Vîșivanka, purtată la Chișinău: „Hainele noastră simbolizează libertatea” (VIDEO)

Tradițional, în a treia zi de joi din luna mai este sărbătorită Ziua Internațională a Cămășii Ucrainene Vîșivanka. În Republica Moldova această zi este marcată deja al cincilea an. Aproape o sută de etnici ucraineni și-au dat întâlnire astăzi în centrul Chișinăului, unde au adus un elogiu acestui simbol al culturii ucrainene.

Ca să ajungă la festivitatea din Chișinău, Vasili Voloșenco, elev în clasa a 10-ea la liceul „Vasile Suhomlinski” din orașul Edineț, s-a pornit din zori. El face parte din ansamblul „Vodograi”, singura formațiune de dansuri tradiționale ucrainene din Republica Moldova. În nordul țării comunitatea ucraineană este una compactă, spune Vasili, unul din patru locuitori ai orașului Edineț este etnic ucrainean. Tânărul și-a ales cu migală ținuta pentru serbarea din capitală.

„Hainele noastră simbolizează libertatea. Florile brodate pe cămașă sunt inspirate de pământurile roditoare ale Ucrainei. Pentru noi, tânăra generație, este foarte important să ne cunoaștem trecutul și rădăcinile de unde ne tragem. Fără trecut nu avem viitor. Republica Moldova este a doua noastră patrie. Cred că țara are doar de câștigat pentru că cetățenii ei sunt atât de diferiți. Noi învățăm unii de la alții, de asta și țara se dezvoltă. De fapt, putem spune că diferențele ne unesc.”

În Republica Moldova, deja al cincilea an se sărbătorește Ziua portului național ucrainean, în special a cămășii numite Vîșivanka, cea care este echivalentul iei românești. Membrii comunității ucrainenilor din Republica Moldova, cea mai numeroasă minoritate etnică, se arată, an de an, tot mai interesați de readucerea acestei piese vestimentare în portul cotidian.

Valentina Moraru, originară din regiunea Zaporojie, este președinta Comunității femeilor ucrainene. Spune că Vîșivanka este cartea de vizită a poporului său și că organizând asemenea evenimente, etnicii ucraineni își exprimă atașamentul faţă de rădăcinile lor culturale și îi familiarizează pe cei din jur cu valorile ucrainene. Metaforic vorbind, portul popular al unei națiuni reprezintă limba de comunicare cu cei din jur:

„Noi arătăm lumii talentele noastre, codul nostru genetic și, cel mai important, marcând această zi noi demonstrăm întregii lumi unitatea națiunii ucrainene și apropierea pentru țara în care trăim. Vîșivanka devine tot mai populară, tot mai mulți sunt cei care poartă haine tradiționale și la serviciu. În general cred că vremurile când toți se îmbrăcau la fel, în cămăși albe și pantaloni negri, a trecut. În prezent, portul popular – ia românească, vîșivanka ucraineană își recapătă prestigiul de altă dată. Acestea reprezintă istoria unui popor și îl ajută să se dezvolte în viitor.”

Diversitatea culturală reprezintă un avantaj pentru orice stat, iar felul în care armonia în care conviețuiesc minoritățile etnice oglindește maturitatea oricărei societăți, s-a arătat convins reprezentantul Ambasadei Ucrainei la Chișinău, Mihail Harîșîn. El a amintit că tradiția de a sărbători Ziua Cămășii Vîșivanka a pornit de la studenții Facultății Științe Politice de la Universitatea din Cernăuți, care în urmă cu 13 ani au decis să vină la lecții purtând această cămașă tradițională. În prezent, sărbătoarea a devenit una internațională:

„Această nu este prima sărbătoare care ne-a fost retrasă în trecut, de regimurile totalitare. Însă acum putem reveni la ele. Astăzi sărbătorim Vîșivanka, recent am marcat Ziua Mamei, în a treia duminică din septembrie vom marcăm Ziua Tatălui. Sunt sărbători care vin din suflet și nu prin ordinul celor de la vârful puterii.”

Diversitatea etnica ar trebui să devină o sursă de dezvoltare pentru o societate matură, pentru că fiecare grup minoritar construiește o punte în plus cu lumea, acesta este laitmotivul discuțiilor pe care le-am avut cu mai mulți etnici ucraineni. Iar fiecare al doilea și-a exprimat regretul ca acest principiu nu-l împărtășesc neapărat și politicienii, care cu orice ocazie trag jăratic la turta lor.