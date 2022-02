Teze contra cost. De ce există acest „business”?

Am găsit o pagină pe Facebook, se numeşte Teza.md, şi am fost copleşit de o mare nedumerire, stimaţi ascultători ai Europei Libere. Va să zică, în Republica Moldova, ziua în amiaza mare, fără să se camufleze prea tare, activează nişte platforme pe Internet care le oferă tinerilor teze contra cost.

Cea sus-pomenită are şi număr de telefon, şi adresă. Deci, la rigoare, ar putea fi lesne găsiţi aceşti oameni şi luaţi la întrebări, dar se pare că nu are cine s-o facă. M-a amuzat mai cu seamă faptul că „firma” cu pricina lucrează non-stop. Adică poţi să le telefonezi şi în dricul nopţii, iar ei te vor asculta cu drag. Oamenii au şi un site cu modele de teze care pot fi cumpărate, cu modalităţi de plată, cu termene de realizare, iar plata se face la orice filială a unei bănci din RM.

Am citit un text pe această temă scris de point.md încă în 2013. Deci mişmaşul înfloreşte de multă vreme şi nu are cine să-l oprească. Atunci un reprezentant de la MAI spunea că nu există plângeri, iar fără ele nu se poate face nimic. Caraghioasă de-a dreptul explicaţia asta. Iese cam aşa: un mişmaş nu poate fi oprit fără plângerea cuiva. Dar e OK ca tu, ditamai stat european, s-o vezi şi s-o tolerezi?

Cred că vă daţi seama unde ne duce acest business, nu trebuie să vă explic eu. Sunt convins că nimeni nu ar vrea să aibă de-a face cu un medic care şi-a cumpărat teza de licenţă sau de doctorat. E vorba de o afacere ilegală de ani de zile pe care o cam ignoră guvernanţii. Mă întreb dacă actualii guvernanţi, care au declarat război corupţiei şi mişmaşurilor, ar putea să fie mai exigenţi. Ce zic reprezentanţiii actualei puteri pro-europene?