România, Ucraina și Albania pe lista statelor cu epidemie de rujeolă

Potrivit The New York Times, care citează un comunicat al Organizației Mondiale a Sănătății, „dacă nu există o contrareacție rapidă față de aceste focare, virusul va ajunge la noi grupuri de indivizi vulnerabili și are potențialul de a se răspândi și în alte țări din regiune și din afara ei”.

În comunicatul OMS se mai spune că: „Trebuie folosită orice oportunitate pentru a fi vaccinați copiii, adolescenții și adulții susceptibili.” Specialiştii afirmă că rujeola e o boală extrem de contagioasă care poate ucide și poate provoca orbire, surzenie sau leziuni ale creierului și că poate fi prevenită cu două doze dintr-un vaccin eficient.

La începutul acestui an o analiză din The Guardian, bazată pe datele Organizației Mondiale a Sănătăți, arăta că numărul cazurilor de rujeolă în Europa va înregistra, în anul 2019, recordul ultimului secol, pe fondul creșterii fără precedent a mișcării anti-vaccin pe continent, alimentată inclusiv de o parte din social-media și de politicienii populiști anti-sistem. Experții citați de jurnaliștii britanici susțin că Europa se va confrunta, anul acesta, cu un val de aproximativ 60.000 de cazuri de rujeolă, ceea ce ar reprezenta dublul numărului de cazuri înregistrate în anul 2017 și recordul ultimului secol.

În România, epidemia de rujeolă a izbucnit în 2016 și este una dintre cele mai grave din Europa. Bilanțul de până acum al epidemiei este de 59 de decese dintr-un total de 15.587 de cazuri.

