„Să-i schimbăm pe toți din parlament și să numim pe alții noi”

53 de partide și organizații social-politice pot participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, a anunțat CEC. În competiția electorală din vară unele formațiuni își doresc să meargă pe cont propriu, iar altele au decis să se unească în blocuri ca să obțină șanse de a accede în parlament. Ce așteptări au cetățenii cu drept de vot de la anticipate? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * * Așadar, data alegerilor parlamentare anticipate a fost stabilită pentru 11 iulie. Deputații, mulți dintre ei, care obțin mandatul, uită de voturile care-i aduc în legislativ, dar alegătorii cu care am discutat la Drochia spun că nu îi vor uita și nu îi vor ierta pe acei demagogi atunci când foarte curând, de altfel, ei le vor invada localitățile cu promisiuni, sloganuri și afișe, prin care vor cerși din nou voturi ca să stea patru ani pe locul călduț din parlament. Pe mulți dintre cei intervievați i-am surprins fiind scârbiți, dar nu de competiția politică dintre opoziție și putere, ci de atitudinea indiferentă față de interesul național, iar la nepăsare se va răspunde cu nepăsare, pentru că mulți dintre cetățeni mai trăiesc marea dezamăgire. Valentina Ursu, Europa Liberă, am ajuns în ospeție aici, la Drochia, și întrebăm cetățenii dacă așteaptă alegerile parlamentare anticipate. – „Da, las’ să fie, doamnă, poate bandiții ăștia n-or mai fi, poate i-or mai scoate. Alții zic că nu trebuie, dar trebuie, că s-au înmulțit, s-a înmulțit Moldova asta cu bandiți, începând cu Dodon, Șor și Plahotniuc, toți îs bunișori, toți.” Europa Liberă: Aceștia pe care îi criticați au ajuns și ei la putere tot cu voturile cetățenilor? – „Amu știi cum îi, dacă vrei mata să mă crezi? Te duci la votare, alegi, dar ei vsio ravno (totuna) pun pe cine vor ei. Și ce dacă am votat și am pus acolo ștampila? Ei tot fac să le iasă lor.” Europa Liberă: De ce credeți că acolo se fac mișmașuri? – „De atâta că așa-i drept, că-i tot corupție, îi tot banditism.” Europa Liberă: Și ce așteptați să schimbe aceste alegeri? – „Mai bine, poate-o fi mai bine și țăranul să aibă o pensie bună. Iaca, eu am 1.600 de lei, hai trăiește și, iaca, eu îs cu medicamente, am cumpărat, tot îi plin buzunarul cu medicamente și plătesc și gaz, și lumină, și telefon, și una, și alta cu 1.600 de lei. Las’ să-și pună lor așa pensie și să cumpere și de foc, și una-alta, și să vadă cum îi.”

Europa Liberă: Cât ar trebui să fie pensia ca să vă considerați un om care duce o viață decentă? – „Undeva la vreo 3-4 mii ca să trăiești. Iaca, haidem în bazar și-o să vedeți cum îi în bazar.” Europa Liberă: Și dacă ați avea 4 mii de lei pensia, ați fi mulțumit? – „Ei, dacă ar fi mai mult, tot ar fi mai bine. Să nu umble țăranul, iaca șede și vinde unul flori, unul acolo ședea și vindea câte-un șip de lapte și vine miliția (poliția) și te alungă de aici. Dar de ce nu vine Dodon, că așa se laudă că a făcut, ce a făcut? Ce a făcut Dodon? Așa-i, doamnă, așa-i, fără supărare, că așa-i drept, îs toți bandiți, toți, toți, toți.”

Europa Liberă: Știți câte partide există în Republica Moldova? – „Ele câte partide îs, toate-s clientura asta. Ziua îi arată la televizor, hei, că noi facem așa, seara ajung și beau, și mănâncă, și râd de noi. De ce se zice că cel sătul pe cel flămând nu-l crede niciodată?” Europa Liberă: Îs peste 50 de partide. Îs multe, îs puține? – „Îs multe, îs multe, îs multe...” Europa Liberă: Dvs. ce alegeți – partidul, omul, promisiunea, programul? – „Eu amu n-am nădejde în nimeni.” Europa Liberă: La vot o să mergeți? – „La ce?” Europa Liberă: La alegeri o să mergeți?

– „Mă duc numai dacă să fie totul cumsecade, cum, iaca, o pornit. Trebuie să-i scoatem pe toți. D-apoi de unde, că ei îs legați toți; îi fecior-său, îi naș-său, îi cumnat-său, îs cumătri, îs legați toți într-o bandă.” Europa Liberă: Dar dacă ziceți că n-aveți încredere în nimeni, cât de ușor o să fie pentru Dvs. să știți cui să îi dați votul? – „De-amu vom vedea ce-or face, cum, ce-or face ei...” Europa Liberă: Da, dar trebuie să știți cine merită votul Dvs.? – „Ei, cum? Iaca, eu cu Sandu care-i prezident amu mă gândesc că o să facă treabă, dar și pe dânsa tot o încâlcește Dodon. Ce eu nu văd la televizor, că tot îi pune bețe în roate și ea nu poate? Poate ea, săraca, vrea să facă, dar de unde, hai idioții au înconjurat-o unul dintr-o parte și altul din alta, că ei îs toți înțeleși – Dodon, Șor. Șor, dragă Doamne, îi judecat și a fugit în Israel și Plahotniuc tot așa.”

Europa Liberă: Dar în viitorul parlament cine ați vrea să facă coaliție, care partide să se unească? – „Care? Care, eu singur nu știu, nu știu...” Valentina Ursu, Europa Liberă... – „Eu vă știu, doamnă, că vă ascult și vă respect mult...” Europa Liberă: ...am ajuns în ospeție aici, la Drochia... – „Doamnă, dar ce a făcut Dodon pentru noi, ne-a dat un leu la pensie? Am muncit o viață, o viață am muncit la fabrica de mobilă în ațeton (acetonă) și mi-a dat o pensie de copeici și el șade și să-l alegem. Pentru ce să-l alegem? Pentru ce, omule? Dacă tu erai bun, noi te alegeam. N-o alegeam pe Maia Sandu, dar îl alegeam pe dânsul, dacă era un om pentru noi, că nouă ni-i tot una, că-i comunist, că-i socialist... Dar ce a făcut el pentru țară? Ce a făcut? A furat și s-a plimbat pe toate insulele, și și-a dus soția și copiii, și el vrea să-l alegem. Măi omule, tu dacă erai un om deștept, înțelept, apoi oamenii te alegeau.”

Europa Liberă: Cetățenii ce aleg – omul, partidul, promisiunea, ce aleg? – „Cetățeanul alege ca să trăiască și el măcar ceva, cumva, nu chiar ca în Europa, că noi suntem o țară agrară, suntem o țară săracă, dar mai dă și la om ceva. Eu trăiesc într-o cameră, că nu am nici veceu, câine-câinește trăiesc cu o pensie, că am muncit o viață. 35 de ani de staj, doamnă, am.” Europa Liberă: Și ce pensie aveți? – „Am 800 de lei.”

Europa Liberă: Cât ar trebui să fie pensia ca cetățeanul să fie mulțumit? – „D-apoi, doamnă, măcar 2.500, ca să pot...” Europa Liberă: Și ați fi mulțumită? – „Da! Iaca mi-am luat o pereche de încălțăminte de la gumanitarkă (la mâna a doua).”

Europa Liberă: Va fi ușor acum la alegerile din 11 iulie să știți cui să-i dați votul? – „Știu cui să i-l dau, știu! Am înțelepciune și știu cui să-i dau votul, dau, că vreau și eu în Europa, și copiii mei să se ducă în Europa. Eu nu am nimic cu Rusia, eu am trăit cu rușii, am trăit, am văzut cum e, dar vreau și eu în Europa. Văd cum trăiește lumea în Europa, oameni buni, au bătrânii pensii, se duc, iese undeva, dar la noi unde să te duci? Te duci la second-hand să-ți cumperi o pereche de încălțăminte și te uiți la piață să-ți cumperi ceva să mănânci și tu.” Europa Liberă: Cine ați vrea să creeze majoritate în următorul parlament? – „PAS. PAS și cu aista, DA. Octavian, PAS, aiștia văd că îs niște oameni care au și ei o trăire, dar ceva îi doare după cetățeni. Dar ce-l doare pe Dodon după cetățeni? Ce te zbați atâta că vrei acolo, dacă ai fost, omule, de ce n-ai făcut ceva pentru noi?” Europa Liberă: Dar cum vă explicați, de ce atât de greu se despart de putere?

– „De atâta că le curge robinetul în buzunar, doamnă, robinetul. Și robinetul curge bine, trăiesc bine.” Europa Liberă: Dar în aceste alegeri din 11 iulie se va decide direcția încotro să meargă Moldova? – „Se va decide, doamnă, se va decide, că lumea vrea, dar nu știm ce-o fi. Dacă iar vor fura voturi și iar ne-or amăgi, și iar vor plăti bani cum au plătit și au dat un kilogram de orez la bătrâni, ne-au amăgit. Dar eu am zis când ne-au dat amu la alegeri, mi-au dat și mie și eu am zis: „Dă-mi un kilogram de orez, că eu îl iau, dar eu tot am s-o votez pe Maia Sandu, nu pe tine”. Eu i-am spus în față la aceea care a venit acasă: „Doamnă, îmi dai orezul, dă-mi-l, că eu îl iau, că pensia mi-i mică, dar eu n-am să-l votez pe Dodon. N-am să-l votez!”. El a fost. De ce n-a făcut ceva pentru noi? Că noi îl alegeam și mai departe, îl alegeam, dacă era un om pentru țară. Dar el pentru ce-i? Îi pentru buzunarul lui și și-a pus toți bandiții, pe toți i-a pus la conducere, îs toți ai lui, îs toți. Dar de ce n-ai pus tu un om care să aibă frică de Dumnezeu?! Nici nu vreau să aud de dânsul.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție la Drochia, și întrebăm cetățenii dacă așteaptă alegerile parlamentare anticipate. – „Numaidecât! Noi le așteptăm! Eu, Donici Agafia, și toată lumea spune s-o alegem pe Maia Sandu.” Europa Liberă: Acum nu se alege președintele, acum se aleg deputați în parlament. – „Deputații să-i alegem ai lui Maia Sandu, de la partidul PAS.” Europa Liberă: De ce? – „Cum de ce?! Văd că ea face tot să fie bun. Da’ noi ce, să-l alegem tot pe Dodon, dacă el îi bandit, de-atâta că îi numai răutate?” Europa Liberă: Dar mai poate fi cumpărat votul cetățeanului cu un pachet electoral? – „Nuuu! Niciodată, eu nici înainte nu m-am dus nici la Șor, nici la nimeni. Nu-mi trebuie! Eu pe Maia Sandu am votat-o și-o votez mai departe. Altceva nu doresc nică, s-alegem partidul PAS.” Europa Liberă: Cu cine să facă majoritate? – „Singură! (Râde.) Și cu Andrei Năstase, dar văd că el se face cam porcos.” Europa Liberă: Ce probleme trebuie să rezolve următorii deputați în parlament?

– „Cu norodul ca să... Nu că taman pensii, dar să facă reguli, să nu fie banditism, să nu fie hoție și minciună, ș-apoi și narcotice, aici ce vrei este în Drochia asta. Așa tare durere mare am că să fie Maia Sandu cu partidul ei, tot ea să conducă și o să fie bine.” Europa Liberă: Pe ce drum să meargă Republica Moldova? – „În Europa! În Europa îi lume teafără, dar cu Rusia-i râs mare din...” – „Numai cu Europa, eu în Europa am trăit.”

– „Cu Europa, numai cu Europa! Noi vrem pensii și vrem salarii, dar mai întâi să curețe țara de paraziți, de toți răii. Aici la noi, în Drochia, îi cel mai mare bordel. Eu nu știu unde să mă duc, mata știi? Eu mă rog la Dumnezeu pentru Maia Sandu că s-o întărească Dumnezeu să fie ea cu partidul ei.” Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la alegeri? – „Ce așteptări? Eu am trăit în Europa, am fost la operație de două ori acolo. Am doi copii, copiii mei îs în Europa, au apartamente, au mașini, au salariu bun, trăiesc, îi curat, îi bine. Eu la dânșii am fost de vreo 7 ori. Lumea trăiește, doamnă, îi curat, îi frumos, pensii decente, salarii... Eu m-aș duce acolo, dar de-amu și vârsta...” Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la alegerile parlamentare? – „Alegerile au să fie corecte, dacă se vor uni. Unioniștii, iaca, ei între dânșii. Rânza-i mare la moldoveni. Trebuie să se unească. Dacă se unesc unioniștii, gata, câștigă. PDA și cu PAS trebuie să se unească, nu să se sfădească, să lase totul la o parte, cum îi la moldoveni, rânza-i mare, să lase totul la o parte și să se împace și cu unioniștii și au să câștige.” Europa Liberă: Pentru Dvs. contează dacă la putere vin partide de stânga sau de dreapta? – „Contează, sigur că contează! Dacă vin de dreapta, noi ne unim cu Europa, nu zic concret cu România, dar cu România în Europa.” Europa Liberă: Dar dacă vin de stânga? – „Dacă vin de stânga, cu Rusia suntem pierduți.”

Europa Liberă: La 11 iulie o să mergeți la vot? – „Numaidecât voi merge.” Europa Liberă: E ușor să știi cui trebuie să-i dai votul astăzi? – „PAS, și gata. PAS!” Europa Liberă: Câte partide sunt? – „Ehehe, vreo 50, undeva. Dar lumea îi amețită, că le-au dat tușonkă (conserve de carne înăbușită), grecikă (hrișcă), una-alta acolo, i-au amețit și gata. Îs dezorientați oamenii, trebuie amu, dacă-i perioada alegerilor, să vină de la PAS, de la DA în popor să le explice, să li se deschidă ochii, dar sunt chiar oameni, eu mă uit, cu studii superioare, și eu am studii superioare, profesor am lucrat, dar chiar cu studii superioare sunt și judecă... El cu socialiștii vrea. Lucian Blaga ce a spus? Că-i multă lume și niciun om. Și de-amu îi problemă și cu Transnistria. Vedeți cum, ce a fost la alegerile celea acolo? I-au dus cu autobuzul, poate din punct de vedere juridic, eu știu, nu-i corect, dar...” Europa Liberă: Dar Dvs. vreți să se reunească cele două maluri ale Nistrului? – „Numaidecât, numaidecât! Și nu numai cele două, și al treilea.” Europa Liberă: Dacă s-ar rezolva problema transnistreană, votul cetățenilor din stânga Nistrului ar influența situația din țară per ansamblu? – „Iaca, asta-i problema. Aici de-amu îi problemă. Dacă vor lucra socialiștii cum au lucrat, apoi, știți, aici e pericol. Nu trebuie de dat ca aceia să voteze, adică ei au dreptul, fiindcă au cetățenie, să nu le dai voie, nu-i drept să vină să voteze.”

Europa Liberă: Dar ce statut ar merita regiunea transnistreană? – „Dar ce statut? Unită cu Moldova, patria-mamă și gata. Ce mai statut trebuie să fie?” Europa Liberă: Ce sfat aveți pentru cetățenii care rămân indeciși, sunt nehotărâți? – „Să se gândească bine, oamenii să se gândească bine. Comuniști, socialiști noi am avut? Am avut, am văzut ce-i aceea. Hai să încercăm și Europa. Eu vă spun că am fost, am văzut, e bine în Europa. De ce să nu trăim și noi așa de bine? Noi am meritat, noi avem un pământ că nu-i în lume așa cernoziom, dar lumea... Trebuie de lucrat, trebuie de lucrat. PAS-ul și cu DA să lucreze cu poporul în perioada aceasta, să le deschidă ochii.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Drochia și întrebăm dacă așteptați alegerile parlamentare anticipate. – „Da, le așteptăm! Vreau să-i schimbăm pe toți din parlament și să-i numim pe alții noi. Din toți cei 101 numai vreo 5 deputați îs normali, restul îs toți de aceștia care fură. Așa-i viața în Moldova, toți fură și...” Europa Liberă: Sunteți tânăr... – „Îs tânăr și știu tot ce fac ei acolo.” Europa Liberă: Alegerile când vor avea loc, știți? – „Nu știu.” Europa Liberă: Pe 11 iulie. – „Pe 11 iulie?... O să mă duc și o să votez.”

Europa Liberă: Trebuie să decideți cine merită votul Dvs. – „Partidul Nostru chiar vreau să-l aleg, să fie Usatîi. Partidul Nostru o să-l aleg, că iaca a pus primărița în Drochia și măcar ceva a făcut. Primărița îi din partea lui în Drochia, a făcut detskie ploșciadki (terenuri de joacă pentru copii), multe a făcut, eu n-am fost în țară, pur și simplu, dar a făcut multe.” Europa Liberă: Dar unde ați fost? – „La Rusia.” Europa Liberă: Și cum e viața în Rusia? – „Îi greu, dar, iaca, mai bine să facem relații bune cu Rusia, decât cu Europa.” Europa Liberă: Renato Usatîi zice că trebuie relații bune cu Uniunea Europeană. – „Renato Usatîi vrea cu Rusia, demult vrea cu Rusia. El na vtorîh roleah a rămas, el a doua parte a rămas și el le spune, ce îi spune lui, spune și el la lume. Iaca, lumea a ales-o pe Maia Sandu și amu îi nemulțumită că a ales-o. A pus legi rele multe.” Europa Liberă: Dar care, că parlamentul face legi, nu președintele? – „Imenno (anume) președintele o vrut să scoată niște legi că limba rusească în Moldova nu se poate să grăiești, că numai pe moldovenește, numai pe românește să grăiești.” Europa Liberă: Cine a spus? – „Iaca, Maia Sandu așa o făcut, o scos așa zakon (lege). Mie mi-i comod să grăiesc un cuvânt pe rusește și un cuvânt pe moldovenește. De ce?...”

Europa Liberă: Da, dar legile le face parlamentul, nu le face președinția. – „Dar până amu ea avea așa...” Europa Liberă: Nu există așa ceva, nu există. Nu există președinta să facă legi. Nu există! – „Președintele dă ucaz (ordin).” Europa Liberă: Republica Moldova e stat cu regim parlamentar. – „Dar de ce mai trebuie prezidentul cela, dacă tot hotărăște parlamentul?” Europa Liberă: El este un arbitru între puterile în stat. – „Ce a fost - am văzut, ce o să fie - o să vedem noi.” Europa Liberă: Dar cum vedeți viitorul Republicii Moldova? – „Nu-i niciun viitor, de lucru nu-i și lumea toată fuge peste hotare. De asta și vrea lumea și cu Europa vrea, și cu Rusia, că jumătate de moldoveni îs în Europa și jumătate îs în Rusia. Și dacă o să pierdem relațiile cu Rusia, o să-i alunge de acolo și au să vină acasă, și n-au să aibă de lucru.” Europa Liberă: V-a fost frică vreodată că puteți să fiți fugărit din Rusia, dacă ziceți că munciți acolo? – „D-apoi cum?...” Europa Liberă: Ați avut restricții? – „Da, iaca acum eu am venit acasă, de atâta că prezidentul Rusiei a dat ucaz că moldovenii până pe data nu știu care trebuie să iasă din țară.” Europa Liberă: Dacă nu-și aduc în ordine actele, atunci trebuie să părăsească țara. – „Dar actele îi tare greu acum de făcut. Așa e, nu-i așa de ușor să faci actele. Au văzut că Maia Sandu a încercat să alunge armata rusească, din Pridnestrovia (Transnistria) s-o alunge, înapoi să se ducă și Rusia dă înapoi răspuns. Dar noi ce suntem vinovați, că Maia Sandu face politica ei?”

– „Ia uitați-vă ce-i tânăr și cât îi de înapoiat. Eu aseară ascultam despre Usatîi. Eu puțin știu despre dânsul, îmi plac unele idei ale lui, dar, în orice caz, el e de acel care azi e cu aceia și mâine îi cu ceilalți. A avut probleme. Și în Rusia câte probleme a avut, dar el zice că vrea cu Rusia. Eu retrăiesc pentru aceea că pe listele partidului au să nimerească tot hoții ăștia care sunt aici. Cum să facem noi ca să scăpăm de dânșii? Cum să-i recunoaștem? Cum să-i recunoască lumea asta dacă ei au să fie primii puși? Dodon – primul, Greceanîi – prima, și au să fie iar aleși. Nu știu... Alegerile le așteptăm, dar rezultate, așa, spre bine, nu credem să fie. De-atâta vă spun că ei de-acum umblă cu pomenile electorale, își pregătesc de-acum și lumea asta pentru o tușonkă împuțită, mă scuzați, votează pe oricine. Ia uite despre Maia Sandu, a venit o femeie, sărmana, și-și pierde viața pentru a-și salva țara ei, și ia uite ce păreri au despre dânsa. Eu tot timpul am susținut-o, fiindcă eu am văzut ideile dumneaei și chiar am și aderat la partidul ei.” Europa Liberă: Ce vreți să se schimbe concret? – „Să fie locuri de lucru și copiii să se întoarcă în țară, că ai mei trei și toți îs duși.” Europa Liberă: Unde îs plecați?

– „În Italia am un băiat, unul în Rusia și așteptăm, într-adevăr, să se schimbe, că eu până acum nu știam că în țară la noi se fură atâta. Acum când aud la radio și presa citesc, te înspăimântă tare. Nu este niciun domeniu unde să nu se fure. Îs probleme.” Europa Liberă: Sunteți nemulțumiți că e nedreptate multă, dar în fruntea țării mereu au fost trimiși cei care au ajuns acolo cu votul dvs. – „Păi, eu n-am votat niciodată de aiștia corupți, dar vă spun că alegerile niciodată n-au fost cinstite și n-au să fie nici amu.” Europa Liberă: Cunoașteți câte partide există în Republica Moldova? – „Vreo 60.” Europa Liberă: Îs multe, îs puține pentru un stat ca Moldova? – „Trebuie să fie două partide, unul de dreapta și unul de stânga și, gata, mergem înainte. Cui îi trebuie atâtea? Ei de atâta fac partide ca să nimerească pe listă și să nimerească acolo. Uitați-vă ce bogății au ei. Eu am lucrat 46 de ani profesoară și până nu demult, anul trecut mi-au recalculat pensia, dar primeam 1.700 de lei, cu 46 de ani de staj și cu grad didactic...” Valentina Ursu, Europa Liberă, am poposit cu microfonul aici, la Drochia, și întrebăm cetățenii cum se trăiește în țară. – „Rău, konecino (desigur). De ce? Că-s proști cei de sus.” Europa Liberă: Dar cei de jos îi aleg pe cei de sus. – „D-apoi așa-i – acești de jos îi aleg pe cei de sus și cei de sus fac ce vor ei.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la aceste alegeri? – „Dar n-așteptăm nimic. Așteptăm moartea de-amu să vină să ne ia și gata, că altceva ce să așteptăm? Mai bine nu-i. Numai vor să ne îngroape acum și cu vaccinul, și cu dracu’, și cu tat-său. Ce nu-i drept sau ce? Ori cu boala asta îi drept? Eu nu cred.” Europa Liberă: Dar cetățenii, în general, atunci când votează, ce votează – partidul, promisiunea, omul? – „Dar eu știu ce fac ei? Eu nu votez. Ei minciunile le votează, îi amăgesc toți, dar eu nu-i cred pe niciunul.” Europa Liberă: Aveți așteptări de la data de 11 iulie? – „Nică. Tot aceea o să fie ce-a fost și până amu. De-atâta că atâtea partide noi avem, că nu are nicio țară atâtea partide câte avem noi.” Europa Liberă: Câte sunt, știți? – „Vreo 40. Câte-s?” Europa Liberă: Aproape 60. – „Aproape 60, numai câte un om la fiecare partid și...” Europa Liberă: Dar contează dacă partidul are viziuni de stânga sau de dreapta pentru dvs., alegătorii? – „Nu știu de asta eu.” – „Nu știu nici eu de asta – de dreapta ori de stânga, dar ei toți îs...”

– „Eu nici nu știu care-i dreapta și care-i stânga.” – „Îi știu eu care-i dreapta și stânga, dar...” Europa Liberă: Se consideră că cei care îs cu viziuni de stânga văd Republica Moldova mai aproape de Rusia, iar cei care-s cu viziuni de dreapta văd Moldova mai aproape de Europa. – „Europa. Cui îi trebuie Europa ceea? Șadă ea acolo că șade bine.” – „Acei din Europa stau acolo, dar când vin acasă vsio ravno (totuna) se dau din partea la ruși. Ei se duc de nevoie acolo, că au ce lucra și au o bucățică de pâine, dar restul..., dar să șadă aici nici asta nu o au.” Europa Liberă: Dar la vot o să mergeți? – „Nu mă duc, nu mă duc, că nu-i pentru ce, chiar nu-i. Am fost până acum, dar mai mult nu mă mai duc, vsio (gata), n-au soveste (bun-simț).” Europa Liberă: Și atunci, viitorul Republicii Moldova cine îl decide? – „Dar eu știu cine o să-l decidă? Plahotniuc cred că o să-l decidă.” Europa Liberă: D-apoi el e fugar... – „Este istălalt de-amu, Usatîi o rămas, iaca se bate cu pumnul în piept, a mai fura și acesta.” Europa Liberă: Cine? – „Cum îi zice, de la Bălți, toți îs bandiții acolo.” Europa Liberă: Cu votul cetățenilor îi puteți da jos. – „Dar nu-i putem da jos, noi suntem proști și mititei, neputincioși, konecino (desigur), dar ce putem noi face? Nimic. Lumea ar pune mâna pe sape și pe hârlețe, pe furci și i-ar fugări pe toți de acolo.”

Europa Liberă: Păi, o dată la patru ani, sunteți stăpânul suveran? – „Nu mai sunt nimic, cum am fost, așa o să fiu.” Europa Liberă: 11 iulie, ziua alegerilor parlamentare anticipate. Cât de decisive pot fi aceste alegeri pentru soarta Republicii Moldova? – „Dacă va fi o nouă clasă politică, atunci vor fi foarte decisive și pentru țară rezultatul acestor alegeri, dar dacă vor fi aceiași oameni, doar sub altă acoperire politică, nu se va schimba nimic, pentru că ei, în fond, își urmăresc tot interesele, realizarea intereselor lor personale și nu le pasă deloc de ceea ce se întâmplă, de fapt, în țară și de cetățeanul simplu.” Europa Liberă: Ce responsabilitate cade pe umerii următorilor 101 aleși ai poporului? – „O responsabilitate foarte grea, pentru că țara se află în haos, asistăm în prezent la o sărăcire și mai mare decât era în Republica Moldova, avem problemele legate de pandemie. Aș spune așa că, dacă ar fi un parlament, o clasă politică care, într-adevăr, ar vrea să schimbe ceva în țară, atunci ar fi mai mult un parlament, să-i spunem, de criză, adică care și-ar asuma toate loviturile asupra lor, dar ar scoate țara din criză, dar iarăși depinde foarte mult de cine va ajunge acolo și care va fi componența.” Europa Liberă: Cât de mult cântărește promisiunea pe care o face politicianul în campania electorală? – „Cam nu valorează nimic. Fac niște promisiuni pe care ei în genere nu au idee despre ce vorbesc și care sunt irealizabile, de asta să punem accent pe promisiunile parlamentarilor și celor care candidează, concurenților electorali, eu una nu aș pune accent pe promisiunile lor, chiar nu valorează practic nimic.” Europa Liberă: Dar despre numărul partidelor care se vor înregistra în cursa electorală ce ne puteți spune? – „CEC a aprobat lista de 53 de partide care au dreptul să se înscrie să participe la aceste alegeri, sunt foarte multe. De fapt, pentru o țară atât de mică e o dezbinare masivă a populației și voturile vor fi foarte împărțite și foarte dezbinate și evident că fiecare partid își va duce mesajul său și lumea va fi și mai confuză decât a fost până acum.”

Europa Liberă: Credeți că în următorul legislativ va fi mult mai ușor să fie creată o majoritate, să fie învestit un guvern? – „E foarte problematic. Sincer să vă zic, cred că foarte puțin se va schimba din actuala componență a parlamentului, în principal, aceleași forțe politice, poate vor fi câteva surprize, dar, în fond, aceleași forțe politice vor accede în parlament.” Europa Liberă: Păi și toată lumea vrea împrospătarea componenței legislativului, majoritatea spun că vor să-i alunge din parlament pe cei care nu și-au onorat promisiunile. – „Vom vedea acest lucru după 11 iulie, pentru că astăzi să asculți și părerea alegătorilor la fel este foarte împărțită. Dacă e să asculți alegătorul, vorbește astăzi că un partid îi spune pe el îl votează, mâine vorbește și-i spune că pe celălalt îl votează, totul depinde de ceea ce i se aduce lui pe tavă, adică ceea ce i se promite și ce i se spune, de asta doar rezultatele pentru noi o să arate dacă într-adevăr lumea vrea să schimbe ceva sau pur și simplu a fost încă o cheltuială de bani enormă din bugetul de stat. Eu totuși aș vrea să sper că se vor schimba într-adevăr și va fi o nouă clasă politică și o nouă componență, ceea ce vom vedea și listele, de fapt, cum vor arăta, a concurenților electorali. Vom vedea, 11 iulie nu-i atât de departe, chiar e foarte aproape și vom vedea.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut aici un popas, la Drochia, și întrebăm cetățenii: ce miză au aceste alegeri parlamentare anticipate? – „Miza acestor alegeri rămâne de văzut, că, în fond, clasa politică rămâne tot aceeași, o să vedem practic tot aceiași oameni pe listă și mi-aș dori foarte mult să văd, în primul rând, listele partidelor noi, mi-aș dori să văd cât mai mulți oameni din diasporă, oameni care au trăit peste hotare, care au alte viziuni, știu cu adevărat cum se trăiește într-o democrație, care ar putea aduce plusvaloare în Parlamentul Republicii Moldova, ar fi cu mult mai ușor de implementat legi care ar scoate țara asta într-un bun sfârșit din mocirla în care se află.” Europa Liberă: Și votul din diasporă e văzut diferit de către politicieni, unii ar vrea ca să se lărgească acest bazin electoral în străinătate, alții, din contra, cred că votul lor nu ar trebui să decidă soarta Republicii Moldova. – „Toți care ne aflăm peste hotare suntem cetățeni ai Republicii Moldova. În mare parte cetățenii sunt dezamăgiți, dar totuși mai au o unică speranță, totuși ne mai gândim că mai e posibil. Totul depinde de noi, înregistrarea prealabilă este foarte importantă, dar eu cred că este prost lămurit și nu ajunge la oameni ideea, pe urmă noi ne jeluim că de ce s-au deschis atât de puține secții de votare și vinovați să fac politicienii din țară care nu explică la oameni suficient de clar ce trebuie să facă și cum să facă. Oamenii peste hotare au grijile lor, au un post de muncă la care se duc de la oră până la oră, sunt mulți care sunt atenți la rețelele de socializare, în mare parte nu, sunt ocupați cu rutina și nu au timp să urmărească tot ce se întâmplă și în mare parte sunt sătui deja de atâta prostie câtă văd. O mare parte deja din cetățeni s-au înstrăinat, s-au îndepărtat, că de fiecare dată diaspora este folosită doar în campaniile electorale cu promisiuni care nu, nu se realizează. Eu, fiind membru activ al diasporei, am mers din țară în țară, am strâns toată lista cu problemele cu care ne confruntăm, la care nu am fost băgați în seamă. Și chestia asta, vrei, nu vrei, te obosește și te dezamăgește. Eu cred că va fi o participare masivă, dar dacă și de data asta nu o să fie o schimbare, să se mai poată baza pe diasporă nu cred că va fi posibil, oamenii pur și simplu nu vor mai reacționa.”

Europa Liberă: Asupra căror probleme ar trebui să se focuseze următoarea componență a legislativului, cei 101 deputați care vor fi aleși la 11 iulie? – „Pe acea integrare europeană, lupta cu sărăcia, în primul rând, corupția, în primul rând, corupția și sărăcia, dacă la noi s-ar curăța toată corupția care este în toate sistemele de stat – lucrurile s-ar normaliza, chiar și oameni plecați peste hotare ar veni și ar investi în Republica Moldova, că noi toți ne bazăm pe investițiile, pe marile firme cu capital străin, dar asta nu rămâne a fi decât un capital străin care pleacă din Republica Moldova, baza noastră principală trebuie să fie oamenii noștri, să-i aducem să investească la noi în țară. Sunt oameni în diasporă foarte înstăriți, sunt oameni cu capacități și care au ajuns să fie oameni realizați peste hotare, oamenii aceștia trebuie de convins să vină să investească și tot capitalul care s-ar crea pe teritoriul republicii ar rămâne în interior, nu ar pleca peste hotare. Și ar fi binevenită o nouă lege ca toate partiduțele acestea care sunt cu o ștampilă în buzunar, fără organizații teritoriale, fără nimic, ele pur și simplu să fie desființate, radiate. Vedem țări mari care au două-trei partide în parlament și fac niște realizări frumoase în folosul statului, la noi partidele sunt create mai mult pentru a face rău cuiva. În campania electorală vedem blocurile acestea care se înființează acum și acestea doar induc lumea în eroare ca până la urmă să ajungă acei care au fost și care și-au făcut interesele lor. Eu cred că responsabilitatea mare va fi pe următorul legislativ, dacă, într-adevăr, forțele proeuropene vor reuși să aibă majoritate în parlament, să se unească și să mergem, într-adevăr, într-o direcție spre Europa și să nu batem pasul pe loc cum am făcut-o timp de 30 de ani.”

* * * Voci adunate la nordul țării, în raionul Drochia. Despre Republica Moldova la răscruce și opțiuni pentru viitor discutăm și cu fostul parlamentar Valeriu Ghilețchi. Europa Liberă: Și la aproape trei decenii de la proclamarea independenței se mai zice că țara se află la răscruce, de ce? Valeriu Ghilețchi: „Orice alegeri pe care le avem sunt un fel de răscruce, adică e un moment în care se iau decizii importante pentru țară. Pe de altă parte, lucrul acesta ține și de o criză care se perpetuează de la an la an și perpetuarea acestei crize evident că de fiecare dată creează și așteptare – poate de data aceasta vom reuși. E un moment crucial, haideți să ne mobilizăm ca totuși să mișcăm lucrurile înainte, deci ai și partea asta, care e una firească, pe de altă parte, orice alegeri, așa cum spuneam, chiar dacă te uiți în alte țări, alegerile sunt momentul acesta de cotitură sau e un moment în care oamenii iau o decizie și tot ce va urma foarte mult depinde de decizia care se ia în ziua alegerilor.” Europa Liberă: Sondajele de opinie arată că e foarte mare dezamăgirea cetățenilor în clasa politică și de această dată se pune miza că s-ar putea purifica această clasă politică. Și de ce a ajuns să fie atât de mult criticată această clasă politică?

Valeriu Ghilețchi: „Procesul e mai complex, adică o mare parte de vină îi aparține clasei politice pentru falimentele care au fost, dar, totodată, ține și de așteptările pe care le au oamenii.” Europa Liberă: Așteptările, cel mai probabil, reiese din promisiunile pe care le fac politicienii în timpul campaniei electorale? Valeriu Ghilețchi: „Este adevărat, dar să nu uităm că totuși noi cu toții suntem cetățeni ai acestei țări. Noi avem, în special în partea de est a Europei, inclusiv în Republica Moldova, avem o anumită mentalitate. Oamenii, atunci când votează pe cineva, așteaptă ca acel cineva să le rezolve toate problemele. Problemele trebuie să le rezolvăm oricum împreună. Evident că de cel care este fie în parlament sau în guvern depinde foarte mult, dar asta nu înseamnă că el va reuși să le rezolve pe toate. Guvernul își are rolul său, parlamentul își are rolul său, dar și fiecare cetățean își are rolul său în construirea unui stat prosper, liber și democratic.” Europa Liberă: Dar cei care ajung la putere, inclusiv deputații, a căror menire este să facă legi bune, iar aceste legi bune să fie implementate de guvern, când citești programele electorale, aproape că ai ajunge în Rai, dacă s-ar îndeplini toate aceste promisiuni? Valeriu Ghilețchi: „Și aici avem o problemă, pentru că politicianul, din cauza așteptărilor exagerate, este tentat să facă promisiuni care de foarte multe ori nu sunt realizabile. Tentația aceasta e mare și oamenii, privind la aceste promisiuni, iau decizii. Prin urmare, suntem într-un fel de cerc vicios. Eu în timpul campaniilor anterioare de fiecare dată mă străduiam să scot în evidență anumite lucruri pe care le consideram importante și nu făceam promisiuni. Sigur, în programul PLDM, de exemplu, pe a cărui listă am candidat, erau anumite promisiuni electorale, dar la întâlnirile mele cu alegătorii încercam să evit acest lucru. De exemplu, le faci o promisiune că pensiile vor fi dublate, triplate și îți dai seama că lucrul acesta nu va fi posibil, nu are rost să vii cu asemenea promisiune.” Europa Liberă: Dar politicianul are curaj să spună exact cum stau lucrurile în țară și de unde va veni prosperitatea și bunăstarea?

Avem dezamăgiri, deoarece îți asumi anumite promisiuni pe care nu ești ulterior în stare să le faci...

Valeriu Ghilețchi: „Multora le este frică să spună acest lucru, pentru că el se întoarce împotriva politicianului. Chiar și în campania prezidențială am urmărit cum ambii candidați, dacă vorbim și de dl Dodon, și de dna Sandu, au avut și ei pe alocuri această tentație să facă promisiuni care țin totuși mai mult de executiv, adică nu sunt competențele președintelui și pe undeva te întrebai: de ce s-a făcut acest lucru? Mă gândesc că echipa de campania i-a sfătuit: „Haideți să le punem, pentru că asta aduce voturi”. Apoi, vedeți, avem dezamăgiri, deoarece îți asumi anumite promisiuni pe care nu ești ulterior în stare să le faci, fie că nu ai competențe, fie că nu ai evaluat corect cum stau lucrurile într-un domeniu sau altul.” Europa Liberă: Aceste dezamăgiri care s-au acumulat de-a lungul anilor îl pun în dificultate pe alegător în actualele condiții, pentru că atunci când îl întrebi: „E ușor să știi cui să-i dai votul?”, el ridică din umeri. Valeriu Ghilețchi: „Noi, totuși, în Republica Moldova avem suficientă libertate, libertate inclusiv de a alege, oamenii au mai multe opțiuni. Când vii într-un magazin, te uiți pe raft, alegi din ceea ce este pe raft, adică noi astăzi totuși avem partide care vor face oferte electoratului și atunci nu putem spune că cetățeanul nu are din ce să aleagă. Din tot ceea ce se va oferi pe piața politică, până la urmă, cetățeanul în data de 11 iulie va face o alegere.” Europa Liberă: Dar unii vin chiar și oferă pomeni electorale?

Valeriu Ghilețchi: „Pomenile electorale deja țin inclusiv de Codul Penal, adică țin de anumite reguli de joc care trebuie să fie respectate de către toți concurenții electorali.” Europa Liberă: Ați auzit să fie pedepsit cineva, pentru că a dat pomeni electorale? Valeriu Ghilețchi: „Nu prea am auzit de acest lucru, am impresia că, pe de o parte, nu avem un mecanism clar care să fixeze aceste încălcări, pe de altă parte, nici cetățeanul nu se dă într-o parte de la aceste pomeni. Și atunci, din nou ai un cerc vicios, îți lipsește un instrument care ar fixa aceste pomeni, iar cetățeanul niciodată nu va depune o plângere că lui i s-a oferit o pomană electorală.” Europa Liberă: Și cum se scapă de acest cerc vicios? Valeriu Ghilețchi: „Și prin măsuri legislative, dar și prin a cultiva o cultură politică mai înaltă. Omul ar trebui să înțeleagă că, dacă el își dă votul sau, metaforic vorbind, își vinde votul pentru o pomană electorală, nu are de ce să se supere pe urmă pe politicianul respectiv. Alegerea trebuie să fie una liberă, conștientă, așa cum e și în căsătorie. Ca și pastor, de fiecare dată le amintesc tinerilor: de bunăvoie, din dragoste și nesilit de nimeni. Și votul ar trebui să fie: de bunăvoie, din convingere și nesilit de nimeni.” Europa Liberă: Ce ar trebui să facă următorul parlament, 101 deputați aleși la 11 iulie, ca lumea să înceapă să recâștige încrederea în clasa politică, în instituțiile statului, mai ales în parlament? Valeriu Ghilețchi: „Dacă ar fi să fim la discreția celor 101 deputați, niciodată nu am rezolva nimic. Slavă Domnului că avem nevoie de cel puțin 51 de deputați. Deci, deciziile ca să fie luate e nevoie de o majoritate simplă în parlament și atunci această majoritate își poate asuma responsabilitatea pentru o bună guvernare a țării. Sunt mai multe domenii. Evident, foarte mult accent s-a pus pe lupta cu corupția. Deci, justiția trebuie abordată, reformată. La fel ar trebui acordată o atenție foarte mare domeniului economic, vorbim despre faptul că moldovenii pleacă din țară, despre lipsa locurilor de muncă, despre oportunități pe care nu le avem în țară pentru tineri. Toate acestea țin de blocul economic. Aș fi vrut să văd care este viziunea actorilor politici cu privire la diferite domenii: economie, sănătate, educație, securitate, apărare. De ce? Pentru că lupta cu corupția, într-un fel, a cam umbrit celelalte domenii și nu prea se vorbește despre ele, or celelalte domenii nu sunt mai puțin importante decât lupta cu corupția.” Europa Liberă: Dar până nu se dezrădăcinează acest fenomen, e greu de crezut că se poate aduce clarificare în alte domenii? Valeriu Ghilețchi: „Fenomenul corupției e de la Adam încoace, adică omul e o ființă depravată. Apostolul Pavel are o frază în Scrisoarea sa către Biserica din Roma, în care spune: „Nu este niciun om, nici unul măcar care să facă binele fără ca să păcătuiască”. Nu ai niciun singur om, adică noi trebuie să reieșim și din realitatea naturii noastre umane, omul are nevoie de anumite instrumente care să-l țină pe calea cea bună. Și atunci, lucrul acesta reiese și din moralitatea societății, nu poate o societate al cărei nivel de moralitate este jos să dea naștere la o clasă politică integră, una care va fi foarte onestă în luarea deciziilor. E o problemă. Eu cred că prin politici, prin anumite abordări fenomenul corupției poate fi micșorat, el poate fi adus, așa, sub cote mici, ca să nu împiedice bunei dezvoltări a țării, dar nu poți să-ți faci iluzia că va veni un parlament absolut imaculat și, odată cu votarea unui nou parlament, din Republica Moldova va dispărea problema corupției.” Europa Liberă: Am reținut o declarație pe care o făcea un bătrânel de la Cahul, sugerând că politicienii ar trebui întrebați cât de des încalcă cele zece porunci și de ce le încalcă. Valeriu Ghilețchi: „E adevărat, adică, știți, eu ca și creștin evanghelic totdeauna am scos în evidență un element important, teologic, aș putea spune, și anume, relația personală a omului cu Dumnezeu. Ioan Alexandru, care a fost și deputat în Parlamentul României, scriitor, profesor de teologie, el a vizitat Statele Unite ale Americii și, întorcându-se din Statele Unite, după ce a venit libertatea în România, el a făcut o declarație, o afirmație, spunând că a descoperit secretul Americii și a fost întrebat: „Care-i secretul”? Și el a zis: „Relația personală a omului cu Dumnezeu”. Pentru că atunci când omul are o relație personală cu Dumnezeu, etica lui e diferită, el nu se uită în dreapta, în stânga, el știe că îl vede Dumnezeu. Și atunci, teama asta de Dumnezeu, în sensul bun al cuvântului, îl face pe om mai moral, mai integru, apropo de ceea ce spunea bătrânul de la Cahul.” Europa Liberă: Apropo despre dreapta și stânga, credeți că cetățeanul ia în calcul atunci când votează dacă la guvernare aduce un partid cu viziuni de stânga sau un partid cu viziuni de dreapta? La noi mai mult partidele sunt împărțite în pro-Vest, pro-Est, adică aspectul geopolitic își lasă o amprentă puternicăValeriu Ghilețchi:

