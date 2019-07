Alii Dumitraș: „Au venit doi mascați de la Bălți și au spus: nu vă supărați, dar marfa matale este arestată”

Un interviu cu un producător de nuci despre monopolul exporturilor de miez de nuci și fostul guvern Filip.

Europa Liberă: În ultimul timp s-a vorbit foarte mult despre așa zisul monopol asupra exporturilor miezului de nucă, este adevărat că: s-a instituit un asemenea monopol?

Alii Dumitraș: „Da, monopolul s-a efectuat în Republica Moldova din anii 2016-2018, a fost monopolizată ramura, au pătimit peste 20 de firme, s-a sustras în jur de 400 de tone de miez, a fost ridicat, sechestrat, deschise dosare penale, care au mai putut plăti, au ieșit din situație au ieșit, dar marfa mea stă deja doi ani de zile arestată, e trecut termenul de valabilitate.”

Europa Liberă: Dar cum ați ajuns în acestă listă a pătimiților?

Alii Dumitraș: „Domnul Filip, fostul prim-ministru, a făcut monopol la ramura dată, ca să lucreze doar cuscrul său și încă o firmă din Orhei.”

Europa Liberă: El a dezmințit această informație, că nu ar fi avut intenția să monopolizeze această ramură, a spus că nici el, nici familia sa nu are nicio legătură cu monopolul la exportul nucilor.

Alii Dumitraș: „Dl Filip niciodată n-a dat răspunsuri concrete, tot timpul a spus doar așa niște apușoară, pentru a spăla mintea la lume, dar în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Noi deja am avut întâlnire la Ministerul Agriculturii, noi solicităm ca să ieșim cu un demers la Procuratura Anticorupție pentru a deschide dosare penale la toți ofițerii de urmărire penală, la toți procurorii PCCOCS care au intentat aceste dosare penale, care nu sunt legale, la toți agenții economici.”

Europa Liberă: Dar credeți că toate sunt cusute cu ață albă?

Alii Dumitraș: „Ascultați, deja o parte din dosare ajung pe ultima sută de metri, chiar și al meu, aici sunt peste 20 de persoane, minimum, din toată Republica Moldova, de pe tot teritoriul, că de la sud, că de la centru sau de la nord.”

Europa Liberă: Dar motivul că v-a fost intentat dosarul, care e?

Alii Dumitraș: „Diferite motive. Eu, un agent economic care plăteam milioane de lei la stat și aduceam bani de peste hotare, dolari, euro pe conturi, eu la urmă am devenit contrabandist, am lucrat peste zece ani de zile în ramură, pur și simplu înțelegeți cât este de dureros când o viață investești într-o ramură și într-o bună zi îți pune ghiara într-o vână și îți suge sângele și tu nu poți rezista creditelor și problemelor externe care toți agenții economici au făcut transfer de bani și tu aici nu poți exporta marfa, marfa ți-o arestează și îți face trei dosare penale deschise.

La ultima partidă când a fost de 13 toane, 100 de procente din toate persoanele, au concretizat faptul: da, eu am dat miezul de nucă, am semnat actul de achiziție, am fost achitat contra mărfii și la urmă mi s-a spus că e contrabandî și mi s-a deschis dosar penal, adică contrabanda prevede o lege că 15 ani de zile eu trebuie să stau sub patronul cuiva, adică e o situație foarte strașnică și foarte grozavă astăzi în societate la noi, vă spun adica, de atâta și fug cei care se duc după hotare, deatâta că ei au pătimit sub o altă formă, nu ca mine.”

Europa Liberă: Dar unde-i marfa dvs astăzi?

Alii Dumitraș: „Astăzi marfa este arestată la Chișinău, lângă Arca Moldovei, în frigider era pusă, adică eu nu pot intra acolo, nu o pot vedea, nu pot nimica… înțelegeți un lucru, cum a fost aici făcut? Tot pachetul de documente cum se prezenta ani în șir, mergea, și când brocherul făcea pachetul de documente le dădea la Serviciul Vamal, Serviciul Vamal introducea lista, tot

La trei zile au venit doi mascați de la Bălți și au spus: nu vă supărați, dar marfa matale este arestată...

normal, și numai punea codul mărfii 0802 și deodată apărea cu roșu și nu vă putem elibera documentele, așteptați să concretizăm, la trei zile au venit doi mascați de la Bălți și au spus: nu vă supărați, dar marfa matale este arestată. În baza la ce arestați marfa? Eu sunt dător să o trimit în Polonia, pentru că el mi-a făcu transferul, trebuie să aștept bani de la dânsul, o parte de bani mi i-a dat, o parte trebuie să mii transfere. Nu mă interesează, eu îndeplinesc ordonanța.”

Europa Liberă: Dar ei trebuiau să vă explice motivul pentru care a pus sechestru.

Alii Dumitraș: „Corect. Ei trebuiau, conform legii, dar ei au procedat banditește, mă înțelegeți? El nu vede nimica decât a îndeplini ordinul cuiva, astea sunt două lucruri diferite. Da, a venit și a concretizat aici de două ori, ofițerul de urmărire penală și pe urmă Securitatea Vamală a fost, de două ori au luat lămuriri, toți au spus, da, noi am dat miezul de nucă, ne-am iscălit, am fost achitați.

Am scris o scrisoare la Serviciul Nord Vanal, a doua, a treia, pe urmă când mă trezesc, mă găsesc cu dosar penal. Toate întrebările când au apărut, au apărut la 1 ianuarie 2018 când s-a început a aresta marfa în fiecare zi. Noi ne-am îngrămădit toți agenții economici care se ocupau cu exportul miezului de nucă, am făcut o listă la Interprinderele date, am mers cu un Demers la Președintele Parlamentului, la Prim-Ministru, la Ministerul Economiei și la Serviciul Vamal, la cei de atunci. S-au înregistrat scrisorile prin anticameră tot, tot cum trebuie, până la momentul de față nu s-a dat nici un răspuns.

Dl Filip, fost prim-ministru a avut întânire la Drochia, după întâlnirea de la Drochia, eu m-am apropiat de dl Filip și îi spun, dle Prim-ministru nu vă supărați, rog o audiență la dumneavoastră, cum s-ar putea? El îmi spune: du-te și te

A trecut mai mult de jumătate de an de zile și nici un răspuns și nici un telefon. Vă spun că un așa om fals ca dl Filip eu n-am văzut în viață...

înregistrează la consilierul meu. M-am dus, am dat numărul de telefon, datele toate personale și a trecut mai mult de jumătate de an de zile și nici un răspuns și nici un telefon. Vă spun că un așa om fals ca dl Filip eu n-am văzut în viață. Putea să-mi spună: uite vino, putea să-mi dea un răspuns negativ oricum, dar măcar cît de cît, dar și-a șters picioarele de lume cum a vrut el, vă spun așa sincer cum este. Nu mi-e frică pentru că eu n-am ce pierde, ce a avut el de arestat, de luat el mi-a luat deja. Acum vreau să văd cum să-mi restitui înapoi toate pierderile pe care le-am avut în urma guvernării lui.”

Europa Liberă: Dar sunteți optimist, ați putea să recuperați tot ceea ce ați pierdut?

Alii Dumitraș: „Eu socot că numaidecât o să recuperez, eu am actele necesare care confirmă faptul, da, el mi-a arestat marfa,

Solicit din partea statului restituirea pagubei materiale și morale..., să treci ani de zile prin prostiile astea la sume atât de mari, asta nu e așa de simplu ...

eu nu-s vinovat, solicit din partea statului restituirea pagubei materiale și morale, pentru că asta e ușor a zice, de a trece o zi, dar să treci ani de zile prin prostiile astea la sume atât de mari, asta nu e așa de simplu. Erau timpuri când eu nu puteam dormi noaptea, mă învârteam ca șarpele, înțelegeți, că de acolo mă sună și îmi spune când îmi trimiți, când îmi dai… că te pun la procente, o să rămâi fără casă, fără masă.”

Europa Liberă: Partenerii cărora le-ați promis că le exportați marfa?

Alii Dumitraș: „Partenerii externi, pe el nu-l intereseză Filip, nu-l interesează corupția, nu-i interesează…, el știe că ți-a transferat banii, ai făcut contract, trebuie să-i dai, el are contract cu magazine, cu marketuri, prin rețea.”

Europa Liberă: Puteți câștiga încrederea, recâștiga încrederea în fața partenerilor?

Alii Dumitraș: „Eu mâ gândesc că dacă o să începem lucrarea, automat o să se primească. Ei m-au sunat și mi-au spus că iată la dvs s-a schimbat guvernarea, o să începem să colaborăm, să lucram. M-a sunat vreo patru cu care am mai colaborat mai înainte, dați să conlucrăm, să efectuăm. Nu pot, am respins, am tot respins, dar ei pe urmă s-au dus în Ucraina, adică nu-i așa de simplu să ție piept la toate prețurile, că Ucraina e un

Noi și așa suntem mititei, slabi și păcătoși, dar ne mai bat și ăștia de la guvernare și murim ca muștele...

producător de cîteva ori mai mare decât noi, noi suntem mici, dar cel mic tot timpul pătimește, și la ei prețurile sunt mai joase, marfă au anul împrejur, adică sunt niște lucruri dureroase pentru noi ca moldoveni, căci noi și așa suntem mititei, slabi și păcătoși, dar ne mai bat și ăștia de la guvernare și murim ca muștele, mă înțelegeți?”

Europa Liberă: Și vedeți deznodământul acestei situații?

Alii Dumitraș: „Deznodământul deja s-a pornit, adică consider că dacă va conlucra doamna Prim-Ministru (Dna Sandu), noi o să înaintăm acuma la Președintele țării, la Procuratura Anticorupție – dosare abuz în serviciu la ofițerii de urmărire penală, la procurori de la PCCOCS la ceilalți de la Serviciul Vamal care ne-au arestat, ne-au ridicat marfa deoarece eu am sunat la domnul de la Serviciul Vamal Nord și îi spun: domnule nu vă supărați, dar așteptați surprize căci viața e ca bumerangul. Nicio întrebare la mine, la șefie. Păi, domnule: șefie e șefie dar mata ești organ de stat, ai pus iscălitură, mi-ai arestat marfa, mata porți răspundere nu șeful, șeful a glumit când a spus, dar tu ai să porți răspundere penală.

Și fiscul, mai pe scurt, eu mă duc mă cheamă de la Fisc, aveam colo vreo 20-30 de mii datorii la stat, și eu îi spun: sunteți reprezentanți de la același Minister serviciul Vamal și Serviciul Fiscal se supune, aveți același Minister, Ministerul Finanțelor. Acum, Serviciul Vamal spune că marfa e contrabandă și mi-o arestează, dumneavoastră cereți impozite pe marfa arestată și îmi deschideți dosare penale, spuneti-mi, eu nu înțeleg nimica ce se întâmplă. Doamna, interesantă îmi spune: domnule da poate găsiți altă soluție, spuneți o soluție, da nu puteți schimba destinația businessului? Zic: doamnă, nu-i normal am construit fabrică, am muncit o viață, doamnă, cum puteți să spuneți așa prostii? Mata n-ai pute să te duci să fii ajutor de brigadir de tractoare într-un colhoz undeva? Nu, e foarte dureros. Știți că mintea la ei a fost așezată într-un țăl, cum de făcut de ucis ramura, așa a fost, așa după cum am văzut eu. Și Serviciul Vamal, și Procuratura, și Serviciul Fiscal, toți au lucrat la aceiași mână, înțelegeți?”

Europa Liberă: Dar vedeți că înăbușind oamenii de afaceri, practic văduvește caznaua statului pentru că nu vin impozite, pentru că nu se adună taxe, de ce să pui piedică unei afaceri profitabile?

Alii Dumitraș: „Eu am făcut așa un calcul, că anul ăsta, vreo

Anul ăsta, vreo cîteva zeci de milioane statul a avut prejudiciu financiar din cauzele date. ...

cîteva zeci de milioane statul a avut prejudiciu financiar din cauzele date. De ce? Dacă noi înainte procuram miezul în jurul de 100 de lei, anul ăsta l-a adus la 40 de lei, 60 de lei la un kg, asta e un million si două sute de lei la o mașină, înseamnă că undeva vreo 60 de mii de lei la fiecare mașină statul n-a primit impozite 5% care se taxează pentru procurarea mărfii.”

Europa Liberă: De ce aceste gânduri în mintea guvernanților care au fost până acum?

Alii Dumitraș: „Eu au avut alte viziuni, alte gusturi. La dânșii buzunarele au fost mai presus decât bugetul statului. Ei au avut

La dânșii buzunarele au fost mai presus decât bugetul statului. Ei au avut interes de a pune bani în buzunari....

interes de a pune bani în buzunari. Și de atâta noi solicităm, toți ca firmele care au lucrat și au încălcat legea, concurenții care au făcut monopol, solicităm ca pe ele tot să fie dosare penale controlate, de organe tot cu trebuie ca să poarte răspundere, pentru ca nu-i normal.”

Europa Liberă: Acum aveți încredere că o să găsiți dreptate în instanțe?

Alii Dumitraș: „Consider că numaidecît vor fi unele schimbări, pentru că altfel mai departe nu putem merge, adică cum plâng eu în ramură, plâng și alții în alte ramure, tot așa s-a făcut cu mierea de albine, de la 60 de lei au adus-o la 30 de lei. Pielicelele de vită de la 30 de lei le-au adus la 12 lei, adică, s-a făcut monopol în toate ramurile, nu numai aici. Unde au văzut oleacă de bani, au pus gheara de a suge sângele din lume.”

Europa Liberă: Puteți fi solidari. Să vă uniți și să încercați să demontați ceea ce e rău?

Alii Dumitraș: „Noi am avut întâlnire la Ministerul Agriculturii, pe data de 12 avem întâlnire cu doamna Maia Sandu, tot pe cazul dat să vedem care este soluția, cum mergem mai departe?”