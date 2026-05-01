A7, o companie implicată în eludarea sancțiunilor, suspectată de legături cu oligarhii ruși

Oligarhi și directori de top din mediul de afaceri din Rusia folosesc A7 - o influentă companie de plăți implicată într-un vast sistem de eludare a sancțiunilor care se bazează pe o criptomonedă garantată cu ruble - pentru propriile tranzacții, potrivit unei noi investigații.

Concluziile, publicate pe 29 aprilie de platforma de investigații Proyekt, se adaugă unui număr tot mai mare de dovezi care indică amploarea operațiunilor A7, a stablecoin-ului A7A5 ce servește drept monedă principală și a unui sistem care a primit binecuvântarea Kremlinului.

A7 a fost fondată în 2024 de oligarhul fugar Ilan Shor, condamnat la Chișinău pentru rolul pe care l-a avut în devalizarea sistemului bancar moldovenesc acum mai bine de un deceniu. Partenerul lui Shor la această companie este PSB, o bancă din Moscova al cărei director general este fiul lui Mihail Fradkov, fost prim-ministru rus și director al agenției de spionaj. PSB a fost sancționată în Occident pentru rolul său în finanțarea investițiilor militare ale Rusiei, la fel ca și A7.

Când una din sucursalele fizice ale A7 s-a deschis în septembrie 2025, președintele rus Vladimir Putin a participat la ceremonia virtuală de inaugurare.

Folosind entități juridice cu sediul în Kârgâzstan, A7 a creat o criptomonedă numită A7A5, care este prezentată ca fiind primul stablecoin din lume ancorat la rublă, garantat de depozitele deținute de PSB Bank.

De la lansare, A7A5 a înregistrat un volum „fenomenal” de tranzacții, ceea ce i-a determinat pe experții în spălarea banilor să concluzioneze că aceasta este utilizată ca mijloc de eludare a sancțiunilor financiare occidentale impuse Rusiei ca pedeapsă pentru războiul împotriva Ucrainei.

Potrivit investigației Proyekt, A7 deține în prezent aproximativ 15% din totalul tranzacțiilor monetare transfrontaliere.

Printre cei care folosesc A7 pentru plăți se numără Roman Abramovici, un miliardar apropiat Kremlinului, precum și fostul director al Serviciului Federal de Securitate, Nikolai Patrușev, potrivit celor de la Proyekt.

Abramovici acționează, de asemenea, ca o „acoperire” (n.r.: „krîșa” – un termen din argoul criminal rus ce descrie o persoană care protejează o altă persoană sau firmă) pentru A7, a relatat publicația, deși Abramovici a negat această afirmație.

Alte companii care au utilizat sistemul companiei sunt legate de Leonid Mikkelson, CEO-ul Novatek, de dezvoltatorul Arkadi Rotenberg, care are legături cu Kremlinul, și de Vladimir Evtușenkov, un alt miliardar care controlează vastul conglomerat Systema.

Proyekt scrie, de asemenea, că o entitate numită Compania Comercială a Republicii Kârgâzstan ar fi folosit sistemele A7 pentru a plăti în secret livrările de gaze rusești către Turcia, în urma sancționării băncii ruse Gazprombank.

Oficialii financiari occidentali s-au străduit să țină pasul cu schemele de eludare a sancțiunilor care au apărut de la invazia Rusiei în Ucraina și, în special, cu plățile și tranzacțiile pe care companiile și persoanele fizice le-au folosit pentru a ocoli aceste sancțiuni.

A7 a fost sancționată de Statele Unite și de Uniunea Europeană. De asemenea, sunt vizate de sancțiunile occidentale casele de schimb valutar unde utilizatorii pot converti A7A5 sau alte criptomonede în așa-numite monede din lumea reală, precum dolari americani sau euro.

Una din aceste case de schimb valutar, Grinex, care deține licență în Kârgâzstan, a anunțat recent că își suspendă activitatea după furtul unei sume echivalente cu 13 milioane de dolari, furt pe care l-a atribuit „serviciilor de informații străine”.

