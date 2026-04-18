Prețurile petrolului au scăzut brusc în urma anunțului inițial de vineri despre redeschiderea strâmtorii. Datele de monitorizare a traficului maritim au arătat că mai multe nave au traversat strâmtoarea.

Printre acestea au fost și câteva petroliere din „flota fantomă” sancționate de SUA, inclusiv două nave cisternă pentru GPL (gaz petrolier lichefiat): Gardian și Rain.

Acestea au fost observate traversând strâmtoarea și îndreptându-se către largul mării - unde blocada navală a SUA ar putea să le intercepteze.

Alte corăbii care au încercat să profite de redeschiderea strâmtorii nu erau nave sancționate. Printre acestea s-au numărat și nave cisternă pentru GNL (gaz natural lichefiat).

„Ceea ce a început ieri ca un flux timid se transformă astăzi într-un flux mai constant”, a remarcat compania de informații maritime Windward într-o postare pe rețelele sociale.

Dar optimismul s-a risipit când mass-media de stat iraniană a anunțat că decizia de a deschide strâmtoarea a fost acum revocată, ca răspuns la decizia președintelui american Donald Trump de a menține blocada navală a țării sale asupra Iranului.

„Atâta timp cât trecerea navelor provenite din Iran [sau] cu destinația Iran rămâne amenințată, statutul Strâmtorii Ormuz va rămâne neschimbat”, se arată într-o declarație a comandamentului Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

La scurt timp după aceea, unele nave care începuseră să traverseze strâmtoarea au făcut cale întoarsă.

Un obstacol în calea păcii

Situația strâmtorii reprezintă un punct central al disputei dintre Washington și Teheran.

Înainte de război, aceasta era ruta prin care se transportau 20% din livrările mondiale de petrol și GNL. Strâmtoarea este practic închisă pentru trafic din 28 februarie, când SUA și Israelul și-au lansat campania de atacuri aeriene asupra Iranului.

Măsurile luate de Iran pentru a o închide au provocat o creștere vertiginoasă a prețurilor la petrol și au zguduit economia mondială.

Redeschiderea strâmtorii este o cerință cheie a SUA în cadrul negocierilor de pace, iar anunțul Iranului din 17 aprilie, care indica posibilitatea reluării transporturilor maritime, părea să sugereze că se conturează un progres diplomatic.

Acesta a urmat intrării în vigoare a unui armistițiu în Liban, care fusese o cerință a Iranului.

Mai târziu, pe 17 aprilie, Trump a declarat că nu mai există „diferențe semnificative” între Washington și Teheran și că negocierile vor continua în weekend.

„Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile, dar ar trebui să fie bine, niște discuții foarte bune”, a spus el. „Se întâmplă multe lucruri bune.”

Dar acest moment de maxim optimism a fost urmat de o serie de semnale negative.

Într-o postare virulentă pe rețelele de socializare, președintele parlamentarului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, l-a acuzat pe Trump că spune „minciuni” și a afirmat că „odată cu continuarea blocadei [SUA], Strâmtoarea Ormuz nu va mai rămâne deschisă”.

Această amenințare a fost pusă în aplicare câteva ore mai târziu, la scurt timp după ce s-a anunțat că principalul mediator pakistanez, șeful armatei, mareșalul Asim Munir, a părăsit Teheranul după trei zile de discuții.

Nu este clar ce perspective mai există acum pentru reluarea discuțiilor directe, după eșecul negocierilor dintre SUA și Iran de la Islamabad din 11 aprilie.

Photo Gallery: Străzile se cufundă în întuneric, fabricile își închid porțile. Imaginile crizei energetice provocate de războiul cu Iranul













Soarta uraniului îmbogățit

Există, de asemenea, o incertitudine persistentă cu privire la un alt obstacol major în cadrul negocierilor – soarta celor aproximativ 450 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit deținute de Iran.

Pe 17 aprilie, președintele SUA a repetat sugestia sa că Teheranul a acceptat să renunțe la acesta.

A rămas o oarecare confuzie cu privire la materialul la care se referea exact Trump. Teheranul a negat că ar fi acceptat să renunțe la stocul său, afirmând că „uraniul îmbogățit al Iranului nu va fi transferat nicăieri”.

„Transferul uraniului îmbogățit al Iranului către SUA nu a fost niciodată adus în discuție în cadrul negocierilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Teheran, Esmail Baqaei.

⁠Reuters l-a citat pe Trump referindu-se la un „praf nuclear” și a afirmat că acesta ‌va fi recuperat „foarte curând”.

Mențiunea lui Trump privind „praful nuclear”, potrivit Reuters, era o ⁠referire la ‌ceea ce el crede că a rămas după ce SUA și Israelul au bombardat instalațiile nucleare ale Iranului în iunie 2025, deși Trump s-a referit ocazional la uraniul îmbogățit ca fiind „praf nuclear”.

Ulterior, vorbind cu reporterii din Phoenix, Trump s-a referit, de asemenea, la ceea ce el a numit „praf nuclear”.

„Cineva a întrebat: cum vom recupera praful nuclear? Îl vom recupera intrând în Iran, cu multe excavatoare”, a spus Trump. „Dar vom intra împreună cu Iranul. Îl vom recupera. Îl vom aduce acasă, în SUA, foarte curând.”

El a adăugat că nu vor fi tranzacții financiare în cadrul unui acord cu Iranul. Unele surse media au sugerat că SUA ar urma să deblocheze activele iraniene înghețate în schimbul dreptului de a prelua controlul asupra uraniului îmbogățit al Teheranului.

Cu informații de la corespondentul RFE/RL, Alex Raufoglu, și Reuters

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te