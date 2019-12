Sfârșit de an la Tiraspol: sub semnul enormei datorii față de Gazprom

Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și va prezint astăzi, la microfonul Europei Libere, emisiunea Dialoguri transnistrene. Ca în fiecare an, Europa Liberă vă propune un program muzical special cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Până atunci însă vă invit să ascultați un buletin de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute.

Autoritățile de la Chişinău au primit din partea Moscovei un grafic de lucrări necesare pentru evacuarea munițiilor de la depozitul rusesc din Cobasna din stânga Nistrului. Președintele Igor Dodon a declarat în cadrul unui interviu acordat Europei Libere că ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, i-a trimis „o adresare” cu un grafic care prevede în primă etapă o inspecție a depozitului, apoi aducerea utilajului necesar și apoi „nemijlocit procesul”. Dodon a spus că procesul va fi finanțat de „OSCE și alți parteneri”, fără să precizeze dacă aceștia vor avea acces și la etapele de inspectare și aducere de echipamente. Anterior, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova ar avea nevoie de aproximativ un an și jumătate pentru a pregăti casarea munițiilor din regiunea transnistreană, iar toate procesele ar urma să aibă loc „în strictă conformitate cu standardele de securitate ale armatei ruse, cu participarea specialiștilor și echipamentelor rusești”.

Președintele „Moldovagaz”, Vadim Ceban, susține că datoria care s-a acumulat față de compania rusească „Gazprom” este o datorie comercială a întreprinderii „Moldovagaz”. Aceasta se ridică la 7,4 miliarde de dolari. Din această sumă, partea dreaptă a Nistrului datorează 715 milioane de dolari, dintre care 450 de milioane sunt datoria propriu-zisă, iar restul – penalități. Peste 50% dintre acțiunile întreprinderii aparțin companiei rusești „Gazprom”, 35% aparțin Guvernului Republicii Moldova și peste 13% - regiunii transnistrene. Vadim Ceban a explicat că regiunea transnistreană este reprezentată actualmente de „Gazprom”, astfel compania rusească deține un pachet de peste 63% dintre acțiunile „Moldovagaz”. Totodată, în anul 2006, Tiraspolul a luat decizia de a-și retrage activele din „Moldovagaz”, iar Ceban spune că problema datoriilor nu poate fi soluționată fără ca activele regiunii transnistrene să revină în proprietatea întreprinderii.

Șeful negociatorilor transnistreni, Vitali Ignatiev, spune că în nouă an Tiraspolul va examina cu atenție tot ce înseamnă precedentul Kosovo în materie de recunoaștere a pașapoartelor, a numerelor de înmatriculare a mașinilor și funcționarea aeroportului de pasageri. „Pentru noi este interesant felul în care au fost reglementate relațiile dintre Kosovo și Serbia. În particular ne interesează statutul de membru al Kosovo în Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, în FIFA și UEFA, recunoașterea pașapoartelor și a numerelor de înmatriculare kosovare chiar și de către țările care nu recunosc oficial independența Kosovo, precum și funcționarea aeroportului internațional fără ca țară să fie membră a Organizației internaționale a aviației civile”, a spus Ignatiev într-un interviu pentru presa din stânga Nistrului.

Interesul Tiraspolului vine în contextul în care anul viitor președinția prin rotație a OSCE va fi deținută de Albania, țară care a promovat activ recunoașterea Kosovo. „Experiența Kosovo poate fi o contribuție importantă, analitică și de creare a unor precedente, în viitoarea reglementare a relațiilor dintre Transnistria și Republica Moldova”, a adăugat Vitali Ignatiev.

Reprezentantul special al OSCE în Ucraina, Martin Sajdik, a anunțat ajungerea la un compromis între Kiev, Rusia și separatiștii pro-ruși din Donbas pentru eliberarea reciprocă de prizonieri până la sfârșitul anului. Va fi al doilea mare schimb de prizonieri de anul acesta. Sajdik a spus într-un comunicat că la această înțelegere s-a ajuns în timpul unei videoconferințe a Grupului Trilateral de Contact. Nu s-a precizat câți prizonieri și când vor fi eliberați. Kievul acuză Rusia de sprijinirea separatiștilor în conflictul de peste cinci ani și jumătate din estul Ucrainei, care a izbucnit după anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia, în 2014, și în care au murit peste 13 mii de oameni. În septembrie, Rusia și Ucraina au făcut un schimb de 70 de prizonieri, pas salutat de Occident drept o șansă de aplanare a tensiunilor.

Ucraina a intentat un dosar penal după ce un prim tren rusesc a ajuns în Crimeea pe podul controversat peste strâmtoarea Kerci construit de Rusia, care a anexat peninsula ucraineană în 2014. Trenul aparținând unei companii private, Grand Service Express, a pornit din St. Petersburg pe 23 decembrie, ziua în care președintele rus Vladimir Putin a inaugurat linia de cale ferată, ajungând în Sevastopol pe 25 decembrie. Kievul, Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat construcția podului spunând că a încălcat suveranitatea Ucrainei. Ucraina spune că podul nu doar că îi încalcă suveranitatea și integritatea teritorială, dar împiedică și traficul maritim din Marea Azov în Marea Neagră.



Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe, în actualitate, găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.

Dragi ascultători, îmi iau rămas bun aici de la voi. Vă doresc sărbători luminate și un an nou fericit, cu multe realizări frumoase, sănătate, pace în suflet, în familie și… în țară! În continuare, vă invit să ascultați o emisiune muzicală din arhiva Europei Libere, pregătită de regretatul nostru coleg, Victor Eskenasy Moroșan.

Cadourile muzicale ale Europei Libere la sfârșit de an.

O emisiune muzicală specială cu participarea, între alții, a lui Bob Dylan, Joan Baez, Charles Brown, Dinah Washington.



Sărbători fericite și La mulți ani, în deschiderea unuia din obișnuitele noastre programe muzicale speciale de sfîrșit de an. De data aceasta în lumea Crăciunului prin intermediul unor soliști foarte populari de folk și jazz, ce și-au cîștigat un loc în sufletul multora în ultimele decenii. Pe mulți dintre ei îi păstrez în discoteca mea, dar toți sînt, cu siguranță, la îndemâna tuturor în era Internetului și a băncilor muzicale pe ftp-uri, așa cum veți putea auzi imediat.

Vă amintiți de celebrul Bob Dylan? Ascultați-l în timp ce vă invită la sărbătoarea nașterii Domnului: Adeste fideles... Și tot vocea binecunoscută a lui Bob Dylan, care vă felicită cu ocazia Crăciunului: Have yourself a Marry Little Christmas.



Printre vocile de neuitat ale folk-ului, iubită și astăzi, Joan Baez, vă cîntă în continuare un colind și o istorie, ambele și ele de neuitat: The Cherry Tree Carol.



Între vocile blues-ului am ales-o pe cea a lui Charles Brown, urînd... Marry Christmas Baby.



Un blues, în continuare, Good Morning Christmas Blues, dar cu o celebră voce a jazz-ului american: Ella Fitzgerald.



Voci de neuitat, aici de pe un disc menit să vă legene de Crăciun, Swinging Christmas, și istoria Nativității după și cu vocea lui Harry Belafonte - Am auzit clopotele de Crăciun. Și tot de neuitat este vocea unică a Dinah Washington: Silent Night...



Timpul nu ne îngăduie să ascultăm mai mult, așa că mă văd silit să vă urez Sărbători fericite și un An Nou cu bucurii și sănătate! încheind aici plimbarea muzicală cu vocea și ea specială a lui... Leon Redbone: Christmas Ball Blues.

