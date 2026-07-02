Parlamentul ucrainean a votat miercuri în favoarea înființării unui monument comemorativ în onoarea „celor mai remarcabili membri ai națiunii ucrainene”, în conformitate cu un apel lansat de președintele Volodimir Zelenski.

Textul votat se referea la obiectivul de „formare a unei identități naționale”.

Zelenski a descris această inițiativă ca fiind „urgentă” și a mulțumit parlamentului pentru că a făcut „un pas important”. El a declarat că va promulga fără întârziere această măsură.

Noul monument comemorativ se va numi Panteonul. El va fi construit la Kiev și va onora personalități naționale începând cu perioada Rusiei Kievene din Evul Mediu.

Se preconizează că personalitățile controversate din trecutul țării, considerate astăzi luptători pentru independența Ucrainei, vor fi exhumate și înmormântate aici, alături de președinții ucraineni, scrie AFP.

Rămășițele lui Andrii Melnik, liderul Organizației Naționaliștilor Ucraineni care a decedat în 1964, au fost transferate recent din Luxemburg și i s-au organizat funeralii de stat în prezența lui Zelenski și a altor demnitari.

Inițiativa neliniștește nu doar Polonia, ci și Israelul.

Memorialul Holocaustului Yad Vashem și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rolul lui Melnik în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, afirmând că acesta a fost „liderul unei mișcări care a susținut și a colaborat cu Germania nazistă”.

Se preconizează că și membrii Armatei Populare Ucrainene (UPA), cunoscuți ca banderoviști, vor fi onorați în Panteon. UPA este considerată responsabilă pentru uciderea în masă a polonezilor și a evreilor, în special în vestul Ucrainei, în timpul ocupației germane din cel de-al Doilea Război Mondial.

Decizia lui Zelenski de a acorda în luna mai o distincție numită „Eroii UPA” unei unități militare a provocat un conflict cu Polonia și a determinat Varșovia să retragă „Ordinul Vulturului Alb” care îi fusese acordat lui Zelenski.

Purtătorul de cuvânt Rafał Leśkiewicz a declarat joi că „președintele Nawrocki a avut dreptate” atunci când a decis revocarea „Ordinului Vulturului Alb” acordat anterior președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Pe de altă parte, publicația poloneză Onet a relatat pe 29 iunie că guvernul polonez a fost „surprins” de decizia lui Zelenski de a depune proiectul de lege cu Panteonul și a sugerat că asta ar putea agrava relațiile bilaterale.

Executivul de la Varșovia, condus de liberali pro-ucraineni, care se străduiesc să aplaneze tensiunile, a declarat însă ulterior că va aștepta versiunea finală și lista de nume înainte de a reacționa oficial.

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