Un suflu nou în viața politică

Condamnarea la închisoare a liderului social-democrat Liviu Dragnea a împins într-un plan secund analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare. E un fapt regretabil pentru că la scrutinul de duminică s-au întâmplat lucruri foarte importante, în măsura a schimba substanțial peisajul politic. Avem, până una-alta, un mare perdant și avem doi câștigători, Partidul Național Liberal și Alianța 2020 USR-PLUS. Dacă liberalii au o bună implantare în teritoriu încât victoria lor, remarcabilă, nu este chiar o surpriză, în schimb neașteptat este scorul foarte bun obținut de Alianța USR-PLUS.

E vorba, în primul rând, de două partide noi. USR a intrat în Parlament acum doi ani și jumătate, PLUS există doar de câteva luni. Ideea formării unei alianțe pentru europarlamentare s-a dovedit o opțiune fericită. Într-un timp record, Alianța a reușit să înființeze filiale în toate județele, la orașe și chiar în multe comune mari. S-a lucrat pe bază de entuziasm și de voluntariat, cu sprijinul organizațiilor civice. De îndată ce s-a văzut că ar putea fi un competitor redutabil, Alianța a fost ținta unei campanii murdare de discreditare dusă de actuala putere, îndeosebi prin posturile de televiziune aservite. Din fericire, cele două partide din alianță au dat dovadă de maturitate, și-au păstrat cumpătul și, cu toate că aveau mijloace limitate, au mers cam peste tot în țară pentru a-și prezenta candidații. Am fost la întâlnirile de la Iași de la care am rămas cu o impresie cât se poate de favorabilă: atmosfera era destinsă, vorbitorii evitau limba de lemn, ideile directoare și proiectele erau expuse cu claritate și rigoare.

Trebuie notată, de asemenea, calitatea intelectuală și profesională a candidaților: oameni – în general tineri – cu studii strălucite în țară sau în străinătate, unii cu o anume experiență în politică, alții cu o activitate bogată în diverse organisme civice. Distanța era enormă față de discursul stereotip, rudimentar al PSD, ca să nu mai spunem că europarlamentarii propuși de partidul ce era încă al lui Dragnea păreau, prin comparație, penibili.

Și iată că rezultatele din ziua votului au întrecut cele mai optimiste așteptări. Alianța USR-PLUS a câștigat detașat Bucureștiul, a câștigat în marile centre universitare, Iași, Cluj, Timișoara. În aceste orașe, studenții – care s-au prezentat masiv la vot – au înclinat balanța, dar Alianța a câștigat și în multe alte orașe, unele socotite fiefuri pesediste intangibile – Târgoviște, Vaslui, Bârlad, Craiova! Sigur, a fost reacția anti-Dragnea și anti-PSD, dar a fost și interesul pentru o formațiune nouă care nu s-a compromis în nici un fel în aceste trei decenii de democrație. Votul a reprezentat, în definitiv, un mesaj de încredere și de speranță.