Ucraina lovește noi rafinării și uzine militare în adâncul Rusiei

La Samara, un incendiu a izbucnit la rafinăria „Kuibîșev”, în urma atacului de noaptea trecută. Orașul industrial de pe râul Volga, din sudul Rusiei, se află la cca 700 de kilometri pe linie dreaptă de frontiera cu Ucraina.

Locuitorii din Samara au semnalat explozii, iar guvernatorul regiunii, Veaceslav Fedorișcev, a anunțat o alertă de atac cu rachete și drone. Potrivit lui, „s-au înregistrat deteriorări la câteva întreprinderii industriale”, iar trei locuitori ai regiunii au fost răniți.

Portalul de monitorizare Astra a analizat imaginile publicate de martori oculari pe rețele de socializare și a stabilit că la Samara a fost atacată rafinăria „Kuibîșev”, unde a izbucnit un incendiu.

Rafinăria „Kuibîșev” este una din cele mai mari întreprinderi din industria petrolieră în regiune și face parte din compania „Rosneft”.

La Ceboksarî, un oraș aflat la peste 1000 de kilometri de granița ucraineană, în regiunea Ciuvașia, a fost atacată uzina militară „Progres”.

„Dimineața devreme, Cheboksarî a fost ținta unui atac cu rachete. În prezent, se precizează numărul victimelor, precum și numărul obiectivelor de infrastructură avariate. Toate serviciile de urgență sunt deja la fața locului”, a scris guvernatorul regiunii, Oleg Nikolaev.

Potrivit portalului Astra, în urma loviturilor, clădirea administrativă „VNIIR-Progres” ar fi putut suferi distrugeri semnificative.

„În imaginile din capitala Ciuvașiei este surprinsă fațada întreprinderii de apărare „VNIIR-Progres” – acoperișul și o parte a etajului al treilea sunt distruse. Clădirea arde. După un atac anterior cu rachetă asupra acestui obiectiv, nu s-au înregistrat astfel de distrugeri”, transmite portalul ucrainean de monitorizare.

Uzina „Progres” a mai fost lovită de rachete ucrainene pe 5 mai.

„VNIIR-Progress” produce antene „Kometa” pentru armata rusă, care protejează dronele rusești de mijloacele ucrainene de război electronic.

Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, uzina „Progres” produce, de asemenea, aparate de recepție și antene de satelit pentru sistemele Glonass, GPS și Galileo, precum și module de tip „Kometa”, care sunt utilizate în dronele kamikaze de tip Shahed, precum și în sistemele de rachete „Iskander-M” și „Kalibr”.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL

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