„Wir schaffen das”: cinci ani mai târziu

„Wir schaffen das” („O s-o rezolvăm”, „o să o ducem la capăt”) a fost răspunsul, devenit de atunci proverbial, dat de Angela Merkel exact în urmă cu cinci ani, pe 31 august 2015, când a fost întrebată dacă ea consideră că Germania poate face față unui asemenea flux migrator cum se vedea atunci.

Peste un milion de refugiați a primit Germania în acel an, iar Merkel, invitându-i să vină, spunea prin asta că Germania poate primi sistematic, an după an, câte un milion de refugiați, absorbindu-i și ajutându-i să devină, cel puțin majoritatea, cetățeni responsabili și integrați.

Extrema dreaptă germană, Alternative für Deutschland (AfD), a profitat la maximum de aceste declarații, iar Merkel a fost atacată chiar și în cadrul propriului ei partid creștin-democrat, acel dual CDU combinat cu bavarezul CSU. Angela Merkel asumă însă totul și insistă că a acționat «uman» și că, dacă ar trebui să retrăiască acele momente și acea perioadă, ar lua-o de la capăt.

Se pune însă întrebarea, dincolo de înfruntările politice domestice din Germania, unde de altfel Merkel e iarăși pe o curbă ascendentă în sondaje, în parte și datorită președinției UE exercitată actualmente de Merkel, dar și bunei gestionări a crizei sanitare Covid-9, se pune așadar întrebarea care este în mod obiectiv bilanțul acelei încurajări a imigrației. La ce a dus „Wir schaffen das” și primirea a un milion de refugiați pe an.

În materie de muncă, s-ar putea spune că bilanțul e net pozitiv. Cifrele Institutului de cercetare economică DIW, care a intervievat 8.000 de refugiați ajunși în Germania între 2013-2016, adică perioada în care Merkel a încurajat imigrația, 43% din cei veniți în Germania au găsit un loc de muncă sau urmează un curs profesional.

În același timp, partea negativă, subliniată de adversarii imigrației, este că numărul celor care, prin activitatea lor, au dreptul la protecție socială, a crescut de la 84 500 la 362 600, între septembrie 2015 și decembrie 2019.

Unii experți afirmă chiar că refugiații sosiți recent în Germania s-au integrat mai bine decât cei care veneau în anii 1990 din fost Iugoslavie.

Migranții au fost împrăștiați în toată Germania. Acesta a fost marele test pentru funcționarea descentralizată as federației. În schimb, în sens exact invers, responsabilitatea pentru o anumită decizie concretă este deseori imprecisă. Expulzările sunt, astfel, foarte greu de dus la capăt.

Între timp, "Mutti" Merkel, cum i se spune, a renunțat la „Wir schaffen das”, dar continuă să spună că deschiderea frontierelor era atunci cea mai bună soluție care însă nu trebuie repetată.