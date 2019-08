Dumitru Alaiba: „Nu am pornit de la dezoligarhizare, dar oricum am ajuns la dezoligarhizare”

Cum a ajuns industria jocurilor de noroc să se scalde în privilegii acordate de stat? De ce și de cine este criticată inițiativa legislativă prin care ar urma să se anuleze facilitățile fiscale și de altă natură pentru această industrie? O convorbire pe această temă cu deputatul Dumitru Alaiba, Blocul ACUM.

Europa Liberă: La o lună de când ați constatat public că de ani buni industria jocurilor de noroc profită de „condiții extrem de prielnice”, cum ați spus, de vis, din punct de vedere fiscal și nonfiscal, și ați depus în Parlament un proiect de lege menit să anuleze facilitățile din domeniu, ați dezvăluit ieri că „Loteria Națională” și-a direcționat bugetul pentru publicitate spre un singur post TV – spre canalul Prime TV, al cărui proprietar este, cum se știe, Vlad Plahotniuc. În doar șase luni, Primea încasat 350 mii de euro, spuneți. Dvs. Cum vedeți această situație? Face parte din procesul de dezoligarhizare?

​Dumitru Alaiba: „Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Da, noi am înregistrat, de fapt, mai mult de o lună în urmă acest proiect, care ținea inițial mai mult de asigurarea unei echități fiscale, astfel ca absolut toți cei care muncesc să-și plătească onest și corect impozitele. Noi nu putem explica oamenilor, nu vrem să căutăm explicații pentru oameni de ce dacă muncești timp de cinci ani ca să faci – nu știu – câteva sute de mii de lei trebuie să plătește impozite, iar dacă ai avut norocul și fără asta să faci banii ăștia, să-i câștigi mult mai ușor, atunci ești scutit de impozite sau de ce o frizerie sau o farmacie, sau un butic trebuie să plătească taxele locale la primărie, iar o sală cu aparate de joc este scutită de aceste taxe ș.a.m.d. Deci de la asta am pornit.

Evident, industria jocurilor de noroc, reprezentată în mare

Nu am pornit de la dezoligarhizare, dar oricum am ajuns la dezoligarhizare...

parte de „Loteria Națională”, pentru că este monopol, s-a mobilizat, au fost câteva evenimente, discuții, consultări ș.a.m.d. și una dintre ele a avut loc chiar vinerea trecută, unde au apărut, iată, așa cifre. Deci nu am pornit de la dezoligarhizare, dar oricum am ajuns la dezoligarhizare.”

Europa Liberă: Ne amintim, dle Alaiba, că, acum doi ani și ceva, fosta guvernare și-a făcut un titlu de glorie din inițiativa sa de a combate jocurile de noroc, jocuri considerate un flagel, o nenorocire pentru cetățeni, familii ș.a.m.d. Posturile TV deținute sau/și controlate de fostul lider al PDM au excelat atunci arătând cât de negativ și dăunător poate fi impactul pe care jocurile de noroc îl au asupra societății. Acum vedem că unul dintre aceste posturi TV profită în continuare de sume uriașe pentru încurajarea patimii de joc. O întrebare pe care n-o putem evita în acest caz: fosta guvernare a încetățenit acum doi ani bune practici în domeniu sau nu a făcut decât, cum se pare, să aranjeze lucrurile în așa mod încât să profite până la urmă?

Dumitru Alaiba: „Eu am spus, știți, am spus asta și doi ani în urmă și o pot repeta și acum. Această instituire a monopolului de stat în domeniul jocurilor de noroc, după

Nu văd o justificare comercială, economică să-ți canalizezi absolut tot bugetul exclusiv într-o televiziune decât dacă este o înțelegere ...

mine, părea mai mult ca o organizare a procesului și canalizare a tuturor fluxurilor printr-un singur buzunar, printr-un singur canal. Și se pare că anume asta a și avut loc, or eu nu văd o justificare comercială, economică să-ți canalizezi absolut tot bugetul exclusiv într-o televiziune decât dacă este o înțelegere sau chiar o indicație. Deci îndrăznesc să fac unele presupuneri.”

Europa Liberă: Dar asta voiam să vă întreb: cum se alege entitatea media spre care să se îndrepte bugetele pentru publicitatea ce ține de industria jocurilor de noroc – ca în loterie, cu tragere la sorți, se dă cu banul? Există reglementări în acest sens?

Dumitru Alaiba: „Este o întrebare foarte bună. Probabil trebuie, în primul rând, să ne adresăm reprezentantului statului, adică întreprinderea este totuși o întreprindere de stat: cum anume s-a ajuns la această decizie? Ce argumente au stat la baza ei? Or, așa un buget în doar o jumătate de an este ceva de vis pentru orice televiziune și sunt sigur că sunt instituții media care nu fac asta într-un an.”

Europa Liberă: Dar unii ar spune că mass-media și televiziunile trăiesc din asta, veniturile obținute inclusiv pe această cale le ajută să-și facă datoria... Dvs. ce le-ați răspunde? Ce e rău în asta?

Dumitru Alaiba: „...Nu știu. Mie mi se pare pur și simplu incorect și incorect inclusiv din punctul de vedere al intereselor statului, pentru că, OK, presupunem că tu ai un buget atât de generos, dar este incorect să-l canalizezi într-o singură televiziune care, de fapt, aparține persoanei care a și capturat acest stat. Deci miroase a o schemă foarte simplă, după cum vedem, nu una singură, Metalferos, achiziții ș.a.m.d.

Și iarăși, apropo, vreau să subliniez că noi vorbim doar de bugetele comerciale, doar de bugetele de publicitate, noi nu știm ce anume s-a mai întâmplat în interiorul „Loteriei Moldovei” și ce fel de achiziții s-au făcut. Eu nu îndrăznesc să spun că acesta este unicul semn de întrebare referitor la eficiența cheltuielilor de acolo.”

Europa Liberă: Proiectul Dvs. de lege depus la Parlament prevede anularea acestor facilități, acestor privilegii, de fapt, pentru industria jocurilor de noroc, dar, dle Alaiba, niște amendamente la lege, amendamente menite să anuleze facilitățile, sunt suficiente sau totuși ar fi necesară o revizuire radicală atât a cadrului legal, cât și a practicilor în acest domeniu controversat până la urmă?

Dumitru Alaiba: „Obiectivul acestei legi la momentul actual este eliminarea facilităților fiscale. Desigur,

Obiectivul acestei legi la momentul actual este eliminarea facilităților fiscale ...

industria respectivă poate fi reglementată din mai multe aspecte – licențe, amplasări, norme, limitări de tot felul ș.a.m.d. În actualul proiect, noi ne-am propus pur și simplu, asta nu este o reformă structurală, să-i spunem așa, este o intervenție pentru a readuce industria jocurilor de noroc la nivelul celorlalte, pentru că în momentul de față ei plătesc mult sub ceea ce plătește un mic antreprenor, de exemplu. Și ca să vezi, industria reacționează la aceste facilități, pentru că ele sunt facilități fiscale, ei sunt într-o poziție foarte bună și se extinde, pentru că, așa cum am spus și pe blog, actualmente avem o mie de aparate de joc, în doar doi ani industria planifică – și acestea sunt cifre luate de la ei -, planifică acest număr să crească până la 5 mii. Deci există condiții prielnice pentru dezvoltarea acestei afaceri.”

Europa Liberă: Inițiativa Dvs. legislativă este supusă unui tir de critici. Cu ce argumente combateți ceea ce doriți să faceți?

Dumitru Alaiba: „Criticile s-au concentrat cumva mediatic. Unele canale, inclusiv acel canal care beneficiază de aceste bugete despre care am vorbit câteva minute în urmă, se concentrează pe niște sentimentalisme cu oameni care au câștigat ș.a.m.d. Desigur, acesta este marele lor noroc că poate pentru prima dată în viață văd o sumă de bani mai mare acești oameni, dar în același timp trebuie de plătit impozite și, cum am spus, asta nu este miza, asta este pur și simplu ambalajul acestei campanii.

Ca de obicei, ne acoperim cu interesele oamenilor, dar,

Ne acoperim cu interesele oamenilor, dar, de fapt, avem un interes mult, mult, mult mai mare ținut la spate, interesul nostru personal ...

de fapt, avem un interes mult, mult, mult mai mare ținut la spate – interesul nostru personal. Așa văd eu această campanie. Argumentele în favoarea acestei reforme le-am spus și ele țin pur și simplu de faptul că absolut toți trebuie să-și plătească impozitele. Actualmente, prin Codul Fiscal interzicem primăriilor să taxeze aceste entități. Or, aceasta pur și simplu nu este corect. Cum am spus, industria este în plin avânt și nici măcar o primărie nu are dreptul să-și revendice o anumită sumă de bani sub formă de taxe locale.”

Europa Liberă: Dvs. aveți siguranța că amendamentele propuse vor fi adoptate. Ce garanții există că schemele de care profită reprezentanți ai fostei guvernări, inclusiv derivate din jocurile de noroc, nu vor fi preluate – cu tot cu televiziune, să spunem de-o vorbă – de un nou beneficiar?

Dumitru Alaiba: „Noi eliminăm aceste scheme și până la urmă noi avem suficientă capacitate de a interveni, noi nu vrem să preluăm schemele, nu vrem să le canalizăm într-o parte, noi vrem, pur și simplu, să le distrugem și cu asta ne ocupăm din Guvern și din Parlament. Și cu cât mai repede vom face asta, cu atât mai mari sunt garanțiile că ele nu vor fi preluate, fiindcă ele pur și simplu vor fi distruse.”