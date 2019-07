Administrația trustului media afiliat fostului lider PD Vlad Plahotniuc dezminte că studiourile sale ar fi fost puse sub sechestru

Administrația trustului din care fac parte posturile de televiziune Prime, Publika, Canal 2, Canal 3 și compania de producție media GMG a difuzat o declarație prin care dezminte faptul că studiourile și redacțiile acestor instituții ar fi fost puse sub sechestru și că la sediul lor ar fi avut loc percheziții.

În declarația difuzată de Publika TV se spune, între altele, că „informațiile vehiculate în presă se referă la o companie terță, ICS “FINPAR INVEST”, care nu are legătură cu activitatea instituțiilor de presa PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3.” Administrația trustului menționează că „FINPAR INVEST” este proprietara clădirii în care mai multe instituții media închiriază spații, printre care și PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3, și că „aflarea clădirii sub un astfel de sechestru nu are cum să afecteze activitatea chiriașilor, respectiv a instituțiilor media și a jurnaliștilor din redacțiile situate în interiorul imobilului”.

Administrația trustului susține că Procuratura Anticorupţie nu i-a confirmat că ar fi dispus percheziții în studiourile şi redacţiile PRIME TV, PUBLIKA TV, CANAL 2, CANAL 3.

RISE Moldova a relatat, marți, că mai multe proprietăți ale firmei Finpart Invest SRL, din cadrul conglomeratului imobiliar al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, au fost puse sub sechestru temporar, între acestea fiind hotelul de lux Nobil și studiourile în care produc posturile TV: Prime, Publika, Canal 2 și Canal 3.