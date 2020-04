Sărbători pascale austere de-o parte și de alta a Nistrului

Ca în fiecare an, Europa Liberă vă propune un program muzical special cu ocazia Sărbătorilor de Paști.

Până atunci însă vă invit să ascultați un buletin de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute:

Slujbele religioase și sfințirea bucatelor de Paște au fost interzise în regiunea transnistreană, la fel ca și circulația oricărui fel de transport în perioada Paștelui și a Blajinilor. În regiunea transnistreană duminică erau anunțate 273 de cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 și 13 decese. Pe tot teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 2472 cazuri de cazuri de îmbolnăvire și 67 de decese.

Bolnavii nu mai sunt tratați doar la spitalul din Slobozia, care s-a apropiat de capacitatea maximă de 200 de pacienți și acum va primi doar bolnavi din apropiere. Bolnavii vor fi internați în secțiile de boli infecțioase ale spitalelor orășenești și raionale.

Iar de săptămâna trecută administrația transnistreană a anunțat că cinci mii de teste pentru diagnosticarea aprofundată la coronavirus au fost cumpărate de compania Sheriff, iar o altă companie, IDC, a adus în regiune 20 de mii de teste rapide. Până în prezent, testarea se făcea exclusiv la Chişinău.

China a respins sugestiile occidentale despre faptul că ar fi ascuns amploarea epidemiei de coronavirus. În orașul de origine a epidemiei de COVID-19, Wuhan, bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus a fost mărit cu 50%, sau cu aproape 1300. Guvernul chinez susține că aceste cazuri nu au fost înregistrate inițial din cauza unor „întârzieri, omisiuni şi imprecizii”. Statele Unite, Marea Britanie și Franța au criticat în ultimele zile China pentru felul în care a gestionat criza, pentru lipsă de transparență și alertarea târzie a restului lumii.

Incendiile de pădure din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobîl au făcut ca aerul din capitala Ucrainei, Kiev, să fie, vineri, cel mai poluat din lume, informează Reuters. Ministerul Mediului din Ucraina a dat asigurări că nivelul de radiație era în limitele normalului. Incendiile din preajma Cernobîlului au fost stinse săptămâna trecută, dar au izbucnit din nou, joi seară, inclusiv datorită vântului puternic.

Guvernul Ucrainei spune că s-a încheiat primul schimb de prizonieri cu separatiștii pro-ruși din Donețk și Luhansk din anul acesta. Kievul a eliberat 14 oameni și a primit 20. Anul trecut, în două asemenea schimburi de prizonieri, au fost puși în libertate 270 de oameni. Conflictul s-a declanșat în urmă cu șase ani, provocând până acum moartea a 13.000 de oameni.

Președintele rus Vladimir Putin a dispus amânarea sărbătoririi la 9 mai a celei de-a 75-a aniversări a victoriei sovietice asupra fascismului, din cauza epidemiei de coronavirus. Joi, Putin a spus că evenimentele programate vor avea loc la o dată ulterioară. Au fost impuse măsuri restrictive parțiale până la 30 aprilie, dar infectările continuă să se înmulțească. Până acum au fost, potrivit datelor oficiale, cam 28.000 de cazuri și 232 de decese. Criticii spun că cifrele reale sunt mult mai ridicate.

***

Sărbătorile pascale din acest an stau sub semnul carantinei, pe ambele maluri ale Nistrului.

Ministerul de Interne de la Chişinău a îndemnat vineri oamenii să sărbătorească Paştele acolo unde se află acum, în cercuri restrânse şi să evite tradiționalele călătorii la sate. Poliţiştii au intensificat patrularea în aceste zile, iar cei care călătoresc cu maşina trebuie să aibă un motiv bine întemeiat. A fost interzisă și aflarea în parcuri şi păduri unde în alți ani oamenii se adunau de Paște să facă frigărui.

La slujbele din noaptea Învierii au participat doar slujitorii bisericii, iar acestea au fost transmise on-line şi prin difuzoare. Premierul Ion Chicu a avertizat joi preoţii că vor primi amenzi de până la 25 de mii de lei dacă nu respectă regulile. În sate bucatele au fost sfințite de preoți pe la porțile gospodarilor, iar în Chișinău oamenii au putut procura cozonacii gata sfințiți.

Și în regiunea transnistreană slujbele au fost ținute în regim închis, iar accesul enoriașilor – interzis. Miliția a interzis orice adunare în jurul bisericilor pentru sfințirea cozonacilor și a ouălor roșii. În acest an s-a sărit de ceremonia de sfințire a bucatelor tradiționale, motiv pentru care enoriașilor li s-a spus să nu vină la biserică nici măcar către dimineață.

În apropierea bisericilor au patrulat echipaje de miliție, iar cei care nu respectă această interdicție și totuși își fac drum către biserică au fost amenințați că vor primi o amendă de 2700 de ruble transnistrene, în jur de 150 de euro.

La fel ca și la Chişinău, la combinatele de panificație din regiunea transnistreană au fost sfințiți pasca și cozonacii și credincioșii au putut cumpăra produsele sfințite direct în magazine.

În pregătirea sărbătorilor, rețelele de supermarketuri din stânga Nistrului au avut un aflux mare de cumpărători. Printre produsele la cea mai mare căutare a fost drojdia, precum și stafidele, laptele, ouăle, zahărul vanilat și glazura. Multe gospodine au folosit timpul eliberat de carantină pentru a coace acasă dulciurile pascale, cu atât mai mult cu cât asta salvează sume importante din bugetul familiei, pus la grea încercare de starea de urgență și restricțiile de muncă și circulație.

Cimitirele de la Tiraspol, care, spre deosebire de cele de la Chişinău, au fost săptămâna trecută deschise pentru accesul publicului, erau aproape pustii. Cei câțiva oameni întâlniți de corespondenții noștri acolo îngrijeau mormintele apropiaților, nefiind siguri că săptămâna aceasta vor mai avea acces.

Dincolo de toate aceste restricții, doar statisticile îmbolnăvirilor de Covid-19 din săptămânile următoare vor arăta cât de mult au respectat, sau nu, oamenii interdicția de a ieși din case.

Cum s-a sărbătorit Paștele pe timp de pandemie? O întrebare adresată de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender oamenilor întâlniți întâmplător pe stradă.

Vox:

- Sărbătorim doar acasă, nu mergem nicăieri. Cu copiii – mâncăm cozonaci, vopsim ouă.

- Cu părinții acasă, ne-am odihnit. Oaspeți nu vom avea anul acesta. Am sărbătorit în familie, am ciocnit ouă, am mâncat cozonaci și pască. Cozonacii îi facem acasă, bunica o ajută pe mama – ies foarte gustoși, foarte aromați. Mama a mers la biserică până când au închis, mama s-a întristat, dar ce să-i faci?

- Foarte modest am sărbătorit. Super-modest. Am cumpărat un cozonac și cam atât. În rest – ca de obicei.

- Paștele l-am petrecut ca un creștin ortodox adevărat – acasă, în sânul familiei. A fost slujbă, dar noi nu am mers, ne-au spus că nu trebuie. Am avut carne de porc, facem frigărui cu tata, pește copt.

- Cel mai important e să avem pasca, ouă, bomboane, în rest – ceva salate tradiționale. Și având în vedere ce se întâmplă la noi acum, am stat acasă, nu am mers nicăieri.

- Nu am putut merge la biserică, am fost acasă, cu copiii. Sigur că se vor schimba multe. Banii s-au ca terminat… Dar lucrurile cele mai importante le-am avut – pasca, piftia, ouăle…

***

Dragi ascultători, aici îmi iau rămas bun de la Dvs., vă doresc Sărbători luminate și vă invit să ascultați un program muzical special cu ocazia sărbătorilor de Paști, semnat de regretatului nostru coleg, Victor Eskenasy. O emisiune din arhivele Europei Libere.

Hristos a Înviat!

„Easter Sunday”, Duminica de Paște, cânta odinioară Patti Smith... Stimați ascultători, Sărbători fericite tuturor celor care serbează Paștele astăzi! La microfon Victor Eskenasy și, ca în fiecare an, vă propunem pe undele Radio Europa Liberă un program muzical special.

O cunoștință din Germania scria zilele trecute pe Facebook, cu umor, că ea, personal, ar fi traversat săptămâna Patimilor „fără să râdă, fără să danseze de loc, așa cum i-au amintit jurnalele de Paști: nu dansați, nu râdeți, nu vă mutați, fiindcă Patimile cer să-ți porți crucea, să suferi, să fii îndurerat, să-ți strigi durerea...”. Și adăuga „O Dumnezeule, dacă Tu ai știi cum carnea-mi exaltă, de fiecare dată când ascult crucificarea prin muzica lui Bach, m-ai excomunica oare?”

Mutatis mutandis – nu va fi vorba de muzica lui Bach, astăzi - o amintire de ani și ani mi-a revenit în minte: noi, grupul de prieteni și cunoștințe, din cartierul Cotroceni, toți elevi, fie la Liceul Lazăr, fie la Sava, înșirați pe gardul din fața Bisericii Sf. Elefterie, pentru a privi spectacolul luminilor, ce ne fusese interzis expres, în avertismente severe primite de la profesori în ajun de Paște...

Iar apoi, tot noi - și cred că eram de toate religiile pământului - ca o sfidare a interdicțiilor regimului în care trăiam, adunându-ne pentru a asculta muzici care, atunci când mai veneau și de la Cornel Chiriac, pe undele Europei Libere, păreau și mai savuroase...

Lauren Daigle și „Forța de a mântui” dintr-o compilație a casei RCA intitulată „He is Risen”/Cristos a înviat!”.

Și din aceeași compilație, vă propun „Ressurection Power”/„Forța învierii”, cu Cris Tomlin, o altă voce cunoscută.

Născut în 1972, originar din Texas, cu o carieră de succes, consolidată de înregistrări sub etichete de marcă, Sparrow Records și EMI., recompensat, între alte cu două premii Bilboard Music și un Grammy, Cris Tomlin are la activ o colecție de nu mai puțin de 13 discuri compact, înregistrate între 2001 și 2016.

Și tot Cris Tomlin cu piesa „I Will Rise”/„Voi învia” din aceeași compilație de muzică pop având ca temă sărbătorile pascale.

Sărbători fericite, încă odată, amintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă, un program muzical special cu ocazia sărbătorilor de Paște, o muzică ce se poate asculta astăzi liber – nu ca pe vremea tinereții noastre când sfidam diverse interdicții și taboo-uri, printre care se înscria atunci și Radio Europa Liberă.

Din aceeași generație de cântăreți ai credinței în Dumnezeu, face parte și autorul de cântece și solistul britanic Matt Redman, născut în 1974 la Watford în Anglia. Ascultați una din piesele lui cele mai populare „10.000 de motive (Binecuvântează Doamne)”, din unul din albumele sale de top.

Matt Redman. Și ne continuăm periplul prin muzica pascală cu iz pop, cu David Crowder, din Waco, Texas, alt compozitor de muzică rock și pop creștină, care până în 2012 a condus grupul David Crowder Band, pentru a urma apoi o carieră de solist independent. „Come As You Are”/„Vino cum ești”. David Crowder:

Încheiem acest periplu muzical pascal cu Bryan & Kathie Torwalt, un duo cunoscut american din Sacramento, California și piesa lor „Holy Spirit”/„Sfântul Duh”.

Aici se încheie programul muzical special. Dorindu-vă sărbători fericite și o duminică plăcută în continuare, vă reamintim că ascultați Radio Europa Liberă.

Aici e Radio Europa Liberă