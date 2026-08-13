Unde vor fi viitoarele parcări Park & Ride din Chișinău. Ți-ai lăsa mașina acolo pentru a lua autobuzul spre centru?

V-ați lăsa mașina într-o parcare Park & Ride pentru a merge cu transportul public spre centru? Click pentru a participa la un SONDAJ

Conceptul de Park & Ride (parcare de captură) e simplu: locuri special amenajate, ușor accesibile și situate în apropierea unor mijloace de transport în comun. Acolo – șoferii își pot lăsa mașinile pentru a lua un autobuz sau troleibuz până în centru sau până unde au nevoie în oraș.

Din cauza traficului rutier infernal din Chișinău – în special din orele de vârf – primăria capitalei vrea să amenajeze cinci astfel de parcări, în diferite zone ale orașului: strada Codrilor (Buiucani, 250 de locuri), strada Ghidighici (Buiucani, 240 de locuri), calea Orheiului (Rîșcani, 178 de locuri), șoseaua Hâncești (Telecentru, 250 de locuri), strada Vadul lui Vodă (Ciocana).

Prima parcare pe care Primăria Chișinău promite că o va deschide, cel mai târziu la finalul acestui an, este cea de pe șoseaua Hâncești, sectorul Centru, sub podul din cartierul Telecentru.

Directorul Observatorului de Siguranță Rutieră de la Universitatea Tehnică, dr. Ilie Bricicaru, expert în mobilitate urbană, spune pentru Europa Liberă că, de fapt, parcarea de sub podul de la Telecentru nu întrunește condițiile unei parcări de tip Park & Ride. E doar o parcare obișnuită.

„O parcare Park & Ride trebuie să fie o parcare închisă în afara părții carosabile, iar sectorul acesta e parte carosabilă”, explică Bricicaru.

El crede și că stațiile de așteptare pentru transportul public sunt destul de departe de parcare. „Legătura trebuie să fie una inter-modală. Adică eu am coborât de undeva și am urcat în altceva. Dacă nu este asigurat asta, pe mine, ca șofer, nu mă motivează să folosesc acest serviciu”.

De la parcarea de la Telecentru până la cea mai apropiată stație de transport în comun – cea de la Miorița – ajungi în circa 10-15 minute.

În parcarea de la Telecentru ar trebui să staționeze șoferii care vin din raioanele Ialoveni, Hâncești, Cimișlia și satele Dănceni, Suruceni și Sociteni.

O altă parcare de captură la care se lucrează este cea din strada Codrilor, sectorul Buiucani, unde ar trebui să parcheze șoferii care vin din Trușeni, Dumbrava, Suruceni, Nisporeni și Leușeni.

Primăria promite acolo circa 250 de locuri de parcare, două căi de acces și o stație de transport public în apropiere. Potrivit licitației, parcarea ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului 2027. Costul lucrărilor este estimat la 15,5 milioane.

În prezent, prin preajma parcării din strada Codrilor trece un singur mijloc de transport public, care ajunge foarte rar.

De la parcarea de pe strada Codrilor până la prima stație de pe strada Alba Iulia ar trebui să mergi pe jos circa un kilometru.

Au început lucrările și la parcarea din sectorul Ciocana, pe strada Vadul lui Vodă – unde ar urma să fie amenajate 525 de locuri.

Potrivit planului general prezentat de Primăria Chișinău, pe lângă locuri de parcare, acolo ar trebui să fie amenajate și o zonă verde, o alee pietonală, o stație de transport public și un grup sanitar public.

Parcarea ar trebui să fie gata la finele anului 2027 și va costa în jur de 30 de milioane de lei.

La Ciocana ar trebui să parcheze cei care vin din Tohatin, Colonița, Budești, Vadul lui Vodă, precum și din raioanele Dubăsari, Grigoriopol și Tiraspol.

O altă parcare în lucru este cea din strada Ghidighici – destinată șoferilor din orașele Vatra, Ghidighici, Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni.

În preajma parcării sunt disponibile două rute de autobuz și trei de troleibuz.

În fine, a cincea pe listă este parcarea din strada Calea Orheiului, care ar urma să aibă circa 178 de locuri, dintre care 11 vor fi destinate persoanelor cu dizabilități.

Parcarea ar trebui să mai aibă, la finalul lucrărilor, în decembrie 2027, și spații verzi sau zone de odihnă. Bugetul estimat este de peste 7,6 milioane de lei.

Pe Calea Orheiului ar trebui să poposească cei care vin din orașele Stăuceni, Cricova, Ciorescu, Bălți și raioanele Criuleni, și Orhei.

În preajma parcării sunt disponibile șapte rute de autobuz, cinci de troleibuz și patru de microbuze.

Parcările de captură propuse de Primăria Capitalei sunt construite de firme care au câștigat lucrările la licitații publice. Cea mai scumpă este cea de pe strada Vadului lui Vodă, sectorul Ciocana și costă în jur de 30 de milioane de lei.

Toate ar trebui să fie gata până la finele anului 2027, prețul estimat de Primărie pentru ele fiind de 60 de milioane de lei.

Alte parcări Park & Ride urmează să fie proiectate în zonele: șoseaua Hâncești în preajma Gării Auto Sud-Vest (Telecentru), str. Valea Crucii (Botanica) și Grădina Botanică (Botanica).

Cum ar trebui să arate, teoretic, o astfel de parcare

Potrivit urbanistului Ilie Bricicaru, o parcare de tip Park & Ride trebuie să îndeplinească trei condiții: conexiune facilă către alte căi de transport, rețea de transport public dezvoltată și interzicerea sau plata parcării în zonele metropolitane.

„Oamenii, de regulă, nu vor să plătească pentru o zonă de parcare în centrul orașului. Atunci, statul îi oferă o oportunitate să își lase mașina într-o anumită parcare, să ia un transport public și să plece unde are nevoie”.

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