Sevastopol fără lumină, după un nou atac cu drone asupra Crimeii anexate

„La obiectivele respective s-a instituit un regim special, specialiștii evaluează amploarea pagubelor și fac tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică”, a scris el pe Telegram.

Razvojaev nu a oferit detalii despre consecințele atacului din dimineața zilei de 24 iulie, dar a menționat în postarea sa că traficul rutier a fost suspendat temporar pe un drum de la periferie unde se află centrala termică Balaklava, care asigură alimentarea cu energie electrică a orașului. Anterior, Razvojaev a scris că forțele antiaeriene au doborât nouă drone de-asupra localității.

Canalul de Telegram „Krîmskii Veter” (Vântul Crimeii) a relatat cu referire la abonații săi că în zorii zilei au avut loc „șase-șapte lovituri” asupra principalei substații electrice din Sevastopol, în urma cărora a izbucnit un incendiu, iar norii de fum se pot vedea de la mulți kilometri distanță.

Grupurile ucrainene de monitorizare „Krîmskii Veter” și „Exilenova+” au scris și despre incendii care s-ar fi produs noaptea trecută la o centrală electrică din Simferopol și în apropierea orașului Kerci.

De asemenea, explozii s-au auzit la Bahcisarai, din centrul peninsulei, și în zona muntelui Ai-Petri de pe coasta de sud a acesteia, unde se află un centru radar al forțelor rusești.

Kievul nu comentat deocamdată ultimele atacuri asupra Crimeii, iar informațiile canalelor de monitorizare nu au putut fi verificate imediat de Europa Liberă.

În seara zilei de 23 iunie, un reprezentant al administrației numite de Moscova în peninsulă, Oleg Kriucikov, a anunțat introducerea „preventivă” a unor programe de deconectări a alimentării cu energie electrică în Crimeea.

Tot marți, Forțele de sisteme fără pilot ale armatei ucrainene au afirmat că au lovit - pentru a doua oară în ultimele trei zile - rezervoarele de combustibil de la centrala termică din Kerci și substația electrică de 330/110 kV „Crimeea de Vest”, ceea ce a dus la întreruperea temporară a curentului în zone extinse din peninsulă.

Totodată, ar fi fost distruse o stație de distribuție a gazelor din Simferopol și un pod feroviar peste Canalul Crimeii de Nord pe una din cele câteva artere strategice care trec prin Istmul Perekop ce leagă peninsula de Ucraina continentală.

De la începutul lunii iunie, Crimeea se confruntă cu o penurie gravă de combustibil, după ce forțele ucrainene și-au intensificat atacurile asupra rutelor de aprovizionare a peninsulei. De pe 21 iunie, autoritățile instalate de Moscova în Crimeea anexată au suspendat vânzarea de combustibil către persoane fizice și juridice, cu excepția „transportului de stat”.

Criza de combustibil din peninsulă s-a accentuat și pe fondul loviturilor ucrainene tot mai dese asupra infrastructurii petroliere din Rusia, unde peste 15 regiuni au introdus deja restricții la vânzarea de benzină și motorină.

Putin despre atacurile ucrainene în adâncul Rusiei

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că țările occidentale „nu au ajuns încă în punctul” de a lansa drone asupra teritoriului Rusiei de pe propriul lor teritoriu, deoarece se tem de un răspuns militar. Putin a făcut declarația după un discurs ținut la Moscova în fața absolvenților instituțiilor de învățământ superior militar.

Răspunzând la întrebări, Putin a comentat pe scurt și atacurile ucrainene asupra teritoriului rus, afirmând că acestea sunt lansate „pentru a încerca să destabilizeze societatea rusă”. În același timp, el și-a exprimat din nou încrederea în „victorie” și a subliniat că armata rusă „îl presează pe inamic pe toate fronturile”, menționând în special localitatea Kosteantinivka din regiunea Donețk, pentru care în ultimele săptămâni se duc lupte aprige.

Totodată, presa rusă a relatat că Putin a cerut guvernului să minimizeze consecințele atacurilor armatei ucrainene asupra obiectivelor de infrastructură rusești.

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