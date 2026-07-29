Trump spune că a avut o întâlnire „foarte bună” cu Zelenski

„A fost o mare onoare să mă întâlnesc cu președintele Ucrainei, Zelenski. Am discutat despre multe lucruri. Întâlnirea a decurs foarte bine!”, a spus Trump, citat de Casa Albă, într-o postare pe rețele. Acesta nu a oferit detalii cu privire la discuții.

Mai devreme, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris drept „bună” întâlnirea pe care a avut-o marți, la Casa Albă, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Potrivit liderului de la Kiev, discuțiile s-au concentrat asupra posibilității ca Ucraina să obțină licența de producere pe plan intern a rachetelor interceptoare americane destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, precum și asupra modalităților de accelerare a negocierilor de pace cu Rusia.

„O întâlnire reușită cu președintele Trump în Biroul Oval”, a scris Zelenski pe canalul său de Telegram, unde a publicat și o fotografie alături de liderul american.

Liderul ucrainean a spus că a discutat cu Trump și „alte câteva idei care ar putea fi de ajutor”.

„Am vorbit și despre diplomație – este important să intensificăm procesul diplomatic. Echipele noastre vor conveni asupra detaliilor comunicării viitoare. Sunt recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul lor puternic”, a adăugat Zelenski.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski s-a desfășurat cu ușile închise, fără accesul presei, și a durat, potrivit informațiilor disponibile, aproximativ o oră. Cei doi lideri nu au făcut declarații pentru jurnaliști nici în timpul discuțiilor, nici după încheierea acestora.

Tot cu ușile închise a avut loc și întâlnirea dintre Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a sosit la Casa Albă la scurt timp după vizita lui Zelenski.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-o postare pe rețeaua de socializare X că întâlnirile președintelui Donald Trump cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu „s-au desfășurat într-o atmosferă pozitivă și productivă”.

Ulterior, în cursul zilei de marți, cei trei lideri au participat la ceremonia funerară organizată în memoria senatorului republican Lindsey Graham.

Vizită la Washington îi oferă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ocazia de a consolida sprijinul militar al Statelor Unite, într-un moment în care relațiile dintre Washington și Kiev s-au îmbunătățit față de lunile precedente, notează Reuters.

Totuși, agenția subliniază că SUA întârzie în continuare alocarea unui nou pachet de asistență pentru Ucraina, iar moartea senatorului Lindsey Graham privează Kievul de unul dintre cei mai influenți susținători ai săi din capitala americană. Cu puțin timp înainte de deces, Graham promova adoptarea unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Marți, la Washington, liderul ucrainean s-a întâlnit și cu președintele Finlandei, Alexander Stubb. De asemenea, Zelenski a anunțat că, în cadrul vizitei, a discutat cu reprezentanții companiei americane Lockheed Martin despre posibilitățile de producție comună și de transfer de tehnologie.

„Lockheed Martin produce rachetele ATACMS, sistemele HIMARS, avioanele F-16 și rachetele pentru sistemele Patriot”, a precizat Zelenski.

De asemenea, Zelenski a avut o întâlnire cu senatorii coautori ai proiectului de lege inițiat de Lindsey Graham privind sancțiunile secundare împotriva Rusiei, precum și cu alți membri ai Congresului SUA.

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