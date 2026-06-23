Cel mai recent val de căldură a stârnit temeri cu privire la efectele fenomenelor meteorologice extreme, amplificate de schimbările climatice, asupra persoanelor vulnerabile, forțând totodată anularea evenimentelor în aer liber, provocând haos în transporturi și închiderea școlilor, informează AFP.

Toatea acestea vin la doar o lună după ce o perioadă anterioară de temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului a pârjolit Europa de Vest, oamenii de știință avertizând că perioadele de căldură extremă, din ce în ce mai frecvente, mai lungi și mai intense, sunt un indiciu clar al încălzirii globale provocate de om.

Ședință de criză în Franța

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a ținut marți o ședință de criză, a declarat un consilier, după ce serviciul meteorologic Meteo France a informat că temperatura medie a țării a doborât un record pentru luna iunie.

Temperaturile medii diurne și nocturne au atins luni 29,2 °C, depășind maximul anterior înregistrat pe 30 iunie 2025, conform datelor provizorii, iar localitatea Chateaumeillant, situată în centrul țării, a înregistrat o temperatură sufocantă de 43,3 °C.

Autoritățile franceze au pus pe seama condițiilor meteorologice extreme moartea a doi copii, în vârstă de doi și patru ani, găsiți luni în mașina familiei lor într-o parcare rezidențială din orașul Carpentras, din sudul țării.

Cu o zi înainte, trei persoane în vârstă au murit în locuința lor din Gironde, în sud-vestul țării, ca urmare a temperaturilor ridicate.

La ședința de criză de marți, Lecornu a informat că zeci de oameni s-au înecat în ultimele zile.

„Avem de-a face cu un val tragic de înecuri. Ultima cifră care ne-a fost comunicată este de 40 de decese începând cu 18 iunie, în special în rândul tinerilor”, a afirmat Lecornu.

Recordul din Marea Britanie, în pericol

La câteva săptămâni după ce Marea Britanie a doborât recordul de temperatură pentru luna mai, serviciul britanic de prognoză meteorologică a emis o avertizare de nivel maxim pentru a doua oară în istoria sa, vizând anumite zone din Anglia, pentru miercuri și joi.

„Este foarte probabil ca actualul record de temperatură pentru luna iunie să fie depășit, acesta fiind de 35,6 °C, înregistrat la Southampton în iunie 1976 și la Camden Square în iunie 1957”, a declarat Met Office.

Acest record urmează să fie depășit încă de marți în sudul Angliei, unde serviciul meteorologic prevede temperaturi maxime de 37 °C, înainte ca temperaturile să urce, potențial, până la 40 °C în unele zone miercuri și joi.

Avertismentul este valabil de miercuri, de la ora 9:00, până joi, la ora 21:00, și acoperă o zonă extinsă din centrul și sudul Angliei, inclusiv Londra și Birmingham, cele mai mari două orașe ale Regatului Unit.

Școlile din sud-vestul Angliei au anunțat că intenționează să încheie ziua mai devreme, iar o companie feroviară a declarat că anulează sau modifică unele dintre cursele sale din Londra din cauza „condițiilor meteorologice severe”.

Italia, în stare de alertă maximă

Ministerul Sănătății din Italia a declarat marți o alertă „roșie” de caniculă în 15 orașe, inclusiv la Milano și Roma, și a precizat că numărul acestora va crește la 16 miercuri.

Pe durata unei alerte roșii — cel mai înalt nivel — ministerul recomandă populației să mănânce ușor, să rămână în casă în momentele cele mai călduroase ale zilei și să se stropescă cu apă rece.

Spitalele din Parma, în nordul Italiei, au declarat că 1.068 de persoane au apelat la serviciile de urgență în ultimele trei zile din cauza valului de căldură.

La Roma, cotidianul Corriere della Sera a citat o asociație de medici care a afirmat că șapte clinici ale serviciului public de sănătate aveau sistemele de aer condiționat defecte sau nu dispuneau deloc de astfel de sisteme.

Tot în capitală, autoritatea de transport a recunoscut că bateriile noilor autobuze electrice ale orașului se descarcă înainte de sfârșitul turelor șoferilor, din cauza utilizării mai intense a aerului condiționat.

„Organizăm serviciul pentru a face față acestor valuri de căldură neobișnuite”, a asigurat autoritatea de transport Atac, citată de Corriere della Sera.

„Refugiu climatic” iberic

În capitala Spaniei, Madrid, unde temperaturile au atins luni 40 °C, primăria a amenajat un „refugiu climatic” pentru persoanele fără adăpost și cele vulnerabile, deschis între ora 12:00 și ora 20:00, care oferă apă, hrană și facilități de igienă.

În orașul Cordoba, din sudul țării, doctorița Clarisa Arismendi, în vârstă de 32 de ani, încerca să se răcorească puțin de la căldură.

„Mănânc o înghețată pentru că e îngrozitor, am un sentiment de catastrofă. Nu știu la ce temperatură suntem, dar e îngrozitor... și eu sunt din Mexic!”, a declarat ea pentru AFP.

Agenția meteorologică din Portugalia se așteaptă ca marți să fie punctul culminant al valului de căldură din țara iberică.

Creșterea numărului de înecuri

Ministra franceză a Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a declarat marți postului de radio France Inter că aproximativ 20 de persoane s-au înecat în weekend și luni.

Ea a îndemnat înotătorii care se îndreaptă în număr mare către apele țării în încercarea de a scăpa de căldură să respecte normele de siguranță.

Acest avertisment a fost emis și în Germania, unde poliția a declarat că cinci persoane au murit în „accidente mortale de înot” în timpul weekendului.

Doi bărbați în vârstă de 20 și 22 de ani s-au înecat în lacuri din Bavaria, iar o femeie de 79 de ani a murit în Marea Baltică. Alte accidente mortale au avut loc în lacuri din Brandenburg și Renania de Nord-Westfalia.

Poliția a declarat luni că mai mulți pasageri afectați de căldură au fost îngrijiți de serviciile de urgență la aeroportul din Frankfurt cu o zi înainte, după ce avionul lor a fost reținut pe platformă mai mult de o oră înainte de decolare.

Și în Cehia, după o săptămână de temperaturi maxime de peste 30 de grade, autoritățile pregăteau măsuri excepționale pentru următorul weekend, în care maximele ar urma să atace pragul de 40 de grade, în anumite regiuni ale țării central-europene.

În Moldova era valabilă marți la prânz avertizare de caniculă pentru jumătatea de sud a țării, cu temperaturi maxime prevăzute de până la 35 de grade.

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