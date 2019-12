Viktor Orban pledează la Timișoara pentru „o nouă Europă Centrală”

Plenul Parlamentului European adoptă luni o rezoluție, comemorând 30 de ani de la revoluția din România, din decembrie 1989.

La Timișoara, orașul unde au izbucnit primele proteste anti-comuniste, ceremoniile au început de sâmbătă, 14 decembrie 2019.

Venit să celebreze 30 de ani de la Revoluția pornită de la Timișoara, premierul Ungariei, Viktor Orban a reiterat în fața comunității maghiare timișorene chemarea la luptă împotriva Occidentului.

România și Ungaria pot avea țeluri comune, iar cel de a se uni împotriva dorinței Uniunii Europene de a trata fostele țări comuniste ca membre de rangul doi ar putea fi unul, a subliniat premierul ungar.

Criticile aduse Vestului s-au referit și la faptul că acesta a întârziat în a ajuta țările din blocul comunist să se elibereze, așadar au trebuit să se descurce singure, cu eroism și cu sânge:„Nu se primește cadou de la marile puteri. Poate de la Dumnezeu. Dacă așteptam după Occident am avea și azi trupe sovietice, am avea Tratatul de la Varșovia și congrese ale partidelor comuniste…Noi singuri am bătut cuiul în sicriul comunismului”, a spus Victor Orban de pe scena Galei aniversare în 14 decembrie, în fața unei săli entuziaste care nu a economisit aplauzele.

Parlamentul ungar a adoptat o Declarație în onoarea celor 30 de ani de la Revoluția română.

