„Rutiera” din Chişinău vrea 6 lei!!!

Asta trebuia să se întîmple. Mai cu seamă după ce s-a majorat preţul călătoriilor cu transportul interurban. Şi iată aflu din jurnal.md că şefii rutelor de microbuze din Chişinău nu mai vor 3 lei pentru o călătorie, ci 6! Cică o călătorie ar trebui să coste 10 lei, dar ei, fiind buni şi drepţi la suflet, ne cer numai 6 lei. Iar dorinţa lor arzătoare va fi luată în discuţie la Consiliul Municipal.

Vreau să fac o incursiune în trecut. Îmi amintesc că mulţi ani în urmă era o mare vînzoleală aici, se auzeau strigăte puternice şi direrea părea sfîşietoare. Atunci, mulţi ani în urmă, cei cu microbuzele din Chişinău strigau că tariful de 3 lei e insuportabil şi că, fără o majorare rapidă, vor da faliment. Ei bine, majorarea nu s-a produs atunci, dar văd că microbuzele sunt bine merci, că au reuşit să supravieţuiască. Întrebarea mea este asta: nu cumva aţi exagerat atunci, stimaţi microbuzişti? Nu cumva aţi vrut să ne induceţi în eroare? Căci ani de zile după marea voastră dorinţă aţi lucrat cu tariful de 3 lei şi v-aţi descurcat.

Să revenim însă în prezent. Saltul acesta pe care îl doriţi, de la 3 la 6 lei, nu e cam ciudat? Chiar aşa vreţi: un tarif dublat? De ce nu 4 sau 5 lei? De ce dintr-odată 6 lei? Ce-i cu pofta asta imensă?

Am spus-o atunci şi o spun şi acum. Voi înşişi, cei cu microbuzele, vă tăiaţi creanga de sub picioare. Cu 6 lei pentru o călătorie, puteţi să puneţi cruce pe afacerea voastră. N-o să mai aveţi suficienţi pasageri.

Eu de multă vreme sunt curios să aflu iată ce. Cine oare sunt patronii acestor rute de microbuze din Chişinău? Chiar aş vrea să ştiu cine sunt aceşti oameni şi dacă au vreo legătură cu cinovnicii autohtoni. O fi secretă informaţia asta?