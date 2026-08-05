„Safari uman”: dronă rusească urmărește un vânzător în piața din Herson

Poliția Națională a Ucrainei a publicat imagini despre care afirmă că surprind o dronă rusească urmărind și atacând un bărbat care își vindea marfa într-o piață din Herson. Potrivit autorităților, bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a supraviețuit atacului, însă a suferit o comoție cerebrală și răni produse de schije. Autoritățile ucrainene califică această tactică drept „safari uman”, în care civilii sunt urmăriți de drone ce aruncă grenade letale. Oamenii legii din Ucraina investighează cazul și îl documentează ca pe o posibilă crimă de război comisă de Rusia.