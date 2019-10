Săriţi din troleibuze! Vin maratoniştii!

Duminică în centrul Chişinăului a fost sărbătoarea sportului. Tot felul de iubitori ai stilului sănătos de viaţă şi de maratonişti au inundat PMAN şi au blocat traficul pe bulevardul Ştefan cel Mare.

Eu eram într-un troleibuz care, din imposibilitate de a merge pe Ştefan cel Mare, trebuia s-o ia pe strada Bucureşti, pe lîngă Universitatea de Medicină. Ei bine, acolo se ciocniseră două maşini şi troleibuzul nostru a încremenit. Nici pe Ştefan cel Mare nu putea să meargă din cauza sărbătorii sportului, nici pe Bucureşti. Am aşteptat vreo 10 minute, timp în care mai mulţi pasageri începuseră să se indigneze, am coborît şi am mers pe jos. În consecinţă, am întîrziat la o întîlnire. Apoi, am aşteptat vreo 40 de minute troleibuzul 22 pe strada Bucureşti. Sărbătoarea sportului mi-a dat peste cap tot programul.

Probabil, maratoniştii au dreptatea lor. Sportul e o chestie bună. De dragul lui s-ar putea la rigoare bloca o stradă, unde mai pui că vin nişte turişti de pe alte meridiane. Pe de altă parte, PMAN găzduiește de ani buni tot soiul de evenimente care dau peste cap traficul cu o consecvenţă demnă de o cauză mai bună. Concertele cu vedete recente, mitingurile, zilele cu vinuri, cu sport şi cu distracţii au luat de mult obiceiul să ignore traficul, provocînd uneori şi un zgomot infernal.

Mă gîndesc că PMAN nu ar trebui să fie la cheremul oricui. Şi nu ştiu dacă ar trebui să găzduiască toate distracţiile. Sunt oameni care au de suferit de pe urma acestor sărbători. Părerea lor ne interesează? Sau ei nu mai contează? Sau poate facem prin lege din bulevardul Ştefan cel Mare o stradă pietonală, un spaţiu pentru distracţie? Atunci cel puţin nu vor mai exista surprize neplăcute. Vom şti că aia e stradă pentru pietoni, nu pentru troleibuze. Şi vom căuta alte drumuri.