Radu Marian: „Adevărul trist e că politica determină modul în care trăim și atunci datoria fiecăruia e să se implice”

Reforma justiției și lupta împotriva corupției sunt un prim pas pentru a onora celelalte promisiuni făcuteîn campania electorală: creșterea salariilor și pensiilor, reducerea costurilor la medicamente, eliminarea plăților informale din educație, depunerea cererii de aderare la UE și toate celelalte măsuri anunțate în programul electoral, a declarat Europei Libere deputatul din fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul ACUM, Radu Marian.



Radu Marian: „Până acum, oamenii credeau că politica e murdară și e mai bine să stăm departe de ea. Adevărul trist e că politica determină modul în

Adevărul trist e că politica determină modul în care trăim. Și atunci datoria fiecăruia e să se implice...

care trăim. Și atunci datoria fiecăruia e să se implice. Nu neapărat să candideze la o funcție publică în stat sau un deputat, dar să se implice, să se informeze, să-i scrie unui deputat, să-l anunțe când au loc fărădelegi, ca noi să putem să luăm atitudine. Deci, ei trebuie să se implice nu pentru țară sau pentru patriotism, dar pentru ei înșiși, pentru viața lor, pentru ca ea să devină mai bună. De aceea trebuie să se implice tinerii, în special tinerii, pentru că prezența lor la vot e foarte slabă. Sper că odată ce intrăm noi, câțiva deputați mai tineri, la viitoarele alegeri ei să fie mai activi.”

Europa Liberă: Cum vi se pare viața în pereții Legislativului?

Radu Marian: „Clar că după tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni a devenit mult mai intensă, e total diferit să fii un deputat din partea majorității parlamentare decât un deputat în opoziție, chiar și când mergi în teritoriu, în sate oamenii îți dau cu totul alte întrebări, spun concret problemele lor și așteaptă să le rezolvi. E clar că presiunea e mai mare, dar în același timp și satisfacția e mai mare.”

Europa Liberă: Percepția cetățeanului e că deputatul care e sluga poporului trebuie să vină și să-l preocupe, în primul rând, bunăstarea lui. Lumea crede că deputatul e persoana care trebuie să-și bată capul cum să ridice salariile, cum să majoreze pensiile, cum să deschidă locuri de muncă, cum să fie dusă o luptă aprigă împotriva corupției. De fapt, legiuitorul e trimis în Parlament să îmbunătățească norma legală.

Radu Marian: „Exact.”

Europa Liberă: Dar cerința oamenilor e cu totul alta.

Radu Marian: „Exact, pentru că chiar am mers prin câteva sate și oamenii vorbesc de chestii de zi cu zi. De exemplu, mirosul care vine din alt sat sau

Ce putem face noi este desigur să luăm legătură cu autoritățile relevante și să le spunem: „Haideți să facem ceva” ...

faptul că trebuie să plătească o anumită amendă pentru un teren pe care nu l-au folosit sau că salariul care vine de la primărie este mic. Deci sunt chestii care e clar că deputatul nu le poate influența direct, dar ce putem face noi este desigur să luăm legătură cu autoritățile relevante și să le spunem: „Haideți să facem ceva”. Deputatul poate să colaboreze cu instituțiile locale.”

Europa Liberă: Dar cetățeanul nu încurcă mandatul autorităților locale cu mandatul deputatului din Parlament?

Radu Marian: „Sigur că, pe alocuri, pentru că mai ales după ultimele alegeri, care au avut loc în baza unui alt sistem, s-a contopit cumva percepția omului față de ce înseamnă primar și ce înseamnă deputat. Cumva deputatul de

E clar că prerogativele deputatului țin de actul normativ, dar asta nu ne încurcă să colaborăm cu autoritățile locale și să le transmitem doleanțele oamenilor ...

circumscripție trebuie să se ocupe și de problemele locale, deci cumva s-a creat această percepție și inclusiv noi, cei de la Blocul ACUM, discutăm foarte mult despre ce ar trebui să le spunem oamenilor că o să facem – să vorbim despre legi sau despre un proiect de canalizare sau apă? E o dilemă, dar e clar că prerogativele deputatului țin, cum ați spus și Dvs., de norma legală, de actul normativ, dar asta nu ne încurcă să colaborăm cu autoritățile locale și să le transmitem doleanțele oamenilor. Deci, ce facem noi acum? Îi ascultăm pe oameni, vedem ce probleme au ei și dacă sunt probleme care țin de partea locală, noi vorbim cu primarii și le spunem ce nevoi au oamenii.”

Europa Liberă: Dvs., deputații Blocului ACUM, ați constituit acest parteneriat împreună cu colegii dvs. socialiști din Parlament, ați învestit Guvernul. Cele mai mari așteptări acum se îndreaptă către Executivul condus de Maia Sandu. Care sunt prioritățile, iată, în viziunea unui deputat, ca să trecem și la așteptările pe care le au cetățenii de la acest Cabinet de miniștri?

Radu Marian: „Prioritatea zero este să curățăm sistemul de corupția mare și

Prioritatea zero este să curățăm sistemul de corupția mare ...

să înlăturăm regimul oligarhic care a făcut atâta rău țării.”

Europa Liberă: Dar ce rău a făcut?

Radu Marian: „A distrus, în primul rând, încrederea omului în stat. Fără încrederea omului în stat nu există încredere în viitor și nu există încredere în propria lui putere. Din cauza asta omul pleacă din țară. Și asta e cel mai mare rău pe care l-a făcut, pe care îl poate face corupția. Și acest sistem care încearcă să acapareze puterea cu forța distruge încrederea

Încrederea, acesta este cuvântul-cheie al acestui Guvern ...

omului în instituții și în viitor. Și asta este sarcina principală a acestui Guvern – încrederea, acesta este cuvântul-cheie al acestui Guvern – să restabilească încrederea, iar asta o faci prin lupta împotriva corupției mari, prin înlăturarea schemelor din diferite ministere și din instituții, pentru că până la urmă vorbim de furtul banului public, bani care ar putea fi folosiți pentru a crește salariile, pentru a construi drumuri și așa ar trebui să urmeze. Deci, lupți cu corupția, reconstruiești statul de drept și apoi crești salariile, construiești școli mai bune și educație ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Adversarii dvs. politici din Parlament, în primul rând, cei 30 de deputați ai fracțiunii Partidului Democrat, care v-au transferat pe cale pașnică puterea, vă învinuiesc că dvs. vă răzbunați pe cei care vă sunt incomozi.

Radu Marian: „Clar că e o declarație politică, dar ce facem noi este să distrugem sistemul oligarhic și cei din vârful piramidei, care au comis cele mai

Nu avem de gând să ne răzbunăm și să ne războim cu oamenii din teritoriu sau oricine altcineva care a făcut parte vreodată din Partidul Democrat...

mari fărădelegi, desigur vor fi pedepsiți. Deci, asta noi facem. Noi nu avem de gând să ne răzbunăm și să ne războim cu oamenii din teritoriu sau oricine altcineva care a făcut parte vreodată din Partidul Democrat, pentru că noi știm că acești oameni au fost impuși, marea lor majoritate. Deci, noi nu venim să ne răzbunăm pe nimeni, venim să curățăm sistemul, iar dacă asta va însemna să bagi la pușcărie pe cei care au fost în vârful piramidei, așa să fie. Și e clar că această opoziție protejează interesele acestor oameni care au făcut atâta rău țării.”

Europa Liberă: Dar se adună suficiente dovezi ca să-i trimiteți la pușcărie pe cei care au stat în fruntea unor instituții-cheie până acum?

Radu Marian: „Această situație de criză care a avut loc în săptămâna în care a avut loc dualitatea de Guvern a fost făcută inclusiv și pentru a distruge anumite dovezi, dar există destul de mulți oameni care deja au făcut primii pași. De exemplu, azi am primit un document foarte interesant despre fraudele care au avut loc la Calea Ferată, deci fraude nemaivăzute. Acest om care a fost angajat, deja concediat, a strâns timp de un an dovezi și aștepta, probabil, momentul potrivit pentru ca sistemul să se elibereze. Și a venit la noi și noi cu siguranță cu ajutorul unor astfel de oameni curajoși care vin cu dovezi, noi putem să descoperim toate aceste fraude și există foarte mulți oameni de bună-credință în sistem care vor și ei dreptate. Ei vin și vin încontinuu la noi să-i ajutăm, să deconspirăm aceste scheme. Deci avem speranțe.”

Europa Liberă: Și chiar sunteți atât de optimist că se poate face această curățare în sistem, ținând cont și de faptul că legea ar putea să-i apere pe cei de care vreți să vă debarasați că ar fi încălcat legea?

Radu Marian: „Sigur că sunt optimist. Deci, fiecare om are dreptul la un proces echitabil, absolut fiecare persoană. Nimeni nu are de gând să facă

Fiecare om are dreptul la un proces echitabil, absolut fiecare persoană ...

execuții publice. E clar că Procuratura și sistemul judecătoresc încă sunt influențate de fostul regim și de interese înguste, dar totodată e clar că ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână a fost un semnal de șoc pentru toți și vedem și demisiile care au avut loc în val, în lanț. Eu sunt optimist, noi suntem optimiști, pentru că dacă nu suntem optimiști degeaba ne-am apucat de treabă.”

Europa Liberă: Dl deputat, oponenții dvs. politici – și iarăși zic că aceștia sunt deputații democrați – vă reproșează și vă critică nemilos pentru că ați duce Moldova în brațele Rusiei împreună cu cei cu care ați creat acest parteneriat, împreună cu socialiștii și că în rândul populației ar crește această teamă că s-ar putea schimba vectorul politicii externe.

Radu Marian: „În primul rând, Partidul Democrat este cel care i-a propus Rusiei federalizarea. Deci, acești oameni...”

Europa Liberă: Ei nu recunosc că ar fi propus.

Radu Marian: „Sunt dovezi. În fine, este o aberație această acuzație, pentru că noi suntem o forță politică care ne-am asumat integrarea europeană și

Suntem o forță politică care ne-am asumat integrarea europeană...

Guvernul condus de Maia Sandu și-a asumat de foarte multe ori acest lucru și a zis că prioritatea este implementarea Acordului de Asociere. Înșiși socialiștii recunosc că noi avem o relație, o dependență economică fără de care Republica Moldova nu ar putea supraviețui economic și există conștientizare din partea tuturor părților că integrarea europeană va aduce doar beneficii Republicii Moldova. Și noi suntem mai mult decât hotărâți să

Acest Guvern este, probabil, cel mai proeuropean din istorie...

facem acest lucru, de fapt, acest Guvern este, probabil cel mai proeuropean din istorie, pentru că a fi proeuropean înseamnă a lupta cu corupția, a construi statul de drept și a oferi bunăstare oamenilor. Iar ce a făcut, de fapt, Partidul Democrat când a fost la guvernare – a îndepărtat Republica Moldova de valorile europene și, de fapt, ne-a făcut mai sensibili, mai vulnerabili față de anumite forțe politice care încearcă să destabilizeze țara.”

Europa Liberă: Sunt și voci care acreditează ideea că socialiștii nu ar fi cedat așa de ușor ca Executivul să fie compus preponderent din exponenții celor două partide – PAS și PPDA –, că ei vor cere încetul cu încetul mai multe funcții-cheie în stat. Iată, șeful de la SIS se vorbește că ar fi sprijinit de Partidul Socialiștilor, nu-i exclus că ei vor dori ca și procurorul general să fie o persoană pe care s-o delege ei în fruntea Procuraturii Generale, în alte funcții-cheie.

Radu Marian: „Ca să fie clar, absolut nici un post care ține de justiție, de procuratură nu va fi partajat politic. În momentul în care acest lucru se va întâmpla, eu pot să vă asigur că eu și colegii mei din Blocul ACUM vom stopa această colaborare, dar eu am încredere și sunt aproape sigur că colegii de la PSRM sunt de acord cu noi și știu că aceste funcții trebuie să rămână apolitice și împreună am avut o colaborare destul de bună în ultimele săptămâni. Ei înțeleg gravitatea situației, ei înțeleg că prioritatea este acum lupta împotriva corupției și nu cred că se va merge spre anumite presiuni, mai ales că ei dețin funcția de speaker și funcția de speaker este în mod normal cea mai puternică funcție din stat. Deci, aceste acuzații sunt desigur doar o isterică din partea unui partid care a pierdut puterea. Și dacă ne oprim la șeful SIS, nici nu poate fi vorba de un șef numit de PSRM. Deci este candidatura votată de majoritatea parlamentară în care intră atât ACUM, cât și PSRM. Și acest director al SIS a și declarat că, în momentul în care se va demonstra că are vreo legătură cu PD sau cu oricare alt partid, își va depune demisia. În discuțiile private pe care le-am avut cu această persoană noi la fracțiune și în cadrul comisiilor ne-am dat seama că este un om care poate într-adevăr să-și facă bine treaba.”

Europa Liberă: Cât de lungă ar putea fi viața acestei majorități parlamentare care a învestit Guvernul Sandu?

Radu Marian: „Noi sperăm să dureze cât mai mult, chiar nu știu câți ani sau câte luni poate să dureze, cel puțin să dureze până când noi o să eliberăm instituțiile de stat de drept și instituțiile de forță și să ne asigurăm că ele sunt realmente independente. Și dacă se va întâmpla să se rupă acordul, să ne asigurăm că instituțiile de stat vor putea asigura alegeri libere și corecte, în care noi să putem concura în baza ideilor, să avem o concurență politică sănătoasă, dar nu în bază de intimidări. Asta ar fi ideea de bază, dar eu sper că va dura cât mai mult și colegii socialiști la fel și-au expus speranța că va dura cât mai mult.”

Europa Liberă: Și prin ce se va deosebi Moldova de mâine de Moldova de azi sau de cea de ieri?

Radu Marian: „Moldova de mâine cred că se va deosebi prin faptul că

Odată ce construim instituții care să-și facă treaba, să revină acasă și oamenii care au plecat cu mulți ani în urmă ...

oamenii vor avea mai multă speranță în viitor și vor avea mai multă încredere în viitor. Este ceea ce vrem noi astăzi să construim și sperăm că, odată ce construim instituții care să-și facă treaba, să revină acasă și oamenii care au plecat cu mulți ani în urmă. Tare sperăm, pentru că doar cu ajutorul lor putem să ajungem acolo unde ne-am propus. Așa că vă așteptăm acasă!”