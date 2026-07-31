„Să mori ca să poți trăi”: premiera filmului care documentează cum războiul schimbă oamenii

Când Serhi Kutrakov a decis, în 2014, să ia arma pentru a apăra Ucraina de separatiștii susținuți de Rusia, a acceptat că ar putea fi ucis pe front. Acum, în plină invazie rusă, acest veteran spune că este hotărât să trăiască și să lupte pentru libertatea țării sale. Un documentar ucrainean a documentat pe parcursul a 12 ani cum războiul a schimbat definitiv viața unor oameni. Noul film al Iuliei Hontariuk, „Să mori ca să poți trăi” (To Die To Live), a avut premiera în luna iulie, la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary, Cehia.