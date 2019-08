Eram deunăzi la Aeroport. Voiam să ajung mai repede la Buiucani. Şi s-a apropiat de mine un omulean de circa 60 de ani care m-a întrebat dacă vreau un taxi. Am dat din cap că da.

„300 de lei şî te duc ca vîntul!” a spus omuleanul şi mi-a făcut amical cu ochiul.

Am rămas perplex. Am mai văzut în viaţa mea taximetrişti şmecheri, dar 300 de lei pentru o călătorie de la Aeroport la Buiucani erau culmea obrăzniciei.

„Vrei deci 300 de lei… Dar impozite plăteşti? Ai actele în regulă?” l-am întrebat pe şmecheraşul de circa 60 de ani.

„Da ci ti interesează? Vrei – merji, nu vrei – nu merje!” a răpuns cu un soi de nemulţumire iritată omuleanul.

Ei bine, aici mi-a sărit ţandăra. Am insistat să-mi arate autorizaţia. Nu a vrut. Şi l-am întrebat cum naiba poate să jecmănească oamenii fără să plătească impozite.

„Ce fel de creatură eşti, măi? Cine te-a educat, nesăţiosule?” am strigat la el. Omuleanul a dispărut imediat, aruncînd priviri piezişe în jur.

Aşadar, iată ce avem. Un taximetrist fără autorizaţie care cere 300 de lei ca să te ducă la Buiucani. În mod normal, această călătorie costă 180-200 de lei. Ca să înţelegeţi cît de mare e tupeul individului, o să vă spun că am plătit 250 de lei pentru ca să merg 30 de kilometri de la Soroca într-un sat. Omuleanul păcăleşte statul şi-i păcăleşte pe oamenii naivi. Are se pare un profit astronomic. E normal să ne întrebăm ce face Poliţia. Căci am mai văzut asemenea omuleni fojgăind lîngă Aeroport. Alo, Poliţia!

Cît timp trebuie să mai treacă oare ca aceşti indivizi cu un tupeu fără frontiere să nu mai existe? Cîte guvernări oare trebuie să se mai schimbe? Nu am un răspuns. Trăim în RM.