Ion Ceban: „Noi am fost prizonierii politicii unui singur om care avea ce avea [în Rusia]...” (VIDEO)

Vicepreședintele Parlamentului, socialistul Ion Ceban, s-a întors recent de la Moscova, unde de altfel în ultimul timp au fost mai mulți fruntași ai partidului. Corespondenta Europei Libere l-a întrebat pe domnul Ceban despre rezultatele acestor vizite.

Europa Liberă: În studioul Europei Libere de la Chișinău, unul dintre fruntașii Partidului Socialiștilor, Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului. Tocmai ați revenit de la Moscova, un bun prilej să vă întreb: care au fost subiectele pe marginea cărora ați discutat și în ce constă acest parteneriat strategic pe care insistați că trebuie să-l aibă Republica Moldova cu Federația Rusă?

Ion Ceban: „Ar trebui cu toții să ne dăm seama că probabil nu va mai exista sau n-a existat și nu va mai exista o astfel de oportunitate și conjunctură unde am putea beneficia absolut de normalizarea relațiilor, și în consecință să beneficiem de parteneriate atât în Est, cât și în Vest, evident, după curățarea sistemului politic care a început.

Oamenii vor multe schimbări peste noapte, însă schimbările peste noapte nu se întâmplă, asta trebuie să înțelegem, pentru că ceea ce a fost plămădit 10 ani de zile prin corupție, șantaj, prin mituire, prin ierarhie, prin scheme criminale ș.a.m.d. noi ne-am fi dorit foarte sincer să fie ruinat într-o zi, într-o săptămână, dar sistemul opune rezistență și trebuie să înțelegem că va mai opune rezistență, deși noi suntem foarte optimiști.

Acum, revenind la chestiunea asta cu Federația Rusă, Republica Moldova este o țară foarte mică și ar trebui să facă o diplomație foarte mare. Probabil nu mai există astfel de cazuri în Europa sau în lume chiar unde marile puteri – Federația Rusă, Uniunea Europeană, Statele Unite, alți actori politici și nu doar, țări, uniuni – au susținut și au văzut că ar putea să existe sorți de izbândă aici, în Republica Moldova, în formula în care am fost noi susținuți în această ipostază, pentru că pe intern a fost o susținere masivă și noi asta simțim.

Oamenii au vrut această schimbare și evident că, fără suportul din afară, ar fi fost foarte dificil...

Oamenii au mari speranțe, oamenii au mari așteptări, oamenii au vrut această schimbare și evident că, fără suportul din afară, ar fi fost foarte dificil, vă spun sincer, dar și rolul celor de aici trebuie să-l înțelegem, începând cu președintele și terminând cu liderii politici ai Blocului ACUM, ai Partidului Socialiștilor că au găsit această formulă și acest limbaj comun...”

Europa Liberă: Dar Rusia a văzut din start socialiștii la putere în Republica Moldova?

Ion Ceban: „În cadrul acestei vizite, avându-l pe vicepreședintele Slusari de la Platforma DA, pe dl Nantoi de la PAS, deci reprezentanții Blocului ACUM, eu vreau să zic că conducerea de vârf a Rusiei – și aici mă refer la dl Volodin și Duma de Stat, la dna Matveenko și Consiliul Federației, la dl Medvedev și întreaga componență a Guvernului – au salutat și au zis: „Oameni buni, de voi depinde. Noi suntem gata să vă acordăm tot suportul și suntem siguri că și partenerii din Occident sunt gata să vă acorde tot suportul”.”

Europa Liberă: Ce așteptați concret de la Federația Rusă?

Ion Ceban: „Noi deja nu așteptăm, sunt unele lucruri care au avansat chiar din ziua de ieri, asta ar însemna prelungirea acestui export preferențial pentru producătorii autohtoni, extinderea listei...”

Europa Liberă: Prelungirea, dar nu scoaterea. De ce?

Ion Ceban: „Pentru că trebuie să existe comunicare cu partea moldavă, cu Uniunea Europeană sunt comerțuri libere în ambele destinații și aici există problema asta, inclusiv rușii au specificat-o că s-a încercat în acea perioadă, chiar și în această jumătate de an un reexport al produselor care nu sunt ale Republicii Moldova și foarte franc a spus dl Medvedev: „Oameni buni, noi suntem gata și noi vrem să preluăm produsele voastre, nu prin intermediari, nu produsele din Polonia sau din altă țară, indiferent care ar fi ea, noi vrem din Republica Moldova și noi suntem gata să încurajăm producătorii autohtoni care într-adevăr sunt disponibili să ne vândă producția, pentru că e o piață enormă care are nevoie de ea.”

​Europa Liberă: Dar deseori reacția Federației Ruse era bolnăvicioasă când venea vorba despre exporturile mărfurilor moldovenești pe piața din Est, dat fiind faptul că Moldova are acest Acord de Asociere cu Uniunea Europeană și Rusia nu vedea cu ochi buni acest parcurs de integrare europeană al Moldovei. Au și spus-o chiar diplomații ruși.

Ion Ceban: „Noi credem că lucrurile stau un pic diferit. Eu cred că în ceea ce ține de regim în general am avansat și eu sunt foarte mândru până la urmă, nu știu cât va dura, ce sentiment, repet, este o situație unică când atât Uniunea Europeană, cât și Federația Rusă, cât și mulți alții au susținut și susțin în continuare acest efort al nostru comun...”

Europa Liberă: Ce înseamnă parteneriat strategic? Ce înseamnă reluarea colaborării reciproc avantajoase? Pentru că deseori se interpreta că demnitarii moldoveni când merg la Moscova au complexul inferiorității și nu pot discuta de la egal la egal.

Ion Ceban: „Deci am vorbit despre export. Asta ar însemna produsele noastre tradiționale, ceea ce avem noi cu cea mai mare valoare adăugată, începând cu conservele și finalizând cu legumele, fructele, vinul etc. Deci, toate lucrurile astea sunt cerute și ar putea să acceadă în condiții preferențiale în continuare pe piața Federației Ruse. M-ați întrebat de ce pe o perioadă anumită. Pentru că probabil există niște situații de comunicare inclusiv cu partenerii europeni, inclusiv cu Republica Moldova pentru a elimina unele lucruri care țin de ceea ce v-am zis că s-a întâmplat. Au fost cazuri, cu mare regret, au fost cazuri și în trecut, dar s-au întâmplat și în istoria recentă.

Doi: noi avem sute de mii de oameni, conaționali de-ai noștri care lucrează pe teritoriul Federației Ruse sau trăiesc acolo. Oamenii ăștia trimit bani acasă pentru a-și susține familiile care au rămas aici sau deja s-au stabilit acolo. Noi trebuie să avem preocupare, nu contează că ar fi asta Italia sau ar fi Marea Britanie, sau ar fi Federația Rusă, noi trebuie să avem o viziune foarte clară cum ajutăm oamenii ăștia, indiferent de ipostaze, legătura cu cei de acasă, garanțiile sociale, în special cele ce țin de securitatea socială...”

Europa Liberă: Dar Guvernul Republicii Moldova pregătise un proiect pentru asigurarea securității sociale a cetățenilor moldoveni aflați în Federația Rusă și partea rusă nu acceptase să-l semneze.

Ion Ceban: „Trei ani de zile nimeni absolut din Guvern n-a mai fost în Federația Rusă. Dacă vrem comunicare, dacă vrem dialog, dacă vrem soluții, atunci trebuie să ne așezăm măcar la capătul telefonului sau la o masă de negocieri, pentru că avem ce spune în acest sens. Și nu doar Guvernul, dar nici Parlamentul n-a fost nicicum vizat. Eu cred că noi am fost, pur și simplu, prizonierii politicii unui singur om care avea ce avea el acolo...”

Europa Liberă: Acest om fiind?

Ion Ceban: „Plahotniuc și anturajul său, că „eu m-am supărat pe cei de la Moscova”. Și atunci când devine politica de stat prizoniera interpretărilor, percepțiilor, atitudinilor unui singur om, asta deja este foarte grav, pentru că nu putem să-i ținem prizonieri pe toți cei care depind într-un fel sau altul de aceste relații...”

​Europa Liberă: Dl Ceban, dar adversarii dvs. politici, care astăzi sunt democrații și au spus că trec într-o opoziție constructivă, v-au și botezat că sunteți „alianța Kozak”, pentru că cu blagoslovirea emisarului rus a fost posibilă crearea acestui parteneriat între PSRM și Blocul ACUM și că moldovenii ar avea memorie scurtă și nu-și mai amintesc că tocmai dl Kozak a fost cel care a venit cu planul de federalizare a Republicii Moldova și că astăzi puneți pe tavă Rusiei interesul Republicii Moldova.

Ion Ceban: „Haideți să facem în felul următor. Eu cred că ei au rămas pur și simplu perplecși, acești domni din Partidul Democrat când au auzit că dl Kozak le-a zis: „Omeni buni, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și toate lucrurile care au fost recomandate de Uniunea Europeană”. Aici nu mai încape niciun fel de interpretare până la urmă, sunt lucruri foarte clare: urmați o agendă care este recomandată din exterior și nu vine din partea Moscovei.”

Europa Liberă: Ideea federalizării dl Kozak a pornit-o?

Nimeni astăzi nu pune în niciun fel de formulă subiectul legat de federalizare...

​Ion Ceban: „Haideți să facem o altă paralelă. Deci, nimeni astăzi nu pune în niciun fel de formulă subiectul legat de federalizare. Tête-à-tête, dl Kozak a explicat foarte clar că este Plahotniuc cel care a propus ca să i se ierte un fel de păcate, o astfel de „bucătărie pe masă” până la urmă politică, dar cel puțin un lucru nostim este dacă să mergi să faci un sondaj foarte clar: „Oamenii buni, dar ce este exact federalizarea?”, pentru că avem federații foarte multe în Uniunea Europeană...”

Europa Liberă: Dar ele se deosebesc.

Ion Ceban: „Rusia este federație, Statele Unite...”

Europa Liberă: Modelul rusesc e unul, modelul german e altul.

Ion Ceban: „Eu vorbesc despre altceva că, până la urmă, a devenit o sperietoare, dar nimeni n-o pune pe tapet, pentru că există cu totul alte abordări în ceea ce ține de reglementare.”

Europa Liberă: Dar Rusia astăzi vrea să fie soluționată problema transnistreană și cum?

Ion Ceban: „Haideți să nominalizăm. Deci, federalizarea am scos-o, nimeni n-a pus-o în discuție, cu excepția lui Plahotniuc. Atât. Doi: evident că există Guvern. În Guvern există acea direcție care se numește politica de reintegrare. Dl Șova care vine și din domeniul de experți, pentru că dlui mai este membru de partid, a fost ministru o perioadă de timp, a fost consilier al dlui președinte, de comun cu multă lume a elaborat pachetul acesta mare care să țină cont absolut de toate și de toți partenerii noștri din exterior, în special în ceea ce ține de reglementarea problemei transnistrene, el este făcut public. Apropo, a fost bine primit în cancelariile occidentale, s-au interesat de el și la Moscova. Soluția politică este una deloc ușor de găsit, dar ceea ce trebuie să menționăm și ceea ce s-a menționat și la Washington, și la Londra, dar și la Moscova este faptul că dacă să analizăm toate conflictele de acest gen, păi...”

Europa Liberă: Și acesta ar avea șansa cea mai mare să fie soluționat?

Ion Ceban: „Exact. Acesta este șansa cea mai mare.”

Europa Liberă: Cu ce preț pentru Republica Moldova? – asta e întrebarea.

Ion Ceban: „Eu nu sunt cel mai mare expert în acest domeniu, dar toată lumea se așază la masa de negocieri și atâta timp cât nu aranjează pe toți o formulă, nu se întâmplă nimic. Deci, noi trebuie să ne așezăm și să comunicăm. Și aici este rolul și al Moscovei, și al Bucureștiului, și al Kievului, și al Chișinăului, și al Tiraspolului, și al Berlinului, și al Washingtonului, și al Bruxelles-ului.”

Europa Liberă: Dar este adevărat că Moscova nu și-ar mai dori să susțină regimul de la Tiraspol, pentru că trebuie să cheltuie foarte mulți bani și nu i-ar avea?

Ion Ceban: „Eu nu sunt analist politic și nu pot să interpretez...”

Europa Liberă: În actualul mandat pe care îl aveți să guvernați Republica Moldova împreună cu cei din Blocul ACUM va fi prioritară problema soluționării crizei transnistrene?

Ion Ceban: „Dar ea niciodată n-a fost neprioritară? Ea întotdeauna a fost prioritară. Problema este de abordare. Da, trebuie să găsim o soluție și soluția asta, în primul rând, trebuie să fie identificată de oamenii care sunt la Guvern. De ce era problema pe parcursul acestor ani? Pentru că diferite opinii existau la diferite instituții. Spre exemplu, Guvernul avea o abordare diferită...”

​Europa Liberă: Dar astăzi aflăm că prin regiunea aceasta nerecunoscută contrabanda era la ea acasă...

Ion Ceban: „D-apoi trebuie de oprit toate lucrurile astea și în Republica Moldova...”

Europa Liberă: Cei care sunt certați cu legea părăsesc țara prin regiunea separatistă...

Ion Ceban: „Păi am văzut și la alegeri cum s-a votat și cum au ajuns oamenii. Sunt două cartele de business, a zis-o și dl Șevciuk. Nu că aș avea mare încredere în acest domn, dar a zis foarte clar că erau două cartele oligarhice – pe partea stângă și pe partea dreaptă a Nistrului, care pur și simplu mulgeau aceste două bucăți de pământ care, de fapt, este un tot întreg așa cum puteau ei s-o facă, începând cu scheme de contrabandă, trafic de influență, activități criminale. Auzim tot ce vreți acum de la oameni și eu sper că oamenii ăștia au să continue să vorbească și eu sper că anchetatorii, sper că procurorii, sper că toți cei care astăzi vor aceste schimbări să ia toate aceste lucruri în considerare, să se autosesizeze sau să fie sesizați și să avem sorți de izbândă. Altă soluție nu avem.”

Europa Liberă: Foarte mulți cunoscători ai scenei politice moldovenești se întreabă: de ce socialiștii au insistat pe portofoliul de la reintegrare și de la armată și nu și-au dorit alte ministere, pentru că astfel securitatea rămâne pe mâna PSRM-ului?

Ion Ceban: „Sunt interpretări. Noi n-am ascuns nimic. La 12 aprilie noi am publicat documentul în care erau foarte clar stipulate condițiile care ar fi pentru noi importante în procesul de negocieri. Și vă spun din prima sursă, eu am fost acolo, eu am fost blocat la intrarea în clădirea Parlamentului noaptea, la ora 10.00, după ce Curtea Constituțională speriată, care împreună cu Plahotniuc au decis că atât, termenul s-a scurs, deciziile acestea ilegale... Acolo erau mai multe subiecte – era și Ministerul de Externe, era și Ministerul de Interne, era Reintegrarea și era Apărarea. Noi am discutat, am ajuns la o concluzie, am semnat un acord, mergem înainte. Noi credem că cel puțin la Reintegrare, ținând cont de capacitatea oficiului dlui Șova și colegilor săi, noi am zis că nivelul lor de expertiză ar fi extraordinar.”

​Europa Liberă: Dar PD a zis că niciodată nu v-ar fi cedat aceste portofolii, dacă ați fi făcut alianță cu democrații.

Ion Ceban: „Dar de ce trebuie să discutăm noi acum PD-ul? PD-ul sare dintr-o parte în alta. Sincer, eu știu foarte multă lume bună la PD. Iată până la momentul de față ei pur și simplu sunt șocați de ceea ce s-a întâmplat, fiindcă ei foarte multe dedesubturi nu le cunoșteau. Noi trebuie să ne dăm seama că o gașcă de oameni a încercat să preia puterea, era gata să arunce oamenii într-o situație de haos, ca să nu zic conflict chiar și civil, pentru că ceea ce făceau ei pe la instituții era această orientare până la urmă. Mie mi se pare asta strigător la cer, chiar îi invit să se lepede..., să meargă înainte ca independenți, să adere la alte partide, nu contează care, dar să nu mai facă jocuri.”

Europa Liberă: I-ați accepta să vină și la Partidul Socialiștilor pe cei din PD?

Ion Ceban: „Nu am comunicat. Noi am zis că în Parlament în niciun caz nu vom accepta o astfel de abordare. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că acum se pregătește o inițiativă și probabil că va fi o continuitate a acelui acord cu Blocul ACUM, unde vor fi multe priorități stabilite în perspectiva imediată pe care trebuie să le realizăm. Una din ele ar fi neacceptarea traseismului politic.”

Europa Liberă: Doar o precizare și trecem la alte subiecte, că sunt foarte multe de actualitate. De ce doar Igor Dodon a negociat cu Vladimir Plahotniuc și nu Zinaida Greceanîi, Ion Ceban?...

Ion Ceban: „Noi nici nu știm dacă aceste lucruri au fost negocieri, pentru că dl președinte a zis foarte clar că a fost o parte componentă a unui joc de șah până la urmă, pentru că situația era foarte periculoasă din toate punctele de vedere și aveam de a face cu un om foarte periculos în acest sens. Eu cred că cel mai bine e să-l întrebați pe dl președinte atunci când vine.”

Europa Liberă: Dl președinte a zis că ar fi bine să i se întoarcă împuternicirile care i s-au luat când a venit în fotoliul de președinte. Credeți că mai e sens să insiste pe o republică prezidențială acum?

Ion Ceban: „Nu știu, nu am discutat cu dlui la acest capitol, dar probabil că nu. Nu sunt sigur că în acest format în care suntem noi ar putea să existe acest lucru ca fiind posibil. Știu că acei de la ACUM au o altă abordare în această privință, dar, dacă să revenim la competențele președintelui, nu s-ar fi făcut decât dreptate în ceea ce ține de norma legală, pentru că el a fost privat de aceste competențe în procesul campaniei electorale, ca să nu zic că ceea ce a fost după a fost declarat de către Comisia de la Veneția un absurd total, un nihilism juridic, o practică care nu poate să existe.”

​Europa Liberă: Se mai zice că testul cel mai greu pe care trebuie să-l treacă acest parteneriat socialiștii – Blocul ACUM e felul cine va fi și cum va fi numit în funcția de procuror general al Republicii Moldova. Am auzit-o pe premiera Maia Sandu care zicea că ar fi bine să vină cineva din afară, cunoaștem poziția dlui președinte că pe interior s-ar găsi o persoană potrivită care să ocupe această funcție. Dvs. ce ziceți?

Ion Ceban: „Toate lucrurile trebuie să fie discutate și doar prin comunicare găsim un punct de sprijin pentru o eventuală soluție.”

Europa Liberă: Plecările continuă, mulți funcționari nu se mai țin cu dinții de fotolii...

Ion Ceban: „Și nici n-ar trebui să se țină. În mod normal, oamenii dacă vor să pretindă că sunt onești sau se cred onești în această ipostază, indiferent de funcția pe care o dețin, ar trebui să-și prezinte demisia.”

Europa Liberă: Dl Harunjen, procurorul general, zice că nu pleacă, pentru că nu ar exista motive suficiente să abandoneze funcția.

Ion Ceban: „Dacă vreți părerea mea... Și Dvs., și eu știu despre investigațiile care sunt în mediul jurnalistic, despre ceea ce auzim noi nu doar de la funcționari, dar și de la foști funcționari, de la funcționari în funcție, cei care deja fac analize la unele lucruri care se întâmplă – în instituții, nu contează care ar fi ele, începând de la Vamă și terminând cu Aeroportul, de la Ministerul Finanțelor și finalizând cu Fiscul –, ziceam că depinde de noi, câtă minte vom avea și tărie de caracter, eu sunt sigur că...”

Europa Liberă: Dar cât de lungă poate fi viaţa acestui parteneriat PSRM-ACUM?

Ion Ceban: „El poate fi şi de patru ani, până la următorul mandat, nu văd nicio problemă, eu personal. O fi oameni cu alte opinii, dar astfel de conjunctură pentru noi, pentru Republica Moldova, nu ştiu dacă va mai fi. Este PSRM care are relaţii foarte bune cu Federaţia Rusă şi statele din Est, este ACUM…”

Europa Liberă: Dar dvs. rămâneţi să fiţi numiţi politicieni pro-ruşi…

Ion Ceban: „Da, de jurnaliştii diferiţi. Noi am zis că pledăm pentru această balanţă în politica externă şi am zis, repet, că Republica Moldova este o ţară mică, care ar trebui să facă o diplomaţie mare.”

Europa Liberă: Dar relaţiile cu UE cum le vedeţi?

Haideţi să facem, în sfârşit, din acest stat un stat-exemplu...

​Ion Ceban: „Foarte bune le vedem! Relaţiile cu vecinii trebuie să fie foarte bune, relaţiile cu UE, relaţiile cu Federaţia Rusă. Haideţi să facem, în sfârşit, din acest stat un stat-exemplu. Şi acest lucru astăzi – eu vă spun, că eu veneam şi din Georgia în perioada în care erau aceste conflicte acolo, am fost acum la Moscova, am mai fost în altă deplasare… Oamenii, pur şi simplu, se miră: „Sunteţi atât de bravo! Încercaţi să menţineţi lucrurile astea, stabiliţi o agendă, comunicaţi cât mai mult între voi, comunicaţi în exterior, încercaţi ca acele unghiuri care sunt de 90 de grade să le mai rotunjiți un pic”…”

Europa Liberă: Vorbiţi despre nevoia unei relaţii bune în primul rând cu ţările vecine pe care le are Republica Moldova – Ucraina şi România. Când era vorba de dialogul dintre Chişinău şi Bucureşti, socialiştii imediat reacţionau la curentul unionist, spunând că el trebuie interzis prin lege şi că nu au dreptul la existenţă unioniştii…

Ion Ceban: „Eu presupun că Dvs. vreţi să mă provocaţi la momentul de faţă.”

Europa Liberă: Nu vă provoc...

Ion Ceban: „Există legislaţia care specifică foarte clar, în Constituţie şi tot aşa mai departe, toate lucrurile acestea. Ceea ce este foarte important – probabil aţi urmărit că şi preşedintele Igor Dodon a vorbit recent la telefon cu preşedintele Klaus Iohannis, au discutat mai multe aspecte. Eu sunt sigur că există loc pentru îmbunătăţirea relaţiilor absolut cu toţii – atât cu Uniunea Europeană, cât şi cu Federaţia Rusă, cât şi cu vecinii avem o fereastră foarte mare de oportunităţi la momentul de faţă nevalorificate, dar care pot fi valorificate în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova. Și depinde şi de noi, dar depinde şi de jurnalişti, depinde de mass-media, pentru că ceea ce vedem, de exemplu, la holdingul lui Plahotniuc sunt tentativele zilnice de a bate cuie între PSRM şi ACUM: că Maia Sandu a spus aşa, că Igor Donon a zis aşa…

Nici măcar nu au spus, dar sunt tentative de a reda pentru ca oamenii care, poate, nu au suficientă capacitate de a se informa sau nu au surse din care să se informeze… sau chiar la nivel de zvonuri să lanseze tot felul de… Pentru că noi încercăm să fim atenţi în declaraţii, pentru că noi înţelegem că sunt unele lucruri care ar putea fi sensibile pentru electoratul Blocului ACUM. Eu ştiu că şi din partea lor ei înţeleg foarte bine că sunt lucruri sensibile pentru cei care, de obicei, votează PSRM. Păi sarcina numărul 1 a holdingului este să bată cuie, încercând să divizeze şi să polarizeze toate aceste lucruri.”

Europa Liberă: Și cei din PD spun că PSRM-ul niciodată nu va cere evacuarea trupelor ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova, PSRM-ul niciodată nu va vrea o relaţie bună dintre Republica Moldova şi Alianţa Nord-Atlantică, PSRM-ul nu are ochi să vadă curentul unionist... şi lista poate fi continuată.

Ion Ceban: „Sincer? Tare puţin îmi pasă ce spune Partidul Democrat la momentul de faţă. Ei au avut trei ani de zile să demonstreze că sunt altfel, au avut timp să guverneze această ţară, să îmbunătățească relaţiile cu cine vor. Dar le-au stricat cu toată lumea! Au făcut nişte proiecte populiste… Au ajuns într-o situaţie foarte tristă la momentul de faţă şi, până la urmă, cetăţeanul Plahotniuc pur și simplu a zburat şi i-a lăsat pe toţi cei care pretindeau că fac politică mare aici, acasă. Mi se pare aşa, foarte, foarte urât.”

Europa Liberă: Aţi discutat cu dl Plahotniuc?

Ion Ceban: „Nu.”

Europa Liberă: Niciodată?

Ion Ceban: „În Parlament, probabil.”

Europa Liberă: Va reveni în Parlament?

Ion Ceban: „Nu ştiu. Nu cred, dar zice lumea că îl așteptăm acasă.”

Europa Liberă: Ce nu vă doriţi să se întâmple?

Ion Ceban: „Bună întrebare. Eu mi-aş dori foarte mult să putem continua, să avem suficientă raţiune, suficient caracter şi voinţă politică ca lucrurile să se schimbe. Nu mi-aş dori ca lucrurile să se oprească aici. Or, acest lucru tot este posibil, dacă nu vom avea această suficientă capacitate…”

Europa Liberă: Cu gândul la anticipate astăzi sunteţi?

Ion Ceban: „Eu nu.”

Europa Liberă: PSRM-ul?

Ion Ceban: „Nu văd sensul, nici pentru PSRM, nici pentru ACUM. Este nevoie să curățim instituțiile, să facem un pic de regulă în aceste instituţii, să pornim o agendă de reforme comună, pe care să ne-o asumăm deopotrivă. Nu neapărat lucruri care sunt pe placul tuturor. Dar, dacă suntem oameni de stat, trebuie să restabilim încrederea partenerilor noştri în faptul că noi putem să facem asta. Şi să dăm un exemplu! Eu vreau ca Republica Moldova să devină un exemplu pentru regiune, atât de înţelegere a puterilor mari, cât şi de capacitate internă de a depăşi aceste lucruri.”

Europa Liberă: Dle Ceban, vă mai tentează ideea să mergeți să candidați pentru fotoliul de primar general al Chişinăului?

Ion Ceban: „Eu sunt om de echipă. Am văzut ce a spus ieri dl președinte, noi încă nu am discutat acest lucru.”

Europa Liberă: Dumneavoastră v-aţi dori să obțineți acest fotoliu?

Ion Ceban: „Haideţi să facem în felul următor: eu am mers acum în Parlament şi chiar sunt sigur că am fost util în această situaţie, cât au durat aceste discuţii…”

Europa Liberă: Nu răspundeţi concret la întrebare…

Ion Ceban: „Dacă vom decide pe intern că trebuie să merg, eu voi merge.”

Europa Liberă: Şi dacă va trebui să vă duelaţi iarăși cu Andrei Năstase?

Nu vine nici Trump, nici Putin să ne strice asfaltul pe bulevardul Ştefan ce Mare...

​Ion Ceban: „Cred că vom găsi limbaj comun. Cred că va fi o altfel de campanie, dacă se ajunge, totuşi, la o astfel de situație când o să fiu eu, de exemplu, şi dl Năstase. Eu atunci mi-am dorit foarte mult să nu discutăm despre „tancurile ruseşti” şi „papucul jandarmului” sau alte lucruri, când nu vine nici Trump, nici Putin să ne strice asfaltul pe bulevardul Ştefan ce Mare. Să discutăm despre cum poate fi dezvoltat oraşul. Şi eu cred că noi putem găsi, în acest sens, o albie de comunicare, aşa ca să nu deranjeze pe unii sau pe alţii. Şi să învingă cel care are un program mai bun, indiferent cine din cei doi.”

Europa Liberă: Dar localele pot fi o piatră de încercare pentru temeinicia coaliţiei?

Ion Ceban: „Orice va fi o piatră de încercare, cu certitudine.”

Europa Liberă: Ca să tragem linia: parteneri de coaliţie în parteneriatul PSRM-ACUM, dar nu excludeţi, eventual, adversari politici la locale, Ion Ceban – Andrei Năstase?

Ion Ceban: „Eu nu am zis asta, pentru că probabil în următoarele două săptămâni vom discuta şi vom începe să punem la punct strategiile noastre şi tacticile pentru locale. Dar eu cred că vom avea suficientă capacitate ca să nu ne certăm în această privinţă cu cei din Blocul ACUM, pentru că scopul major de a face schimbări în ţară este mai presus decât orice funcţie.”

Europa Liberă: În Parlament vă propuneţi să interziceţi traseismul politic.

Ion Ceban: „Ar fi foarte bine.”

Europa Liberă: Am aflat că cei de la Căuşeni vor să treacă de la PD la PSRM sau chiar au trecut deja.

Ion Ceban: „Eu nu am nicio treabă cu ceea ce se întâmplă în teren, chiar dacă mi-aş fi dorit foarte mult să întrețin relațiile cu teritoriile nu pot...”

Europa Liberă: Dl Ceban, cât costă în Republica Moldova întreținerea unui partid?

Ion Ceban: „Nu ştiu, chiar nu ştiu, sincer vă spun. Presupun că or fi costuri, dar cât și cum nu știu…”

Europa Liberă: Ideea că PSRM ar fi fost finanţat de Federaţia Rusă…

Ion Ceban: „Nu cred, pentru că s-a încercat de a manipula opinia publică cu aceste înregistrări, care, până la urmă, nu ştiu dacă sunt montate sau nu. Tot ţine de chestiuni legate de rapoartele financiare, de documentația financiară în general, şi acolo nu există nicio problemă. Pentru că, dacă ar fi existat, credeți-mă, demult ar fi fost…”

Europa Liberă: Ar fi existat riscul excluderii dvs.? L-am auzit pe Vladimir Voronin insistând pe ideea că PSRM trebuie scos în afara legii dacă se confirmă că are finanţare din exterior.

Ion Ceban: „Dacă sincer, eu am o atitudine foarte dificilă în ceea ce ţine de persoana dlui Voronin. Mie îmi pare foarte rău de lucrul acesta…”

Europa Liberă: Dar într-un fel, el va crescut…

Ion Ceban: „Da, pe mulţi… A creat un cadru de oportunități pentru foarte mulţi. Eu cred că cea mai mare problemă a dlui președinte Voronin a fost că nu s-a retras la timpul respectiv, ar fi fost, poate, astăzi, un exemplu.”

Europa Liberă: Dar de ce nu s-a retras?

Ion Ceban: „Eu aş putea să intuiesc şi să vă spun, dar cred că m-aş comporta nu chiar frumos în raport cu persoana dlui. Nu e bine când un preşedinte de ţară, fie şi la această etapă, se transformă într-un analist politic sau într-un om care face prognoze mistice sau mai puţin mistice.”

Europa Liberă: Admiteți că sunt doritori care ar vrea să vă ia din electorat? Revenirea lui Renato Usatîi, bunăoară, la Chișinău?

Ion Ceban: „Da, desigur. Lupta politică întotdeauna ţine de lupta pentru doleanțele de vot.”

Europa Liberă: Marc Tcaciuk ar putea să-şi creeze un partid care să vă absoarbă din bazinul dvs. electoral?

Ion Ceban: „De ce mă întrebați pe mine? Întrebați-l pe dl Tcaciuk. Nouă nu ne este frică de nimic, noi suntem oameni care stau foarte bine pe picioare. Am demonstrat acest lucru în ultima perioadă, chiar dacă ne-a fost în unele ipostaze foarte dificil, chiar dacă am avut o avalanșă de acuzaţii care au fost, până la urmă, toate nefondate. Am stat în picioare şi stăm în continuare, bine mersi, în picioare. Avem foarte multe lucruri de făcut. Dacă acest lucru, în instanţă finală, va implica unele costuri, inclusiv electorale, noi suntem gata să ni le asumăm. Pentru că schimbările nu pot veni pur şi simplu, ele trebuie făcute. Câteodată poate să doară undeva, deşi, deocamdată, nu văd riscuri în acest sens.”