Tudor Deliu: „Îngrijorează rolul lui Kozak, cunoaștem că rușii niciodată nu pot să ofere nimic fără să câștige”

Este bine că puterea a fost transmisă paşnic de la PD noii guvernări PSRM –ACUM, dar nu e bine ca preşedintele Igor Dodon e singurul care ar putea decide încotro Moldova, este opinia fostului deputat PLDM, Tudor Deliu.



Europa Liberă: S-a făcut acest transfer de putere. În fruntea țării au ajuns alți actori politici. De fapt, cine astăzi conduce țara?

Tudor Deliu: „Nu aș fi de acord că au ajuns alți actori politici, deoarece o mare parte din ei au fost și în Parlamentul trecut – mă refer la fracțiunea Partidului Socialiștilor – și din cei din Blocul ACUM sunt unii reprezentanți care au fost deputați și în Legislativul precedent. Dar cred că cei din Blocul ACUM nu au avut o altă ieșire din situație decât să facă, așa cum au zis ei, parteneriat de scurtă durată, pentru a-și îndeplini promisiunile electorale. Pentru a onora obligațiunile în fața alegătorilor era necesar de făcut acest pas...”

Europa Liberă: Vă întrebam: cine conduce astăzi Republica Moldova?

Tudor Deliu: „O conduce, în primul rând, dl Dodon și niște emisari străini care au îndesit-o cu vizitele în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Vă referiți la emisarii ruși?

Tudor Deliu: „Mă refer la emisarii ruși. Eu sunt departe de gândul că guvernarea nu ar trebui să se întâlnească cu autoritățile altor state, dar același Kozak, care nu ne-a pășit pragul casei atâta timp, văd că în ultimele trei săptămâni de trei ori a fost la Chișinău și vedem care sunt consecințele venirii dlui la Chișinău.”

Europa Liberă: De ce îngrijorează atât de mult rolul pe care îl joacă Rusia în actualele condiții?

Tudor Deliu: „Îngrijorează, deoarece cunoaștem faptul că rușii niciodată nu pot să ofere nimic pentru a nu câștiga.”

​Europa Liberă: Ce ar aștepta rușii să le ofere Republica Moldova, după ce au făcut parte și ei din factorul extern, care a reușit să ajute la transferul puterii pe cale pașnică?

Tudor Deliu: „Depinde cum au reușit ei să-l transmită, fiindcă acum se vehiculează ideea că a fost o înțelegere între Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană. Eu nu aș accepta această părere, sunt sigur că în această triadă de putere, ca să zic așa, cred că partea sau colacul cel mai mare i-a revenit Federației Ruse, deoarece cunoaștem prerogativele care au fost date dlui Dodon, care astăzi, practic, ține mâna pe pulsul securității Republicii Moldova.

[Votul de la APCE] este o palmă foarte puternică dată Republicii Moldova...

Respectiv spune foarte mult ceea ce s-a întâmplat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Pentru mine asta este o palmă foarte puternică dată pentru Republica Moldova. Eu vorbesc nu numai ca cetățean, eu vorbesc și ca persoană care am stat pe baricade din ‘89, cel care am luptat în Transnistria, cel care am făcut astfel ca colegii noștri, când am fost în Parlament membri ai Adunării Parlamentare, să-i impunem să voteze excluderea Rusiei din APCE pentru faptele criminale pe care le face cu referire la alte state.”

Europa Liberă: Anexarea Crimeii, războiul din estul Ucrainei, Georgia...

Tudor Deliu: „Anexarea Crimeii, Georgia, Karabahul și multe, multe, multe altele. Și ceea ce s-a întâmplat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei pentru mine a fost o umilință.”

Europa Liberă: Dar o relație bună cu Rusia, Dvs. cum credeți că se poate face?

Tudor Deliu: „Există zicala ceea care spune că „țările mari fac politica mare, iar țările mici trebuie să facă politică deșteaptă”. Eu tot timpul am optat pentru faptul ca Republica Moldova să aibă relații de colaborare cu toate statele, inclusiv cu Rusia, dar ele să fie pe niște parteneriate la nivel egal. Noi ne-am săturat să fim „fratele mai mic” și să vină cineva să ne învețe unde și în ce colț al curții să legăm câinele, cer scuze de expresia aceasta.”

​Europa Liberă: Dl Deliu, în anumite perioade ați participat și Dvs. la actul guvernării, PLDM-ul făcând parte din Alianța pentru Integrare Europeană. S-a discutat vreodată subiectul federalizării Republicii Moldova și cât de riscant mai este ca să se regăsească acest subiect pe agenda priorităților?

Tudor Deliu: „În Parlament am acces în 2010 și am fost până anul trecut. Am făcut parte din mai multe alianțe, blocuri și, respectiv, am avut bucuria să fim și în opoziție, dar niciodată la nicio întrunire a membrilor alianței nu s-a discutat problema federalizării, ba din contra noi am fost acei care am dat alarma și am ieșit și la tribuna Parlamentului și am cerut ca Federația Rusă să-și retragă Armata a 14-a de pe teritoriul Republicii Moldova.”

​Europa Liberă: Dvs. credeți că la modul serios Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc voiau să pună pe tavă această federalizare Federației Ruse?

Tudor Deliu: „Deci, există faza care zice că „scopul scuză mijloacele”. Eu cred că pentru a se menține la putere același Plahotniuc – și o demonstrează toate acțiunile care au fost întreprinse atunci – era gata să meargă și la federalizarea Republicii Moldova. Vladimir Plahotniuc a avut și mai are, cred eu, foarte bune relații cu oligarhii din partea cealaltă a Nistrului, foarte multe sfere de influență erau împărțite și eu cred că nu puțin a obținut Plahotniuc și din partea ceea.

Să nu uităm de Uzina metalurgică de la Râbnița, să nu uităm cine menținea aici „Metalferos” și unde se ducea acest metal. Deci asta nu se face în van, să zic așa, și nu se face de la sine. Sunt lucruri care sunt sigur că erau coordonate și cu partea transnistreană. Și pe unde a dispărut Plahotniuc, este și versiunea că a dispărut prin Transnistria. Eu nu pot aici să confirm sau să infirm, însă dacă nu faci focul nu iese fum.”

Europa Liberă: Rolul acesta pe care și l-a asumat PD de opoziție constructivă poate să îmbunătățească calitatea actului guvernării?

Tudor Deliu: „Eu cunosc foarte bine deputații care sunt acum în Partidul Democrat. Sunt deputații care s-au opus vehement la toate propunerile noastre, apropo, care astăzi 90% din ele se conțin în pachetul de dezoligarhizare – aeroport, anabolizante –, ei tot timpul s-au opus, chiar au venit cu rapoarte alternative la aceste comisii și cu aeroportul, și cu anabolizante, apropo, condusă de colegii mei Grigori Cobzac și Iurie Țap. Eu nu știu cât de constructivi vor fi ei, fiindcă oamenii aceștia nu-s deprinși cu opoziția, oamenii aceștia s-au deprins să dețină puterea. Eu îmi aduc aminte când de la tribuna Parlamentului încercam să-i conving că „oameni buni, trebuie să ne axăm pe buchea legii, să facem lucrurile așa cum ar trebui să fie, noi fiind în opoziție nu venim cu alte lucruri decât cerem să se respecte legea”, la care Candu îmi răspundea: „Noi suntem la putere, noi vom face ce vrem și noi vom fi veșnic la putere”.”

Europa Liberă: Era speaker dl Candu?

Nu cred în opoziție constructivă din partea fracțiunii Partidului Democrat...

​Tudor Deliu: „Dl Candu era speaker și-mi închidea și microfonul, apropo, când le-am zis odată că niște băiețași care șed noaptea și scriu pe genunchi proiecte de lege și a doua zi le adoptă în două lecturi și legi care au un efect negativ asupra dezvoltării statului de drept. Dar, să fim sinceri, majoritatea proiectelor erau în favoarea și pentru ei, nu erau legi pentru Republica Moldova, de aceea eu nu cred în opoziție constructivă din partea fracțiunii Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Acum se pune accentul pe nevoia continuării unei reforme veritabile în justiție. Problema e că, pe de o parte, Guvernul Sandu vrea să facă așa-zisa „curățare”, iar pe de altă parte, este buchea și spiritul legii. Și cum menții echilibrul, iată, între legalism și nevoia de a face curățare?

Tudor Deliu: „Și în Legislativul anterior au fost adoptate acte legislative care se refereau la reformarea justiției, dar aici trebuie să pornim din alt punct de vedere – poți să ai legi oricât de bune, dar sunt cei care trebuie să le implementeze, factorul uman trebuie să fie pe primul loc. Cei care sunt azi în sistemul de drept – eu mă refer la toate instituțiile de drept –, sunt persoane care s-au perindat de la un partid la altul; cei care au fost loiali unora, acum vor fi loiali altora. Eu cred că aici trebuie de făcut o reformă radicală, dar o altă problemă există aici, Valentina, fiindcă noi, cu părere de rău, în ultimii vreo 15-20 de ani am umplut țara cu economiști și juriști și nu avem nici economie și nici jurisprudență. Calitatea proastă a pregătirii cadrelor din jurisprudență...”

Europa Liberă: Are șanse această reformă cu justiție independentă?

Tudor Deliu: „Are șanse, numai nu imediată. E necesară o restructurare a întregului sistem, de procedurile de formare a autorităților decizionale. Iată vorbim de același Consiliu Superior al Magistraturii. Eu de multe ori, chiar am avut și un proiect de lege în care le-am zis: „Voi nu sunteți instanță de judecată, de ce vă duceți în camera de deliberări ca să deliberați ceva? Spuneți lucrul acesta în fața oamenilor ca să știe că X a furat, dacă e vorba de aplicarea unor sancțiuni.” Nu, ei se duceau în camera de deliberări și decideau.

Mai apoi, respectiv alegerea președintelui și înșiși membrii Consiliului Superior al Magistraturii, care este instituție de administrare judecătorească. Eu cred că aici ar trebui să se regăsească și mai multe persoane din societatea civilă, fiindcă societatea civilă este aceea care trebuie să asigure transparență în acest proces decizional, respectiv în Consiliul Superior al Procurorilor și, respectiv, în celelalte organe.”

Europa Liberă: Moștenirea pe care i-a lăsat-o PD Guvernului Maiei Sandu o va face puternică, să reziste în fața tuturor provocărilor, ar putea să cedeze? Ce-i sugerați Guvernului Sandu și premierului?

Tudor Deliu: „Nu cred că Maia Sandu va ceda. Eu aș veni aici pur și simplu cu un sfat: trebuie să fim foarte atenți atunci când încercăm să facem unele acțiuni sau altele. Să nu uităm că există trei puteri în stat, că puterile sunt separate, chiar dacă colaborează între ele, nu poate fi imixiunea unei autorități executive în autoritatea judecătorească sau viceversa. Eu cred că aici în primul rând ar trebui iarăși de trecut buchie cu buchie toate actele legislative și de văzut care ar fi metodele de amendare a legislației pentru a putea mai apoi ca să reformezi și sistemul întreg. Și aici de ce vin cu această propunere? Noi am avut un proiect de lege care nu știu de ce – eu speram că o să apară și acela – în care am cerut ca toate autoritățile de reglementare și control să fie alese prin concurs și le-am enumerat pe toate, anume care sunt ele, vreo 23 acolo; prin concurs public organizat.

Ne trezim că astăzi același director al SIS, am auzit seara și a doua zi a fost votat...

Ne trezim că astăzi același director al SIS, am auzit seara și a doua zi a fost votat. Asta eu cred că nu va aduce plusvaloare.

Dacă noi vrem să reformăm un sistem, trebuie să începem de la rădăcină și nu pe dibuite. Și eu cred că e locul acelui proiect să revină pe ordinea de zi a Parlamentului, ca toate autoritățile de reglementare și control, mai ales cele care sunt în subordinea Parlamentului, să fie prin concurs. Respectiv, astăzi se discută foarte mult despre Comisia Electorală. Noi am avut un proiect de lege care prevedea că în Comisia Electorală trebuie să fie profesioniști, și nu oameni aleși pe criterii politice. Noi am venit cu proiectul în care am prevăzut cum ar trebui – comisie de concurs –, fiindcă aici trebuie specialiști să fie, iar noi ne-am trezit că dimineață i-au numit pe membrii Comisiei Electorale Centrale de la diferite partide ca până în seară 80% dintr-înșii să fie la Partidul Democrat. Așa a fost situația.

De aceea ar trebui schimbate criteriile de selectare a tuturor funcțiilor în acest stat, că dacă zicem că Parlamentul este un criteriu de selectare, îi selectează poporul, poporul îi selectează pe cei pe care îi vrea și, respectiv, în aceste autorități de reglementare și control ar trebui să fie o transparență totală în procesul de constituire a lor prin organizarea unor concursuri transparente cu dreptul fiecărui muritor de rând, dacă se crede că este specialist, să-și depună dosarul și să participe.”

​Europa Liberă: Putem vorbi cât de lungă sau cât de scurtă va fi durata mandatului Guvernului Maiei Sandu?

Tudor Deliu: „Mi-aș dori ca acest parteneriat să fie pe o durată mai lungă, fiindcă schimbarea deasă a puterii nu este în beneficiul cetățeanului, în primul rând, dar eu aici am foarte multe semne de întrebare. Mie mi se pare că foarte multe nu s-au spus publicului larg în procesul de negociere a acestui parteneriat. Nu cred eu atât de ușor să cedeze socialiștii, cu 35 de mandate, să cedeze și Guvernul, și multe altele. Aici este un subtext ascuns pe care noi nu-l cunoaștem, dar cred că în curând va ieși la iveală, va ieși acest lucru.”

Europa Liberă: Dar ce ar putea să iasă la iveală?

Socialiștii au jucat bine, cedând niște funcții foarte importante în stat și nu-i exclus că într-o perioadă nu prea îndepărtată o să se se întâmple niște lucruri...

​Tudor Deliu: „Cred că socialiștii au jucat bine, cedând niște funcții foarte importante în stat – mă refer la Guvern – și care nu-i exclus că într-o perioadă nu prea îndepărtată o să se întoarcă la 180 de grade și atunci au să se întâmple niște lucruri pe care nu vreau aici să le spun...”

Europa Liberă: Atunci se ajunge la anticipate.

Tudor Deliu: „Nu că se ajunge la anticipate. Dar de ce excludem faptul că ei nu pot să facă cu altcineva o alianță?”

Europa Liberă: Cu PD să facă o altă majoritate parlamentară? Igor Dodon promitea chiar la microfonul Europei Libere că trebuie interzis traseismul politic și că socialiștii niciodată nu se vor regăsi în aceeași majoritate parlamentară cu transfugii, cu democrații...

Tudor Deliu: „Valentina, nu poți interzice prin lege, deoarece trebuie modificată Constituția, deoarece orice mandat imperativ este nul, mandatul nu se transmite de la o persoană la alta și, respectiv, eu nu exclud faptul că chiar dacă nu cu PD, dar să nu uităm că avem 2 sau 3 independenți, că-i greu de spus acum, că am înțeles că unul vrea să adere la majoritatea parlamentară; să nu uităm că mai este și Șor...”

Europa Liberă: Deputații Partidului „Șor”, cei șapte?

Tudor Deliu: „Da, deputații Partidului „Șor”, cei șapte. Și nu-i exclus faptul că cineva din Partidul Democrat să facă un pas spre socialiștii, pentru că sunt oameni bolnavi de putere și ei nu se văd în opoziție. Eu i-aș număra pe degete, numai că nu vreau să dau nume. Și de ce spun acest lucru? Fiindcă de-acum în unele raioane și consilierii democrați, și aproape și președinții de raion, consilierii raionali au declarat că aderă la socialiști. Deci, dacă se va porni de-acum tăvălugul, nu-i exclus să ajungă și până în Parlament.”

Europa Liberă: Anticipatele ar fi o salvare pentru a se potoli spiritele în societate?

Tudor Deliu: „Nu sunt excluse anticipatele. Întrebarea este – când? Eu nu știu de ce, dar nu cred că acest Parlament își va duce mandatul patru ani de zile și foarte deseori unii zic că „măi, anticipatele costă”, dar să nu uităm că democrația costă în genere și decât își făcea Leancă bideu în Guvern, mai bine banii aceștia erau cheltuiți în altă parte, pentru democratizarea țării. Eu vorbesc de întreg etajul – și Filip și ceilalți –, dar întrebarea alta e: vor schimba raportul de forțe oare alegerile anticipate sau nu?

Eu cred că da, se va schimba raportul de forțe, Partidul Democrat este într-o cădere liberă și nu-i exclus ca în alegerile anticipate să apară alte forțe politice. Eu nu exclud și Partidul Liberal Democrat, care cred că va participa în calitate de concurent electoral, fiindcă noi am participat la trei scrutine și eu cred că cetățeanul Republicii Moldova este astăzi cu mult mai școlit din punctul de vedere al politicului decât era 10-15 ani în urmă. Oamenii au o altă viziune față de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și au capacitate de analiză și sinteză a unor situații.”

Europa Liberă: Igor Dodon se gândește să mai obțină și cum să obțină un al doilea mandat de președinte?

Tudor Deliu: „Mie mi se pare că Igor Dodon primul cuvânt pe care l-a spus când a învățat a vorbi a fost „președinte”. El își dorea să ajungă în această funcție cu orice preț și a ajuns. Alta e, pentru că a te numi președintele unui stat, trebuie să fii președintele acestui stat. Eu nu-s persoana care trebuie să vorbesc de rău despre conducerea statului în care trăiesc, dar sunt niște lucruri care se întâmplă. Eu am fost autorul amendamentului atunci când am zis că, dacă un membru de partid câștigă funcția de președinte, el trebuie să declare că își suspendă calitatea de membru de partid, amendament care a fost votat în Parlament și Dodon s-a conformat acestuia.”

Europa Liberă: El zice că a rămas doar ca lider informal la PSRM.

Tudor Deliu: „Ce fel de lider informal dacă el, uitați-vă la retorică, el când vorbește – vorbește de „noi, socialiștii”. Și nu a fost nicio ședință a unui organ statutar al Partidului Socialiștilor unde să nu fie prezent Igor Dodon și să nu zică că „noi am decis”. Cine voi? Tu ești președintele Republicii Moldova, și nu ești al socialiștilor.”

Europa Liberă: Are șanse să mai obțină un mandat?

Tudor Deliu: „Eu cred că nu.”