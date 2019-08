Valentin Eșanu: „Sperăm că noua guvernare va întoarce miliardul, va scoate monopolurile, va da voie businessului să respire”

Omul de afaceri Valentin Eșanu a fost inclus în lista persoanelor persecutate politic de către delegația Republicii Moldova la APCE. După doi ani de arest preventiv, învinuit de evaziune fiscală a fost eliberat sub control judiciar. El crede că dosarele penale intentate pe numele său au fost deschise la comanda fostei guvernări democrate.

Europa Liberă: Dacă ar fi să spunem în câteva cuvinte, Dvs. de peste 20 de ani conduceți o companie care colectează fier vechi, prin 2013 ați cerut eliminarea monopolului întreprinderii Metalferos asupra exportului de metale feroase și neferoase și de atunci au început necazurile. Dar e bine să ne spuneți Dvs. cum ați administrat și cum s-a dezvoltat afacerea?

Valentin Eșanu: „În medie, binișor, până în 2013, când prima dată a vrut să-mi preia afacerea Partidul Democrat. Au vrut să mi-o preia atunci Andronachi, Plahotniuc și am fost nevoit să ies în stradă la proteste pentru a-mi apăra afacerea.”

Europa Liberă: De ce au pus ochiul anume pe afacerea Dvs.?

Valentin Eșanu: „Eu sunt președintele Asociației Patronale a Metalelor, totodată, și afacerea mea constă în colectarea și păstrarea metalelor feroase și neferoase și au pus ochii cei din Partidul Democrat pe ea și au încercat să mi-o preia, atunci, în 2013.”

Europa Liberă: Care a fost motivul că cineva ar fi vrut să preia afacerea de la Dvs.?

Valentin Eșanu: „Pare-mi-se că motivul la toate afacerile care se preiau – banii. Adică să se îmbogățească ilicit.”

Europa Liberă: Dacă Dvs. erați un agent economic care nu v-ați certat cu legea, care achitați impozite, achitați taxele, de ce trebuia să vă aflați în vizorul celor care cred că profitul ar trebui să le aparțină nemijlocit și lor?

Valentin Eșanu: „O afacere prosperă tot timpul este în vizorul cuiva. M-au lăsat până afacerea era bine pusă pe picioare și au încercat s-o preia.”

Europa Liberă: Dvs. v-au trebuit ani mulți ca să puneți pe picioare afacerea?

Valentin Eșanu: „Peste 20 de ani de activitate, zi de zi, noapte de noapte, credite, implicare multă.”

Europa Liberă: Câți angajați aveți?

Valentin Eșanu: „În jur de 60-70. Achitam taxele la stat, impozitele...”

Europa Liberă: E un secret comercial să spuneți care ar fi profitul pe care l-a atins afacerea dvs.?

Valentin Eșanu: „Impozitele pe care le achitam noi erau de 700-800 mii de lei, până la un milion, deoarece noi făceam reinvestiții, investeam mult în dezvoltarea întreprinderii și dacă inițial eram 10-20 lucrători, ulterior am ajuns la 70, voiam să ajungem la un număr și mai mare și de aceea și reinvestim banii câștigați în dezvoltarea afacerii.”

Europa Liberă: Putem spune ca erați un potențial concurent pentru Metalferos, chiar dacă la o dimensiune mai mică sau mai degrabă erați dependenți de acest agent economic.

Valentin Eșanu: „Nu, nu eram concurenți pentru Metalferos, deoarece noi oricum exportam numai prin Metalferos, deoarece la noi, în R. Moldova, este monopol la piața metalelor feroase și neferoase și dreptul de a exporta metale îl deține numai compania Metalferos. Noi am avut legătură directă începând din anul 2002, când s-a creat Metalferos.”

Europa Liberă: Ce ne puteți spune în general despre Metalferos, pentru că speculații sunt foarte multe în jurul acestei companii?

Valentin Eșanu: „Societatea pe acțiuni Metalferos din 2002 și până la momentul actual, în ziua de azi, servește un grup de persoane care se îmbogățește ilicit. Anual se fură, se preia de la oameni în jur de 900 de milioane de lei prin compania Metalferos.”

Europa Liberă: De unde aceste calcule? Cum le-ați făcut?

Valentin Eșanu: „Foarte simplu. Se ia bursa de piață sau contractul cu cine are Metalferos. Să presupunem cu Uzina metalurgică de la Râbnița, noi contractele le știm cu ce preț și prețul care îl achităm noi, prețul care îl au ei și diferența de sumă de bani și cantitatea de metal exportată anual sau lunar și iese suma aceasta.”

Europa Liberă: Cum poți să îmbogățești anumite persoane, dacă activitatea este legală?

„Hoții” sunt protejați legal, ei fac asta cu ajutorul instituțiilor – Inspectoratului Fiscal, Poliției, Procuraturii...

Valentin Eșanu: „Păi, ei sunt protejați legal, „hoții” sunt protejați legal, ei fac asta cu ajutorul instituțiilor – Inspectoratului Fiscal, Poliției, Procuraturii. Nu știu, poate eu n-am observat, dar când ultima dată a fost un control total la Metalferos să aflăm ce profit au sau ce audit a fost acolo făcut, niciodată n-a fost făcut.”

Europa Liberă: Probabil că acum ar urma să se facă?

Valentin Eșanu: „Ar urma să se facă, dar chiar și recent am văzut camioane încărcate cu metal care se deplasau la Uzina metalurgică de la Râbnița, deci reiese că schema lucrează mai departe, cineva se îmbogățește ilicit.”

Europa Liberă: Sunt presupunerile Dvs., ar trebui organele de drept să probeze, să investigheze și să spună exact ce se întâmplă.

Valentin Eșanu: „Da, sunt presupunerile mele, dar recent, acum o lună a fost numit un director nou la compania Metalferos, un director interimar și această persoana este tot omul vechiului regim, care a fost director la o filială a Metalferos și, de fapt, el este numit de formă, în realitate altcineva conduce Metalferos, sunt cei care au condus până acum, în continuare tot aceia conduc.”

Europa Liberă: Deci, în timpul activității Dvs. nu ați vrut să ascultați de politic, chiar dacă vă onorați datoria față de stat, achitând impozite, taxe, de ce ați ajuns în vizorul organelor de drept ca să vă trimită după gratii? Ați fost acuzat de evaziune fiscală în proporții mari…

Valentin Eșanu: „După ce au încercat să-mi preia afacerea, eu am ieșit în stradă și din momentul în care am ieșit în stradă cu protestele, am cerut liberalizarea pieței de metale feroase și neferoase. În 2013, timp de 7 luni am stat în stradă cu toți angajații și am protestat la Parlament, la Guvern, la misiunile diplomatice, cerând liberalizarea pieței de metale feroase și neferoase. În timpul protestelor din fața Parlamentului, de noi s-a apropiat Andrian Candu, vicepreședintele Parlamentului de atunci, și ne-a spus că ne va contacta o persoană din partea lui. A doua zi ne-a contactat persoana respectivă, care se numea Iurie Cecan. Am discutat, ei credeau că noi facem un joc politic...”

Europa Liberă: Dar cine e Iurie Cecan?

Valentin Eșanu: „Din spusele altcuiva, este un om de afaceri, în anii 2000 s-a învârtit în cercurile rusești care au preluat o bancă din România, este vânzătorul de la care a cumpărat Vladimir Plahotniuc o casa în București, un „smotreașcii” (supraveghetor) după zona nord. Și dlui m-a contactat, am discutat, a doua zi mi l-a prezentat pe Alexei Țimbrovschi, care a și fost numit peste 1-2 săptămâni director la Metalferos și noi am început a activa. Am activat până în 2017, până au ieșit niște lucruri la iveală, care lor nu le-au plăcut, adică cum procedam noi. Și din cauza asta ne-au și reținut, inclusiv pentru dezvăluirile de altă dată de la Metalferos.”

Europa Liberă: Care au fost lucrurile care au ieșit la suprafață?

Valentin Eșanu: „Eu personal ajutam o persoană, un politician care lupta cu regimul oligarhic și pentru înlăturarea regimului oligarhic de la putere. Și s-au răsuflat, la urechile lor a ajuns că eu sunt persoana care ajut și au vrut să-mi dea o lecție mie și la toți ceilalți care vor încerca să facă asemenea mie, care vor ajuta sau se vor implica au să ajungă la pușcărie.”

Europa Liberă: Deci ați oferit sprijin unui actor politic care ar fi fost în opoziție cu puterea de atunci, cu Partidul Democrat?

Valentin Eșanu: „Da.”

Europa Liberă: Și s-a reușit să vă trimită la închisoare pentru că…?

Valentin Eșanu: „…pentru că mi-am permis să ajut persoana respectivă și pentru dezvăluirile făcute de mine în 2014 legate de furturile de la Metalferos și cine stătea în spatele lor. Andronachi era în strânsă legătură cu Plahotniuc și stătea în spatele lor, atunci am spus și, totodată, pentru că în 2014 am creat Mișcarea socială „Antioligarh” cu care protestam și pentru că am instalat corturi în PMAN și am organizat proteste. Pentru toate aceste lucruri, ei m-au pus la pușcărie pentru 2 ani.”

Europa Liberă: Acești 2 ani i-ați petrecut în Penitenciarul nr. 13.

Valentin Eșanu: „Da, în Penitenciarul nr. 13.”

Europa Liberă: Ați putea să ne spuneți câte ceva despre condițiile deținuților de acolo?

Valentin Eșanu: „Ei inițial au avut un plan, au vrut să mă distrugă în penitenciar. Ca om de afaceri, trebuia să fiu deținut în alt bloc, dar ei m-au pus într-o celulă cu deținuți periculoși. Scopul lor a fost acolo să scape de mine, dar așa s-a întâmplat că deținuții m-au ajutat. După asta m-au transferat în alt bloc, singur într-o celulă și timp de un an de zile am stat singur în celulă. Pe parcursul acestui an am avut multe peripeții din partea lor, în luna octombrie la penitenciar s-a apropiat o persoană care mi-a propus să fac o oarecare declarație în schimbul libertății mele, întoarcerii afacerii, scoaterii presiunii deasupra rudelor mele. Eu am refuzat categoric...”

Europa Liberă: De ce ați renunțat?

Valentin Eșanu: „Deoarece înțelegeam că este riscul ca cineva dintre politicieni să nu poată participa la alegeri și cu atât mai mult, exista riscul ca să fie și alte persoane reținute și am hotărât că nu-mi pot permite așa ceva.”

Europa Liberă: Dar chiar și acolo, în pușcărie, deținuții au drepturi? Drepturile trebuie să le fie asigurate, ei își ispășesc pedeapsa pentru ceea ce i-a găsit vinovată instanța. Dar de ce trebuie să se arate această atitudine ostilă, să se meargă până la lichidarea unei persoane?

Ei foloseau asupra mea metode de genocid – foame, frig, lipsă de curent electric, fără colete, fără întrevederi cu rudele...

Valentin Eșanu: „Dna Valentina, ei pentru a-și atinge un scop găsesc metode de genocid. Penitenciarul nr. 13 nu este penitenciar, dar este lagărul de concentrare nr. 13. Și asta eu prima dată am spus în 2018, ei foloseau asupra mea metode de genocid – foame, frig, lipsă de curent electric, fără colete, fără întrevederi cu rudele... Ca să înțelegeți, îmi aruncau special în celulă telefoane, ca să mă lipsească de colete, 5 luni de zile nu am primit colete de la rude, mâncare nu-mi dădeau, veneau, băteau în ușă, dar nimeni nu-mi aducea nimic; căldura mi-o opreau ziua când afară erau -10-13 grade, păi la mine în celulă dacă se ridica temperatura la 5 grade, și asta era sărbătoare, de obicei erau 2, 3, 4 grade și câteodată mă luptam și nu știam de ce sufăr mai tare – sufăr de frig sau sufăr de foame.”

Europa Liberă: Cum vă explicați acest tratament inuman? De ce trebuia aplicat?

Valentin Eșanu: „Scopul lor era ca să mă rupă, să mă îndoaie...”

Europa Liberă: Să vă demoralizeze ca să cedați?

Valentin Eșanu: „Să mă demoralizeze, să cedez, să ies, să procedez cum zic ei, să fac ce vor ei, adică să fac declarațiile care vor ei, să fac conferințele care vor ei, să spun ce vor ei...”

Europa Liberă: Și aceasta vine de la politicieni sau poartă o vină și administrația penitenciarului? Cine s-ar face vinovat mai mult?

Valentin Eșanu: „Administrația penitenciarului, Pântea era un simplu executor.”

Europa Liberă: Dl Pântea a fost șeful penitenciarului, Penitenciarului nr. 13.

Valentin Eșanu: „A fost, da, nr. 13, da, corect…”

Europa Liberă: Acest statut de deținut politic v-a făcut cunoscut numele și la Strasbourg, și la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, și în general înțelesesem că dacă nu s-ar fi implicat diplomații străini, ar fi fost greu de crezut că ați fi putut ieși din temniță?

Ultima dată am fost reținut pentru construcția unui gard ilegal, care nici nu ne aparține nouă, este gardul vecinului nostru...

Valentin Eșanu: „Da, fără suportul Delegației Uniunii Europene și suportul de la Strasbourg, de la APCE, nu aș fi fost acum la libertate. Doi ani de zile în arest preventiv, rare cazuri când se întâmplă așa ceva. Eu am fost eliberat de trei ori, eliberat, la poartă - reținut iar. Ultima dată am fost reținut pentru construcția unui gard ilegal, care nici nu ne aparține nouă, nici nu este gardul nostru, este gardul vecinului nostru.”

Europa Liberă: A întreprinderii, a businessului Dvs., da?

Valentin Eșanu: „Da.”

Europa Liberă: Adică se fabricau dosarele?

Valentin Eșanu: „Se fabricau, judecătorii procedau cum socoteau ei că trebuie, primeau indicații, iaca, uite așa, în rest, niciun drept, noi nu avem drepturi în ședințele de judecată. Judecătorii făceau justiția selectivă și plus la asta erau procurorii care cel mai tare amenințau judecătorii ca să ia deciziile acestea. Știți ce este mai paradoxal? Faptul că persoanele care s-au ocupat de reținerea mea, de fabricarea dosarelor, inclusiv a persoanelor din opoziție atunci, a jurnaliștilor, a deputaților care sunt acum, aceste persoane acum sunt promovați în funcție de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.”

Europa Liberă: Care sunt aceste nume, ați putea să le spuneți?

Valentin Eșanu: „Da, ca exemplu Marcel Caminschi, care este șeful Direcției investigarea fraudelor economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI). Dlui era atunci numit la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), el executa toate comenzile lui Chitoroagă, adică el fabrica dosarele, el amenința, fila totul. Persoana respectivă este cu mâinile pline de sânge, el zeci, sute de agenți economici a pus la pușcărie, le-au preluat afacerea. El este omul lui Chitoroagă.”

Europa Liberă: Chitoroagă fiind fostul procuror PCCOCS.

Valentin Eșanu: „Fostul procuror de la PCCOCS și șeful lui adjunct de la INP, Gheorghe Cavcaliuc. În momentul în care m-au reținut pe mine, deja intram pe teritoriu la comisariat la sectorul de poliție, așa polițist ca Veaceslav Cara, care m-a dus pe teritoriu l-a sunat personal pe Cavcaliuc și îi spune că: „Eșanu îi cu mine în mașină, l-am reținut”. I-a raportat. Și eu l-am întrebat: nu-ți este rușine măcar, deschis faci lucrul acesta? A zâmbit și Marcel Caminshi, dlui acum, la moment, lucrează în funcția asta de șef de secție. Este recent schimbat, îi alt șef la INI, dar dlui este în funcție. Eu îmi pun întrebarea: doar mie mi-e interesant aceiași deputați, același ministru de Interne, dl Năstase, aceeași dna Maia Sandu, ei știu că tot ei i-au filat pe ei, tot rudele lor? Aceasta era gruparea specializată în preluarea afacerilor și înjosirea oamenilor care încercau să se opună Partidului Democrat.

Și încă o persoană care mai era cu ei în echipă era Andrei Ghidirimschi, el este nepotul lui Mejinschi, care iarăși este șeful Secției investigații operative în cadrul PCCOCS. Ei erau o echipă criminală, nu știu cum corect să zic, dar aș vrea să-l rog pe dl Năstase – cred că voi merge în audiență la dlui – să verifice familiile acestor persoane și să vadă cu ce s-au ocupat persoanele acestea în ultimii zece ani.”

Europa Liberă: De ce sunt atât de singulare vocile businessmenilor deposedați de afaceri?

Valentin Eșanu: „Oamenii sunt amenințați, eu personal acum, la moment, sunt amenințat tot de persoanele acestea, de Marcel Caminschi, că, dacă eu am să fac oarecare declarații – mi-au spus că oricum ei sunt, au fost și o să fie și mai bine să tac. Vă închipuiți atunci ce fac ceilalți agenți economici care sunt speriați, care niciodată n-au ieșit să spună un cuvânt? Ei cum au tăcut, așa și tac.”

Europa Liberă: Și atunci, agenții economici se împacă cu gândul că trebuie să plătească bir cuiva, că trebuie să contribuie la vărsarea banilor în haznaua unui partid? Cum e în realitate?

Valentin Eșanu: „Da, cum au plătit și acum plătesc mai departe. Ei nu se…”

Europa Liberă: Cui plătesc?

Valentin Eșanu: „Păi la aceiași, iaca, uitați-vă, același Marcel Caminschi se laudă că a închis întrebarea acum, că trebuiau să-l demită, dar a rezolvat-o cu 50 de mii de euro.”

Europa Liberă: Adică el i-ar fi oferit suma de 50 de mii de euro?

Valentin Eșanu: „Da, 50 de mii de euro la altă persoană de grad mai mare, care l-a protejat și care l-a numit în funcție. Și toate persoanele acestea, dacă să verifice cineva ce avere au ei, dar nu ei, scrisă pe rudele lor, atunci mie mi se pare că tot Parlamentul nu are atâția bani, deputații care au dat declarații nu au atâția bani câți au ei.”

Europa Liberă: Dvs. astăzi puteți să ne spuneți numele politicianului pe care l-ați sprijinit?

Valentin Eșanu: „Din păcate, nu, nu vreau să dau nume.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova, ținând cont de această guvernare care e creată din entități politice cu viziuni diferite?

Acum așteptăm liberalizarea piețelor...

Valentin Eșanu: „Cred că mult nu o să fie împreună Blocul ACUM cu Partidul Socialiștilor; cred că un an de zile, până la alegerile prezidențiale cel mult, dar mi-aș dori ca să fie, în perioada aceasta să facă reforme reale cu persoane cinstite, care nu au fost implicate în scheme, cât de cât s-au făcut ceva schimbări, s-a scos o teroare de pe persoane. Acum așteptăm liberalizarea piețelor.”

Europa Liberă: Demonopolizare...

Valentin Eșanu: „Demonopolizarea, da, și așteptăm ceva pași. Deja s-au început discuții, da, am discutat cu persoane, cu dl Popușoi am fost invitat, am discutat, ni s-a promis că ne va ajuta.”

Europa Liberă: Vicepreședintele Parlamentului?

Valentin Eșanu: „Da, vicepreședintele Parlamentului. Cam încet, dar să sperăm că totuși ne va ajuta să ne reabilităm până la urmă, inclusiv economic, juridic și sperăm că în timpul apropiat să nu mai fie ce a fost până acum – regimul oligarhic. De asta și noi, cetățenii, trebuie să fim cu ochii pe ei ca să nu le permitem lucrul acesta, că deja vedem că acest Marcel Caminschi, acest Andrei Ghidirimschi, Veaceslav Cara, persoanele acestea nu că sunt pline de sânge, aceștia sunt criminali cu legitimație în buzunar.”

Europa Liberă: Republica Moldova a ajuns la 28 de ani după proclamarea independenței statului. Mult se pune accent că doar o economie prosperă ar putea să aducă bunăstare în casa fiecărui cetățean, iar businessul, mai ales clasa de mijloc, mă refer la oamenii de afaceri, care au întreprinderi mici, mijlocii, ăștia sunt motorul unei adevărate economii.

Valentin Eșanu: „În 28 de ani de independență au fost mai multe guverne, dar au fost corupte, din cauza asta noi nu am atins acel nivel de trai pe care trebuia să-l atingem. Acum a apărut o ferestruică, o guvernare nouă care ne dă speranțe că va fi așa ceva și va lupta. Să sperăm că se va ține de cuvânt, va îndeplini ce a promis în campania electorală și va întoarce miliardul înapoi, va scoate toate monopolurile, va da voie businessului să răsufle.

Părerea mea, ca agent economic, este că guvernarea trebuie să se așeze și să discute cu fiecare, cu agentul economic, deoarece noi, agenții economici, vedem problema dinăuntru, o știm mai bine. Aceeași problemă în reforma justiției. În reforma justiției trebuie să discute cu specialiști, ca exemplu, cu avocații, avocații zi de zi se întâlnesc cu aceeași problemă la judecăți – iaca aici trebuie de lucrat. Pare-mi-se că aici oleacă stagnăm în domeniul dat, dar speranța este că totuși va fi bine.

Am scăpat de regimul oligarhic și mergem pe un drum drept, mergem pe un drum european, avem nevoie de o justiție corectă care să facă dreptate, să fie drepturile omului respectate. Atâta timp cât nu avem justiție, noi nu putem promova, o să stagnăm numai din cauza corupției.”