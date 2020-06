Supermarketul cu masca sub bărbie

Nici n-a reuşit să se redeschdă Piaţa Centrală, că premierul Chicu a ameninţat-o cu închiderea. Premierul a remarcat îmbulzeala care poate duce la proliferarea Covid-ului. De altfel, îmbulzeală mare ar putea să fie şi în weekend, de Paştele Blajinilor cel amînat. Dar cu Paştele Blajinilor premierul e mai indulgent. El doar i-a rugat pe oameni să stea acasă, nu a spus că va anula sărbătoarea amînată.

Revenind la Piaţa Centrală, trebuie să spun că nu am fost niciodată fanul acestui loc destul de murdar şi aglomerat. Dar intrînd deunăzi într-un supermarket din cartier, am boldit ochii şi m-am întrebat dacă nu cumva acel supermarket e mai periculos decît Piaţa Centrală.

În supermarketul acela am numărat vreo 10 lucrători care avea măştile sub nasuri sau sub bărbii. Un tînăr adusese produse într-un cărucior pentru a le aranja pe rafturi. Ei bine, acel tînăr nu avea nici o zdreanţă de mască şi părea lipsit de griji. L-am întrebat de ce nu poartă mască. În loc să-mi răspundă, s-a întors cu ceafa la mine. Aşa trebuie să facă lucrătorul unui market, nu? O tipă cu masca sub bărbie punea pîini pe rafturi. Am înţeles deodată că în acel supermarket normele sanitare sunt un soi de foaie verde lobodă. Oamenilor care intră acolo le iau temperatura, pe cînd ei umblă cu măştile sub bărbii.

Miercuri am avut un record trist, 247 de infectaţi cu Covid. Ceea ce am văzut în supermarketul sus-pomenit mă convinge că vor veni alte recorduri sumbre. Am două întrebări în final. O fi supermarketul acela un loc mai sigur decît Piaţa Centrală? Şi cum de îşi permit lucrătorii aceia să sfideze regulile sanitare cu atîta aplomb? Sau avertismentele domnului Chicu nu ajung mai departe de Piaţa Centrală?