Seattle nu renunță la petrecerea Pride pentru meciul de fotbal Egipt-Iran: „Putem schimba mentalități”

Luna iunie este în SUA și în alte țări democratice luna Pride, când persoanele LGBT ies la marșuri și festivaluri - cum s-a întâmplat deja și la Chișinău. La Seattle, marea paradă are loc în ultimul weekend al lunii.

Iar în vreme ce federațiile de fotbal din țările predominant musulmane vor scoaterea steagurilor LGBT de unde vor fi ele, localnicii spun că vor încinge o petrecere în cinstea fotbalului și a persoanelor oprimate în Egipt și Iran din cauza orientării sexuale.

Federația Egipteană de Fotbal a solicitat FIFA, forul mondial al fotbalului, să împiedice desfășurarea oricăror activități legate de Pride, susținând că astfel de evenimente intră în conflict cu valorile culturale și religioase ale țării nord-africane, cu populație majoritar musulmană. Forul de conducere din Iran, unde relațiile între persoane de același sex pot fi pedepsite cu moartea, a depus la rândul lui o contestație la FIFA.

Însă la Seattle nu există nicio îndoială că „meciul Pride” se va desfășura conform planului.

„Cupa Mondială va veni și va trece în trei săptămâni”, a declarat pentru Reuters Hedda McLendon, membră a comitetului local de organizare a Cupei Mondiale din Seattle. „Sărbătoarea Pride... are loc în acest weekend de peste 50 de ani. „Va avea loc în acest weekend și va continua mult după Cupa Mondială.”

Unii membri ai comunității LGBTQ din oraș au avut sentimente amestecate având în vedere participanții, a spus Jon Cairns, 49 de ani, managerul clubului local LGBTQ+ Kremwerk.

Cairns crede însă că acest eveniment oferă o platformă pentru promovarea acceptării pe care numai cel mai mare eveniment sportiv din lume o poate oferi.

„Reacția mea este: să-i primim”, a declarat el pentru Reuters. „Sportul internațional este, din punct de vedere istoric, unul dintre cei mai importanți factori ai schimbării sociale și ai drepturilor și libertăților individuale la nivel mondial, inclusiv în SUA.”

El a menționat cele patru medalii de aur câștigate de sprinterul afro-american Jesse Owens la Jocurile Olimpice din 1936 din Germania nazistă, precum și protestul cu pumnul ridicat al lui Tommie Smith și John Carlos din 1968, în sprijinul emancipării afro-americanilor, ca momente în care sportul poate aduce anumite chestiuni în atenția lumii întregi.

„Nu vor întrerupe transmisiunea Cupei Mondiale la televiziunea de stat din Iran sau Egipt pentru a ascunde un steag Pride din public”, a spus Cairns, exprimându-și o speranță.

Precedente: Qatar, Rusia...

Întrucât FIFA a dat dreptul organizării Cupei Mondiale unor țări nedemocratice și social conservatoare, nu este prima dată când ea și unii membri ai ei se tem de steagurile în culorile curcubeului.

În Qatar, țara gazdă a Cupei Mondiale din 2022, emirul a declarat că vizitatorii ar trebui să „respecte cultura noastră” atunci când a fost întrebat despre prezența persoanelor gay la turneu. Și mai controversat, șeful FIFA de atunci, Sepp Blatter, le-a recomandat suporterilor gay să facă bine să se mai ascundă, dacă merg în Qatar.

FIFA a amenințat cu cartonașe galbene căpitanii care vor purta banderola „OneLove”, invocând regulamentul său împotriva sloganurilor politice. Echipe precum Anglia și Olanda, care intenționau să poarte banderolele pentru a protesta împotriva legilor din Qatar care interzic relațiile între persoane de același sex, au renunțat la acest plan.

În Europa, tensiuni au fost la ultimul campionat european, când turneul final s-a jucat și în Budapesta lui Viktor Orban, unul din liderii cei mai anti-LGBT de pe continent.

Pentru Ryan Webster, un manager de lifestyle în vârstă de 40 de ani care se afla la Kremwerk în weekendul dinaintea Pride-ului la Seattle, „Pride Match” este tocmai o ocazie de a-și arăta solidaritatea cu persoanele din țările în care orientarea lor sexuală este interzisă de lege, notează Reuters.

„Vreau să cred că acesta este momentul nostru de a le oferi membrilor comunității LGBTQ care provin din acele țări șansa de a se celebra pe deplin, șansă pe care altfel s-ar putea să nu o aibă”, a spus el în fața clubului, care va găzdui o petrecere pentru a urmări meciul de vineri.

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