zero.

Melnic a fost ales pe circumscripția Transnistria 2, arondată zonei de sud a regiunii şi municipiilor Tiraspol şi Bender; Maia Sandu a ajuns deputat în circumscripția Diaspora - Europa de Vest, iar Andrei Năstase a fost ales în circumscripţia 33 din suburbiile Chişinăului. Cel mai probabil, în acest an vor avea loc alegeri noi în aceste trei circumscripții, a spus Sergiu Litvinenco. Numai în diaspora cheltuielile s-ar putea ridica la peste 10 milioane de lei, afirmă președintele comisiei juridice, precizând că acestea sunt costurile reformei electorale promovate de democrați.

Comisia juridică va propune plenului legislativului să permită votarea în baza buletinelor de identitate şi a pașapoartelor expirate la următorul scrutin organizat în afara ţării. Un alt amendament vizează micșorarea pragului electoral de la 6% la 4% în cazul partidelor, de la 9% la 6% în cazul blocurilor electorale şi de la 2% la 1% pentru candidații independenți.

Certificatele de integritate introduse la ultimul scrutin urmează să fie anulate şi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. Autorii amendamentului au argumentat că Autoritatea Naţională de Integritate, cu 9 inspectori de integritate angajaţi, nu are capacități ca să verifice un număr atât de mare de candidați.

Totodată, se propune ca agitația electorală să fie interzisă în zilele de sâmbătă din ajunul scrutinelor, şi duminică, ziua alegerilor, o revenire la norma veche de acum un an. Soluţia juridică după anularea alegerilor din Chişinău, cauzate de agitaţia electorală de pe reţelele sociale, a fost, în opinia unor participanți la dezbatere o legalizare a coruperii alegătorilor.

Deputatul Blocului ACUM Lilian Carp este de părere că a fost un tertip pentru candidații cu mulți bani:

„Eu n-o să fiu de acord că nu poate fi garantată aşa-numita ziua tăcerii, fiindcă anterior se reuşea în ziua de vineri noaptea să fie scoase toate billboard-urile şi eu în general consider că noi o să trebuiască să revenim sau poate discutăm ca ele în genere să nu existe, cum mai există state unde nu se permit aceste billboard-uri, fără concerte, fără multe alte lucruri. Deci politica trebuie să devină ieftină ca să fie accesibilă pentru toată lumea. Asta este cel mai important, adică toţi care pot face politică s-o poată face fără a fi implicați fel de fel de baroni care să arunce bani”.

O altă modificare ce va fi supusă votului legislativului vizează cota de reprezentare a femeilor de 40%. Experta Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Alina Andronache, a spus că la ultimele alegeri doamnele au fost plasate la coada listelor. Chiar şi formațiunile conduse de femei au avut în primii zece candidați cel mult două femei, a adăugat experta, de aceea sunt necesare măsuri suplimentare stimulatorii, iar cota să fie aplicată la fiecare cinci candidați. Formațiunile care nu vor respecta aceste prevederi să nu fi fie admise în cursa electorală, a punctat în acelaşi context deputatul Lilian Carp.