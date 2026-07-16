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Ucrainenii protestează față de demiterea popularului ministru al Apărării

Ucrainenii protestează față de demiterea popularului ministru al Apărării Ucrainenii protestează față de demiterea popularului ministru al Apărării
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Ucrainenii protestează față de demiterea popularului ministru al Apărării

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Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a demis pe popularul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, în contextul unei ample remanieri guvernamentale. Demisia a provocat unde de șoc în cercurile politice și militare ale țării și i-a scos pe protestatari în stradă. Totodată, remanierea a alimentat întrebări privind modul în care este coordonată și supravegheată apărarea Ucrainei împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei.

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