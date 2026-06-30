Site-urile kazahe ale RFE/RL, „restricționate” după publicarea unei investigații

„Site-ul nu poate fi accesat.”

În ultimele săptămâni, acesta este mesajul care apare pe ecranele utilizatorilor din Kazahstan când încearcă să acceseze site-urile serviciilor în limba rusă din Kazahstan și Asia Centrală ale Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL).

Guvernul kazah susține că nu are nicio legătură cu blocajul început pe 18 mai, ziua în care Radio Azattyq – serviciul local kazah al RFE/RL – a publicat o anchetă despre legăturile dintre membrii familiei președintelui Kasîm-Jomart Tokaev și VD Stroy-Engineering, o companie privată care beneficiază de contracte publice importante.

Pe 3 iunie, Ministerul Culturii și Informației din Kazahstan și Ministerul Inteligenței Artificiale și Dezvoltării Digitale au emis un răspuns comun la o solicitare din partea RFE/RL, afirmând că nu au luat nicio măsură împotriva Radio Azattyq și Azattyq Asia.

Cu toate acestea, Observatorul Deschis al Interferențelor în Rețea (OONI) a declarat că analiza sa indică o „anomalie persistentă” pentru domeniile azattyq.org și azattyqasia.org, care nu poate fi atribuită unei defecțiuni tehnice. OONI, cu sediul la Roma, este o comunitate globală non-profit care monitorizează cenzura pe internet la nivel mondial.

„Pe baza datelor colectate, putem afirma că există cu siguranță semne compatibile cu un sistem de blocare deliberat, lucru care reiese din măsurătorile OONI”, a declarat Arturo Filasto, directorul executiv și tehnic al OONI.

Un inginer al RFE/RL, care a încercat să rezolve această problemă de câteva săptămâni, a afirmat că este „aproape imposibil să se stabilească identitatea organizatorului unui astfel de atac, întrucât acestea sunt de obicei efectuate folosind un număr mare de dispozitive compromise”.

Cel mai frecvent tip de blocare înregistrat de OONI este deconectarea browserului de la site înainte ca pagina să fie deschisă.

Filasto a afirmat că blocarea pare să se realizeze prin tehnologia Deep Packet Inspection (DPI). Pentru utilizator, aceasta se prezintă ca o simplă eroare de conexiune fără nicio explicație, de parcă site-ul pur și simplu nu ar funcționa.

Google și Meta ajută

Concomitent cu atacurile asupra site-urilor RFE/RL, s-au înregistrat încercări de ștergere a conținutului de pe paginile sale de social media. În urma plângerilor privind „încălcarea drepturilor de autor” depuse de conturi false, Meta a eliminat postările Azattyq și Azattyq Asia referitoare la VD Stroy-Engineering. Google a eliminat articole din rezultatele de căutare globale pe baza unor plângeri similare.

Astfel de practici de blocare neoficială, sau așa-numită blocare ascunsă, sunt larg răspândite, mai ales când este vorba de motive politice, a adăugat Filasto.

Ancheta Radio Azattyq a arătat că printre fondatorii și managerii VD Stroy-Engineering se aflau persoane asociate cu sora și nepoții președintelui kazah.

De exemplu, Bagdat Omirjanova a fost co-fondatoare în perioada 2020–2023. În prezent, ea conduce companii care au aparținut anterior lui Karliga Izbastina, sora lui Tokaev. Rustam Karagoișin, fostul director al VD Stroy-Engineering, a lucrat mai mult de 10 ani în sectorul „cvasipublic” alături de Kanish Izbastin, nepotul lui Tokaev.

Deși ancheta a evidențiat legăturile anterioare, aceasta nu a afirmat că foștii fondatori sunt în prezent asociați cu firma de construcții.

Radio Azattyq a încercat să ia legătura cu familia Izbastin, cu Omirjanova și Karagoișin, dar solicitările au rămas fără răspuns.

La două zile după publicarea anchetei, Azamat Usimbekov, actualul șef al VD Stroy-Engineering, a declarat într-un interviu video acordat publicației kazahe Ulysmedia că nu îi cunoștea pe foștii conducători ai companiei sau pe rudele președintelui și că nu l-a întâlnit niciodată pe Tokaev în persoană.

Greu pe net, înainte de alegeri

Nu este prima dată când site-urile RFE din Kazahstan sunt atacate.

În aprilie 2023, OONI a investigat informațiile conform cărora aceleași site-uri RFE/RL din Kazahstan au fost „restrânse” în țară în lunile premergătoare alegerilor anticipate din noiembrie 2022.

Organizațiile internaționale pentru drepturile omului au remarcat, de asemenea, cum Kazahstanul blochează sau restricționează frecvent accesul la rețelele sociale. În raportul său anual din 2025 privind nivelul libertății pe internet la nivel mondial, Freedom House a definit Kazahstanul ca fiind o țară „neliberă”.

Blocarea actuală a site-urilor RFE/RL a afectat și o altă publicație online, Fergana.media, care a republicat ancheta privind VD Story-Engineering.

Potrivit lui Daniil Kislov, redactor-șef al Fergana, Meta i-a șters postările personale despre ancheta Azattyq și i-a blocat posibilitatea de a-și monetiza paginile.

„Am publicat mai multe postări dedicate anchetei Azattyq Asia privind afacerile anturajului și rudelor lui Tokaev”, a declarat el. Ulterior, a primit mesaje „de la Meta prin care un utilizator de la o adresă absolut fictivă, xbm9888@aol.com, care se autointitula Azattyk Asia, a revendicat drepturile asupra postărilor mele, pe care Meta le-a blocat imediat, privându-mă chiar și de posibilitatea de a-mi monetiza fluxul de știri”.

Totul pentru utilizator?

După ce a câștigat alegerile anticipate din noiembrie 2023, Tokaev a promulgat un proiect de lege controversat și formulat în mod opac, care permite autorităților să închidă rețelele sociale și platformele de mesagerie cu scopul de a... proteja utilizatorii împotriva hărțuirii cibernetice.

Experții în internet și activiștii au criticat legislația, afirmând că aceasta le-ar oferi autorităților un control mai strict asupra rețelelor sociale și a serviciilor de mesagerie.

Activiștii pentru drepturile omului au acuzat autoritățile din Kazahstan că folosesc în mod intenționat „un limbaj neclar” în legislație pentru a reprima disidența.

Diana Okremova, directoarea Centrului Media Juridic din Astana, observă că mai nou conținutul politic și materialele critice la adresa autorităților sunt din ce în ce mai des ținta unor atacuri.

„Acest lucru devine o practică obișnuită. Și nu poți prevedea niciodată de ce ți-ar putea fi blocat contul, ce anume va fi considerat informație periculoasă”, a spus Okremova.

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