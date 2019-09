„Schimbarea nu se face în 100 de zile. Este nevoie de ani, pentru că 28 de ani s-a distrus, s-a demolat totul” (FOTO/VIDEO)

Președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, care a întreprins o vizită la Chișinău, a spus că alianța ACUM-PSRM este foarte bine văzută la Bruxelles și că în 100 de zile nu poți să reformezi o țară care de-a lungul timpului a fost în mâinile oligarhilor. El a mai declarat că în 100 de zile cu noua administrație nu pot fi rezolvate toate problemele, dar lucrurile merg într-o direcție foarte bună, pentru că fondurile europene care au fost suspendate până în prezent vor ajunge în Republica Moldova. Ce cred cetățenii despre 100 de zile ale actualei guvernări? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Oamenii cu care am discutat la Șoldănești spun că de mai mulți ani trăiesc într-o lume în care nedreptatea și inegalitățile au crescut simțitor. Așa se explică și de ce mii și mii de cetățeni își caută rostul în străinătate. Localnicii manifestă un optimism relativ în ceea ce privește viitorul evoluțiilor copiilor lor. Puțini sunt cei care mai pun preț pe ceea ce zic politicienii. Moldova lor de vis este o Moldovă în care politicul și instituțiile statului ar face ceva pentru oameni. Iată răspunsurile lor la întrebarea cum apreciază activitatea Guvernului Sandu la 100 de zile de mandat.

Europa Liberă: Se împlinesc 100 de zile de când a fost transferul de putere de la democrați la cei din PSRM și Blocul ACUM. Ce notă le dați?

– „Eu le dau nota 10, fiindcă eu pe dânșii îi iubesc, că ei sunt pe calea europeană și eu sunt tot pe calea europeană.”

Europa Liberă: Dar ce îi unește astăzi pe socialiști și pe cei din Blocul ACUM?

– „Socialiștii pretind mai mult să fie cu Rusia și noi pretindem cu Uniunea Europeană. Dodon zice că și el e tot cu europenii, dar totuși el mai mult ține la ruși; el și-a luat angajamentul că el o să rezolve problema cu gazul. Sper și eu că o să se ieftinească puțin.”

– „Trăim, economisim, iaca, kuliokul (pachetul) îi gol. Iaca cum ne descurcăm – vedem, dar nu cumpărăm. Îi criză. Am niște datorii și dacă le dau, nici pâine n-am pe ce-mi lua. Vă spun cinstit că mi-am luat frigider și am dat 6.000 de lei, că-mi trebuia, căci mâncarea se strică, măcar ceea ce am. Și-i greu, trebuie s-o iau într-o parte, că nu-mi ajung bani.”

Europa Liberă: Dvs. ce credeți despre această majoritate care guvernează astăzi, PSRM și ACUM?

– „Nu știu, că ei obeșcesk (promit), dar nimic nu se împlinește, da’ lume o rămas puțină pe aici și trăiesc în criză.”

– „Iaca, ei luptă să caute miliardul și nu-l găsesc încă. D-apoi ce-i așa de ușor să găsești miliardul acela după atâția bandiți?”

– „Parcă nu vedem nimic schimbări, mai ales pentru oamenii de la sate îi foarte greu. Totul îi scump pe piață și când stai și te uiți că vinzi un litru de lapte și cât muncești pentru dânsul, ca să-ți cumperi altceva ce-ți mai trebuie în gospodărie...”



Europa Liberă: Iată se împlinesc 100 de zile de când s-a creat acest parteneriat PSRM-ACUM. Au mai mult ceea ce îi unește sau ceea ce îi deosebește?

– „Parcă au ei și ceva ce-i unește, dar parcă mai mult ce-i deosebește. Trebuie să fie locuri de lucru, să nu plece tinerii din țară, fiindcă rămân bătrânii, n-are cine-i ajuta și se confruntă cu foarte multe greutăți. În al doilea rând, ar trebui să fie scăzute prețurile sau majorate salariile și pensiile ca lumea să poată trăi. Trebuie să fie lichidate sărăcia, corupția, minciuna și nedreptatea și trebuie să fie prețuită și munca țăranului.”

– „Și trebuie să fim și cu Estul, și cu Vestul.”

– „Ar fi mai bine să se apropie de Uniunea Europeană, că mai bine trăiesc țările europene.”

– „E un haos la noi la momentul de față, pentru că au rămas doar cei de vârsta a treia și a patra, în rest, toți pleacă și nu pleacă de zile bune.”

Europa Liberă: Transferul acesta de putere nu alimentează cu speranțe cetățenii?

E un termen foarte scurt și oamenii încă nu simt nimic...



– „Încă nu se simte, e un termen foarte scurt și oamenii încă nu simt nimic.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la guvernare?

– „Trebuie să-i facă condiții omului pentru a-și câștiga existența, nu să stea cu mâna întinsă pentru a câștiga un bănuț.”

Europa Liberă: De ce s-a ajuns la această disperare?

– „Off... De ce s-a ajuns? Pentru că s-a furat foarte mult, ca în codrul mare. De fapt, și codrii s-au furat.”

Europa Liberă: Ce-i mai unește pe socialiști și cei din Blocul ACUM în continuare?

– „Viziunile lor sunt diferite. Dacă Blocul ACUM într-adevăr așa după cum vorbesc le și înfăptuiesc e un mare pas înainte, dacă e doar de fațadă – se pierde toată încrederea, minimumul de încredere care a mai rămas se pierde și acela. De alegeri anticipate e prea devreme, pentru că se cheltuiesc foarte mulți bani din bugetul statului; s-au plătit 80 de milioane, acum vom avea locale - din nou milioane. Cred că e necesar încă timp ca să se aleagă grăsimea de apă, ca oamenii să perceapă care și unde vrea să meargă, care și cu cine e, pentru ca oamenii să vadă că într-adevăr se face ceva pentru ei.”

Europa Liberă: Dar oamenii știu ce vor?

– „Vor schimbări! Lumea speră, speranța încă nu moare, că doar moare ultima.”

Europa Liberă: Dar pentru Dvs. o adevărată schimbare ce înseamnă?

– „Locuri de muncă. Asta înseamnă nădejde în viitor pentru copii. Și medicina, și învățământul, și justiția, și poliția, absolut tot să se vadă că se lucrează în favoarea omului și nu în favoarea buzunarului celui care este cu puterea în mână. Sunt foarte multe lucruri de schimbat și noi vedem că sunt foarte multe piedici, foarte multe obstacole, dar noi înțelegem că nu se face în 3 luni, nu se face în 100 de zile, este nevoie de ani de zile, pentru că 28 de ani s-a distrus, s-a demolat totul, s-a furat toată averea țării.”

Europa Liberă: Igor Dodon promite reîntregirea celor două maluri ale Nistrului. Cu ce preț poate fi soluționată problema transnistreană?

– „Cu răbdare, cu interes economic, cu restabilirea relațiilor omenești. Desigur că problema Armatei a 14-a este foarte greu de rezolvat.”

Europa Liberă: Rusia o să-și retragă armata?

– „Nu cred, fiindcă aici interesul țărilor e foarte mare pentru bucățica asta de teritoriu. În România este NATO și în partea cealaltă este Rusia, sunt două puteri foarte mari. Doar prin discuții și doar prin compromisuri se poate de rezolvat, pentru că atunci când s-au unit toate cele 3 puteri – America, Europa și Rusia – s-a rezolvat problema din Moldova în 7-8 iunie.”

– „Republica noastră Moldova, stătulețul acesta a fost acaparat de dl Plahotniuc și echipa lui.”

Europa Liberă: Și este o diferență între ceea ce a fost și ceea ce este?

– „Să vedem încă. E prea devreme...”

Europa Liberă: Dar, în general, cum vi se pare acest parteneriat PSRM-ACUM?

– „A fost nevoie de așa ceva numaidecât, n-ar trebui să ne jucăm de-a mâța cu șoarecele, o să trebuiască de apucat într-o parte.”

Europa Liberă: Socialiștii și cei din Blocul ACUM au același scop?

– „Scopurile sunt cam diferite. Unul se uită la Vest, altul se uită la Est, însă eu sunt pentru Unire cu frații noștri.”

Europa Liberă: Ce ar trebui să facă Guvernul, în primul rând, acum?

– „Problema principală la Guvern trebuie să fie aceea ca viața cetățeanului să se schimbe esențial.”

Europa Liberă: Și ce așteptări aveți de la Maia Sandu, de la Cabinetul său de miniștri?

Trebuie să lucrăm calumea, conștiincios și, în primul rând, să lichidăm corupția



– „Așteptări? Trebuie să lucrăm calumea, conștiincios și, în primul rând, să lichidăm corupția. Mafia și corupția, acestea pe noi ne duc în pământ.”

Europa Liberă: De la președintele Dodon ce așteptați?

– „Nu aștept nimic de la președintele Dodon, pentru că plecările acestea prea dese la Moscova și înapoi ș.a.m.d., cheltuieli extraordinare pe seama bugetului de stat... Eu sunt pentru aceea ca să fie relații foarte bune a R. Moldova și cu Rusia, și cu România, și cu America, și cu toți, însă să nu fie în dauna R. Moldova toate legăturile.”

Europa Liberă: Igor Dodon a promis să se ajungă la identificarea unei soluții pentru problema transnistreană. Care ar fi soluția? Cum vedeți Dvs. rezolvarea?

– „Prea multe promite Dodon. Sunt 28 de ani acolo de când se pune problema asta și niciun fel de mișcare, la conducere nu sunt interesați în aceea ca Transnistria înapoi să fie în componența R. Moldova.”

Europa Liberă: Ce statut ar merita această regiune?

– „Ei vor federalizare, dar în nici un caz nouă nu ne trebuie federalizare. Noi avem o țară mică și-i peticită – Găgăuzia, acum Transnistria... Noi nu vrem federalizare, noi vrem Moldova să fie unită. Armata a 14-a demult trebuia să plece, trebuie ca armata rusă să elibereze Moldova, munițiile din Cobasna tot de scos, las’ să le ducă în Rusia încolo, Moldova să fie ca înainte. Iată așa!”

Europa Liberă: Și ca să tragem o concluzie la 100 de zile de când a fost învestită această guvernare?

– „Cu miliardul ista nu-i nici un fel de rezultat, absolut nu-i nimic.”

Europa Liberă: Știți că este o comisie parlamentară care acum se ocupă suplimentar de investigarea acestui caz?

– „Să vedem ce va fi mai departe. A rămas puțin până la 20 octombrie.”

Europa Liberă: Credeți că acesta va fi testul de rezistență pentru această alianță?

– „Asta nu-i alianță, e o coaliție, așa. Mie mi se pare că ea-i vremelnică, pentru că scopurile sunt diferite.”

Europa Liberă: Când ziceți că e vremelnică această coaliție, câtă viață poate să aibă?

– „Câtă viață? Vom vedea după alegeri.”

Europa Liberă: Și cum vedeți Șoldăneștiul și R. Moldova peste 5, peste 10 ani?

– „De-amu ce s-o văd eu la 78 de ani?... Eu am trecut multe, multe de-acum...”

Europa Liberă: Cum ați vrea să fie peste 5, peste 10 ani?

– „Moldova să fie o țară prosperă. În primul rând, cetățeanul să trăiască bine, să fie mulțumit și de putere. Eu cred în parcursul european și eu nu voi mai fi, dar totuși Moldova va reveni la sânul Patriei-mamă.”

Europa Liberă: Se împlinesc 100 de zile de când s-a creat acest parteneriat PSRM-ACUM. Au mai mult ceea ce îi unește sau și ceea ce îi deosebește?

– „Dacă n-au să îndeplinească angajamentul semnat la început, atunci e posibil ca și coaliția să se destrame, fiindcă ce i-a unit? Dezoligarhizarea și justiția independentă. Să vedem. Președintele nu prea are dreptul să se amestece în această coaliție, doar el are ale lui prerogative. Ar trebui fiecare să-și știe locul său. Lumea are temeri că Dodon ar fi al doilea Plahotniuc, dar nu cred; în situația de astăzi n-o să se poată face lucrul acesta, fiindcă lumea n-o să tolereze mai mult. Ajunge! Noi suntem bucuroși că a căzut regimul Plahotniuc.”

Europa Liberă: Dacă apar disensiuni între PSRM și ACUM, declanșarea alegerilor anticipate ar fi o soluție?

– „N-ar fi de dorit să fie alegeri anticipate. Și așa suntem într-o criză financiară și economică și nu ar fi de dorit. Noi la început am salutat gestul socialiștilor și al dlui Dodon că au făcut coaliție, dar să vedem mai departe.”

Europa Liberă: Dar în cine aveți acum cea mai mare încredere?

– „În Guvernul Maiei Sandu. Eu admir această doamnă inteligentă, competentă, corectă, integră. E un noroc că ne-a trimis Dumnezeu așa un prim-ministru pe care îl admirăm.”

Europa Liberă: Ce notă dați actualei guvernări la 100 de zile de când a fost învestită?

– „Nota 9. E foarte greu să repari ceea ce s-a distrus ani de zile și dacă ar fi avut ACUM mai multe mandate, ar fi fost altfel, dar așa... căutăm un consens.”



Europa Liberă: La începuturi s-a zis că ceea ce i-a unit pe cei din ACUM și socialiști a fost să-l dea jos pe Plahotniuc. Acum ce-i mai unește?

– „Acum îi unește intenția să dea jos sistemul și să avem o justiție independentă. Totul depinde de justiție. Unde este justiție independentă și incoruptibilă, acolo este și dreptate.”

Europa Liberă: Chiar ar putea să susțină un test de rezistență socialiștii și cei din Blocul ACUM, pentru că urmează să fie desemnat noul procuror general. Vor fi capabili să treacă acest examen?

– „Vor fi capabili, fiindcă altă soluție nu-i. Nu numaidecât european, avem și noi totuși juriști buni, numai să fie onești și incoruptibili.”

Europa Liberă: Ce priorități ar trebui să aibă viitorul procuror general?

– „Independență și dosarele grele numaidecât trebuie să le pună pe rol cât mai repede, fiindcă societatea așteaptă să se facă dreptate, să se întoarcă ce s-a furat, măcar o parte din ceea ce s-a furat. Procurorul trebuie să fie independent, la buchea legii să se uite, fiindcă întotdeauna au fost influențați politic și societatea a pierdut cu totul încrederea în justiție, fiindcă nu se face dreptate, se face dreptate numai celor care plătesc. Suntem departe de a fi o țară civilizată și democratică.”

Europa Liberă: Au trecut aproape 100 de zile de când s-a făcut transferul de putere. Sunt lucruri sesizabile pentru cetățeni?

– „Ei, îi puțin 100 de zile...”

– „La mulți nu le place ce schimbări se fac, că îi iau de la treucuță. Maia ce vrea? Vrea să facă olecuță de regulă, dar lor nu le place, căci ei nu-s dați cu asta.”

Europa Liberă: Și cum ar trebui să guverneze în continuare PSRM și cei din Blocul ACUM?

– „Să fie uniți și să se vadă schimbările, că aici la noi unul trage în stânga și altul în dreapta, unul cu rușii, dar altul cu Europa. Nu știu mai departe ce o să fie, vom vedea.”

Europa Liberă: Și cât de lungă este viața acestei alianțe PSRM-ACUM?

– „Depinde de dânșii cât vor fi de uniți.”

Europa Liberă: Dar Dvs. cât vă doriți să existe acest parteneriat?

– „Mai mult să reziste, că ce poți să faci în 3 luni de zile? Schimbări multe trebuie să fie și sunt, dar mulți pun bețe în roate.”

Europa Liberă: Cine pune bețe în roate?

– „Democrații, democrații...”

Europa Liberă: Partidul Democrat și-a ales o nouă conducere la Congresul extraordinar, a promis să fie o opoziție constructivă. Prin ce a păcătuit PD-ul?

– „Prin toartă mafia lor, corupția mare, cu procurorul general văd că tot nu-s prea mari mișcări.”

Europa Liberă: De unde să înceapă cel care va ajunge procuror general?

Totul s-a știut, dar mâncau toți din aceeași treucă...



– „De sus, de la cap. Ce nu s-a putut rezolva deodată, nu s-a știut furtul acesta al miliardului? Totul s-a știut, dar mâncau toți din aceeași treucă. Așa furturi n-am auzit nicăieri, în nicio țară, ca la noi, așa furturi și mașinații.”

Europa Liberă: Rămâneți optimist, pesimist?

– „Eu îs optimist. Eu cred că Moldova o să meargă pe calea europeană, tare Maia se străduiește, chiar îmi pare bine că depune multe forțe. Dacă o să fim uniți, cred că o să ajungem la un punct comun.”

Europa Liberă: Dar cetățenii se pot uni? Și ce i-ar uni?

– „Dreptatea, că cine vrea trăiește și în Moldova și papă pâinică, poate e mai greu de cei tineri.”

Europa Liberă: Acum lumea mai continuă să plece peste hotare?

– „Se duc...”

– „Îs nevoiți, că n-au de lucru. Eu gândesc că, dacă ar fi aici de lucru, lumea nu s-ar duce; să plece, să lepede casă, să lepede copiii.”

– „Eu cred în guvernarea aceasta care-i acum. Se vede oleacă de schimbare spre bine. Eu așa cred, că-i greu, îi greu și pentru acești care au venit la guvernare, și pentru noi, pensionarii, îi greu, dar totul într-o zi nu se face.”

Europa Liberă: Dar ce-i unește acum pe socialiști și cei din Blocul ACUM?

– „Nimic, nimic! O să piardă Blocul ACUM, o să piardă toată autoritatea, fiindcă eu socot că socialiștii au făcut coaliția asta și ei mai mult cu Moscova și au să ne atragă încetișor-încetișor, iar în loc de pâine – „hleb”... Eu așa socot că noi încetul cu încetul ne ducem înapoi de unde am venit.”

Europa Liberă: Și în cazul acesta ce ar trebui – să se desfacă această coaliție, să se ajungă la alegeri anticipate?

– „Eu aș socoti că alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Și ce ar arăta acele alegeri?

– „Ce ar arăta? Nici nu știi ce să spui.”

– „La alegeri anticipate e tot posibilul să vină înapoi Partidul Democrat, că dl Filip îi ales președinte al Partidului Democrat și ei nu-și dau pozițiile, dar eu mă uit la situația de la noi, de la Șoldănești, mai mulți nu prea cu Partidul Democrat, nu.”

Europa Liberă: Dar ce au păcătuit ei?

– „Iaca furtul ista într-aiurea, banii ăștia luați. Eu socot că și acele 600 de lei pe care le-au dat, că și eu le-am primit, mulțumesc, mi-au prins bine, dar de unde s-au luat banii ceia. Aiștia de unde să ia, că și aiștia ar da, eu socot că ar da, dar dacă n-au de unde... Cum se zice: „De ce ești sărac?” – „Pentru că-s prost”. – „Dar de ce ești prost?” – „Pentru că-s sărac”. Sper să fie o schimbare spre bine, dar greu, greu. Mergem spre Moscova.”

Europa Liberă: Dar ce așteptări aveți de la Guvernul Maiei Sandu?

– „Aștept ca ea să nu se dea la provocații. Ea vrea schimbare și în justiție și face, dar vedeți că nu le place la toți? Că cică ea numai se ocupă ca să-i dea afară, dar nu-i chiar așa, nu numai să-i dea afară, dar să-i pună și la pușcărie.”

Europa Liberă: Dvs. ce schimbări vreți în justiție?

– „Off... ce schimbări? Să facă dreptate în baza legii, că știți cum e? Acești mai săraci și care nu știu legea, ei la aceștia pun 5 ani, 7 ani pentru nu știu ce, așa-ia. Dar lui Șor de ce i-au dat numai 7 ani și jumătate? Și cum a putut el să fugă? Vedeți cum e? Greu o să-i fie și lui Maia Sandu. Ea-i deșteaptă, se vede, chiar păreri bune și despre ministrul Justiției, despre Olesea Stamate. Seamănă a specialistă bună, dar n-au susținere. Eu am 66 de ani împliniți...”

Europa Liberă: Sănătate...

Fără de România noi în Europa nu ne ducem...



– „...dar lor li-i greu. Poate eu n-am dreptate și nici nu știu când va fi vreodată Unirea asta și dacă va mai fi, dar fără de România noi în Europa nu ne ducem, asta-i precis. Șansele scad cu Europa, să zicem, ele scad văzând cu ochii. Dl Dodon chiar nicio vizită n-a putut să facă în România într-atâția ani? A putut! Așa ca vecini, că-i aceeași limbă, același port, același neam... Eu din stimă și din respect față de conducerea țării m-aș duce.”

Europa Liberă: Șeful statului a avansat ideea că s-ar putea identifica o soluție pentru problema transnistreană. Cum vedeți Dvs. această soluționare?

– „Greu o să fie. Eu încă nu văd ca să fie Transnistria la un loc cu noi. Ce statut le trebuie lor? Să fim cum am fost înainte. Armata rusă să plece. A fost vorba că munițiile acestea de la Cobasna să le evacueze în Rusia, parcă au spus rușii că o să le ia, numai munițiile sunt acolo, nu-i armată, armata-i în Tiraspol, dar mie mi se pare că asta-i numai vorbă...”

* * *

Așadar, Guvernul Sandu împlinește 100 de zile de la învestire. Printre prioritățile Cabinetului de miniștri se regăsesc eliberarea statului din captivitate și consolidarea independenței instituțiilor, scoaterea țării din izolare și relansarea urgentă a economiei, crearea condițiilor pentru asigurarea reală a bunăstării și pentru creșterea calității vieții. Sociologul Vasile Cantarji, care urmărește evoluțiile de pe scena politică, spune că Guvernul ar trebui să facă mai multe pentru a nu dezamăgi cetățenii.

Vasile Cantarji: „E foarte ambiguă situația și e foarte greu să faci anumite aprecieri din cauza specificului coaliției, pe de o parte, iar pe de altă parte, și din cauza așteptărilor exagerat de mari care s-au investit peste noapte în această guvernare. Totuși sunt mai multe semne de îngrijorare. Dacă vorbim despre componentele acestei guvernări, aș spune în felul următor: una din componente sau exponenții, liderii acesteia n-au înțeles și n-au tras niciun fel de concluzii din soarta politică a celor doi Vlazi de până acum; una din componente mi se pare nu prea pregătită, iar cea de-a treia este pe alocuri destul de naivă.”

Europa Liberă: Și totuși, cine din actorii politici e mai naiv?

Vasile Cantarji: „Eu las asta pe seama ascultătorilor. Când vorbim despre soarta celor doi Vlazi – bine, metaforic vorbind, fiindcă, evident e vorba de modul în care s-a acționat până în prezent –, mă refer, în primul rând, la păstrarea în continuare a acestei abordări de a partaja totul ce este posibil de împărțit. Acel lider care este prea naiv cred că învestește în funcție persoane după principiul loialității pronunțate, ceea ce iarăși nu este o abordare sută la sută eficientă.”

Europa Liberă: Totuși s-ar părea că actuala guvernare are câteva priorități și nu cedează. În primul rând, să ducă la bun sfârșit o reformă veritabilă în domeniul justiției și, așa cum promite șefa Executivului, Maia Sandu, lumea ar începe să recâștige încrederea în justiție, iar dacă se câștigă încrederea în justiție, pot fi soluționate și alte probleme pe dimensiunea social-economică.

O reformă profundă, veritabilă la nivel de stat fără ca să fie atinsă justiția este din start sortită eșecului...



Vasile Cantarji: „Nu absolut toate problemele ni se trag de la justiție, deși este adevărat - o reformă profundă, veritabilă la nivel de stat fără ca să fie atinsă justiția este din start sortită eșecului, doar că în justiție s-a ajuns mult prea departe. Și atunci când vorbim despre așteptări, se aplică și în cazul respectiv. Cetățeanul simplu mereu vrea capul lui Moțoc și, la trecerea a 100 de zile, cred că sunt deja primele semne de dezamăgire care se transpun în evoluția ratingului actorilor politici actuali care conduc țara în momentul de față. Se vede că n-au fost acțiuni de amploare pe acest palier, lumea încă n-a văzut nici măcar să fie în detalii expus cum se va face această reformă.”

Europa Liberă: Urmează să fie înscăunat viitorul procuror general și se pare că, odată cu numirea acestuia, ar putea să existe o dezlegare pentru celelalte probleme din justiție.

Vasile Cantarji: „În perioada independenței avem cred că deja peste 10 persoane care au fost în funcția de procuror general, lucrurile cum au degradat mă tem că la fel continuă să degradeze. Eu nu cred că simpla personalitate a procurorului general va schimba peste noapte sistemul. Sistemul este marcat de boli mult mai profunde și s-ar putea să aibă dreptate acei care vorbeau despre eventuala reformă în justiție prin metode de lustrație, fiindcă este mult prea complexă problema și nu ține doar de persoana procurorului general. Or am văzut că și Ministerul Justiției a venit cu explicația despre modul în care se vede această reformă, însă mediatic totul a fost expus practic la reducerea numărului de judecători în Curtea Supremă de Justiție. Și poporul, evident, și în acest caz resimte cel puțin o neînțelegere.”

Europa Liberă: O îngrijorare mare care vine din partea cetățenilor – am fost la Șoldănești și din discuțiile cu mai mulți localnici am reținut această îngrijorare – că se ridică prețurile și că aceste prețuri cresc vertiginos și la mărfuri, dar mai cu seamă se apropie sezonul rece și teama lor e că vin majorările de tarife. Pe de altă parte, Igor Dodon, care a efectuat o vizită la Moscova, s-a întors din capitala rusă și a spus că a negociat, cel puțin la nivel politic, cu omologul său rus Vladimir Putin și că pentru anul acesta tarifele la gaze rămân aceleași, iar pentru anul viitor ar putea să scadă. Devine cetățeanul mai optimist după aflarea acestei vești?

Vasile Cantarji: „Tarifele întotdeauna au fost elementul cel mai sensibil, tarifele sunt un factor care cel mai repede sensibilizează în sens negativ populația, dar totuși trebuie să înțelegem că tarifele întotdeauna vor crește și preocuparea noastră trebuie să fie nu creșterea tarifelor, fiindcă tarifele sunt dictate de piață, ci mărimea salariilor și pensiilor.”

Europa Liberă: Și Guvernul pare să fie preocupat de acest aspect.

Vasile Cantarji: „Pare să fie, dar să vedem rezultatele.”

Europa Liberă: De unde să ia bani Guvernul ca să ridice salariile, pensiile?

Vasile Cantarji: „Păi iată aici și este cercul cel vicios. Deci, fără o reformă educațională, fără reforme profunde în economie, în justiție nu putem asigura o creștere economică, or tocmai creșterea economică este unica sursă viabilă și de durată care permite finanțarea programelor sociale.”

Europa Liberă: Și credeți că, dacă astăzi s-ar dubla salariile și pensiile, lumea s-ar considera fericită?

Vasile Cantarji: „Trebuie să raportăm aceste venituri medii la costul, cel puțin minim, dar decent al vieții. Nu sunt gata să spun de cât este nevoie – un salariu dublu sau o pensie triplă –, dar evident că lumea se va simți mai asigurată.”

Europa Liberă: Care ar trebui să fie sprijinul cetățeanului pentru ca aceste reforme să fie cu șanse?

Noi înșine suntem foarte toleranți și coruptibili chiar în mare parte, noi tindem deseori să activăm în economia neagră...



Vasile Cantarji: „Cetățeanul, în primul rând, trebuie să fie responsabil, să se implice politic la alegeri, să se implice conștient, bine informat, dar și cetățeanul tipic, noi, ca și cetățeni, suntem noi înșine promotori ai unor vicii care afectează guvernarea. Noi înșine suntem foarte toleranți și coruptibili chiar în mare parte, noi tindem deseori să activăm în economia neagră, fără ca să punem presiune foarte mare asupra angajatorilor ca să ne angajeze pe alb ș.a.m.d. Deci, cetățeanul trebuie să înțeleagă că pe lângă drepturi d-lui are și diferite obligații și responsabilități pe care trebuie să le respecte.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că, uneori, cetățenii au așteptări exagerate și, dacă așteptările sunt mari și nu se îndeplinesc sau această bunăstare vine mai încet, atunci pornește marea dezamăgire. De ce să investească așteptări mari ca după asta să se decepționeze?

Vasile Cantarji: „Așteptările mari sunt alimentate tot de politic. Bunăoară, vorbeam despre reforma în justiție. Deci, pe parcursul campaniei electorale din februarie 2019 erau 8 sau 10 puncte publicate și vehiculate de Blocul ACUM despre modul în care va fi realizată reforma în justiție. Erau foarte clar și simplu expuse și foarte acționabile. Acum, la 100 de zile de guvernare, cetățeanul evident că se întreabă care sunt rezultatele. De exemplu, unul din puncte stipula demisia in corpore a judecătorilor și reangajarea lor, după anumite criterii, dar nu s-a făcut nimic în acest sens. Și atunci reiese că venind la guvernare îți dai seama că a realiza anumite lucruri e mult mai complex și de durată, decât a le expune și a le promite în campania electorală.”

Europa Liberă: Dar am reținut și răspunsurile unor deputați din majoritatea parlamentară, dar și a miniștrilor, a primului ministru spunând că ei au început deoligarhizarea, dar până se face curățenie e o cale mai lungă.

Vasile Cantarji: „Orice reformă de anvergură este una amplă, ceea ce cetățeanul simplu, evident, nu înțelege, dar și politicul volens nolens promite uneori soluții care par realizabile peste noapte. Și astfel se nasc așteptările exagerate.”

Europa Liberă: Iar din cauza faptului că între PSRM și Blocul ACUM mai apar vulnerabilități, cetățeanul crede că ar putea să nu fie atât de lungă viața acestei coaliții. Și atunci, iarăși dezamăgire?

Vasile Cantarji: „Înseși această coaliție a fost o chestiune greu de imaginat și disensiunile care au apărut în aceste 100 de zile nu aș spune că au fost foarte frecvente și foarte puternice, luând în calcul caracterul destul de incompatibil al componentelor acestei alianțe. Pe de altă parte, să nu uităm și cum a avut loc schimbarea guvernării, trebuie să ne asumăm și faptul că în mare parte schimbarea a fost realizată de factorii externi și atunci îți dai seama că și durata vieții politice a acestei alianțe într-o bună măsură depinde de poziția partenerilor de dezvoltare.”

Europa Liberă: Opoziția parlamentară, mă refer la PD, care și-a ținut congresul extraordinar, a anunțat că ar putea să creeze un propriu cabinet de miniștri din umbră, care să monitorizeze fiecare minister și fiecare pas pe care îl face premierul Sandu. E un lucru care ar putea să ajute la eficientizarea actului guvernamental?

Vasile Cantarji: „Practica altor țări arată că este un lucru bun, oricât de ineficient sau superficial ar activa acest cabinet din umbră, un ochi în plus asupra guvernării niciodată nu strică, de aceea e salutabilă această intenție. În general, ideea și tradiția unui cabinet din umbră vine din Marea Britanie. Bine, acolo e determinată de faptul că la ei e sistemul bipartid.”

Europa Liberă: Dar Maia Sandu are altă replică, și anume că, ținând cont de moștenirea pe care au lăsat-o democrații actualei puteri, este greu de imaginat că tocmai ei acum în opoziție ar putea să aducă plusvaloare la actul guvernării.

Vasile Cantarji: „Deseori replicile politicienilor sunt pentru publicitate și nu neapărat sunt urmate de anumite acțiuni. Poate să facă fiecare partid câte un cabinet din umbră care să vegheze acțiunile guvernării și asta va fi doar ceva pozitiv.”

Europa Liberă: Aceste 100 de zile înseamnă că greul a trecut sau că greul abia începe?

Țara noastră de mult timp necesită intervenții chirurgicale în mai multe domenii...

Vasile Cantarji: „Greul abia începe și țara, sper eu, se va trata, într-un fel, de aceeași corupție, de aceeași justiție incorectă. Orice reformă atrage după sine o anumită doză de greutate, este asemenea unui tratament și, în funcție de starea în care se află pacientul, se impune un tratament medicamentos sau o intervenție chirurgicală. Dacă facem o analogie, țara noastră de mult timp necesită intervenții chirurgicale în mai multe domenii și, evident, va urma o perioadă mai îndelungată de reabilitare în care vom mai resimți durerea.”