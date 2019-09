Igor Boțan: „La congresul PDM, pe balanța discuțiilor au stat rușinea și mândria pentru ceea ce au obținut”

Partidul Democrat și l-a ales sâmbătă în calitate de președinte pe fostul premier Pavel Filip, care a fost și singurul candidat. Congresul extraordinar de sâmbătă al fostului partid de guvernământ a avut loc Chișinău la aproape trei luni de la fuga în străinătate a fostului lider al PD, Vlad Plahotniuc. O discuție despre acest congres, cu analistul politic Igor Boțan de la Asociația ADEPT.

Europa Liberă: Un muritor de rând s-ar fi așteptat, în primul rând, la o analiză critică a ceea ce s-a întâmplat cu partidul. Ați văzut analiză critică, ca să nu zic autocritică?

Igor Boțan: „Doar încercări, dar analiza critică a lipsit cu desăvârșire și înțeleg de ce. Se încep alegerile locale și partidul vrea să se revigoreze în cadrul acestor alegeri. Deci, un exces de autocritică ar dăuna, potrivit liderilor noi ai acestei formațiuni.”

Europa Liberă: Deci, sloganul „să nu ne fie rușine” a înlocuit critica?

Igor Boțan: „Corect! Am văzut două abordări: „să le fie rușine” și „să se mândrească”. Am văzut că dl Pavel Filip, liderul nou al formațiunii, spunea despre rușinea pe care o au cetățenii și pe care o au simpatizanții formațiunii de pe urma guvernării acestuia și am văzut, pe de altă parte, această încercare de a compara ceea ce a realizat Partidul Democrat în 3 ani de zile cu ceea ce a realizat Guvernul Maiei Sandu în 3 luni. Compararea a 3 ani de guvernare singulară a Partidului Democrat cu 3 luni a Guvernului Maiei Sandu mi se pare oarecum o exagerare, dar cu toate acestea am văzut că pe balanța discuțiilor a stat rușinea, pe de o parte și, pe de altă parte, mândria pentru ceea ce a obținut Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Imediat după ce plecase Vlad Plahotniuc s-a simțit o ușoară panică, mai ales prin faptul că toată conducerea și-a dat demisia. Pavel Filip a dat senzația că nu mai vrea să aibă de furcă cu partidul, existau rumori în interiorul partidului care spuneau, da, de bună seamă, Plahotniuc a substituit conducerea partidului, decidea autoritar, ca acum să vedem că nu a fost atins nici cu o floare.

Igor Boțan: „Eu cred că este vorba despre fracțiunile care s-au făcut vizibile la acest congres: fracțiunea în care îl vedem lider pe dl Pavel Filip și care a câștigat competiția în interiorul partidului, vedem fracțiunea pro-Plahotniuc, din care face parte Andrian Candu, și Dvs. ați menționat acest lucru, și fracțiunea cea de-a treia este cea care a exilat prin invizibilitate. Este vorba despre cei care s-au despărțit de Partidul Comuniștilor și au aderat la Partidul Democrat și, din câte știu, au o cu totul altă viziune și și-ar dori o apropiere de Partidul Socialiștilor.”

Europa Liberă: Violeta Ivanov & Co?

Igor Boțan: „Da, Violeta Ivanov și compania. Și de aceea, având aceste 3 fracțiuni, era logic ca în ajun de alegeri locale partidul și exponenții acestuia să aibă un discurs așa, mai pro-unitate, decât dezvăluirea metehnelor cu care s-a confruntat partidul. Dar am văzut că Pavel Filip a încercat să pună accentele – s-a referit la invalidarea alegerilor, s-a referit la modul în care s-a comportat partidul cu foștii aliați și am văzut că Pavel Filip a subliniat un lucru: atitudinea cetățenilor față de exponenții Partidului Democrat, atunci când spunea că „da, pe voi vă susțin ca personalități, dar nu Partidul Democrat” și asta era o piatră în grădina dlui Plahotniuc, pentru că, atâta timp cât a fost lider al partidului, imaginea partidului în mod normal se asocia cu domnia sa.”

Europa Liberă: Într-o discuție privată pe hol cu unul dintre fruntașii partidului îl întrebam dacă formațiunea în ansamblu și conducerea actuală se desolidarizează de ceea ce a fost Plahotniuc, ceea ce a fost nociv Plahotniuc. Dânsul mi-a spus un banc de pe vremea congresului convocat de Hrușciov, congresul antistalinist – i-ar fi venit un bilet lui Hrușciov, în care i se reproșa că n-a fost curajos pe vremea când Stalin era la cârma partidului, la care Hrușciov ar fi spus: „Cine a scris biletul, să se ridice în picioare”. Nimeni nu s-a ridicat în picioare. Și atunci, Hrușciov a spus: „Uite, eu la fel n-am îndrăznit”. În sensul acesta, nu toată lumea a fost mulțumită de Plahotniuc, dar n-a avut suficient curaj. Acum vor exista vocile acestea mai îndrăznețe în partid să salveze, de fapt, imaginea partidului?

Ne place ori nu ne place, Partidul Democrat este singura forță de opoziție care poate și trebuie să activeze pe scena politică din Republica Moldova...



Igor Boțan: „Ne putem aștepta la orice, dar membrii Partidului Democrat știu că, în 2009, dl Plahotniuc a fost cel care a preluat, de fapt, conducerea din umbră a Partidului Democrat. Deci, după înfrângerea din 5 aprilie 2009 a Partidului Democrat și rezultatul relativ bun al aceleiași formațiuni la 29 iulie 2009 la anticipate este lucrul pe care l-a realizat dl Plahotniuc. În acești 10 ani despre care a vorbit dl Candu cred că formațiunea a fost condusă, revigorată, adusă la înălțimile neașteptate pentru mulți membri de partid de dl Plahotniuc. Acum, dacă vor ca această perioadă să fie dată uitării sau să fie o perioadă de blam, trebuie să facă acest lucru.

Dacă rămân în această formațiune, înseamnă că trebuie să-și asume și această perioadă, s-o regândească, lucru necesar, pentru că actualmente Republica Moldova nu are o altă forță de opoziție decât Partidul Democrat. Ne place ori nu ne place, Partidul Democrat este singura forță de opoziție care poate și trebuie să activeze pe scena politică din Republica Moldova până când se vor prefigura alte formațiuni politice care ar putea înlocui Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Atuul anunțat de Partidul Democrat este reabilitarea orientării pro-europene. Mai mult decât atât, Monica Babuc a adus subiectul limbii române în Constituție, aruncând un gen de provocare pentru partidul său, dar în principal pentru guvernarea de astăzi care e puțin probabil să accepte denumirea limbii române în Constituție. Pe ce vehicul contează Partidul Democrat în realitate pentru a reveni la putere, că doar acesta este scopul formațiunii?

Igor Boțan: „Eu cred că această luare de poziție a dnei Babuc se înscrie în lupta celor trei curente din interiorul Partidului Democrat. Dna Babuc știm că și-a început cariera politică în Partidul Popular Creștin Democrat, dar dna Babuc trebuie să-și amintească că a avut oportunitatea să impulsioneze și să-și convingă colegii toamna trecută, exact un an în urmă, atunci când democrații puneau în Parlament problema legată de modificarea Constituției pentru ca vectorul european să fie inclus acolo și acest lucru nu a reușit, pentru că anume Partidul Democrat nu a dorit să susțină inițiativa liberal-democraților de a introduce în Constituție și limba română. Deci, peste un an de zile, iată că revenim la această problemă.”

Europa Liberă: Și totuși, pe ce cal, dacă nu vehicul, are de gând să revină la putere Partidul Democrat?

Igor Boțan: „Partidul Democrat trebuie să ne explice ce a însemnat calea a patra, pentru că dl Plahotniuc cu succes a dus republica pe cea de-a patra cale și pe cea de-a patra cale, așa cum se mândresc democrații, a obținut cel mai mare rezultat – 30 de mandate. Drept că în procente a obținut doar 23%, sub scorul de 27% al Blocului ACUM, care nu a avut resurse, a avut de sute de ori mai puține resurse decât Partidul Democrat și atunci când pun pe balanță trebuie să fie onești cu ei înșiși și să spună că dl Plahotniuc a adus sute de milioane de lei în acest partid, dl Plahotniuc a fost cel care l-a smuls pe Marian Lupu în 2009 de la dl Voronin și Partidul Comuniștilor, și l-a făcut lider al Partidului Democrat; dl Plahotniuc a făcut multe alte lucruri, în special...”

Europa Liberă: De exemplu, Șor îi aparține dlui Plahotniuc?

Igor Boțan: „Absolut, absolut! Dl Șor și toată activitatea dlui Șor din ultimii 4 ani de zile...”

Europa Liberă: ...e copilul său de trupă?

PD trebuie să ne spună ce a fost cu această cale a patra – nici cu Rusia, nici cu România, nici cu UE...



Igor Boțan: „Sigur că da! Și au fugit în aceeași zi din țară, deci au folosit aceleași metode pentru a părăsi țara ș.a.m.d. Deci sunt un șir de lucruri, dar Partidul Democrat, dacă ne referim la ideologie, trebuie să ne spună ce a fost cu această cale a patra – nici cu Rusia, nici cu România, nici cu Uniunea Europeană. Anume aceasta a patra cale i-a adus Partidului Democrat cel mai bun rezultat. Ei trebuie să aibă un răspuns la această întrebare. Nu, nu au...”

Europa Liberă: Ideologia sau tehnologiile au adus cel mai bun rezultat?

Igor Boțan: „Deci, propaganda, pentru că a fost și acest lucru în cadrul acestui congres al Partidului Democrat - s-au plâns că au pierdut lupta mediatică. Asta în situația în care au avut un mediaholding care acoperea 80% din spațiul mediatic, când controlau totalmente piața de reclamă din Republica Moldova, când promovau în fiecare seară Guvernul Filip ș.a.m.d. Deci au fost lucruri...”

Europa Liberă: Au considerat faptele bune scrise iarăși pe bannerul din decor: „Faptele bune vorbesc de la sine”. Și dacă tot vorbim despre randamentul faptelor bune și Monica Babuc, dar și Pavel Filip, noul președinte al formațiunii, au recunoscut că faptele bune n-au funcționat de la sine, că ar fi trebuit să riposteze mai ales atunci când, zice Monica Babuc: „au fost calomniați liderii partidului”, dar n-a îndrăznit să spună și numele Plahotniuc, sau atunci când furăciunile și nelegiuirile s-au legat de conducerea țării, de partidul de guvernământ. Deci, această versiune tălmăcitoare a fost acreditată la congres. Pe Dvs. vă întreb: de ce faptele bune n-au vorbit de la sine, pentru că au fost și fapte bune, cum a fost, bunăoară, „Prima casă”, cutiile pentru mamele care au născut, „drumurile bune”? Oamenii care au beneficiat de aceste cadouri, ca și acei care au luat făină sau produse alimentare de la Șor, ar fi trebuit să aprecieze și să fi fost, într-adevăr, susținători fervenți, ca acei care au stat și au păzit Ministerul Finanțelor, Ministerul de Interne de posibile asedieri.

Igor Boțan: „Foarte bine, dar aceste fapte bune la care vă referiți Dvs. sigur că s-au desfășurat pe un fundal pe care cetățenii Republicii Moldova nu-l pot uita – arestarea și expulzarea din țară a profesorilor turci, furtul miliardului, protejarea lui Șor, concesionarea aeroportului - bine s-a făcut în perioada precedentă, dar Ministerul Economiei a fost 10 ani de zile controlat de Partidul Democrat - și multe, multe alte lucruri, pe care cetățenii Republicii Moldova le-au pus pe balanță. Plus că, dacă au făcut atâtea fapte bune, de ce nu și-au îndeplinit programul electoral? L-au îndeplinit în proporție de 25 la sută. Trebuia să avem și cale ferată electrificată, trebuia să avem un miliard de dolari investiții pe an, dar am avut de 5-6 ori mai puțin, și multe, multe alte lucruri pe care cetățenii le știu.

Putem să le povestim cetățenilor că s-au făcut fapte bune – și acest lucru nu poate fi ignorat – , dar haideți să vedem fundalul general...



Dacă vorbim de creșterea economică de 4,5%, păi, Iurie Leancă când a fost prim-ministru, creșterea economică a fost de 9%. Haideți să punem toate lucrurile în valoare. „Drumuri bune” a avut și Vlad Filat, în 2013, după ce a pierdut postul de prim-ministru, a avut această campanie – „drumuri bune, conectarea la rețeaua de gaze, canalizare pentru satele moldovenești”. Deci, Partidul Democrat aici nu a inventat nimic. Este adevărat că Partidul Democrat a făcut cadouri cu o jumătate de an înainte de alegeri, dar a lăsat și o gaură în buget de 3 miliarde de lei, pe care acum Guvernul trebuie cumva s-o acopere. Așadar, putem să le povestim cetățenilor că s-au făcut fapte bune – și acest lucru nu poate fi ignorat – dar haideți să vedem fundalul general.”

Europa Liberă: Deci, Partidul Democrat a devenit sau a redevenit cu un dispozitiv politic de temut pentru actuala guvernare?

Igor Boțan: „Ar fi bine să devină un dispozitiv politic de temut, pentru că țara are nevoie de opoziție și, deocamdată, principala forță de opoziție este Partidul Democrat, și dacă cumva se revigorează, se curăță și redevine o forță politică, așa cum spunea dl Diacov, centristă, atunci această forță politică cred că merită să-și recapete...”

Europa Liberă: Spuneți „dacă chiar după congres”, încă acest congres nu v-a convins că se curăță și se revigorează?

Igor Boțan: „Trebuie să vedem rezultatele alegerilor locale și ar fi foarte bine ca Partidul Democrat să obțină un rezultat bun la aceste alegeri și să revină oamenii în țară pentru guvernare. Mă refer la...”

Europa Liberă: Primarii de pe acum au spus că cei care au plecat trebuia să fi plecat și să rămână la cei 200 și... care au fost din start primari democrați.

Să aranjeze lucrurile astfel încât opoziția să devină una de temut pentru cei care guvernează astăzi...



Igor Boțan: „Eu cred că lucrurile pot fi redresate, iar Partidul Democrat trebuie să tragă principala concluzie: atunci când lideri ai partidelor devin oameni de afaceri și care transformă politica în business, lucrurile se termină dramatic. Aceasta ar fi principala concluzie pe care ar trebui s-o tragă Partidul Democrat din ceea ce i s-a întâmplat de-a lungul celor 10 ani cât s-au aflat la guvernare, iar acum, pentru că au întors pagina și au devenit o formațiune de opoziție, trebuie să aranjeze lucrurile astfel încât opoziția să devină una de temut pentru cei care guvernează țara astăzi.”

Europa Liberă: Dumitru Diacov l-a mai avertizat pe Pavel Filip despre „darurile Danailor”, când a fost ovaționat, și aplaudat, și ales în unanimitate. Diacov a atras atenția că această unanimitate poate deveni periculoasă. Credeți că Pavel Filip a înțeles corect semnalul și nu va permite la al IX-lea congres iar să fie reales?

Igor Boțan: „Eu cred că dl Pavel Filip înțelege foarte bine situația în care a nimerit și ca personalitate de pe scena politică din Republica Moldova merită, hai să spunem așa, un suport, pentru că – orice s-ar spune – Pavel Filip s-a dovedit a fi un premier și un manager bun și cred că formațiunea are nevoie de un astfel de lider, iar dl Diacov și-a reluat ca de obicei poezia despre rolul centrist al Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Un vecin cu care stăteam la congres îmi spunea că parcă-i un pastor.

Igor Boțan: „Da, parcă-i un pastor, dar același mesaj dl Diacov îl are din februarie 1997, când a devenit lider al acestei formațiuni pe care a constituit-o și care explică foarte clar ce vrea: vrea ca Partidul Democrat să fie un fel de trigger care înclină balanța în dreapta sau în stânga...”

Europa Liberă: Dar a fost foarte sincer atunci când a spus că, atunci când trebuie, democrații îi despart pe rivali – numai nu a spus îi zădărăsc – când trebuie îi unesc la loc. Lui îi place să fie...

Igor Boțan: „Este crezul domniei sale de la înființarea partidului. A fost deranjat de modul în care dl Plahotniuc a condus formațiunea, deși l-am văzut la toate mitingurile aplaudând și susținându-l pe dl Plahotniuc. Acum, după ce dl Plahotniuc a părăsit țara, dl Diacov revine la vechea stratagemă pe care a împărtășit-o cu noi încă acum 22 de ani...”

Europa Liberă: Înțeleptul de la masa de cununie...

Igor Boțan: „Da, care spune că nu e important ca Partidul Democrat să fie cea mai mare formațiune, e important ca să fie la centru și, dacă situația este favorabilă pentru o alianță cu stânga, Partidul Democrat să formeze o alianță cu stânga; dacă e favorabilă alianța cu dreapta, să facă acest lucru cu dreapta. Acesta este crezul dlui Diacov.”

Europa Liberă: Și care funcționează.

Igor Boțan: „Și care a funcționat, numai că știm că a mai fost încă un lucru la care nu s-au referit la congres: toți partenerii pe care i-a avut Partidul Democrat în acești 10 ani cât s-a aflat la guvernare, toți au fost striviți, nimiciți, scoși de pe carosabil. Au rămas doar epavele lor. Și acest lucru iarăși cred că dl Filip - ca nou președinte al acestei formațiuni - trebuie să-l aibă în vedere: cu partenerii, da, trebuie să fii foarte atent, dar nu trebuie să-i subminezi, pentru că ulterior se întoarce ca bumerangul.”