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Secetă pe Dunăre: Scăderea nivelului apei dă la iveală imagini spectaculoase, dar și îngrijorătoare

Nivelul apei pe Dunăre a coborât week-endul trecut, în România, la cel mai scăzut nivel din 1996 încoace, ducând la restricții de irigații pentru fermieri și perturbând parțial transportul naval și turistic pe fluviu. Nivelul apei și-a mai revenit ulterior, datorită ploilor din cursul săptămânii.

România se numără printre cei mai mari vânzători de cereale din Uniunea Europeană și este un exportator activ, dar scăderea nivelului Dunării a făcut ca multe barje cu cereale să rămână trase pe dreapta.

Nivelul apei a scăzut și în alte țări traversate de fluviu, din Croația până în Bulgaria, în urma valurilor de căldură și de seceta din acest an. În România, autoritățile au mai trebuit să monitorizeze atent rezervoarele de apă pentru a asigura nivelurile minime necesare răcirii celor două reactoare ale producătorului de energie nucleară de stat Nuclearelectrica.

Nivelul Dunării în România a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele trei decenii. O cireadă de vite, odihnindu-se pe dunele de nisip apărute în albia Dunării după scăderea dramatică a apelor, lângă Călărași, pe 18 iulie 2026.
1 Nivelul Dunării în România a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele trei decenii.

O cireadă de vite, odihnindu-se pe dunele de nisip apărute în albia Dunării după scăderea dramatică a apelor, lângă Călărași, pe 18 iulie 2026.
O barcă cu motor, trecând pe lângă dunele de nisip apărute după scăderea nivelului fluviului, lângă Călărași, România, 18 iulie 2026.
2 O barcă cu motor, trecând pe lângă dunele de nisip apărute după scăderea nivelului fluviului, lângă Călărași, România, 18 iulie 2026.
Barje, staționând pe Dunăre, în apropiere de Oltenița, pe 18 iulie 2026.
3 Barje, staționând pe Dunăre, în apropiere de Oltenița, pe 18 iulie 2026.
Un pescar, încercând să-și miște barca blocată de algele de pe fundul Dunării, în fața podului Calafat-Vidin, care leagă Bulgaria de România, în apropierea satului Antimovo din sud-estul Bulgariei, 22 iulie 2026.
4 Un pescar, încercând să-și miște barca blocată de algele de pe fundul Dunării, în fața podului Calafat-Vidin, care leagă Bulgaria de România, în apropierea satului Antimovo din sud-estul Bulgariei, 22 iulie 2026.

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