Sub rachete, la Stepanakert

Peste tot erau pietre, moloz și praf, iar băncile din lemn fuseseră spulberate, erau bucăți de lemn peste tot. Una dintre așchii era plină de sânge – unul dintre jurnaliștii ruși a fost grav rănit.

Este un război înfricoșător, un război cu mijloace moderne. Datorită utilizării dronelor nu știi cine te urmărește sau ce se va întâmpla în continuare.

Cât ne îndreptam către Stepanakert, a intrat în vigoare o presupusă încetare a focului. Dar, dacă e să fim sinceri, nimeni nu a avut încredere că înțelegerea va fi respectată, mai ales cei dintre noi care cunosc conflictul armeano-azer.

Orașul Stepanakert era liniștit și nu am văzut fum sau incendii atunci când am ajuns pe vârful dealului și l-am văzut la picioarele noastre. Dar am putut simți frica intrându-mi sub piele în timp ce mergeam pe drumul șerpuit către oraș.