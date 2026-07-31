Congresmanul american Joe Wilson afirmă că Serbia ar trebui să înceteze achiziționarea de energie din Rusia și să se distanțeze de Moscova, Beijing și Teheran dacă dorește să se integreze pe deplin în instituțiile occidentale.

Într-un interviu acordat Serviciului Balcanic al Europei Libere (RFE/RL) pe 28 iulie, Wilson a declarat că negocierile privind reducerea dependenței Serbiei de petrolul rusesc „nu sunt suficiente”, susținând că Belgradul ar putea acționa unilateral.

El mai sugerează, în finalul discuției, că sârbii, ca și georgienii și alții, ar trebui să urmeze exemplul moldovenilor și românilor, care nu au acceptat interferența Rusiei în procesele lor electorale, alegând politicieni pro-occidentali.

Wilson a inițiat o rezoluție a Congresului prin care se solicită ca sesiunea anuală din 2027 a Adunării Parlamentare a OSCE să aibă loc la Charleston, Carolina de Sud, și nu la Belgrad. El a afirmat că obiectivul său principal era să aducă reuniunea în Statele Unite, dar a invocat influența Rusiei, Chinei și Iranului în Serbia ca motive suplimentare pentru a se opune alegerii Belgradului ca gazdă.

RFE/RL: Care este motivul cel mai temeinic pentru care Belgradul nu ar trebui să găzduiască reuniunea Adunării Parlamentare a OSCE din 2027?

Joe Wilson: Există o influență nejustificată a criminalului de război [președintele rus Vladimir] Putin în Serbia, lucru pe care îl spun cu regret. Nu sunt încântat, dar, într-adevăr, Serbia încă cumpără petrol și gaze de la criminalul de război Putin. Din păcate, compania națională de petrol de acolo, NIS, a fost cumpărată de criminalul de război Putin.

În plus, există o influență neavenită a Partidului Comunist Chinez în ceea ce privește comunicațiile și alte investiții, iar pentru a face situația și mai revoltătoare, există o asociere cu dictatura de la Teheran.

Tocmai m-am întors din Slovenia. Cât de emoționant este să vezi cum fostele republici iugoslave se descurcă atât de bine. Sunt atât de recunoscător. Cunosc succesul Croației și sper cu adevărat la același lucru pentru Muntenegru și, de asemenea, pentru Macedonia de Nord. Iar în ceea ce privește Kosovo, am fost la Pristina, iar independența lor este foarte importantă. Din păcate, amenințările din partea Serbiei nu ar trebui să existe, în secolul XXI.

O modalitate de a realiza acest lucru este ruperea legăturilor și a influenței exercitate de criminalul de război Putin în Serbia, eliminarea influenței Partidului Comunist Chinez, care este atât de insidioasă, și încetarea oricărei asocieri cu dictatura de la Teheran, care nutrește intenții mortale față de America.

RFE/RL: Solicitați nu doar ca reuniunea OSCE să fie mutată din Belgrad, ci și ca SUA să-și reconsidere relațiile politice, militare sau economice mai ample cu Serbia?

Wilson: Știm ce țară istorică este Serbia și cât de pozitivă poate și ar trebui să fie.

Chiar și în timpul Războiului Rece, exista acolo un anumit grad de independență față de Moscova. Această independență ar trebui consolidată, nu ar trebui permisă continuarea situației actuale. Ar trebui să existe o asociere deplină cu Uniunea Europeană și cu NATO.

Este timpul să se rupă relațiile cu dictaturile de la Beijing, Moscova sau Teheran. Lumea se schimbă. Vedem asta. Dictatorii sunt pe fugă. Assad s-a mutat din Siria la Moscova. Maduro este în închisoare la New York. [Khamenei] este mort. Se află alături de cele 40.000 de persoane pe care le-a ucis la începutul acestui an.

Așadar, dictatorii sunt pe fugă. Acum este momentul ca Serbia să facă parte din civilizația occidentală, pentru că civilizația occidentală va triumfa.

RFE/RL: Belgradul se află în proces de negociere cu Rusia privind oprirea importului de petrol rusesc în Serbia și, de asemenea, Belgradul poartă discuții cu Washingtonul cu privire la această chestiune. Credeți că este un semn bun? Este suficient?

Wilson: Nu, negocierile nu sunt suficiente. Ei pot acționa unilateral. Nu au nevoie să obțină permisiunea de la [președintele SUA] Donald Trump.

Iată, Ungaria ia toate măsurile necesare pentru a opri achiziționarea de petrol și gaze. Slavă Domnului. Știm că Bulgaria elimină efectiv influența companiilor petroliere rusești de acolo, precum Lukoil.

Țările lumii își manifestă disprețul față de crimele în masă comise de criminalul de război Putin. Iar modalitatea cea mai bună de a face acest lucru este să nu-l finanțăm pe criminalul de război Putin.

RFE/RL: Poziția internațională a Belgradului este definită de „politica de echilibru” a președintelui sârb Aleksandar Vučić...

Wilson: Eu sunt cu adevărat încrezător că, într-o bună zi, vor avea loc alegeri libere și corecte peste tot, de pildă și în Republica Georgia, deoarece știm că președintele de acolo, colaborând cu Putin, a fraudat alegerile de la Tbilisi.

Nu este un caz izolat faptul că Putin folosește interferența. Știm că a existat o influență nejustificată în Moldova, dar, slavă Domnului, poporul moldovean s-a ridicat împotriva ei; a existat o influență nejustificată și în România, iar, din nou, poporul român a acționat pentru a-și păstra independența.

Depinde de poporul sârb să-și aleagă propriul guvern, într-un mod corect și liber. Îmi doresc ca ei să se afle de partea câștigătoare a istoriei, adică de partea libertății și a democrației, nu a totalitarismului, acela ilustrat de criminalul de război Putin sau Partidul Comunist Chinez.

Acest interviu a fost editat pentru mai multă claritate și concizie.

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