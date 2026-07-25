Secetă pe Dunăre: Scăderea nivelului apei dă la iveală imagini spectaculoase, dar și îngrijorătoare

România se numără printre cei mai mari vânzători de cereale din Uniunea Europeană și este un exportator activ, dar scăderea nivelului Dunării a făcut ca multe barje cu cereale să rămână trase pe dreapta.

Nivelul apei a scăzut și în alte țări traversate de fluviu, din Croația până în Bulgaria, în urma valurilor de căldură și de seceta din acest an. În România, autoritățile au mai trebuit să monitorizeze atent rezervoarele de apă pentru a asigura nivelurile minime necesare răcirii celor două reactoare ale producătorului de energie nucleară de stat Nuclearelectrica.