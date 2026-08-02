„Robotul aici nu face față”: Un voluntar ucrainean de 60 de ani aprovizionează trupele de pe linia frontului

Atacurile cu drone rusești fac din ce în ce mai periculoasă aprovizionarea trupelor ucrainene de pe linia frontului. În timp ce Kievul folosește vehicule terestre fără pilot pentru unele dintre cele mai riscante misiuni, voluntari precum Mihailo, în vârstă de 60 de ani, merg tot pe calea tradițională. El face drumuri periculoase cu barca pentru a sprijini infanteria ucraineană, aflată sub atacuri aproape constante în regiunea Donețk.